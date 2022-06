Hammaslääkäri löysi Katerina Jokisen leuasta patin, joka paljastui kasvaimeksi – Katerina kertoo nyt vuodesta, joka oli eräs hänen elämänsä haastavimmista

Heti leikkauksen perään Katerina Jokinen koki keskenmenon. – Silloin jos koskaan olisin kaivannut Ollia tuekseni. Mutta hän oli satojen kilometrien päässä.

Katerina Jokinen on muuttanut kiekkovalmentajapuolisonsa työn perässä 14 kertaa, viimeksi Suomeen.

Katerina Jokinen, 44, muutti kiekkovalmentajapuolisonsa Olli Jokisen, 43, kanssa viime kesänä Suomeen 24 ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen.

Nyt he ovat asuneet ensimmäistä kertaa avioliittonsa aikana eri osoitteissa, kun Olli on valmentanut Mikkelissä kiekkojoukkue Jukureita ja Katerina on ollut lasten kanssa viikot Helsingissä.

Ensimmäinen syksy Suomessa eri kaupungeissa oli vaikea.

– En ollut henkisesti valmistautunut siihen, että näemme Ollin kanssa vain noin kerran viikossa, jos sitäkään. Lähdimme samasta osoitteesta ja päädyimme eri osoitteisiin toiselle puolelle maailmaa, Katerina kertoo.

Perhe on muuttanut Ollin työn perässä 14 kertaa. Yhtä monta kertaa elämä on pitänyt rakentaa alusta uudestaan, ilman turvaverkkoja.

Eräs haastavimmista ajanjaksoista oli se, kun perhe 14 vuotta sitten muutti Floridasta Arizonaan. Muuttokuorma oli purettu ja Olli lähtenyt pelireissulle. Lapset Alexandra ja Emma olivat pieniä, eikä kuopus Keira ollut vielä syntynyt. Kata oli käymässä hammaslääkärissä rutiinitarkastuksessa, kun lääkäri löysi hänen leuastaan oudon patin. Magneettikuvista selvisi, että kyseessä oli kasvain.

– Se oli onneksi hyvänlaatuinen, ja se leikattiin heti.

Leikkaus meni hyvin, mutta samoihin aikoihin Kata koki keskenmenon. Hän epäilee, että kasvaimesta koettu stressi, erilaiset lääkkeet tai röntgen- ja magneettitutkimukset saattoivat vaikuttaa siihen, että alkuvaiheessa ollut raskaus keskeytyi. Keskenmenon saadessaan hän ei vielä edes tiennyt olevansa raskaana, mutta lapsi olisi ollut enemmän kuin tervetullut.

– Silloin jos koskaan olisin kaivannut Ollia tuekseni. Mutta hän oli satojen kilometrien päässä.

Onneksi Katalla oli Arizonassa hyvä ystävä, joka auttoi leikkauksesta ja keskenmenosta toipumisessa, kunnes Olli palasi kotiin.

– Hän toi ovelleni juustoperunamuusia, koska en voinut syödä kiinteää ruokaa.

Lue koko haastattelu tuoreesta Me Naisista 23/22. Juttu löytyy myös digilehdestä.

