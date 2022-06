Dalia Stasevska näki miesystävänsä seinällä Sibeliuksen muotokuvan – sen jälkeen hevibasisti Lauri Porra paljasti hänelle jättiyllätyksen

Kapellimestari Dalia Stasevskan ja hevibändi Stratovariuksen basistin Lauri Porran rakkaus syttyi ensisilmäyksellä.

Dalia Stasevska on suomalais-ukrainalainen kapellimestari, joka toimii Sinfonia Lahden ylikapellimestarina ja BBC:n sinfoniaorkesterin päävierailijana.

Suomalais-ukrainalaisen kapellimestarin Dalia Stasevskan, 37, ja hevibändi Stratovariuksen basistin, säveltäjä Lauri Porran, 44, rakkaus syttyi ensi silmäyksellä.

Dalia kertoo heidän tapaamisestaan aamuyöllä helsinkiläisessä hampurilaisbaarissa.

– Lauri totesi, että kun täällä ei ole ketään muitakaan ja kello on kuitenkin jo 4.30, niin haluaisitko syödä kanssani. Voidaan vaikka jutustella – mitä sitä yksin istua.

– Ajattelin, että mikäpä siinä. 15 minuuttia myöhemmin ajoimme taksissa Laurin luokse ja kuuntelimme musiikkia täysillä aamukuuteen.

Seuraavana päivänä he näkivät uudestaan.

– Rupesimme käytännössä saman tien seurustelemaan. Yhteys löytyi heti.

Dalia ja Lauri tiesivät toisistaan ennestään vain sen, että toinen on kapellimestari ja toinen hevibasisti.

– Vasta pari kuukautta seurustelun alkamisesta sain tietää, että Lauri on yhden lempisäveltäjäni, Jean Sibeliuksen, lapsenlapsenlapsi. Laurilla oli Sibeliuksen kuva seinällä ja ajattelin, että wau – siistii, että toi diggaa hyvästä musasta. Lauri totesi, että hän on itse asiassa Sibeliukselle sukua, Dalia kertoo.

– Ei se mitään muuta, mutta onhan se hulvatonta!

Ensi tapaamisesta ei mennyt montaa viikkoa, kun Dalia muutti Ullanlinnaan Laurin luokse.

– Laurin tapaamisella on ollut ihan suunnaton merkitys elämälleni– se muutti elämäni. Ei tällaisesta onnesta pystynyt edes villeimmissä mielikuvissa haaveilemaan.

– Me olemme kuin paita ja peppu. Tulemme tosi samanlaisesta maailmasta, ymmärrämme ja tuemme toisiamme. Meissä on tarpeeksi vastakohtia, ja olemme samanlaisia juuri oikeista kohdista. Hän on hyvin samanhenkinen ihminen kuin minä: utelias, iloluonteinen ja seikkailumielinen.

