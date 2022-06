10 varoitusmerkkiä, joita kannattaa tarkkailla ensitreffeillä – voivat paljastaa deitin todellisen luonteen

Ensitreffeillä tunnelma saattaa usein olla kiusallinen, eikä sen perusteella vielä kannata tyrmätä kumppania täysin. Joskus punaiset varoitusliput liehuvat kuitenkin jo ensikohtaamisesta lähtien. Listasimme joukon hälytysmerkkejä, joihin deitin käytöksessä kannattaa kiinnittää huomiota.

Rakkauden kesä on täällä! Me Naiset testasi hiljattain seitsemän deittisovellusta, joiden avulla seuranhausta kiinnostunut voi löytää itselleen seuraa lämpimiin kesäiltoihin.

Ensikohtaaminen uuden tyypin kanssa on usein jännittävä tilanne, johon ihmiset reagoivat eri tavoin. Toinen saattaa ujostella ja olla hiljainen, toinen taas pälpättää hermostuneena taukoamatta. Siksi kivalle tyypille kannattaakin antaa hieman aikaa: on viisasta tutustua paremmin ennen kuin tekee toisesta liian suuria johtopäätöksiä.

Toisinaan parisuhdemarkkinoilla on kuitenkin hyvä olla hieman varuillaan, jos mielii löytää itselleen pitkäaikaisemman kumppanin.

Somessa kiertävä englanninkielinen sana red flag viittaa suomeksi varoitusmerkkiin. Kun kyse on deittailusta, tämä varoitusmerkki voi olla treffikumppanin käytöksessä tai puheissa ilmenevä pienikin asia, joka saa hälytyskellot soimaan ja viestii, että ongelmia saattaa olla luvassa.

Joskus jo ensitreffeillä deittikumppanista voi paljastua ikäviä piirteitä. Niihin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä ne voivat kieliä tyypin asenteista ja arvoista.

Listasimme Me Naisten toimituksen ja lähipiirin kokemusten pohjalta 10 varoitusmerkkiä, joita kannattaa tarkkailla ensideiteillä. Samankaltaisia havaintoja on tehnyt myös parisuhteisiin ja deittailuun erikoistunut psykologi Roxy Zarrabi Psychology Today -lehdelle kirjoittamassaan artikkelissa.

1. Treffikumppanisi on töykeä asiakaspalvelijoille. Se, miten ihminen kohtelee sellaisia, joista hän ei saa välitöntä hyötyä tai joiden silmissä hänen ei tarvitse vaikuttaa hurmaavalta, paljastaa hänestä paljon. Jos deittisi olisi kohtelias ja mukava sinua kohtaan mutta tiuskii tarjoilijalle tai leffateatterin myyjälle, kannattaa ehkä suosiolla jatkaa matkaa.

2. Treffikumppanisi puhuu jatkuvasti entisistä puolisoistaan. Exän toistuva esiintuominen voi olla merkki siitä, ettei edellinen suhde ole täysin loppuunkäsitelty. Entisten kumppanien kärkäs arvosteleminen tai haukkuminen voi puolestaan viestiä kunnioituksen puutteesta.

3. ”En ole koskaan tavannut kaltaistasi, kaikki muut ovat niin takertuvaisia/ärsyttäviä/pinnallisia.” Ihminen, joka pyrkii kehumaan muita lyttäämällä, löytää todennäköisesti sinustakin lopulta jotain vikaa.

4. Jaatte treffeillä jäätelön tai ranskalaiset ja kumppani syö kysymättä yli puolet yhteisestä herkusta tai kaapii viimeisetkin murut omalle lautaselleen. Tällainen käytös ei varsinaisesti viesti huomaavaisuudesta ja joustavuudesta.

5. Keskustelunne ei ole vastavuoroista. Toiset ovat luonnostaan puheliaampia kuin toiset, ja se on ihan ok. Jos kuitenkin tuntuu, ettet saa lainkaan suunvuoroa ja treffikumppanisi puhua pälpättää esittämättä yhtäkään vastakysymystä, ole varuillasi. Treffeillä on toivottavaa, että vastapuoli on kiinnostunut myös sinusta eikä vain omista asioistaan.

6. Treffikumppanisi kommentoi syömistäsi jollain tapaa. Jos hän hämmästelee annoskokoasi tai toteaa, että ”söitpäs sä nopeasti”, kannattaa kommentteihin kiinnittää huomiota. Ne voivat kuulostaa harmittomilta, mutta jos ensikohtaamisella on pokkaa puuttua toisen syömiseen, voivat samankaltaiset hämmästelyt jatkua myöhemminkin.

7. Hän on jatkuvasti puhelimella. Sen lisäksi, että luurin räplääminen toisen seurassa on epäromanttista ja mälsää, antaa se kumppanista myös hieman välinpitämättömän ja kyllästyneen kuvan. Jos hän ei jaksa keskittyä sinuun muutamien tuntien ajan, hän tuskin tekee näin myöhemminkään.

8. Hän alkaa heti suunnitella yhteistä tulevaisuuttanne. Vakavalla mielellä seuraa etsivää voi ilahduttaa, että myös treffikumppani on tositarkoituksella etsimässä itselleen puolisoa. Liian innokasta on kuitenkin se, jos deitti alkaa suunnitella ensitreffeillä häitä, yhteistä hautapaikkaa ja tulevien lapsien nimiä – varsinkin, jos et itse ole vielä täysin samalla sivulla.

9. Hän puhuu epäkunnioittavasti vanhemmistaan tai muista ihmisistä. Tämä varoitusmerkki ei tietysti rajoitu vaan treffikumppaneihin, mutta jos muut ihmiset vierailevat hänen puheissaan lähinnä negatiivisessa merkityksessä, voi olla että päädyt lopulta listan jatkoksi.

10. Hän reagoi hyökkäävästi tai loukkaantuu, jos ehdotat tapaamista julkisella paikalla. Kun tapaa uuden ihmisen ensimmäistä kertaa, on yleensä vain viisasta järjestää treffit muiden ihmisten ilmoille. Jos kerrot tahtovasi tavata deittisi mieluummin julkisella paikalla päiväsaikaan, ja hän hämmästyy ja yrittää maanitella luokseen kylään, ole varuillasi. Tämä osoittaa, ettei hän välttämättä kykene asettumaan sinun asemaasi.

