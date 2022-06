Kun Marja Hintikka täytti 40, Ile pakotti ostamaan merkkilaukun – liikkeessä Marja teki havainnon, joka kertoi paljon suomalaisesta naisesta

Onni tulee itse tekemällä, uskoo Marja Hintikka. Nykytilanteeseen hän on kulkenut kuitenkin välillä outoja reittejä pitkin. – Ikinä en ole kohtuullistanut elämässäni mitään.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat haaveistaan.

ELETYT UNELMAT

Itse luotu ura

Juontaja ja toimittaja Marja Hintikka, 43, näyttää klaaraavan elämänsä kaikki osa-alueet sujuvasti.

On pitkä ja onnellinen avioliitto juontaja Ile Uusivuoren, 42, kanssa.

On liuta suosittuja tv-ohjelmia omaa nimeä kantavasta Marja Hintikka Livestä nykyisiin Sukuni salat ja Laulu Rakkaudelle -produktioihin asti.

On kolme vuosina 2013, 2015 ja 2017 syntynyttä lasta ja ihanat kodit: avara kaupunkiasunto Helsingin Töölössä ja kesämökki Kanta-Hämeessä, vajaan kahden tunnin ajomatkan päässä kotiovelta.

Marja itse kuitenkin kuvaa nykytilanteeseen johtanutta polkuaan mutkikkaaksi. Oikeaan suuntaan voi hänen mukaansa edetä myös outoja reittejä pitkin. Unelmat voivat toteutua yllättävin tavoin.

”Lapsena haaveilin kiihkeästi tulevani maatalon emännäksi. Sitä elämää pääsin näkemään aina kesäisin, kun isä ja äiti pakkasivat minut ja veljeni auton takapenkille ja hurautimme aravalainalla hankitun vantaalaisen omakotitalomme pihasta kyläilemään mummoloihin Keski-Suomeen tai Savoon. Molemmissa paikoissa riitti peltoa ja karjaa, sukulaisia ja tarinoita, joissa mennyt oli vahvasti läsnä. Pula-ajan nähnyt Eeli-pappani nautti voidessaan hukuttaa meidät lapsenlapset sokeriin.

Maailmanmenoa ei lapsuudenkodissani sensuroitu. Tuijotimme telkkarista uutisia, ja opin jo varhain tunnistamaan kaikkien ministerien naamat ja tittelit. Tv oli myös tärkeä viihdyttäjä. Lauantaisin saunan jälkeen saimme pikkuveljen kanssa lasit keltaista Jaffaa ja koko perhe katsoi yhdessä Napakymppiä ja Pirkka-Pekka Peteliuksen sketsiohjelmia.

Tikkurilan osuuspankin avajaisiin tuli tähtivieraaksi Kari Salmelainen, jonka näin yleisömeren päiden yli 50 metrin päästä. Julkisuuden maailma tuntui kaukaiselta kuin vieras planeetta.

Nuukuus ja tarkkuus tavarasta olivat lapsuudenkodissani kunniassa. Säästäväisyys meni välillä huumorin puolelle. Kahdeksanvuotiaana putosin katolta, jonne olin livahtanut salaa syömään keksejä. Käteni murtui, ja ensihoitajat leikkasivat collegepaitani auki. Myöhemmin äiti ompeli, pesi ja silitti paidan jälleen käyttöön.

Askelmerkit nykyiselle alalleni alkoivat löytyä, kun pääsin Vantaalta Kallion ilmaisutaidon lukioon Helsinkiin. Kalliossa aukeni uusi maailma. Pääsin koekuvausten kautta Maikkarille tekemään nuortenohjelmia ja oivalsin, että telkkarihommista voi suotuisissa olosuhteissa tulla ura.

” Jokaisen on luotava itse oma tiensä.

Kun pyrin ensi kerran ammattikorkeaan opiskelemaan alaa, vastaus oli tyly: ei edellytyksiä. Siksi paiskin monta vuotta muita hommia ja opiskelin esimerkiksi markkinointiviestintää ja käsikirjoittamista. Lopulta, kovan työn kautta, tie kuitenkin aukeni ensin radiohommiin ja myöhemmin telkkariin. Minua voi varmaankin kutsua self-made womaniksi, sillä en tuntenut alalta etukäteen ketään eikä kukaan suvustani ole aiemmin tällaisia hommia tehnyt.

Opin jo varhain, että jokaisen on luotava itse oma tiensä. Se saattaa vaatia irrottautumista lapsuudenperheen todellisuudesta jo nuorena – mutta onnistuessaan palkitsee. Onni tulee tekemällä, siihen uskon kaikessa.”

Täyttä perhe-elämää

Minusta ei olisi äidiksi, en saa edes huonekasvia pysymään hengissä, Marja Hintikka ajatteli parikymppisenä opiskelijana. Hän kuvailee opiskeluvuosiaan leijailuvaiheeksi, ikuiseksi vapuksi, jolloin maailma tuntui avoimelta joka suuntaan ja alitajunnassa eli usko omasta kuolemattomuudesta. Läheisen kaveriporukan kanssa elettiin ja koettiin, reissattiin ja bailattiin.

Villi elämänvaihe valmisti Marjaa nykyiseen tilanteeseen, jossa hän pitelee hyppysissään haastavan työn, kahden kodin ja viisihenkisen perheen menemisten ja tulemisten lankoja.

Suunta nykytilanteeseen alkoi löytyä, kun söpö työkaveri Ile tuli notkumaan Marjan työpisteelle ja pyysi häntä lounaalle. Siitä on nyt kuusitoista vuotta. Marja on joskus sanonut, että pariskuntana hänessä ja Ilessä piilee ”unelmien toteen tekemisen taika”.

”Ikinä en ole downshiftannut enkä kohtuullistanut elämässäni mitään. Päinvastoin olen innostunut kaikesta, halunnut heittäytyä ja ottaa asioista paljon irti. Voisi sanoa, että maksimalisoinut. Se on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että saimme Ilen kanssa kolme lasta neljässä vuodessa.

Haastavaan palettiin on sisältynyt refluksia ja koliikkia, aikataulujen loputonta sumplimista ja ongelmaksi asti äitynyttä unettomuutta. Silti en vaihtaisi tätä kokonaisuutta mihinkään. Ilo ja kiitollisuus omasta perheestä vyöryy ylitseni joka ikinen päivä. Usein olo on kuin savannin leijonaemolla, kun pienet ihmiset mönkivät ja kiipeilevät päälläni ja riippuvat raajoissani.

Tiedostan, miten katoavaista on lapsuus. Tiedän jo nyt, että juuri näitä ruuhkavuosia tulen muistamaan ja kaipaamaan vanhana kiikkustuolissa.

” Olemme Ilen kanssa hitsautuneet yhteen tehotiimiksi.

Lapseni kasvattavat minua enemmän kuin minä heitä. Työelämässä sitä saattaa pitää itseään hyvinkin resilienttinä ja tyynenä henkilönä. Ja sitten tulevat omat lapset, jotka murtavat tällaiset omahyväiset luulot hetkessä. Ohuen aikuisuuden pinnan alla piileekin kärsimätön hullu, jolla ei homma pysy näpissä sitten millään.

Perheenä olemme päässeet näin pitkälle siksi, että olemme Ilen kanssa hitsautuneet yhteen tehotiimiksi. Tukiverkot ovat olleet ohuet, ja kaksin olemme selvinneet kaikesta. Meille ei ole annettu valmista pöytää, pikemminkin me olemme usein tarjonneet sen muille. Only easy day was yesterday, hoimme usein toisillemme, kun lapset olivat pieniä.

Monessa parisuhteessa roolit humpsahtavat 50-luvulle siinä vaiheessa, kun esikoinen syntyy. Suosittelen puhumaan työnjaosta kunnolla jo ennen sitä hetkeä. Me teimme niin, ja hyvin on toiminut.

Äitinä kannattaa tehdä näkyväksi esimerkiksi se metatyö, jota perheen pyörittäminen vaatii. Perinteisiä roolimalleja on lupa haastaa ja ravistella, eikä riitaakaan kannata kavahtaa. Joskus se vie asioita kummasti eteenpäin.

Katselen usein joutsenparia mökkirannassamme. Ajatus elämänmittaisesta liitosta kiehtoo minua. Uskon, että se on mahdollista, jos molemmilla on kykyä kompromisseihin ja halua kasvaa yhdessä.”

Marja Hintikka on oppinut välttelemään latistajia. Hänestä unelmat kannattaa jakaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka aidosti tukevat ja kannustavat.

MENETETYT HAAVEET

Turvallisuudentunne kateissa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24. helmikuuta oli Marjalle maailmankuvaa mullistava hetki. Mieleen palautuivat vahvasti pelon ja epävarmuuden tunteet omasta lapsuudesta kylmän sodan vuosilta sekä isovanhempien tarinat.

”Usko pysyvään rauhaan pyyhkäistiin pois yhdessä yössä. Lapsemme ovat iässä, jossa he ymmärtävät kaiken ja kyselevät kaikesta. Ajattelen, että aikuisen tehtävä on valaa lapsiin luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen, vaikka pelko painaisi omaakin mieltä. Onneksi arjen välttämättömät kuviot maadoittavat.

Olen ollut yllättynyt siitä, miten hyvin tähän mennessä olen tämän kriisin yli jaksanut. Perusluonteessani kun piilee jonkinlaista turvattomuuden tunnetta. Minulla pitää aina olla varalla suunnitelmat B, C ja D. Elämä ei saa olla vain yhden kortin varassa, pahimpaan pitää aina varautua. Työelämässä se ajoi pitkään minut paiskimaan töitä hullun lailla. Se tuntui ainoalta tavalta tulla hyväksytyksi ja päästä eteenpäin. Puristin henkistä mailaa rystyset valkeina, olin koko ajan valmis antamaan uusia näyttöjä. En osannut kellua luottavaisena elämän aalloilla.

” Sanoin usein itselleni, että tämä riittää.

Olen miettinyt paljon sitä, mistä tällainen perusturvattomuus kumpuaa. Osin kyse on luonteestani, totta kai. Mutta uskon, että taustalla vaikuttavat myös meidän 1970-luvulla syntyneiden elämänkokemukset. Kasvoimme kuunnellen sodan kokeneita isovanhempiamme. Teini-iässä ja nuorina aikuisina kohtasimme 1990-luvun suuren laman. Vaikka se ei omaa perhettä olisi koskettanutkaan, uutisista vyöryivät päälle työttömyys, velkaantuneisuus ja epätoivoisten ihmisten äärimmäiset ratkaisut. Ajan henki jätti tunteen, että kaiken voi menettää hetkessä eikä mitään voi ottaa annettuna.

Vuosien myötä olen oppinut hiukan hellittämään siitä mailasta. Omat lapset ja onnellinen perhe-elämä ovat opettaneet rentoutta sekä kasvattaneet uskoa hyvään. Unelmien ja tavoitteiden toteutuminen työelämässä on tuonut ammatillista itseluottamusta. Osaan hommani ja luotan siihen, että mielekkäitä töitä piisaa. Sanoin usein itselleni, että tämä riittää, hoidin tämän kyllin hyvin. Osaan jo sanoa ei asioille, jotka eivät tunnu arvojeni mukaisilta ja olen rauhallinen, vaikka elämme taas aikaa, jolloin kollektiivinen turvallisuudentunne horjuu.”

Unelmien vesittäjät

Unelmiaan ei kannata jakaa kaikkien ihmisten kanssa. Marja Hintikka on oppinut, että jotkut eivät osaa kannustaa muita. On ihmisiä, joiden omat epävarmuudet tulevat tielle ja johtavat toisten vähättelyyn, nälvimiseen ja henkiseen kampittamiseen. Keski-ikä on auttanut Marjaa tunnistamaan omat rajansa ja löytämään ympärilleen ihmisiä, joiden seurassa tulee hyvä olo. Nelikymppisyyttä Marja kutsuu aidoksi aikuisuudeksi, no bullshit -elämänvaiheeksi.

”Nykyään jaan visioitani vain sellaisten ihmisten kanssa, joilta saan lämpöä ja uskoa tulevaan. Olen oppinut välttämään lannistajia. Ihmisiä, jotka teilaavat toisten suunnitelmia omien pelkojensa tähden ja joiden tuska on kova, jos joku uskaltaa yrittää jotakin.

Inhoan syvällä suomalaisessa kansanperinteessä piilevää negatiivisuutta: ’Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa.’ ’Kel onni on, se onnen kätkeköön.’

Miten tällainen asenne auttaa eteenpäin? Olemme pieni kansa ja kulttuuri, jossa ihmisen pudottamista maan pinnalle ikään kuin varmuuden vuoksi on pidetty tärkeänä. Kauhuskenaarioiden maalailua arvokkaampaa olisi mielestäni tarjota tukea toistemme haaveille.

Kun pyrin aikanaan Kallion ilmaisutaidon lukioon, minulle sanottiin: pitääkö sitä nyt tuollaista erikoista, hyviä kouluja löytyy lähempääkin.

” Kultainen Venla kertoi, ettei se hanke nyt ihan pieleen mennyt.

Kun 2010-luvulla ostin ensimmäisen oman asunnon Helsingin Vallilasta, minulle sanottiin: ei kannata, kämppien hinnat ovat tapissa, vuokralla asuminen on turvallisempaa.

Kun aloin vetää Marja Hintikka Liveä, minulle sanottiin: pyh, kuka nyt haluaa katsella ohjelmaa perheenäitien ongelmista.

No, viihdyin lukiossani mainiosti ja se oli minulle tärkeä, eteenpäin vievä kokemus. Ensimmäinen oma asunto on paras sijoitus, jonka koskaan olen tehnyt. Ja Hintikka Livestä saatu kultainen Venla kertoi, ettei sekään hanke nyt ihan pieleen mennyt.”

Marja Hintikka on oppinut arvostamaan aikaa rakkaittensa kanssa.

UUDET UNELMAT

Oma mökki kullan kallis

Marjan perheen mansikkapaikka on oma kesämökki Hämeessä. Kotoisa-ohjelmassa nähtiin muutama vuosi sitten tontin rantatalon kunnostus. Marja viihtyy kotikulmillaan Töölössä kaupungin sykkeessä, mutta tunnistaa itsessään myös rakkauden maaseutuun – metsiin, järviin, raikkaaseen ilmaan, väljyyteen ja rauhaan. Aivan parasta hänestä on katsella, miten hyvin lapset mökillä viihtyvät. Se tuo mieleen omat lapsuusajat.

”Lapsuudenkodin peruina minuun on jäänyt säästäväisyys ja maanläheisyys. Jos jokin maksaa mielestäni liikaa, rintaani alkaa pistää ahdistuksesta.

Pienenä keräsin Kukkura-merkkejä, nykyään ilahdun hyvistä tarjouksista ja rahanarvoisista löydöistä. Olen markettimuija ja ylpeä siitä.

Laatua arvostan. Esimerkkinä laatutietoisuudesta on äitini, joka käyttää yhä seitsenkymppisenä häälahjaksi saamaansa leivänpaahdinta. Uutta ei osteta, jos vanha toimii.

Nelikymppisiäni juhlimme reissussa Pariisissa. Siellä Ile pakotti minut kauppaan ostamaan elämäni ensimmäisen merkkilaukun. Liikkeessä muille naisille luottokorttia vinguttivat heidän puolisonsa, minä ostin laukkuni itse tienaamillani euroilla. Jotenkin se sopii kuvaan – me suomalaiset naiset emme valita, vaan puskemme eteenpäin ja hoidamme kaiken silkalla sisulla, usein yksin.

” Ajattelen, että fiksu laina vaurastuttaa ottajaansa.

Pennin latia en ole koskaan perinyt tai saanut mistään. Kaikki, mitä minulla ja Ilellä on, on oman työmme tulosta. Rahalla ei ole merkitystä -mantraa hokevat uskoakseni vain ne ihmiset, jotka eivät ole koskaan joutuneet rahan puutetta miettimään. Ilahdun edelleen siitä, että minulla on varaa ostaa kaupasta juuri sitä leipää, jota haluan.

Lainan ottamista en pelkää. Ajattelen, että fiksu laina vaurastuttaa ottajaansa. Kun suunnittelimme aikoinaan asunnon vuokraamista Töölöstä, ohjelmassani vieraana ollut Hjallis Harkimo kehotti mieluummin ostamaan kämpän omaksi. Yksi parhaista saamistani vinkeistä koskaan, kiitos Hjallis!

Kun Ilen kanssa hankimme kesämökin 2016, kukaan ei halunnut niitä ja koko suomalaiselle mökkeilykulttuurille ennustettiin pikaista kuolemaa. Pandemia kuitenkin nostatti valtavan mökkibuumin, ja sijoituksemme todisti arvonsa.

Suurin materiaalinen haaveeni liittyy mökin uuteen päärakennukseen. Tällä hetkellä vietämme viisihenkisenä perheenä aikaa ison yksiön kokoisessa rantatalossa. Ahdasta on.

Tontilla on optio päämökille, edellinen omistaja on teettänyt sitä varten jo perustuksetkin. Vielä emme kuitenkaan ole saaneet tikkua ristiin mökin eteen. Rakentaminen vaatisi enemmän mehuja kuin meillä ruuhkavuosien raskauttamilla tässä vaiheessa on. Haaveissani näen uuden talon täynnä tilaa ja valoa, naurua ja auringonpaistetta.”

Marja Hintikan Unelmakartta huokuu rauhaa ja perheonnea.

Enemmän aikaa rakkaille

Marja tunnistaa itsessään työteliään, viimeisen päälle asioita varmistelevan suorittajaluonteen. Nelikymppisenä hänestä on kuitenkin alkanut tuntua siltä, että entistä rennompi ote elämään tekee hyvää. Se alkaa olla ensi kertaa mahdollista nyt, kun lapset ovat pian kaikki kouluiässä ja vanhempien työtilanteet vakiintuneet.

”Kolmen lapsen äitiys on avannut silmäni sille, miten vähän vanhempana lopulta voi lastaan ohjata. Äidin ja isän tehtävä on ryöpyttää rakkautta, olla läsnä, antaa turvaa ja toivoa parasta, oikein muuta ei voi. Vielä esikoisen syntyessä minua piinasi tuoreen vanhemman jumalkompleksi – kuvittelin, että oma vaikutusvaltani lapseen on suunnaton, että kaikki tekoni vaikuttavat suoraan hänen elämäänsä. Kolmen erilaisen persoonan kasvattajana olen sittemmin ymmärtänyt, että vanhemman tehtävä on vain olla matkassa mukana.

” Heinäkuu on perheen lomakuukausi ja piste.

Olen alkanut arvostaa yhä enemmän rakkaideni kanssa vietettyä aikaa. Nuorempana saatoin tinkiä lomista ja omista tärkeistä suunnitelmista työn takia – nykyään moinen ei tulisi mieleenkään. Heinäkuu on perheen lomakuukausi ja piste.

En halua, että lapseni joutuvat koskaan arvuuttelemaan, onkohan äiti tyytyväinen elämäänsä.

Mietin paljon sitä, mihin aikani käytän. Yhtäältä on tehtävä paljon töitä, jotta perhe pärjää. Toisaalta itseään ei pidä rasittaa henkihieveriin, koska silloin ei voi antaa rakkailleen itsestään mitään eikä jaksa nauttia asioista, jotka on elämässä saavuttanut. Rohkeutta voi olla myös se, että sanoo kiinnostaville töille ei, jos perheen etu sitä vaatii. Kumpaa asiaa muistelen vanhana enemmän: tiettyä työkeikkaa vai sitä, miten lapset rakensivat puumajaa mökillä?

Yksi haaveeni olisi päästä tekemään vapaaehtoistöitä eläinten hyväksi yhdessä lasteni kanssa. Myös unelma koirasta elää perheessämme vahvana.

Minkäänlaista ikäkriisiä en pode. Siinä vaiheessa, kun rypyt alkavat painaa vaakakupissa enemmän kuin ammattitaito, vaihdan ilomielin alaa. Ikuisen nuoruuden sijaan haaveilen pitkästä iästä ja terveestä vanhuudesta.

Pahinta, mitä kaikesta voisi jäädä käteen, on katkeroituminen. Joka päivä koetan pitää mielessä, ettei elämä lopulta ole meille mitään velkaa.”