Ihmiset & suhteet

Katerina Jokinen on ollut yhdessä Ollin kanssa 18-vuotiaasta lähtien: ”Taustani takia olen päättänyt, etten hevillä eroa”

Katerina Jokinen on rakentanut elämänsä alusta 14 kertaa perheen muuttaessa Ollin kiekkouran perässä maasta ja kaupungista toiseen. Nyt he asuvat Suomessa ja ensimmäistä kertaa eri osoitteissa. – Vaikeinta muutoissa on ajoittainen yksinäisyys, siihen ei totu koskaan.

”Olemme parhaat ystävät, ja meillä on samanlainen huumorintaju. Olemme kasvattaneet hienot tytöt ja edelleen tykkäämme toisistamme”, Olli Jokinen sanoo Katerinan ja hänen suhteesta.