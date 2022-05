Marko ”Mörkö” Anttilalla ja Heidi-puolisolla oli niin erikoiset ensitreffit, että Heidi kuittailee niistä vieläkin

Me Naiset julkaisee uudelleen Marko ja Heidi Anttilan haastattelun kesäkuulta 2019.

Keskellä olohuonetta nököttää yksinäinen puutarhasohva. Se on sänkyjen lisäksi helsinkiläisen kerrostaloneliön ainoa huonekalu. Muutoin huoneista löytyy remonttivehkeitä, irtonaisia lattialistoja ja muuttolaatikoita. Jääkiekkoilija Marko Anttila, 34, ja hänen vaimonsa Heidi Anttila, 32, esittelevät asuntonsa keittiötä, jonka hanasta ei tule vettä.

– Eikä hellakaan muuten toimi. Sähkömies ei ole päässyt vetämään sähköjä, kun emme ole juurikaan olleet kotona, Marko lisää.

Alkuperäisten suunnitelmien mukaan Anttiloiden uuden kodin piti olla valmis toukokuussa, mutta tekemistä vielä riittää. Syy remontin viivästymiselle lienee lähes jokaisen suomalaisen tiedossa: Marko johdatti kapteenina Leijonat jääkiekon maailmanmestaruuteen. Sen jälkeen remontille ei ole juuri ollut aikaa.

– Emme ole ottaneet stressiä. Kaikilla on kuitenkin paikka, jossa nukkua. Ja vessakin toimii! Heidi sanoo.

Suhteellisen kokemattomalta Leijona-joukkueelta ei odotettu turnauksessa suuria, mutta se taisteli itsensä sensaatiomaisesti finaalipeleihin ja lopulta mestareiksi. Käsittämättömän upea tulos yllätti monet, jopa Heidin.

– Totta kai sitä aina toivoo voittoa, mutta jotenkin ajattelin, että pääsisimme jatkamaan remontin parissa vähän aiemmin, Heidi sanoo ja naurahtaa.

Maailmanmestaruutta seurasi suuri kansanjuhla, ja yksi juhlituimmista sankareista oli Marko. Kapteeni nousi finaalipeleissä yhdeksi ratkaisijoista, ja 203-senttisestä hyökkääjästä tuli hetkessä koko kansan tuntema ja palvoma Mörkö-Marko.

Kapteenin otteita kiittelivät sekä pelikaverit että suuri yleisö. Erityisiä kehuja keräsivät Mörön ystävällisyys ja rauhallisuus.

– Minulle se tuli yllätyksenä, sillä olin ajatellut, että Marko on kopissa kaikkien vihaama piikittelijä, joka heittää sarkastista läppää ja piilottelee muiden varusteita. Hän oli aiemmin kertonut tekevänsä kaikenlaista jäynää joukkuekavereilleen, Heidi sanoo.

– Kisojen aikana aloin ymmärtää, että hän on joukkueessa tismalleen samanlainen mies kuin kotona.

Rumimmat kengät ikinä

Juuri ystävällisyys oli se piirre, johon Heidi Markossa rakastui. Kun pari tapasi yhteisten ystävien kautta kotipaikkakunnallaan Lempäälässä 13 vuotta sitten, Heidi kiinnitti ensin huomiota pitkänhuiskean miehen kenkiin.

– Ne olivat rumimmat kengät, jotka olin koskaan nähnyt. Sellaiset, joilla ajetaan rallia, hän sanoo ja luo ilkikurisen katseen mieheensä.

– Sellaiset olivat silloin muotia! Marko puolustautuu.

Tyylirikkomuksesta huolimatta Marko kiinnosti Heidiä, vaikka juuri armeijasta päässyt mies vaikuttikin ujolta. Ensimmäiset treffit vietettiin Markon perheen kesämökillä.

– Muistan ne treffit erittäin hyvin, koska Heidi on jaksanut muistuttaa niistä kaikki nämä vuodet, Marko sanoo.

– Hän ei puhunut koko treffien aikana juuri mitään! Koita siinä sitten tutustua, Heidi jatkaa.

Kaipasin yhteistä arkea. Sitä, että olisimme voineet oikeasti jakaa elämämme, muistelee Heidi.

Nuoren parin orastava romanssi vaikutti tuhoon tuomitulta, sillä juuri lukiosta valmistunut Heidi oli lähdössä Karjaalle opiskelemaan tanssia. Varsinkin Markon mielessä etäsuhde tuntui liian hankalalta ajatukselta.

– Marko luuli, että muutan Karjalaan. Tuska vähän helpotti, kun hän tajusi, että välimatka olikin vain 200 kilometriä, ja että tulisin joka viikonloppu Lempäälään töihin.

Pari näki toisiaan joka viikonloppu, tosin melkein aina kaveriporukassa bilettäen.

– Olemme jälkeenpäin puhuneetkin, että meidän kohdallamme ei ollut mitään salamarakastumista. Annoimme asioiden edetä omalla painollaan, Marko sanoo.

Karjaalla vietetyn vuoden jälkeen Heidi haki Turun ammattikorkeakouluun opiskelemaan tanssinopettajaksi ja pääsi sisään.

– Se oli minun suurin unelmani, eikä parisuhteemme mennyt missään vaiheessa tuon haaveen edelle. Minä lähdin Turkuun ja Marko jäi Tampereelle pelaamaan, sillä hänellä oli sopimus Ilveksen kanssa.

Etäsuhde jatkui vielä neljä vuotta. Heidi matkusti joka viikonloppu Tampereelle ja kävi kaikissa Markon peleissä, joihin vain suinkin ehti. Pidemmän päälle etäsuhde alkoi kuitenkin rassata molempia.

– Kaipasin yhteistä arkea. Sitä, että olisimme voineet oikeasti jakaa elämämme, Heidi muistelee.

Heidi oli valmistumisensa jälkeen muuttamassa Tampereelle, mutta kohtalo puuttui peliin: Marko kirjoitti sopimuksen turkulaisen jääkiekkoseura TPS:n kanssa. Heidin opiskelijayksiöstä Turun keskustassa tuli parin ensimmäinen yhteinen koti.

Pari ei ollut juuri koskaan yhtä aikaa kotona. Kun Marko pääsi harjoituksista, Heidi lähti opettamaan tanssia.

– Näin jälkeenpäin ajateltuna se oli varmasti hyvä juttu, vaikka etäsuhteessa oleminen olikin rankkaa. Ei tullut ähkyä toisesta, Marko sanoo.

Ainut pysyvä asia on muutos

Kesäkuun helteinen keli yhdistettynä asunnon remonttipölyyn tuntuu tukalalta. Heidi ehdottaa haastattelun jatkamista läheisessä kahvilassa.

– Sitä paitsi en ole vielä ehtinyt maistaa kertaakaan mitalikahveja tai -kakkua, hän naurahtaa asetellessaan parin 2-vuotiasta Iita-tytärtä rattaisiin.

Parin onni täydentyi vuonna 2017 Iita-tyttärellä.

Matkalla kahvilalle Marko kiinnittää uteliaiden huomion. Muutamat uskaltautuvat pyytämään yhteiskuviakin Mörön kanssa. Kun viimein pääsemme kahvilan pöytään ja saamme kakkupalat eteemme, Iitalle sattuu pieni horjahdus ja hän putoaa tuolilta. Lusikassa ollut muhkea palanen suklaakakkua lentää suoraan isän päälle. Ensin Iita pelästyy ja vuodattaa isän sylissä muutaman kyyneleen, mutta kohta koko perhettä jo naurattaa.

– Tällaista tämä meillä yleensä on. Olemme kaukana siististä ja pedantista, Marko sanoo.

Heidi kertoo sanovansa kaunistellen, että hän on ”luova ihminen”.

– Sama pätee myös Markoon. Kotona asiat ovat vähän hujan hajan, ja olemme usein myöhässä joka paikasta.

Jääkiekon suhteen Markolla on tosin aivan toinen ääni kellossa. Heidin mukaan kiekko on miehelle pyhä asia, joka vaatii äärimmäistä pedanttiutta.

– Kotona voi sitten heittää vapaalle. Mestari ei ole tainnut kisojen jälkeen korjata yhtään astiaa koneeseen.

Marko pyyhkii suklaata olkapäältään ja nyökkäilee myhäillen.

– Meidän suhteemme salaisuus on se, että osaamme ottaa asiat yhtä rennosti. Jos jokin on mennyt pieleen, siihen on suhtauduttu huumorilla.

Heidi jatkaa:

– Jääkiekkoilijan perheessä ainoa varma asia on se, että kaikki voi muuttua hetkessä. Sen hyväksyminen on vaatinut aikaa.

Seikkailu Venäjän sydänmailla

Keväällä 2013 pariskunta oli Tallinnassa hakemassa virvokkeita hääjuhliinsa ja istui yhdellä vanhan kaupungin terasseista, kun Markon puhelin soi. Linjan toisessa päässä oli hänen agenttinsa, joka kertoi, että Markolle oli tarjottu sopimusta venäläisestä Metallurg Novokuznetsk -joukkueesta. Hyväksymisestä piti päättää saman päivän aikana.

Marko sanoi heti, ettei lähde ulkomaille ilman Heidiä.

– Nostan hattua kaikille niille, jotka voivat pelata ulkomailla niin, että perhe asuu muualla. Tiesin, että itse en pystyisi siihen. Tarvitsen vastapainoa kiekolle, ja Heidi tuo minulle sitä.

Heidi totesi heti olevansa valmis seikkailuun, ja pari päätti lähdöstä siltä seisomalta.

– Meillä ei ollut hajuakaan siitä, missä moinen paikka sijaitsi. Emme edes googlettaneet sitä ennen kuin sanoimme kyllä.

Ensin lähtöä piti kuitenkin hoitaa ”pari pikkujuttua”. Marko oli valittu ensimmäistä kertaa maajoukkueeseen, ja kyseessä olivat Helsingissä pelattavat kotikisat. Leijona-kiireiden lisäksi pari oli menossa kesäkuussa naimisiin. Marko oli kosinut Heidiä jouluaattona vuonna 2010. Kosinta tapahtui Markon lapsuudenkodissa, ja oli miehen omien sanojen mukaan ”fantastinen”. Oli ruusunterälehtiä ja samppanjaa.

– Ja sormusta hankkiessa tajusin, että ei tarvinnut ostaa erikseen joululahjaa, Marko sanoo virnistellen.

– Siihen kosintaan se romantiikka sitten jäikin! Ei ole sen jälkeen näkynyt eikä kuulunut, Heidi vastaa miehensä piikittelyyn.

Kisojen ja häiden jälkeen pari pakkasi tavaransa ja suuntasi kohti Novokuznetskia. Noin 600 000 asukkaan kaupunki sijaitsee itä-länsiakselilla keskellä Venäjää.

– Kukaan ei puhunut englantia. Kunnollista ruokakauppaa ei ollut. Koko kaupungissa oli vain yksi hotelli, ja ainoassa leffateatterissa kaikki elokuvat pyörivät venäjäksi, Heidi sanoo.

Aika tuli nopeasti pitkäksi. Välillä oli niin tylsää, että Heidi huvitteli ostamalla kaupasta vain yhden vesipullon tai purkkapaketin kerralla, jotta kauppakäyntejä kertyi päivässä mahdollisimman monta.

– Olin kuitenkin päättänyt, etten valita. Ajattelin, että olin tullut sinne Markon tueksi, ja yritän ottaa kaiken irti seikkailusta.

Vaimon asenne teki vaikutuksen Markoon.

– Heidi oli käsittämättömän ennakkoluuloton ja kärsivällinen. Hän etsi paikallisen tanssistudion ja alkoi käydä tunneilla. Sitä kautta hän tutustui nuoriin, jotka osasivat vähän englantia.

Neljän kuukauden jälkeen seura päätti, ettei Markolle ole joukkueessa käyttöä. Hänelle ilmoitettiin eräänä iltana, että kone seuran farmiseuraan 5 000 kilometrin päähän lähtee viideltä seuraavana aamuna. Kun mies nousi koneeseen, Heidi jäi pakkaamaan pariskunnan tavaroita pää pyörällä.

Heidi oli käsittämättömän ennakkoluuloton ja kärsivällinen, sanoo Marko Anttila.

Farmiseurassa pelaajille ei kustannettu enää omaa asuntoa, vaan Heidin ja Markon piti muuttaa jäähallin oheen rakennettuun asuntolaan. Heidän huoneessaan oli ainoastaan jääkaappi, neljä sänkyä ja seinällä ruotsalaisen jääkiekkomaalivahti Henrik Lundqvistin juliste.

– Se oli aika karua, mutta onneksi tiesimme, että Markon sopimus ruotsalaisseuraan oli jo sinettiä vaille valmis. Lopulta asuimme jäähallilla vain neljä viikkoa.

Viisi kuukautta kestäneen Venäjä-visiitin jälkeen pari pakkasi jälleen tavaransa ja suuntasi toiveikkaana kohti länttä. Vaikka asiat eivät Venäjällä menneet aivan suunnitellusti, Heidi pitää ajanjaksoa yhtenä elämänsä upeimmista kokemuksista.

– Noina kuukausina opimme paljon maailmasta, itsestämme ja toisistamme. Tajusimme, että olemme hyvä tiimi, ja selviämme yhdessä missä vain.

Ei ihan perinteinen kiekkovaimo

Kolmeentoista yhteiseen vuoteen on mahtunut paljon ylä- ja alamäkiä.

– En ole kertaakaan jäänyt kotiin öllöttämään, jos Markolla on ollut peli. Minulle on ollut tärkeää nähdä, miten peli kulkee, sillä se vaikuttaa suuresti perheeseemme.

Marko myöntää, ettei hän ole hyvä puhumaan tunteistaan, varsinkaan negatiivisista. Heidi on oppinut lukemaan miestään tarkasti ja ymmärtämään, milloin tämä tarvitsee keskustelun sijaan muuta ajateltavaa.

– Silloin olen iskenyt Markolle esimerkiksi imurin käteen ja lähtenyt itse töihin.

Perinteinen kotia pyörittävän kiekkovaimon rooli ei ole koskaan tuntunut Heidistä omalta, ja siksi hänelle on ollut tärkeää keskittyä myös omaan uraansa ja intohimoihinsa. Kun pari asui kaksi vuotta Ruotsissa, Heidi hommasi itselleen oman alan töitä ja opetteli kielen.

– Ajattelen, että pystyn tukemaan Markoa paremmin, kun minulla on oma juttuni, Heidi sanoo ja Marko jatkaa:

– On ollut hienoa, että Heidin kanssa olen pystynyt irrottautumaan kokonaan siitä, mitä kaukalossa tapahtuu.

Pari muutti kolme vuotta sitten Ruotsin Örebrosta Helsinkiin, kun Marko siirtyi Jokerien riveihin. Lähteminen oli raskasta, sillä pari oli ehtinyt kiintyä kaupunkiin ja sen ihmisiin. Heidi koki erityisen ikävänä sen, että rakkaiksi muodostuneet ystävät oli pakko hyvästellä.

– Tässä kuviossa on ollut pakko totutella ajatukseen, että kaikki voi muuttua hetkessä. Ei voi kiintyä liiaksi mihinkään tai keneenkään.

Minun mieheni on mestari

Uuden kodin ostamisesta ja remontoimisesta huolimatta Marko ja Heidi ajattelevat, että voisivat hyvin lähteä vielä ulkomaille, jos pelipaikka aukeaisi oikeasta paikasta ja oikeilla ehdoilla.

– Lapsi on muuttanut sen, etten enää lähtisi Venäjän perukoille, mutta muuten olen täysin avoin eri vaihtoehdoille, Heidi sanoo.

Suomessa asumisessa on se hyvä puoli, että perhe pääsee usein Lempäälässä sijaitsevalle kesämökilleen. Vuonna 2012 ostetusta mökistä on tullut heille rakkain paikka maailmassa. Sinne karataan aina, kun mahdollista, ja usein ystävien kanssa.

– Minun uusi intohimoni on siemenien ja sipulikasvien istuttaminen. Tosin nyt kahtena vuotena peurat ovat syöneet tulppaanit sipuleineen, eli on tullut vähän takapakkia, Heidi sanoo.

Vaimon puutarhaharrastus naurattaa Markoa.

– Tuo kyykkiminen ei ole ihan minun juttuni tällä pituudella ja liikkuvuudella.

Tulevaisuudensuunnitelmista kysyttäessä pari katselee pitkään toisiaan mietteliäänä. Tarkkoja suunnitelmia ei ole – tai ainakaan niitä ei kannata tehdä.

– Toivon ainoastaan, että Marko voisi pelata niin kauan kuin haluaa. Ettei tulisi enempää loukkaantumisia, Heidi sanoo viitaten viime talveen, jolloin Markon polven nivelsiteet operoitiin.

– Loukkaantumiset ovat olleet haastavaa aikaa perheellemme. Se on pelaajalle äärimmäisen turhauttavaa.

Heidin haaveissa siintää myös saada kasvatustieteen maisterin tutkinto valmiiksi. Hän suorittaa opintoja tällä hetkellä Tampereen yliopistossa. Marko ei sen sijaan tiedä, mitä tekisi sitten, kun kiekkoura jossain vaiheessa tulee päätökseensä.

– En ole vielä päättänyt, mitä teen isona. Onneksi nykyisin ammattia voi vaihtaa minkä ikäisenä tahansa.

Lähitulevaisuuden suurin haave on saada remontti vihdoin valmiiksi.

– Ja kohottaa kahden kesken samppanjalasillinen Markon suuren unelman toteutumiselle, Heidi lisää.

Kyyneleet meinaavat nousta Heidin silmiin, kun hän muistelee finaalin viimeisiä minuutteja. Heidi oli Bratislavassa seuraamassa miehensä edesottamuksia kahdessa viimeisessä pelissä.

– Se tuntui niin epätodelliselta. Että Marko on maajoukkueen kapteeni ja voittaa maailmanmestaruuden. Minun mieheni.

Marko hymyilee ujosti. Vaatimattoman miehen on vaikea totutella kehuihin, vaikka ne tulisivatkin oman vaimon suusta. Hän korostaa joukkueen merkitystä, kuten joka ikisessä mestaruuden jälkeen antamassaan haastattelussa.

– Samalla tavalla ajattelen Heidistä. En olisi tässä, jos Heidi ei olisi ollut rinnallani ja kulkenut tätä matkaa kanssani.

Mikä toisessa ärsyttää?

Heidi: Se, ettei Marko voi koskaan kertoa suunnitelmistaan ajoissa ja tyhjentävästi. Tietoa tippuu aina pienissä osissa ja yleensä liian myöhään. Ja se, ettei Marko laita koskaan asioita paikoilleen.

Marko: Heidi ei osaa aivastaa yhtä kertaa. Aina tulee vähintään kymmenen putkella.

Mikä toisen herkistää?

Heidi: Iita on Markolle herkkä paikka. Jos tyttö vaikka itkee, isä menee ihan palasiksi. Marko on ollut alusta asti ihan myyty Iitan edessä.

Marko: Jos yhtään korottaa ääntä, Heidi reagoi vahvasti. Meillä ei huudeta lainkaan.

Mikä on ollut suhteen rankin vaihe?

Heidi: Ehkä se, kun sain Iitan, ja Markolla alkoivat pudotuspelit. Olin tosi paljon yksin.

Marko: Se oli Heidille rankkaa, kun asiat olivat uusia ja pelottaviakin. Onneksi meillä on hyvä tukiverkko, joka auttoi. Luotin Heidiin 100-prosenttisesti, eikä minun ole tarvinnut koskaan murehtia reissussa sitä, miten Iita voi.