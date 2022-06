Saija Tuupanen kertoo, millaista arvostelua saa ulkonäöstään – ”Syömishäiriötaustaiselle on rankkaa”

Saija Tuupanen oli nuorena kova jännittäjä, eikä kokemuskaan ole poistanut jännitystä kokonaan. – Itseäni auttaa, jos pukeudun niin, ettei jalkojen tärinä näy tai keskitän huomioni johonkin epäolennaiseen.

Positiivisuus on Saija Tuupasen supervoima. ”Kun jaksaa hymyillä, se tarttuu muihinkin.”

Lukijan puolesta kyselen -juttusarjassa lukijat kysyvät tunnetuilta henkilöiltä, mitä ovat aina halunneet heistä tietää.

Millainen olisi unelmakeikkasi?

Unelmakeikkani saattoi olla jo vuosia sitten Pariisissa, jossa paikallinen Suomi-seura järjesti minulle keikan pieneen ravintolaan. Lauloin haltioituneelle suomalaisyleisölle tangoja flyygelin säestyksellä, ja ihmiset huusivat bravota. Se tuntui ihanalta unelta ja tuli aivan Marilyn Monroe -fiilis!

Tykkään keikoista, joilla pääsee lähelle yleisöä. Haaveilen intiimistä pienten salien konserttikiertueesta. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun minut valittiin tangokuningattareksi. Sitä varten pitäisi keksiä jotain spessua.

Puolisosi on Sami Hedberg. Miten kaksi keikkatyöläistä saa homman toimimaan?

Totta kai se tuo haasteita. Pidämme tasaisin väliajoin kalenterisulkeisia ja koetamme järjestää vapaat ja lomat samoille päiville. Helpottaa paljon, että esiintyvinä taiteilijoina ymmärrämme toistemme työn luonnetta.

Onko koomikko hauska myös kotona?

Sami on kotona ihan yhtä hauska kuin muuallakin – oma positiivinen itsensä. Meillä on ikioma huumori, ja hän saa minut nauramaan, vaikka minulla olisi huonokin päivä. Samin mukana elämääni on tullut iloa ja naurua, ja olen löytänyt itsestäni aivan uudenlaisen huumorintajun.

Onko sinulla ulkonäköpaineita?

Olen 40-vuotias julkista työtä tekevä nainen, joka on aina arvostelun alaisena. Syömishäiriötaustaiselle on rankkaa, kun tullaan huomauttamaan, että oletpas lihonut. Yhtä lailla huomautetaan, jos olen laihtunut.

” Hyvin usein on spekuloitu, olenko raskaana. Ei se kivalta tunnu.

On myös kysytty, olenko laittanut botoxia naamaan. Ja hyvin usein on spekuloitu, olenko raskaana. Ei se kivalta tunnu, mutta kommenttien kanssa oppii kyllä elämään.

Täytit toukokuussa 40 vuotta. Miten juhlit?

Olimme järjestäneet ihanat juhlat Ränssin Kievarissa. Ensin oli juhlakeikka ja kakkukahvit yleisölle. Keikan jälkeen pidimme juhlat pienemmällä porukalla. Paikalla oli noin 50 sukulaista ja ystävää ja tunnelma oli katossa. Nautimme yhdessäolosta, hyvästä ruuasta ja ihanista esityksistä.

Miten hoidat itseäsi?

Yövalvomiset näkyvät helposti ihossa, joten käyn säännöllisesti kasvohoidoissa ja panostan hyviin kosteuttaviin tuotteisiin. Liikunta, ruoka ja kaikki, mikä tukee hyvinvointia, on isossa roolissa arjessa.

Jännittääkö esiintyminen yhä?

Olin nuorena tosi kova jännittäjä. Jännitys ei koskaan häviä, mutta sitä pystyy hallitsemaan ja se helpottaa. Jännitys pitää osata kanavoida oikein, eikä sille saa antaa valtaa.

” Jokaisen pitää löytää omat keinonsa.

Itseäni auttaa, jos pukeudun niin, ettei jalkojen tärinä näy tai keskitän huomioni johonkin epäolennaiseen. Jokaisen pitää löytää omat keinonsa.

Mikä on mieleenpainuvin fanilahjasi?

Saan faneilta paljon kukkia, joita rakastan. Pehmonalleja on myös kertynyt kymmenittäin. Erityisesti mieleen on jäänyt eräältä fanilta saamani tatuointilahjakortti. Se oli erikoinen lahja, enkä tainnut sitä koskaan lunastaa. Eräs fani on myös tatuoinut kuvani käsivarteensa.

Samikin on taitava laulaja, laulatteko yhdessä?

Laulamme yleensä automatkoilla. Kotona joskus tanssimme ja jammailemme hyvän mielen biisejä.

Juhlissakin olemme vetäneet dueton, ja viime jouluna teimme yhdessä konserttikiertueen. Samilla on valtava tietämys ja repertuaari kotimaisesta iskelmämusiikista. Hän myös keksii omia lauluja.

Haaveiletko lapsista?

Olen aina haaveillut lapsista, mutta tiedostan, että olen jo 40-vuotias, joten voi myös olla, ettei minusta koskaan tule äitiä. Hyväksyn kaiken, mitä elämä antaa. Lapsia joko tulee tai sitten ei.

Mistä muusta haaveilet?

Haaveilen omasta kahvilasta ja myös faktaa ja fiktiota yhdistelevän kirjan kirjoittamisesta. Molemmat ovat ihan toteutuskelpoisia unelmia! Haaveilu pitää mielen virkeänä.

Olet ammatiltasi kokki. Kokkaatko kotona ja mikä on bravuurisi?

Kokkaan aina kun ehdin ja jaksan. Bravuurini on varmaankin täytetyt kesäkurpitsat. Laitan niihin fetaa, tuorejuustoa ja kananjauhelihaa. Kesällä grillataan paljon ja laitetaan pöytä koreaksi. Raskaan keikkarupeaman jälkeen saatan kyllä sortua eineksiin.

Mistä kumpuaa mahtava positiivisuutesi?

Lapsuuteni Pohjois-Karjalan vaaramaisemista ja elämän opeista. Elämä on helpompaa, kun ei mutristele huuliaan ja elää ilon kautta. Kun tekee rakastamaansa työtä sydämellä, se varmasti välittyy. Kun jaksaa hymyillä, se tarttuu muihinkin. Positiivisuus on supervoimani.

Pahin pelkosi?

Olen aina pelännyt yli kaiken käärmeitä. Varmaan kuolisin tai saisin sydänkohtauksen, jos joutuisin johonkin, missä pitäisi olla käärmeiden lähellä. Olisi myös ylitsepääsemätöntä, jos minulta vietäisiin ääni enkä voisi enää koskaan laulaa.

Lue lisää: Kun Sointu Borg kantoi kahvit ja konjakit pöytään, hän sai nöyryyttävän kommentin – Sointu kertoo nyt kokemastaan naisvihasta