Laura Malmivaara ehti jo käydä puolisonsa kanssa keskustelut siitä, että yhteistä lasta ei ehkä tulisikaan. – Vauvan syntymä on herkistänyt tajuamaan, miten yllätyksellistä elämä on.

Mereltä päin välkehtivä auringonvalo osuu ikkunalaudan ruusukimppuihin niin, että sen säteet näyttävät kuin kevyesti kutittelevan kukkia hereille. Valo helmeilee vuoroin pinkeillä ruusuilla, sitten tummanpunaisilla. Punaisia on suuressa maljakossa ainakin sylillinen. Ne Laura Malmivaara sai äskettäin äitienpäivänä. Pinkeillä onniteltiin saman sunnuntain toista päivänsankaria, 16 vuotta täyttänyttä Ainoa, Lauran tytärtä.

Oikeastaan perheessä vietettiin toisiakin synttäreitä, sillä nuorimmaisen, pääsiäispojan, ikä lasketaan vielä viikoissa. Äitienpäivänä niitä tuli täyteen kolme, tämän lehden ilmestyessä viisi. Vielä nimetön poika on Lauran ja hänen miesystävänsä Samin ensimmäinen yhteinen lapsi, kovasti toivottu ja silti yllätykseksi kutsuttu uusperheen yhdistävä lenkki.

– On se uusperheessä merkittävä asia, kun sinun ja minun lasten jatkeeksi syntyy vielä meidän lapsi. Tuntuu, että vauva jotenkin yhdistää meidän kaikki tyttäremme lopullisesti yhdeksi perheeksi, vaikka käytännössä olemme olleet sitä jo pitkään.

Ainon ja poikavauvan lisäksi perheeseen kuuluvat Samin tytär Vera, 12, sekä Lauran esikoinen Alma, 18, joka parhaillaan viettää vaihto-oppilasvuottaan Yhdysvalloissa ja palaa Suomeen kesällä.

– Ajattele nyt, en ole vielä nähnyt kaikkia lapsiani yhtä aikaa samassa tilassa konkreettisesti, Laura huomaa.

– On tämä jännää, yksi on kaukana poissa ja yksi uusi tulee sillä aikaa porukkaan. Isoja muutoksia tapahtuu, ja silti ne solahtavat niin luonnollisesti osaksi arkeamme.

”Voiko kolmeviikkoisella jo sanoa olevan oma tahto?” Laura miettii. ”Ainakaan hänen kanssaan ei tarvitse arvuutella, mikä on. Kun poika saa tarvitsemansa, hän on tyytyväinen.”

Vielä kerran

Pääsiäissunnuntaina C Moressa starttasi draamasarja Poikani Joel. Sen pääosassa Laura näyttelee uusperheen äitiä keskellä uutta elämänvaihetta ja sen dramaattisia käänteitä. Vuosi sitten, kun sarjaa kuvattiin Tampereella, Lauralla ei ollut aavistustakaan, että hän voisi vielä saada lapsen ja että samana päivänä ohjelman ilmestyessä hän puskisi maailmaan omaa poikaa.

– Vauvan syntymä on herkistänyt tajuamaan, miten yllätyksellistä elämä on. Suurin tunne nyt on valtava kiitollisuus.

Laura ja Sami ovat olleet yhdessä yhdeksän vuotta, ja toive yhteisestä lapsesta oli ollut vahva jo pitkään.

– Sanonta, että saat sen, mistä luovut, on tämän lapsen kohdalla niin totta. Olimme päättäneet antaa lapsen tulla, toivoimme sitä ja lopulta kävimme nekin keskustelut, että olisimme myös valmiita elämään ilman yhteistä lasta. Yllättäen vauva sitten päättikin tulla, Laura sanoo luonnollisesti alkaneesta raskaudestaan.

– Elämässä on kaksi ihmeellistä ja luonnollista tapahtumaa, syntymä ja kuolema, joiden ajankohtaan ei oikeasti voi vaikuttaa. Niiden kohdalla mitä tahansa voi tapahtua.

Nyt pääsiäispoika pötköttelee vuoroin sitterissään, vuoroin Lauran rinnalla tai olalla äitinsä kaulaa vasten. Naisen ja lapsen ääriviivat sulautuvat toisiinsa aivan kuin niin olisi suunniteltu. Vauvan tuuheahiuksinen pää täyttää Lauran kämmenen ja pieni vaippapeppu toisen. Kun tukan sukii sivujakaukselle, pienessä pojassa korostuvatkin ikämiehen piirteet.

– No eikö olekin, vauvaa ja pankinjohtajaa samassa paketissa, Laura vitsailee.

Tällaisia ensimmäiset viikot ovat olleet. Ihastelua, huolenpitoa ja valtavasti naurua. Lauralla on tapana työntää kasvonsa pojan kasvoja vasten, nuuhkia ja tuoksutella, huomata yksittäinen ripsi tai kulmakarva, ihmetellä miten täydellisen valmis ja samalla hauras vastasyntynyt on.

– Olen myös ihan taantunut, kun höpötän tekemiseni ääneen ja lauleskelen touhutessani. Mähän höpötän Sumullekin, vaikkei sitä taida kiinnostaa, Laura sanoo koirastaan, kolmevuotiaasta pumista.

Mutta on Laura jo lähtenyt asioilleenkin, muutamaksi tunniksi Helsingin keskustaan. Vauva pärjää silloin pullolla, tutilla ja muun perheen hoivissa, rakastavia käsiä täällä kyllä riittää.

– Ensimmäiset viikot ovat menneet yllättävän rauhallisesti ja jotenkin lihasmustilla. Kysyin juuri tytöiltäkin, että eiks oo mennyt aika hyvin. Rentous voi olla iän rakentamaa tai perusluonnettani, sellainen olin tyttöjenkin kanssa. Nautin myös heidän vauva-ajoistaan hirveästi, ja koska niihin liittyy niin hyviä muistoja, ehkä siksi suhtaudun tähänkin turhia stressaamatta, Laura sanoo.

– Siinä on kuitenkin erityistä kaikua, että tämä lapsi on viimeinen. Aina on läsnä pieni häivähdys, että koen vauva-ajan viimeistä kertaa – vielä kerran saan nauttia tämän kaiken.

Henkisesti ensikertalainen

Päälle nelikymppisen naisen arjessa ikä on harvassa asiassa vielä mikään juttu, törmäyksiä tai päivittelyä aiheuttava seikka. Kokemukset ovat kasvattaneet itsetuntemusta ja varmuutta, ohjanneet jotkut johtaville paikoille urallaan, ja meikäläisiä kuunnellaan. Keho jaksaa vielä vaikka mitä, ja vihdoin sitä osaa myös kuunnella ja kunnioittaa.

Ikä tulee vastaan lähinnä suosituksina kiinteyttävistä ihovoiteista sekä suurena ihmettelynä silloin, kun plusnelikymppinen nainen saa lapsen. Niin myös 48-vuotiaan Laura Malmivaaran kohdalla.

” Monella ikäiselläni on vielä tämä sama unelma.

– On ollut hauska seurata ihmisten reaktioita ja sitä, miten kukin on reagoinut omista lähtökohdistaan. Osa on puistellut päätään ja ihmetellyt, miten sä jaksat. Osa on liikuttunut, että mahtavaa, vieläkö tuo on mahdollista, Laura kertoo.

– En ole kuitenkaan kokenut arvostelua, vaan minulle tullut palaute on ollut yksinomaan hyväntahtoista ja kannustavaa. Olen saanut paljon viestejä naisilta, jotka ovat kokeneet raskauteni toivoa antavana esimerkkinä. Monella ikäiselläni on vielä tämä sama unelma.

Raskautensa alussa Laura itsekin näki ikänsä huutomerkkinä. Kun mediassa listattiin yli nelikymppisiä odottajia, hän mietti: tuossa joukossa minäkin olen.

– Herkistyin myös itse bongaamaan raskaudestaan kertoneiden naisten ikiä ja miten erilaisissa elämäntilanteissa naiset tulevat äideiksi. Ehkä vähän turhaankin toin omaa ikääni esille joka ikisellä neuvolakäynnillä ja olin että apua olen jo näin vanha.

Lääkärit kuitenkin rauhoittelivat Lauraa. Hänen iässään haasteet liittyvät useimmin raskaaksi tulemiseen, ja alkuodotuksen keskenmenot ovat tavallisia. Monessa keskustelussa viesti oli, että mitä pidemmälle raskaus jatkuu, sitä vähemmälle äidin iän merkitys jää.

– Jossain vaiheessa päätin itsekin, että nyt mä lopetan tämän ikäni toistelemisen. Pitää vain antautua ja luottaa, että asiat menevät hyvin. Ikää oleellisempi juttu on, miten äiti voi henkisesti ja fyysisesti. Minä olin oikeastaan tosi hyvässä kunnossa tullessani raskaaksi.

Laura kävi neuvoloissa äitinä ensimmäisen kerran vuonna 2003. Kolmannen lapsen kohdalla häntä voisi jo pitää konkarina, mutta Laura tunsikin olevansa samalla viivalla ensikertalaisten kanssa.

– Kyllä tässä sen verran on elettyä elämää välissä, että paljon yksityiskohtia ja käytännön asioita olin unohtanut. En todellakaan yrittänyt esittää mitään konkariäitiä, vaan henkisesti olin kuin ensisynnyttäjä – kaikki me kysyimme ihan samoja kysymyksiä.

Paljon oli myös muuttunut. Päällimmäisenä kokemus vuorovaikutuksesta synnyttäjän ja häntä hoitavien välillä. Laura pani merkille, miten peloista ja synnytyksen kulusta keskusteltiin nyt syvemmin. Kuuntelu on lisääntynyt ja ihmisten yksilöllisille tarpeille on herkistytty.

”On ollut todella kiva seurata muita odottavia äitejä ja eläytyä heidän vaiheisiinsa. Äitiys tuntuu yhdistävältä ja kollektiiviselta kokemukselta.”

Alusta asti Laura ajatteli olevansa niiden käsissä, jotka tietävät häntä paremmin. Tuntui hyvältä luottaa ammattilaisten osaamiseen ja vain ottaa vastaan kaikki apu sekä neuvot.

– Yöllä synnytyksessä kätilöni oli niin zen, että kysyin, miten sä voit olla noin rauhallinen. Sellaista on kokemus ja raudanluja osaaminen. Olin hänestä aivan haltioissani ja tunsin olevani täysin turvassa.

– Itsehän käyttäydyin kuin tyypillinen näyttelijä, kyselin ohjeita kuin ohjaajalta ja että teenkö tämän nyt varmasti riittävän oikein. Sano vain, kyllä mä kestän! Laura esittää puuskuttaen ja nauraa päälle.

Aineellisemmat muutokset näkyvät nyt kotona uudenlaisina vaunuina mukitelineineen, imetystyynynä, raskausjoogakirjana ja erilaisina varusteina, joista ei Alman ja Ainon vauva-aikoina tiedetty.

– Ja unipesä, mikä ihana keksintö! Sellainen piti heti ostaa.

– Kaikki on myös niin kaunista nykyään, ja Instagram on pullollaan härpäkettä, mitä tekisi mieli hankkia. Onneksi kierrätys ja äitien keskinäinen jakaminen ovat kehittyneet somen mukana.

Vauva on saanut käytettyinä vaatteita ja muun muassa pinnasängyn. Laura miettii, että somesta on tavallaan tullut vaunuttelulenkkien moderni ympäristö äideille. Hän on rohkeasti lähestynyt siellä kanssaäitejä, joita ei ole ennestään tuntenut, laittanut tsemppiviestiä tai kysellyt neuvoja.

– On ollut todella kiva seurata muita odottavia äitejä ja eläytyä heidän vaiheisiinsa. Äitiys tuntuu yhdistävältä ja kollektiiviselta kokemukselta.

Lapsivapaa ei tarkoita takapakkia

Laura oli ajatellut, että syksyllä ilmestynyt, omakohtaisista kokemuksista syntynyt romaani Vaiti muodostuisi vedenjakajaksi jo eletyn elämän ja tulevien vuosien välille. Kirjakin oli sitä, mutta vielä konkreettisemmin merkiksi uuden elämänvaiheen alusta tuli uuden perheenjäsenen syntymä. Laurasta on tuntunut hyvältä mahdollisuus jättää jotain taakseen ja aloittaa uusi vaihe, vieläpä keväällä, valon ja luonnon herätessä.

Niitä hän pysähtyy tarkkailemaan merelle katselevasta nojatuolistaan.

– Olen nauttinut tästä pysähtyneisyyden tunteesta. Aamuisin, kun muut vielä nukkuvat ja poika on nukahtanut uudelleen, istun vain ja annan tilaa ajatuksille. Saatan venytellä pitkään ja antaa kehon palautua raskauden jälkeisestä jähmeydestään. Siinä tulee hirveästi asioita mieleen ja uusia alkuja kirjoitustöille.

Laura on nauttinut ajasta kotona. ”Olen keskellä elämää ja perusasioiden äärellä. En ajattele yhtään olevani pausella.”

Hän vierastaa ajatusta, että olisi kotiin jäädessään jotenkin sivussa tai paitsi.

– Päinvastoin, minähän olen keskellä elämää ja perusasioiden äärellä. En ajattele yhtään olevani pausella. Kyky ja osaaminen eivät katoa mihinkään, enkä mene takapakkia, jos olen kotona lapsen kanssa.

” Minua kuormittavat muut asiat, mutta eivät lapseni.

Toistaiseksi Laura on malttanut pitää kalenterin tyhjänä, mutta joitakin yksittäisiä valokuvaustöitä sinne saattaa ilmestyä. Silloin vauva saa lähteä mukaan töihin. Laura ei näe sitoutumista pikkulapseen dramaattisena muutoksena eikä ole koskaan laskenut vuosia, milloin lapset muuttavat pois ja alkaa ”oma elämä”.

– Tämä on mun elämää, olen niin tottunut siihen. Mikään ei jää tekemättä lasten takia, hän innostuu.

– En oikein ymmärrä, miksi perhe-elämää pidetään automaattisesti työläänä taakkana, jota pitäisi voivotella ja jossa ollaan koko ajan ihan loppu. Lasten kanssa voi olla erilaisia hektisiä vaiheita, mutta en minä niistä ole ollut huonona. Minua voivat kuormittaa ihan muut asiat mutta eivät lapseni.

Lauran ja Samin uusperheessä on ennestään kolme tytärtä. ”Tuntuu, että vauva jotenkin yhdistää meidän kaikki tyttäremme lopullisesti yhdeksi perheeksi, vaikka käytännössä olemme olleet sitä jo pitkään.”

Saako sanoa poika?

Juuri nyt Laura nauttii levollisesta, onnellisesta arjestaan. Aiempi kokemus elämän kriiseistä, eroista, erilaisista vaiheista on saanut arvostamaan sitä.

– Myös soljuva arki on tuottelias tila. Aina ei tarvitse tuntea tuskaa luodakseen jotain, hän sanoo.

– Tietenkään elämä ei voi olla koko ajan imelää kuplaa, mutta on tervettä osata tunnistaa, kun asiat ovat hyvin. Olemme nyt kaikki sovussa läheistemme kanssa, ilman jännitteitä ja sisäisiä ristiriitoja. Tässä ajassa ei voisi olla paremmin.

Pojan syntymä on vielä niin tuore juttu, että jää nähtäväksi, millainen vaikutus elämänmuutoksella on Lauran ja hänen miesystävänsä parisuhteelle. Laura miettii, että vanhemmuus on muotoutunut tytärten mukana niin kauan, että asioiden ja vastuun jakaminen on jo tuttua.

– Olemme olleet yhdessä niin pitkään, ettei lapsen syntymä ehkä ole yhtä mullistavaa kuin se voisi olla suhteen alkuvaiheessa. Nyt yhteinen vanhemmuus on jatkumo jo kaikelle eletylle.

Suureen kasvatusperiaatedebattiin ei ole koettu tarvetta, vaikka yllättäen perheen teinit ovat sitä kohti tuuppineet.

– Tytöt ovat hirmu aikuisesti sanoneet, että teidän pitää puhua kasvatusvalinnoista. Mutta en minä tiedä…

– Minulle riittää, että tunnen toisen ja hänen elämäntapansa ja tiedän, että olemme samalla aaltopituudella siitä, mitä on hyvä perhe-elämä. Lapsi ei muuta sitä, että meillä on edelleen omat rytmimme, olemme luovia ja haluamme pysyä itsenämme. Lapsi tulee osaksi perhekokonaisuuttamme, ei keskipisteeksi mutta keskiöön meidän kaikkien kanssa.

Perheen nuoret ovat herätelleet Lauraa myös sensitiivisyyteen sukupuolipuheessa ja kavahtaneet, jos tämä vaikkapa miettii vauvalle sinisiä vaatteita tai huomaamattaan rajaa pois jotain, mikä ei muka olisi pojalle sopivaa.

– Meidän nuorille tällainen on itsestään selvää, koska he ovat kasvaneet erilaisessa maailmassa kuin minä. Asennemuutos tapahtuu sukupolvien välissä ja itse tulen ehkä hitaammin perässä, Laura miettii.

– En minä silti varo puhumasta pojasta perheen sisällä, on se kuitenkin itselle uusi ja jännä juttu. Olen joskus miettinyt sitäkin, miten erilainen pojan suhde äitiin saattaa olla, ja onko esimerkiksi rakkaus silloin jotenkin erilaista. Tyttärien kasvua seuraan tietenkin paljon itseni ja omien kokemusteni kautta.

Laura muistaa keskustelun erään äidin kanssa, jonka lapset olivat poikia.

– Tokaisin siinä, että olisipa hienoa saada kokea myös poikalapsen vanhemmuus. Tässä sitä nyt ollaan.