Melissa, 30, on kirjoittanut seksistä 10 vuoden ajan – pian häneltä ilmestyy äänikirja, jonka ansiosta yhä useampi suomalainen maksaa erotiikasta

– Naisten seksuaalisessa hyvinvoinnissa ja voimaannuttamisessa on valtava markkinarako, sanoo esikoisteoksenaan audiopornoa julkaiseva Melissa Voihke.

Melissa Voihketta ilahduttaa ajatus siitä, että pian useilla suomalaisilla on pääsy kuukausitilauksellaan audiopornoon.

Melissa Voihke on seksityöntekijä, jolta ilmestyy kesäkuun puolivälissä esikoisteos Polte. Hän on kirjoittanut seksistä lähes kymmenen vuoden ajan esimerkiksi Cityssä ja Imagessa ilmestyneissä blogeissaan.

Lisäksi Melissa on vieraillut esimerkiksi Ylen keskusteluohjelmissa, joissa on käsitelty muun muassa sukupuolirooleja ja seksuaalisuutta. Hän on myös seksipositiivisen Riisu-verkkomedian päätoimittaja.

Melissa täytti juuri 30. Hän kertoo rakastavansa sitä, että ikä alkaa vihdoin kolmosella.

– On parasta ikinä olla 30. Minut otetaan vakavammin työelämässä ja olen paljon kokonaisempi nyt. Se on siistiä!

Puhelinhaastattelun Melissa antaa parvekkeellaan olevasta pallomerestä.

– Tulen kesäisin joka päivä aamuhommien jälkeen hetkeksi istumaan tänne. Kumisessa uima-altaassa on 1 000 palloa. Täällä istuminen auttaa ajattelemaan ja tuntuu rentouttavan lihakset.

Aamun ajatteluhetki pallomeressä sopii myös Melissan mottoihin, jotka ovat ”ilon kautta” ja ”keskity hetkeen”.

Ensimmäinen suomalainen audioerotiikkateos

Esikoiskirja Polte on jotain, mitä Suomessa ei ole aiemmin kuultu. Teos on audioerotiikkaa, jonka Melissa on paitsi kirjoittanut myös lukenut itse.

– Tietääkseni kukaan muu ei ole ennen minua tehnyt audiopornoa suomen kielellä.

– Naisten seksuaalisessa hyvinvoinnissa ja voimaannuttamisessa on valtava markkinarako. Naisen seksuaalisuutta ei ole huomioitu kaupallisesti aikaisemmin, mutta feminismin ansiosta nyt mietitään myös sitä, mikä palvelee myös naisyleisöä erotiikassa.

Audioerotiikka on osa seksuaaliteknologian alaa, jonka ennustetaan kasvavan huimaa tahtia. Esimerkiksi Ruotsissa audioerotiikka on noussut suosituksi ja audiopornoon keskittyviä sovelluksia on jo useita.

Äänikirjapalvelu Storyteliltä kerrottiin aiemmin toukokuussa Helsingin Sanomille, että Suomessa eroottisten äänikirjojen kulutus on ainakin vielä vähäisempää kuin muissa maissa. Yhdeksi syyksi nähdään se, että suomenkielisten eroottisten äänikirjojen tarjonta on suppea.

Aiemmin ilmestyneistä suomalaisteoksista audioerotiikkaa lähinnä on tubettaja Sita Salmisen teos Lupa. Lisäksi Yleisradio on tuottanut pornokohtauksia tarjoavan podcastin Radio Reginan, joka sisältää ”pornokohtauksia naisilta naisille”.

Melissa kertoo kirjoittaneensa kirjansa nimenomaan naisia ajatellen.

Päähenkilö on nimeltään Linda. Hän haluaa pitkästä heteroparisuhteesta juuri eronneena alkaa toteuttaa seksuaalisia fantasioita ja haaveitaan.

Kesäisin Melissalla on tapana mietiskellä päivittäin parvekkeella olevassa pallomeressään.

Stigmojen hälvenemistä

Melissan kirja tulee Storytel-palveluun. Hän iloitsee siitä, että pian tuhansilla ihmisillä on yhtäkkiä pornoa kuukausitilausmaksuissaan.

– Se on valtava erävoitto tälle vallankumoukselle! On noloa, jos ei maksa pornosta.

Melissa perustelee, että kun ihmiset ovat valmiita kuitenkin maksamaan elokuvista ja musiikista, niin miksi porno olisi poikkeus. Maksullisen pornon kautta voidaan esimerkiksi turvata alan työntekijöille turvallisemmat työolosuhteet.

– Pandemia-aika ja Only fans -palvelu ovat kuitenkin edesauttaneet siinä, että yhä useampi maksaa pornostaan.

Melissa iloitsee siitä, kuinka myös seksityöntekijöihin liittyvä stigma on häviämässä. Strippitapahtumiin saa lippuja isojen lippupalveluiden kautta.

– Nykyään, kun sanoo jengille, että on strippari, niin reaktio on, että siistiä. Se on aktivismin ansiota. Mimmit ovat aina tienneet, että nämä jutut ovat siistejä.

– Tällä hetkellä elämme valtavassa murroksessa. Tiketistä voi ostaa lippuja strippitapahtumiin ja free-laskutuspalvelu ottaa seksityöntekijöitä palvelunsa käyttäjiksi.

Siinä on hänen mukaansa auttanut, että seksuaalinen vapautuminen on ollut julkisessa keskustelussa.

– Ihmiset voivat vapaasti nauttia seksuaalisuudesta ja vapaudesta. Kun ihmiset vapautuvat, heistä tulee iloisempia ja onnellisempia.

Melissa toivoo, että seuraavaksi eduskunta keskittäisi työtuntejaan parituslain muuttamiseen tai seksityön täyteen dekriminalisoimiseen. Se helpottaisi seksityöntekijän työtä monella tapaa, kun yrityksen tilojen vuokraaminen, palveluiden myyminen nettisivuilla, pankkipalveluiden saaminen ja palveluiden markkinoiminen helpottuisi.

