Emma, 33, paljastaa 8 arjen niksiä sinulle, joka vihaat siivoamista ja tavararöykkiöitä

Emma Lahdensuu on oppinut, että minimalistinen elämäntyyli vaatii omien tottumusten ja ajatusmaailman muuttamista. Pelkkä tavaran raivaaminen ei riitä.

Ei suoristusrautaa. Ei kuivausrumpua, ei piparkakkumuotteja eikä valkosipulipuristimia. Ei sisustusesineitä, eikä muitakaan koristeita – lasten syntymäpäivät juhlitaan vuodesta toiseen samoilla kierrätysviireillä. Ei toista paistinpannua, ei päiväpeittoja.

Muun muassa näiden asioiden puuttuminen kodista on herättänyt tuttavissa ihmetystä, kertoo Minimalistiäiti-tiliä Instagramissa tuottava kolmen lapsen äiti Emma Lahdensuu. 33-vuotiaalle Emmalle mahdollisimman vähällä tavaralla eläminen tuntuu kuitenkin vapauttavalta. Ja kun tavaraa on vähän, myös siivous on helppoa.

– Olen mukavuudenhaluinen enkä pidä siivoamisesta. Nyt tiedän tarkalleen, missä mikäkin asia on ja mitä omistamme – tämä koskee myös lasten leluja, Emma kertoo.

Emma hurahti minimalismiin esikoisen synnyttyä, vuonna 2014. Tuolloin hän heräsi tajuamaan, että kodissa on yksinkertaisesti liikaa tavaraa. Sisko toi äitiyslomalla projektia kaipaavalle Emmalle Marie Kondon hittikirjan. Konmaritus, eli tavaroiden karsiminen sen perusteella tuottavatko ne hyvää oloa vai ei, ei kuitenkaan tuntunut Emmasta luontevalta.

– Ei kuumemittari varsinaisesti pirskahtele iloa.

” Muutossa Emma huomasi konkreettisesti, millaista tulosta karsiminen oli vuosien varrella tuottanut.

Siispä Emma lähti raa’alla kädellä karsimaan tavaraa. Hän aloitti vaatteista, sillä niihin hänellä ei ollut erityistä tunnesidettä. Kun kaappitila lisääntyi kuin huomaamatta, karsimiseen jäi koukkuun. Vuonna 2017 syntyivät perheen kaksoset, ja vuonna 2020 oli aika muuttaa isompaan kotiin.

Muutossa Emma huomasi konkreettisesti, millaista tulosta karsiminen oli vuosien varrella tuottanut: Emma pakkasi perheen 95 neliöisen helsinkiläiskodin 27:ään muuttolaatikkoon. Yleensä muuttolaatikoita suositellaan olevan yksi per asuinneliö.

– Kaksi laatikkoa näistäkin jäi tyhjäksi, ja niihin piti oikein keksiä pakattavaa.

Stoppi ostamiselle

Sen lisäksi, että Emman kodissa ei ole turhaa tavaraa, hän myös kehittelee arjen niksejä, joilla koti pysyisi siistinä ja siivous olisi mielekkäämpää. Näitä niksejä hän jakaa Instagram-tilillään.

Emma kuitenkin muistuttaa, että tavararöykkiöihin eivät auta pelkät niksit. Minimalismissa on kyse ajatusmaailman kokonaisvaltaisesta muutoksesta.

– Suhde tavaraan muodostuu jo pienestä pitäen, ja tunteiden muuttaminen vaatii paljon prosessointia. Tavara ei ole tullut päivässä, joten se ei myöskään lähde päivässä.

Tämä tarkoittaa sitä, että moni raivokkaasti alkanut karsimisprojekti saattaakin tuoda tekijälleen ikävän olon, jos alun raivaushuumassa tulee heitettyä pois jotain itselle tärkeää. Tai jos kuitenkin ostaa jatkuvasti uusia vaatteita tai sisustusesineitä, tavara ei pitkässä juoksussa vähene.

– Mitkään minimalismipelit eivät auta, jos ihminen ei puutu juurisyyhyn, eli tavaroiden osteluun. Karsimisessa tärkeintä on blokata sisään tuleva tavara.

Listasimme Emman vinkkien avulla kahdeksan keinoa, jotka auttavat arjen kaaoksen selättämisessä – riippumatta siitä, onko tavoitteena minimalistinen koti.

1. Mähmä pois sähköhammasharjan laturista

Tee vanulappuun reikä ja aseta lappu sähköhammasharjan laturiin. Näin laturipää pysyy puhtaana.

Emma vinkkaa, että vanulapun aseman ajaa myös esimerkiksi kulahtaneesta t-paidasta leikattu pala, vessapaperi tai talouspaperi.

2. Juomapullot ojennukseen

Emma kertoo, että juomapullojen suhteen perhe ei elä minimalistisesti. Kaapissa pyörivien erimallisten pullojen säilytys on kuitenkin tuottanut aiemmin tuskaa.

Nykyään Emma säilyttääkin pullot viinipulloille tarkoitetussa telineessä: näin hän näkee heti kaapin avatessaan, mitä pulloja kaapissa on, eivätkä kevyet muovipullot pyöri ja kaatuile kaapissa.

3. Siivoa ja järjestele sektoreissa

Emma kertoo jakavansa siivottavat alueet useaan sektoriin. Näin siivouksen aloittaminen tuntuu helpommalta, ja jo yhden alueen siistiminen saa aikaan onnistumisen tunteen.

Esimerkiksi Emman keittiöstä sektoreita löytyy viisi. Sektoriajattelua voi käyttää myös vaatekaapin järjestelyssä: sen sijaan että räjäytät koko kaapin, valitse käyväsi läpi esimerkiksi pelkät t-paidat.

4. Kestokassit siistiin pinoon

Käsi ylös, jos sinunkin kaappisi pursuavat Ikea-kasseja! Emma vinkkaa kestokassivyöryyn kätevän taittelutekniikan: aluksi kassi taitetaan pituussuunnassa kolmeen osaan, ja tämän jälkeen kaksi kolmasosaa taitetaan kassin pitkien kahvojen välistä. Sitten loput kassista jemmataan edellisistä taitteluista muodostuvaan taitokseen.

5. Sheiverillä neuleet sileäksi

Tällä konstilla nyppyyntynyt lempparineule saa lisää käyttöikää. Höylätessä kiristä kangas tiukaksi, jotta nypyt tulevat esiin. Jos olet epävarma kestääkö kangas nypyn poiston höyläämällä, testaa sitä ensin pienelle alueelle.

6. Yhden pyykkikorin taktiikka

Emman viisihenkisellä perheellä on vain yksi kori likapyykeille.

– Tämä on isoin omaa pyykkivuorta helpottava tekijä, sillä yhdellä korilla pyykkivuorta on mahdotonta kerryttää. Ihminen pesee pyykkiä silloin, kun pyykkikori on täysi, Emma toteaa.

Emma on myös sitonut koriin pyykkipoikien avulla vetoketjullisen pesupussin. Pesupussiniksin ansiosta sukat eivät kadota parejaan.

7. Jatkoaika-kassi ehkä-vaatteille

Kenelläpä ei olisi kaapissa sitä yhtä mekkoa, jota on käyttänyt vain kerran mutta josta ei kuitenkaan halua luopua, koska ehkä vielä joku päivä? Emma on ratkaissut ehkä-vaatteiden dilemman jatkoaika-kassilla. Hän pakkaa vaatekaapin ehkä-vaatteet paperikassiin ja kirjoittaa kassiin päivämäärän, yleensä noin puolen vuoden päähän. Sitten Emma jemmaa kassin esimerkiksi vaatekaapin ylähyllylle, jossa se ei ole jatkuvasti silmissä.

– Jatkoajan aikana minulla on lupa hakea kassista vaatteita jos haluan. Vain kerran olen hakenut, ja sekin vaate päätyi lopulta kierrätyskeskukseen. Tämän systeemin avulla vaatteita saa karsittua helposti.

8. Hankintalistalla harkinta-aikaa ostamiselle

– En osta mitään hetken mielijohteesta, Emma kertoo.

Sen sijaan Emma kirjoittaa haluamansa ja tarvitsemansa tavarat listalle, jonka avulla hän miettii, tarvitseeko tuotetta oikeasti. Tuotteen perään hän merkitsee päivämäärän, jolloin harkinta-aika loppuu, yleensä noin kuukauden päähän.

Lue lisää: Oletko yhtä siisti kuin muut suomalaiset? 10 kysymystä paljastaa, millä tasolla hygieniasi on