Ressu Redford lunasti eron jälkeen yli 200-neliöisen kodin itselleen: ”Ymmärsin, etten halua luopua suosikkihuoneestani”

Ressu Redford ei luovu urheilusta, uskosta hyvään ja omasta, tilavasta kodistaan.

Ressu Redford kertoo kehittyneensä self made -kokkina.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat, mistä asioista eivät ole valmiita luopumaan arjessaan.

Oma studio

Meillä oli jo Bogart Co. -bändini aikoihin oma studio. Tuolloin ainoat kunnon studiot olivat Helsingissä, ja jotta ei tarvinnut matkustaa sen takia aina Stadiin ja maksaa studiosta vuokraa, perustimme oman studion Turkuun. Olen studiolla lähes päivittäin. Heti aamukahvin jälkeen lähden sinne, ja saatan mennä uudestaan illalla.

Ressu painuu heti aamukahvin jälkeen omalle studiolleen.

Sporttaaminen

Olen sportannut pikkupojasta asti. Pienenä ajattelin, että minusta tulee jalkapalloammattilainen. No ei tullut, mutta kyllä fudiksesta elinikäinen harrastus tuli.

Nyt padel on vienyt sydämeni. Pelaan sitä muutaman kerran viikossa kavereiden kanssa perustamamme Turku Padel Clubin riveissä. Käyn myös punttisalilla. Urheilu auttaa jaksamaan, antaa hyvän olon ja parantaa ryhtiä.

Ruuanlaitto

Olen kehittynyt selfmade-kokkina. Teen usein thaimaalaista, kiinalaista tai intialaista. Tykkään hulluna esimerkiksi paistetusta mustekalasta valkosipulilla, yrteillä ja chilillä. Nytkin kaapissani on mustekalaa ja erikokoisia rapuja. Parasta on tehdä oman kullan kanssa viini-illallinen. Syömme sen välimerellisesti yhdeksän tai kymmenen aikoihin.

Koti

Lunastin yli 200-neliöisen asunnon itselleni eron jälkeen. Yksin asujalle se on aika iso, joten meinasin aluksi vaihtaa pienempään asuntoon Turun jokirantaan. Sitten ymmärsin, että en halua luopua suosikkihuoneestani eli terassista.

Kotona pitää olla myös valtava sohva, jossa voi katsella leffoja ja huumorisarjoja, kuten The Officea ja Modern Familya. Iso koti on samalla kesämökkini. En osaa oikein olla mökeillä. Olen vuokrannut mökkejä, mutta kun olin viimeksi mökillä vain kaksi yötä vuodesta, tajusin, että se on minulle rahanhukkaa.

” Rakkaudet ovat loppuneet, eikä urallakaan kaikki ole aina mennyt hyvin, mutta uskon silti rakkauteen ja hyviin asioihin.

Usko hyvään

Milloin tahansa voi sattua jotain, mistä voisi kyynistyä tai katkeroitua loppuelämäkseen. Rakkaudet ovat loppuneet, eikä urallakaan kaikki ole aina mennyt hyvin, mutta uskon silti rakkauteen ja hyviin asioihin. Hyviä asioita ei kannata jättää tekemättä epäonnistumisen pelossa.

Ressu Redford 60-vuotias laulaja syntyi ja asuu Turussa.

Kaksi aikuista poikaa.

Julkaisi uuden Hölmö sydän -albumin viime syksynä. Keikkailee ja tekee syksyllä konserttisalikiertueen.

Tuomaroi The Voice of Finland: Senior -kilpailua 20.5. alkaen Ruudussa ja Nelosella.

