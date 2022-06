Vuosia sinkkuna elänyt Henriikka Rönkkönen on nyt parisuhteessa – yksi asia herätti lähipiirissä ihmetystä: ”Se on valtavan hyvä juttu meidän suhteessamme”

Henriikka Rönkkönen eli vuosikaudet vastentahtoisesti sinkkuna. Nyt hänellä on hyvä parisuhde, mutta hän on ymmärtänyt myös sinkkuuden arvon. – Ensin oli itse uskottava siihen, että olen ihana ja tärkeä.

Suomen tunnetuimmaksi sinkuksi tituleeratun kirjailija Henriikka Rönkkösen, 38, sinkkuvuosien koti alkaa olla pakattuna. Helsingin Kallio-aiheiset olohuoneen verhot saavat jäädä muuttokuormasta, sillä sinkkukirjoistaan ja -blogistaan tuttu nainen vaihtaa kymmenen vuoden aikana rakkaaksi tulleet Kallion kulmat vehreämpään maisemaan.

Henriikka on ostanut itselleen ensiasunnon ja tehnyt luopumistyön.

Näillä kulmilla asuessaan Henriikka eli vuosikaudet vastentahtoisesti sinkkuna. Hän treffaili, tapasi kivoja miehiä ja vähän myös niitä toisenlaisia. Innostui ja pettyi kerrasta toiseen.

Välillä hän mietti, onko hänessä jotain pahasti vialla: vaikka mies olisi ollut kuinka mukava ja sopiva, häntä itseään saattoi alkaa ahdistaa. Ei tätä! Mieluummin sitten vaikka yksin.

Hän pakeni pahaa oloaan baareihin ja juoksi maratoninkin. Itki paljon ja kävi läpi niin suuria tunnemylläköitä, että päätyi hakeutumaan terapiaan.

– Olin oikeasti menettänyt toivoni. Pelkäsin, että en tule koskaan löytämään ketään.

Heikkoina hetkinä hän pelkäsi tyytyvänsä suhteeseen, jossa ei oikeasti haluaisi olla.

– Se on vähän sama kuin pitkään työttömänä olo. Haet kolmeenkymmeneen paikkaan, käyt kymmenissä työhaastatteluissa. Toivot ja haluat rakentaa elämää, etkä elää riutuen.

Sinkkuvuodet hyödyksi

Nyt, kesän korvalla 2022, Henriikka on parisuhteessa ja hehkuttaa sinkkuutta.

– Ei sinkkuus ole pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua. Ei ollenkaan. Sinkkuaikana oppii ihan älyttömästi todella tärkeitä asioita, jotka sitten hyödyttävät myöhemmin kaikissa ihmissuhteissa – myös parisuhteessa, jos sellaista haluaa.

” Toisen tehtävä ei ole tehdä sinua onnelliseksi.

Sinkkuna on ollut pakko opetella löytämään omasta elämästä asiat, jotka tekevät onnelliseksi. On kasvanut itsenäiseksi ja oppinut antamaan tilaa itselle ja toiselle.

Tämän oivaltaminen vei Henriikalta kuitenkin aikaa. Terapiassa hän oppi ymmärtämään itseään paremmin.

– Itsensä rakastaminen on kaiken hyvinvoinnin avain – ei se, että kumppanisi rakastaa sinua. Pitää itse uskoa siihen, että on ihana ja tärkeä. Toinen ei voi rakastaa sinua ehjäksi, eikä toisen tehtävä ole tehdä sinua onnelliseksi. Eikä kukaan jaksa olla toiselle sirkuspelle.

Seksiä Henriikalla oli sinkkuvuosina suhteellisen vähän. ”Rakastan seksiä, mutta se ei oikein toiminut suht tuntemattoman kanssa. Tietysti harrastin sitä itseni kanssa.”

Nyt jälkikäteen Henriikka sanoisi sinkkuvuosien aikaiselle itselleen, että sinussa ei ole mitään vikaa. Se, mitä olet, on riittävää.

– Ajattelin monesti olevani tosi outo, kun kirjoitan tällaisia kirjoja ja teen tällaisia Youtube-videoita, Henriikka sanoo.

– Pelkäsin, että joudun valitsemaan miehen ja kirjoittamisen välillä. Että miehelle kirjoittamiseni tulee olemaan ongelma – vaikka fiktiota kirjoitankin.

Kun miestä ei kuulunut, Henriikka alkoi muovata ajatteluaan mielikuvaharjoituksilla. Hän kuvitteli itsensä 40- tai 50-vuotiaaksi onnelliseksi sinkuksi. Päässään hän näki itsensä keittelemässä kahvia ystäville, rauhallisena ja paljon nauravana.

– Fokus kääntyi miehen ja rakkauden löytymisestä rakkauteen itseäni kohtaan.

Hän alkoi ymmärtää, että toisen ihmisen tehtävä ei ole korjata toista. Hän ei käynyt enää treffeillä treffeillä käymisen vuoksi. Hän antoi itselleen luvan olla hitaasti lämpiävää ja toimivaa sorttia.

– Kun toiset kävivät 20 treffeillä vuodessa, minulle kolme oli ihan maksimi. Siinäkin oli jo yksi liikaa. Olen niin herkkä, erityisherkkyydestäänkin kirjoittanut Henriikka toteaa.

Pakko luottaa omaan tunteeseen

Monelle sinkulle ”Kyllä sinä vielä löydät jonkun” -lohtulause on silkkaa myrkkyä. Henriikalle ei. Se oli hänelle tärkeä lause kuulla ääneen sanottuna.

– Mutta se joku ei ratkaise sinun ongelmiasi, vaan se on edelleenkin sinun itsesi tehtävä!

Ihminen voi jäädä vatvomaan sitä, että ei koskaan löydä parisuhdetta. Tai sitten voi lähteä treffeille, jolloin on todennäköisempää kohdata joku.

– Minä ajattelin, että jos haluan rakkautta, minun täytyy tehdä asioita sen eteen. Saan ainakin valitusoikeuden!

Henriikka tapasi kumppaninsa kolmisen vuotta sitten. ”Voin empimättä sanoa, että mulla on ihan hiton hyvä parisuhde, jossa on vapautta ja rakkautta.”

Henriikka alkoi käydä treffeillä vain, jos hän oli oikeasti avoin kohtaamaan uuden ihmisen.

– Ajattelin, että minun on pakko luottaa siihen, miltä minusta tuntuu. Tiesin, että jos en ole valmis, minusta tulee levoton, nukun huonommin ja itken enemmän. Silloin soppa on valmis.

Nyt hän kiittää omaa herkästi reagoivaa kroppaansa. Se oli viisas ja suojasi häntä siltä, ettei hän yksinjäämisen pelossa tehnyt kompromissia ja ryhtynyt suhteeseen vain suhteen vuoksi.

Ei saman katon alle

Kolmisen vuotta sitten Henriikka kohtasi nykyisen miesystävänsä.

– On ollut positiivista, että olen löytänyt kumppanin näin myöhemmällä iällä. Lähestyn neljääkymppiä ja olen ihan eri ihminen ymmärryksen tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Tiedän nyt paremmin, mitä haluan. Pystyn sanomaan miehelle, että tee sinä sinun juttusi ja minä teen minun juttuni.

Uuden kodin muuttokuormaan menevät vain Henriikan omat tavarat. Se oli molemmille selvää.

– Meille tällainen järjestely on luontainen ja tuntuu parhaimmalta.

Kumppanin ei todellakaan tarvitse olla kaikessa mukana. Henriikasta tuntuisi aivan absurdilta jättää tekemättä jotain sen vuoksi, että toista puoliskoa asia ei kiinnosta tai huvita.

– Minä voin kysyä häneltä, pääsetkö tai haluatko lähteä mukaan, mutta jos hän ei tule, se ei ole minulle mikään ongelma. Päinvastoin. Se on valtavan hyvä juttu meidän suhteessamme. Se edesauttaa, että meillä on hiton hauskaa yhdessä. Minä voin tehdä omia juttuja, voimme tavata sukulaisia erikseen ja tehdä asioita erikseen.

Aluksi tällainen vapaus aiheutti lähipiirissä ihmetystä. Nykyään ei enää.

Kun Henriikka menee kiipeilemään, syömään hyvin tai haluaa olla yksin, mies saattaa olla kavereiden kanssa tai itsekseen. Mennä bänditreeneihin tai tehdä polttopuita.

– Vaikka välillä minusta tuntuisikin, että eikse halua olla minun kanssani, osaan kuitenkin sanoittaa, että se on täysin ok. Sillä on suuri merkitys.

Ahdistusta suhteen alussa

Toki suhteen alku pitkän sinkkuusajan jälkeen oli hakemista.

– Pelkäsin tosi paljon, että rakastaako kumppanini minua. Skannasin todistusta siitä, että ei hän varmaankaan rakasta, kun kerran istuu minusta vähän kauempana sohvalla, Henriikka naurahtaa.

Suhteen alussa hänellä nousi pintaan voimakkaita tunteita ja muistoja kaukaa menneisyydestä. Häntä ahdisti ja tuli paniikkihäiriöitä.

– Kaikki vähän kuin hajosi, kun yhtäkkiä olikin turvallista. En kyllä itse tajunnut syytä. Senkin terapeutti selitti minulle.

” Pelkäsin tosi paljon, rakastaako kumppanini minua.

Näistä samoista teemoista syntyi myös Henriikan uusin kirja Rakkausshokkihoito.

– Haluan tällä kirjalla tuoda helpotusta siihen tuskaan, että välillä asiat saattavat mennä vaikeammiksi ennen kuin ne paranevat.

Nyt Henriikka tuntee olevansa aikuisempi kohtaamaan erilaiset tunteensa. Hän myös oppi rauhoittamaan itseään.

– Suhteen alussa voi tulla aika voimakkaita ikäviäkin tunteita, mutta niiden takia ei kannata heittää hanskoja välttämättä tiskiin.

"Äitiys ei ole ollut minulle mikään juttu. Jos se olisi ollut haaveena, olisin mennyt sitä kohti. Sisarusten lapset ovat minulle rakkaita”, Henriikka sanoo.

Mutta monet tekevät juuri niin.

– On helpompi palata tuttuun turvallisuudentunteeseen ja tuttuun elämäntapaan eli sinkkuuteen, jossa ei tarvitse kohdata tällaisia asioita. Parisuhdehan on eräänlainen peili. Sen vuoksi en täysin dumaa ajatusta seurustelusta seurustelun vuoksi. Siinä, että toinen on peilinä, on paljon hyvää, Henriikka pohtii.

Mutta jossain vaiheessa semmoinen pitää lopettaa, hän huomauttaa.

– Se liittyy myös sen toisen ihmisen elämään. Jos toisesta ei ole kauhean kiinnostunut, on väärin pitää häntä varattuna.

”Valitsen hänet joka päivä”

Yhteisestä kodista ja häistä Henriikka ei unelmoi. Ne unelmat hän on romuttanut sinkkuaikanaan täysin.

– Ne tuntuvat kummallisilta etapeilta ja haaveilta. Suosittelen kaikille siitä kuplasta irtaantumista.

Toki hän ymmärtää, että jos on elänyt toisen kanssa 20 tai 50 vuotta, voi olla vaikea ajatella jotain muuta vaihtoehtoa.

– Mutta kun on ollut kymmenen vuotta sinkku, kuten minä, pystyy hahmottamaan kaikkien muidenkin näkökulmia. Olet myös parempaa keskusteluseuraa!

Kohtaamisestaan miehensä kanssa hän on joka päivä onnellinen.

– Minä valitsen hänet joka päivä.

Uudelleen ja uudelleen. Se valinta unohdetaan helposti. Se on Henriikasta pahinta. Silloin puolisot alkavat pitää toisiaan itsestäänselvyytenä. Se ajaa katkeraan puheeseen, nälvimiseen ja ikäviin vitseihin toisen kustannuksella – ja sellaisen purkaminen vie vuosia.

– Arvostan parisuhdetta aivan uudella tavalla pitkän sinkkuajan jälkeen. Toisaalta tiedän myös, ettei kaikki romahda, jos tämä loppuisi. Totta kai olisin siitä hirveän surullinen, mutta jos minä nyt sinkkuuntuisin, tiedän jo, mitä se on, olen niin paljon itkenyt miesten perään.

” Tämä ei olisi mahdollista ilman niitä pitkiä sinkkuvuosia.

Kun on selvinnyt sinkkuudesta aiemminkin, selviäisi nytkin.

– Tiedän, että pärjäisin, ja elämässäni olisivat edelleenkin nämä samat hyvät asiat, joita siinä on nyt.

Tämä aspekti tuo Henriikan mukaan rakkauteen ihan uuden särmän ja pilkkeen, kunnioituksen ja arvostuksen.

– Voin ihan empimättä sanoa, että mulla on ihan hiton hyvä parisuhde, jossa on vapautta ja rakkautta. Tämä ei olisi mahdollista ilman niitä pitkiä sinkkuvuosia, itkuja ja vuosien työtä sen suhteen, että opin rakastamaan itseäni.