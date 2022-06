Dalia Stasevska asui kaksi vuotta omatekoisessa sähköttömässä mökissä – tuleva puoliso astui kuvaan juuri, kun pakkaset ajoivat muuttamaan pois

Köyhissä oloissa varttuneella kapellimestari Dalia Stasevskalla on ollut monin tavoin vaiherikas elämä. Musiikki oli maailma, johon hän pakeni vaikeita kokemuksia. Merkittävimmin elämää muutti lopulta eräs kohtaaminen aamuyöllä hampurilaisbaarissa.

Suomalais-ukrainalainen kapellimestari Dalia Stasevska, 37, kaivaa kännykkänsä esiin ja näyttää vanhaa valokuvaa. Siinä hän on lapsena mummonsa kanssa, vaatteet sattumoisin Ukrainan väreissä.

Dalia liikuttuu. Ukrainalaissyntyinen isoäiti, biologian tohtori, haudattiin äitienpäivän aattona Helsinkiin 89-vuotiaana.

– Hän oli minulle läheisin ja rakkain ihminen. Voi ne mummon kädet – pehmeät ja isot! Hän aina halasi ja silitti hiuksiani. Pussasi käsiäni. Oli lempeä, viisas ja antoi estotonta rakkautta.

Nyt ikävä on iso. Dalia käy haudalla monta kertaa viikossa.

Heti hautajaisten jälkeisenä aamuna Dalia otti mukaansa kaksi snapsilasia, kävi kukkakaupassa ja käveli hautausmaalle.

– Otin yhden snapsin itselleni ja kaadoin isoäidin haudalle toisen. Se on kaunis ukrainalainen perinne, jonka tarkoitus on jakaa yhteinen hetki haudalla maanpäältä poistuneen läheisen kanssa.

Dalia muistelee, kuinka mummo luki hänelle lapsena Shakespearea. Ei mitään lastensatuja.

– Mummo oli äärettömän älykäs ja sivistynyt ihminen. Kun hän eläkkeelle jäätyään muutti Suomeen, ensimmäinen asia, jota hän alkoi tehdä, oli laatia itselleen suomi-ukraina-sanakirja.

Mummo oli Dalialle hyvin läheinen – viisas nainen, joka rakasti musiikkia ja alkoi maalata 80-vuotiaana tauluja.

Surun keskellä Dalia elää ammatillisesti unelmiensa kautta. Hän sai uusintakutsun New Yorkin filharmonikoihin ja kiertää kapellimestarina Yhdysvaltojen ykkösorkestereja.

– Kun johdin viime syksynä ensimmäistä kertaa New Yorkin filharmonikkoja, minun piti nipistää itseäni mielessäni, että onko tämä tottakaan. Olin yhtä hymyä.

Hän sanoo rentoutuneensa kapellimestarina.

– Ehkä minulta korona-aikana katosi tietynlainen mailanpuristus, koska tajusin, ettei tämä työ ole itsestäänselvyys – kulttuurialaa kun kuritettiin kunnolla. Minusta on tullut parempi kapellimestari, kun olen vähentänyt stressaamista siitä, miten johtaminen menee ja mitä muut ajattelevat. Voin luottaa siihen, että oma tekeminen ja näkemys kantavat.

Myös Ukraina pyörii jatkuvasti mielessä. Dalia sisaruksineen keräsi juuri Ukrainalaiset Suomessa -yhdistyksen kanssa avustuslähetyksen Ukrainaan. Avustamista on tarkoitus jatkaa. Suunnitelmissa on seuraavaksi ostaa ambulanssi.

– Haluamme täyttää sen tarvittavilla lääkkeillä ja tarvikkeilla. Tämä on pientä, mutta tosi tärkeää. Kun on monta pientä tekijää, syntyy yhteinen anti-war-rintama. On hienoa, että ihmiset ovat auttaneet, mutta avuntarve on jatkuva. Se on tärkeä muistaa.

Köyhä mutta lämmin lapsuus Tallinnassa

”Vanhempani ovat kuvataiteilijoita. Asuimme Tallinnassa, mutta synnyin Kiovassa, kun äitini oli käymässä siellä mummon luona.

Olen ollut aina energinen ja utelias. Puhuin lapsena kuulemma tosi paljon. Isäni on kertonut, että hän joutui välillä sanomaan, että ’Dalia, nyt lopeta se puhuminen, enää ei pysty’.

Meillä oli aina piha täynnä kavereita. Olimme usein isän studiolla, jossa hän teki valtavia öljyvärimaalauksia ja lyijylasiteoksia. Isä on muistellut, kuinka hän tuli kerran studiolle ja ihmetteli, että hänen maalauksessaan on jotain outoa. Siinä samassa minä – tuolloin 5–6-vuotias – tulin kavereiden kanssa studioon ja esittelin teosta kuin omaa maalaustani. Samassa isä tajusi: olin piirtänyt joillekin taulun linnuille silmiä.

Perheemme elämä oli Tallinnassa hyvin toisenlaista verrattuna myöhempään elämään Suomessa. Sitä on vaikeaa selittää ihmiselle, joka ei ole koskaan kokenut Neuvostoliittoa. Siitä jää ikuisesti jälki. Vaikka olin viisivuotias, muistan tosi hyvin sen tunteen ja fiiliksen.

” Vaikka meillä oli köyhää, meillä ei ollut surkeaa.

Vanhempani olivat tuolloin opiskelijoita. Olimme aika köyhiä. Se näkyi yhteisöllisyytenä ja lämpönä. Minulla on aina ollut tosi suuri auttamisen tarve, koska olen kasvanut ympäristössä, jossa ei pärjää, jos ihmiset eivät auta toinen toisiaan. Se on muovannut minua tosi paljon.

”Haaveeni olivat jo pikkutytöstä asti tosi isoja. Halusin matkustella ja haaveilin presidenttiydestä tosi pitkään. Melkein hävettää sanoa tätä ääneen”, Dalia sanoo ja nauraa.

Asuimme Tallinnassa kellariasunnoissa ja erilaisissa opiskelija-asuntoloissa. Oli yhteiset keittiöt ja vessat. Vaikka meillä oli köyhää, se ei tarkoittanut, että meillä oli surkeaa.

Varmaan vanhemmillani oli huolia, mutta ei sitä lapsena tuollaisia asioita ajatellut.

Muistan, kuinka me menimme veljeni kanssa karkkikaupan eteen ja kuvittelimme, miltä karkit maistuvat. Meillä oli niin ihanaa.

Välillä pääsin naapureihin juomaan mustaa teetä ja syömään hilloleipiä. Se oli suurta luksusta ja hauskaa.

Kun on nähnyt sen toisen ääripään, osaa arvostaa muuta. Nyt asiat ovat tosi hyvin.

Kova kuri kotona

Kun muutimme Suomeen, olin viisivuotias. Mummo hoiti meitä aika usein, kun vanhemmat olivat kiireisiä tehdessään töitä. Hän piti meistä hyvää huolta.

Meillä ei aina ollut helppoa vanhempien kanssa. Kotona oli aika kova kuri. Elimme hyvin suljetussa kuplassa, jossa tehtiin tasan tarkkaan, miten vanhemmat määräsivät.

Uskon, että mummon läsnäolo oli meille elämänvalo. Hänen kanssaan pystyin olemaan oma itseni. Hän näki meidät lapset sisältä ja ulkoa, oli aina tosi kannustava ja antoi sellaista huomiota, jota syystä tai toisesta kotona ei onnistuttu aina antamaan. Mummo asui muutamia vuosia meidän kanssamme Tampereella ja muutti sitten yksiöön Hervantaan.

Hän keräsi minusta joka ikisen lehtileikkeen, oli tavattoman ylpeä ja kävi konserteissa viimeiseen saakka.

Se, ettei meillä ollut aina niin helppoa, muovasi minua. Opin jo pienenä aika hyvin lukemaan aikuisia ja aistimaan herkästi tunnetiloja – ymmärtämään, miten selviytyä vaikeissa tilanteissa ja miten suojella itseä.

Onnellinen kesä Tuusulassa. "Tässä olen tontilla, jonka ostin myöhemmin itselleni."

Musiikista tuli oma salainen maailmani, johon pystyin uppoutumaan täysin. Muistan tunteen, kun kuuntelin ensimmäisen kerran oopperaa. Ajattelin, että tämä säveltäjä on hengenheimolainen. Hän kirjoittaa juuri sillä tavalla, miltä minusta tuntuu. Se avasi minulle musiikin ja sen, mitä musiikilla pystyy ilmaisemaan.

Musiikin avulla käsittelin myös vaikeita asioita.

Aloitin viulunsoiton kahdeksanvuotiaana. Säveltää aloin 11-vuotiaana. Kirjoitin myös runoja ja tykkäsin kirjallisuudesta. Gogolit, Dostojevskit ja Tolstoit upposivat teininä tosi hyvin. Viulunsoitto oli kuitenkin minulle se juttu.

Seiskaluokalta hyppy aikuislukioon

Kun peruskoulu alkoi, elämässäni ei ollut oikein mitään muuta kuin koulu ja soittaminen.

Me lapset vain harjoittelimme. Loppupeleissä elämään ei hirveästi mahtunut edes kavereita. Lomillakin aina harjoittelimme.

Olin kansainvälisellä luokalla ja kävin Tampereen konservatoriota. Seiskaluokalla minussa heräsi kova toive päästä mahdollisimman pian Helsinkiin ja Sibelius-Akatemiaan. Menin Tampereen aikuislukion rehtorin luokse ja kerroin fiilikseni. Kerroin, kuinka tuhlaan aikaani yläasteella. Näytin laskelmani, miten paljon aikaa menee välitunteihin. Sanoin hänelle, että voisin harjoitella senkin ajan.

Musiikista tuli Dalialle oma salainen maailma, johon hän pystyi uppoutumaan täysin.

Rehtori oli ihana ihminen ja rakasti musiikkia. Hän järjesti asiat niin, että pystyin tenttimään kahdeksannen ja yhdeksännen luokan. Opiskelin seiskan jälkeisen kesän kaksi kuukautta itsekseni kuin hullu ja tentin kaiken rimaa hipoen kesän lopuksi. Joitain aineita, kuten liikunnan ja vapaavalintaiset, kävin suorittamassa yläastelaisten kanssa.

Hyppäsin seiskalta suoraan aikuislukioon, josta valmistuin kolmessa vuodessa. 18-vuotiaana pääsin Sibelius-Akatemiaan.

Olin orkesterimuusikkouden lisäksi kiinnostunut partituureista. Kun sitten näin naispuolisen kapellimestarin podiumilla, se avasi uuden maailman: hetkinen, voinko minäkin tehdä tuollaista! Kun 22-vuotiaana tartuin Jorma Panulan kapellimestarikurssilla tahtipuikkoon, en enää pystynyt päästämään siitä irti.

Siitä lähti uusi selkeä vaihe elämässäni. Oli tärkeää, että se oli minun itseni valitsema asia.

Dalia johtamassa ensimmäistä kertaa BBC Symphony Orchestraa Proms-festivaalilla Lontoossa Royal Albert Hallissa.

Meillä vanhemmat olivat ohjanneet soittamista. Se kävi jo ihan pienestä pitäen selväksi, että harjoittelu tähtää ammattiin. Valinnanvaraa harrastusten suhteen ei ollut. Sen vuoksi viulunsoittoa kohtaan syntyi myös ristiriitaisia tunteita. Vaikka rakastin musiikkia, en ollut kuitenkaan täysin sinut viulunsoiton kanssa. Kapellimestari-ammattiin opiskelu vapautti minua ja vei mennessään aivan eri tavalla kuin viulunsoitto.

Yhteisen pöydän ääressä

Sisarukseni ovat sanoneet, että olen aina ollut tosi vahva ja määrätietoinen. Ehkä se tuli luonnostaan. Minun piti esikoisena pitää huolta pienemmistä ja suojella: kertoa heille, mitä saa ja mitä ei saa tehdä.

Rakastan sisaruksiani ihan valtavasti. He ovat ihania, upeita ja uniikkeja persoonia. Justas on pianonsoitonlehtori, Sofia opiskelee pianonsoittoa ja Lukas on Game Music Collectiven taiteellinen johtaja ja opiskelee elokuvaohjaajaksi.

Viime vuosina suhteeseemme on tullut lisää syvyyttä ja läheisyyttä, mikä on ollut tosi kaunista ja hienoa. Olemme tutustuneet uudella lailla aikuisina ja välillemme on syntynyt todellista ystävyyttä. Se ei ole itsestäänselvyys. Kaiken eteen pitää nähdä vaivaa ja sitä pitää haluta.

Nautin suunnattomasti, kun saan laittaa sisaruksilleni kattiloittain ruokaa ja voimme hyvän ruuan ja juoman äärellä keskustella ihan kaikesta. Katsomme yhdessä myös leffoja ja pelaamme lautapelejä.

Yhdessä soitamme vain harvoin. Meillä oli veljien kanssa trio, mutta tappelimme niin paljon, että onnistuimme rikkomaan erään harjoituksen päätteeksi Lukaksen sellon jousen. Siihen loppui trio!

Hammastahnat ja dödötkin jäätyivät

Kun olin kapellimestariopiskelija, ajelimme silloisen poikaystävän kanssa autolla ympäri Suomea. Muistin Tuusulasta paikan, jossa perheellämme oli ollut lapsuudessani mökki ja jossa olin ollut todella onnellinen muutaman kesän. Ajoimme sinne.

Mökin viereisellä tontilla oli sortunut talo ja villiintynyt puutarha. Kun astuimme autosta, muistin noiden kesien tuoksun ja kuumuuden. Sanoin, että minun on pakko saada tämä tontti. Ostimme paikan puoliksi.

Rakastan perinnerakentamista ja arkkitehtuuria. Oli päivänselvää, että haluan rakentaa tontille talon siten, että sen materiaalit olisivat täysin ekologisia ja kaikki talonosat maatuisivat, jos vaikka unohtaisin talon oman onnensa nojaan.

Kapellimestari ekologisesti rakentamansa Tuusulan-mökin edessä.

Suurin osa talon materiaaleista on kierrätettyjä. Hirsikehikon ostimme Ylöjärveltä. Sisäkatto tehtiin sikojen syöttölaatikoista ja savirappauseristys syntyi savesta, hevosenlannasta, hampusta, hiekasta ja vedestä. Maalit tein maidosta. Vain mielikuvitus oli rajana. Olimme köyhiä opiskelijoita, ja mökkiä rakennettiin monta vuotta. Kun erosimme, ostin poikaystävän osuuden itselleni.

Opintoni loppuivat samoihin aikoihin. Muutin Tuusulan-mökkiin kahdeksi vuodeksi. Suurin osa johtamastani musiikista on 1700- ja 1800-luvulla sävellettyä, ja halusin kokeilla, millaista on elää samantyyppisissä olosuhteissa: millainen valo, hiljaisuus ja tunnelma tuolloin on ollut.

Mökissä ei ollut sähköä, eikä sinne tullut vettä. Taloa piti lämmittää puulla. Vedet hain naapurista. Elin tosi pienesti ja niukasti ja olin suunnattoman onnellinen. Hankin kanoja ja elin uskomatonta paratiisielämää. Keskityin vain olennaiseen eli miettimiseen ja lukemiseen. Katsoin peltoja ja opiskelin musiikkia.

Toisen Tuusula-vuoteni aikana aloin saada kutsuja ulkomaille johtamaan. Kun yhtenä yönä tulin keikalta kotiin, oli kova pakkanen ja paljon lunta. Lapioin kuun valossa pakkasyössä polkua kotiin ja ajattelin, että tämä on hullujen hommaa.

Sisällä oli kymmenen astetta pakkasta. Deodorantit ja hammastahnat olivat jäässä ja viinipullot räjähtäneet lattialle.

Silloin mietin, että ehkä talviksi pitää muuttaa kaupunkiin. Mutta sitten tapasin Laurin (Porra). Se oli rakkautta ensi silmäyksellä. Oli kevättalvi 2015.

Kohtaaminen hampurilaisbaarissa

Tapasimme aamuyöllä helsinkiläisessä hampurilaisbaarissa. Lauri totesi, että kun täällä ei ole ketään muitakaan ja kello on kuitenkin jo 4.30, niin haluaisitko syödä kanssani. Voidaan vaikka jutustella – mitä sitä yksin istua.

” Sen verran tiesimme, että toinen on kapellimestari ja toinen hevibasisti.

Ajattelin, että mikäpä siinä. 15 minuuttia myöhemmin ajoimme taksissa Laurin luokse ja kuuntelimme musiikkia täysillä aamukuuteen. Seuraavana päivänä näimme uudestaan. Rupesimme käytännössä saman tien seurustelemaan. Yhteys löytyi heti.

Keikalla. ”Lauri on hyvin samanhenkinen ihminen kuin minä: utelias, iloluonteinen ja seikkailumielinen.”

Emme tunteneet entuudestaan toisiamme. Sen verran tiesimme, että toinen on kapellimestari ja toinen hevibasisti.

Vasta pari kuukautta seurustelun alkamisesta sain tietää, että Lauri on yhden lempisäveltäjäni, Jean Sibeliuksen, lapsenlapsenlapsi. Laurilla oli Sibeliuksen kuva seinällä ja ajattelin, että wau – siistii, että toi diggaa hyvästä musasta. Lauri totesi, että hän on itse asiassa Sibeliukselle sukua.

Ei se mitään muuta, mutta onhan se hulvatonta!

Kuin paita ja peppu

Ei mennyt montaa viikkoa, kun muutin Tuusulan-mökistä Helsinkiin, Ullanlinnaan, Laurin luokse. Siellä me edelleen asumme.

Vietimme monta kesää Laurin kanssa Tuusulassa, mutta koska matkustan 200 päivää vuodessa ja Laurilla on perhemökki Heinolassa, vuokrasin mökin kahdelle ihanalle taiteilijanaiselle, jotka rakastavat sitä yhtä paljon kuin minäkin.

Päälläseisontahetki Heinolassa kesämökillä. Luonto on Daliasta paras konserttisali.

Laurin tapaamisella on ollut ihan suunnaton merkitys elämälleni. Se muutti elämäni. Ei tällaisesta onnesta pystynyt edes villeimmissä mielikuvissa haaveilemaan.

Me olemme kuin paita ja peppu. Tulemme tosi samanlaisesta maailmasta, ymmärrämme ja tuemme toisiamme. Meissä on tarpeeksi vastakohtia, ja olemme samanlaisia juuri oikeista kohdista. Hän on hyvin samanhenkinen ihminen kuin minä: utelias, iloluonteinen ja seikkailumielinen.

Dalia ja Lauri menivät kuusi vuotta sitten naimisiin Merimelojien majalla. ”Tulemme tosi samanlaisesta maailmasta, ymmärrämme ja tuemme toisiamme.”

Lauri reissaa yhtyeensä Stratovariuksen kanssa. Viime aikoina hän on säveltänyt paljon ja on siksi pystynyt matkustelemaan kanssani aiempaa enemmän, mikä on tosi kivaa. Toisaalta silloin kun olen matkoilla, hän saattaa myös jäädä kotiin omaan sävellysrauhaansa.

Työrauhan antaminen toiselle on suhteessamme tärkeää. Välillä on hyvä nukkua työhuoneella ja elää omaa rytmiä.

Vaikka työ merkitsee meille paljon, silti perhe on se tärkein. Meillä on toisemme ja meidän ihanat perheet ja ystävät.”