Kim Kardashian osti viisi paria kenkiä ja myi ne tuhansien voitolla – siitä alkoi huikea tarina, ja nyt hänellä on valtava omaisuus

Kaikki tietävät Kim Kardashianin ainakin nimeltä, mutta eivät välttämättä sitä, mistä hän on rikkautensa rakentanut.

– Minulla on ihan paras neuvo naisille, jotka haluavat menestyä. Nostakaa persuksenne ylös penkistä ja ryhtykää hommiin. Vaikuttaa siltä, ettei kukaan enää viitsisi tehdä töitä menestyksen eteen.

Kim Kardashianin, 41, neuvo Variety-lehden haastattelussa helmikuussa levisi salamannopeasti ympäri maailman ja aiheutti pahennusta. Kim selitti lausuntoaan jälkikäteen, ettei tarkoitus ollut syyttää erityisesti naisia laiskoiksi vaan korostaa, että menestyminen vaatii töitä, vaikka se näyttäisikin tulleen helposti.

Kim Kardashian on toki asiantuntija, mitä tulee menestymiseen. Viime vuonna hänen omaisuutensa arvo ylitti miljardi dollaria ja on kohonnut parhaimmillaan lähelle kahta, joskin pörssikurssit ovat sen jälkeen olleet laskusuunnassa.

Kim tunnetaan kaikkialla maailmassa tosi-tv-sarjasta Keepin Up With Kardashians, jonka ensimmäinen jakso esitettiin Yhdysvalloissa lokakuussa 2007. Uusperheen elämää seuranneesta ohjelmasta tehtiin 20 kautta.

Sitten ohjelma muutti tv-kanavaa ja vaihtoi nimensä The Kardashianiksi. Sen ensimmäinen jakso esitettiin tämän vuoden huhtikuussa.

Kim Kardashian tuli tunnetuksi tosi-tv-ohjelmasta ja on käyttänyt julkisuutta monella tavalla hyödykseen bisnesmaailmassa. Mutta ei hän tyhjätasku ollut ennestäänkään.

Kim on epäilemättä myös yksi ensimmäisiä ja ainakin maailman isoimpia sosiaalisen median vaikuttajia.

Talouslehti Forbes arvioi, että Kim Kardashianin omaisuus koostuu muotoilevia alusvaatteita valmistavasta Skims-brändistä, KKW-kosmetiikkabrändistä, sijoituksista pienemmissä firmoissa sekä vaikuttajayhteistöistä. Yhteistöiden suuruusluokasta kertoo se, että Insider-julkaisun mukaan Kardashian sai vuonna 2015 yhdestä aamupahoinvointilääkettä mainostavasta postauksesta 500 000 dollaria.

Viime vuosina Kim Kardashianista on tullut haluttu puhuja erilaisissa bisnestapahtumissa. Kaikkihan me kaipaamme inspiraatiota siihen, kuinka polkaistaan pystyyn miljardin arvoinen liiketoiminta.

Kaikki lähti viidestä kenkäparista

Kardashianin perhe ei tullut alun perin kuuluisaksi tosi-tv-ohjelman myötä: täysin tuntematon perhe tuskin olisi saanut Yhdysvalloissa omaa realityshow’ta. Kimin isä Robert Kardashian oli O. J. Simpsonin ystävä ja puolustusasianajaja yhdessä maailman kuuluisimmista murhaoikeudenkäynneistä 1990-luvulla. Pääasiassa Robert oli menestynyt bisnesmaailmassa, ja hänen apulaisenaan Kim aloitti työuransa.

Isän toimistossa Kimillä oli aikaa selailla Ebaytä ja hän sai idean. Isältään saamallaan alkupääomalla hän osti viidet Manolo Blahnikin kengät, samaa mallia, joilla Jennifer Lopez oli tanssinut videossaan. Kenkämalli oli kuumaa kamaa, joten Kim sai myytyä ne eteenpäin 2 500 dollarilla pari maksettuaan itse niistä 700 dollaria.

Tästä innostuneena Kim perusti siskojensa Khloen ja Kourtneyn kanssa vuonna 2006 Dash-nimisen vaatekaupan Kaliforniaan. Muutama vuosi myöhemmin kaksi muuta Dashia avattiin Miami Beachille ja Manhattanille.

Kim on sanonut, että alun perin tosi-tv-sarjaa ryhdyttiin tekemään, jotta vaatekauppa saisi enemmän julkisuutta. Dash-ketju lopettiin vuonna 2018, kun siskoksilla ei kertomansa mukaan ollut sille enää aikaa.

Kimin tyyliin kuuluu kohauttaa. Maaliskuiseen Balenciagan muotinäytökseen hän ilmaantui merkin pakkausteippiin sonnustautuneena.

Häät, hyvä bisnes

Kimin elämä on ollut niin julkista, että bisnekset ovat väistämättä jääneet yksityiselämän varjoon. Toisaalta kunnollinen amerikkalainen viihdebisneskapitalisti osaa kietoa ne yhteen tavalla, josta on vaikea mennä sanomaan, missä liike-elämä loppuu ja privaattielämä alkaa.

Kim Kardashian oli astellut ensimmäiseen avioliittoon jo 19-vuotiaana, silloin vielä ei-julkkiksena. Toisen kerran hän meni naimisiin elokuussa vuonna 2011 NBA-pelaaja Kris Humphriesin kanssa.

” Sormus ei ollut senttiäkään alle kahdeksan miljoonan dollarin arvoinen.

Kakkoshäät näytettiin televisiossa omassa erikoisjaksossaan, ja Kardashianin arvellaan tienanneen häihinsä liittyvillä tv-, mainos- ja yhteistyödiileillä 18 miljoonaa dollaria.

Avioliitto kesti 72 päivää, ja jo saman vuoden lokakuussa Kardashian alkoi seurustella hip hop -artisti Kanye Westin kanssa. Heidän ensimmäinen lapsensa, joka on muuten nimeltään North West eli suomeksi Luoteinen, syntyi vuonna 2013. Pari meni suureellisesti naimisiin vuonna 2014 Italiassa.

Kosinta tapahtui varta vasten vuokratun tyhjän baseball-stadionin näytöllä (miksi ihmeessä tämä on amerikkalaisista romanttista?). Sormus ei ollut senttiäkään alle kahdeksan miljoonan dollarin arvoinen.

Vuoden 2012 huhtikuussa Kim alkoi seurustella rap-artisti ja tuottaja Kanye Westin kanssa. Viime vuonna seitsemän avioliittovuoden jälkeen Kim otti miehestään eron.

Parin neljästä lapsesta kaksi viimeisintä on sijaissynnyttäjän synnyttämiä. Pariskunta erosi viime vuonna.

Ex-aviomiehellä on ollut monenlaisia terveys- ja rahaongelmia, mutta hänen ansiokseen voi ainakin osittain laskea Kimin nousemisen kansainväliseen muotieliittiin. Eksä antoi suhteen alusta asti Kimille tyylivinkkejä ja toimi myös tämän stylistinä.

Yhdysvaltojen tärkein vuotuinen muotitapahtuma on keväinen Met-gaala, jonne Kim pääsi ensimmäisen kerran Kanyen avecina vuonna 2013. Ilkeä internet pilkkasi kukikkaaseen, pitkähihaiseen Givenchyn mekkoon pukeutunutta, raskaana olevaa Kardashiania ”sohvaksi”, koska kuosi tosiaan toi vähän mieleen muhkeat englantilaissohvat.

Sen jälkeen Kim on skarpannut ja onnistunut olemaan muotitapahtumien puheenaihe vähän ihailevammassa sävyssä. Tänä vuonna hän ilmestyi Pariisin muotiviikoille kiedottuna keltaiseen Balenciagan teippiin ja Met-gaalaan Marilyn Monroen vanhassa iltapuvussa.

Muotilehti Harper’s Bazaar otsikoi maaliskuussa: ”Kim Kardashianin tyylin uskomaton kehitys vuosien varrella”. Kuvakavalkadi esittelee 80 kuvaa Kardashianin asuista. Ensimmäisessä, vuodelta 2006, häntä kuvataan vähätellen Paris Hiltonin sidekickiksi. Nyt silloinen sivuhahmo on jo paljon Paris Hiltonia suurempi tekijä.

Kimillä on neljä lasta, kaksi tyttöä ja kaksi poikaa, joista kaksi nuorinta hän on saanut sijaissynnyttäjän avulla.

Meikeillä miljoonia

Uskomaton kehitys on tapahtunut myös ympäröivän maailman suhtautumisessa Kimiin. Tosi-tv-tähdistä on totuttu puhumaan vähättelevään sävyyn, mutta Kardashianin titteliksi mainitaan yhä useammin tv-tähteyden lisäksi myös ”bisnesnainen”. Harvemmin tosin perinteisillä naisia kiinnostavilla alueilla, kuten muodissa ja kosmetiikassa, rikastuneita ylistetään samalla lailla kuin teknologiamiljardöörejä.

Kimkin on toki saanut bisneksilleen vetoapua jo valmiiksi varakkailta vanhemmiltaan, mutta niin on saanut hyvin moni muukin miljonääri. Ryysyistä rikkauksiin -tarinat ovat harvinaisia, sillä miljoonien kertyminen vaatii alkupääomia, suhteita oikeisiin ihmisiin ja tietysti suurta uskoa omiin visioihin.

Yhä vielä yhteiskunnassa pojat ohjaillaan usein visioimaan ja keksimään ja tytöt hakemaan turvallisia järkiratkaisuja ja tukemaan miesten uria. Kardashianin menestyneen tyttöklaanin voi siksi nähdä myös merkittävänä innoittajana ja roolimallina. Kimin voi aivan hyvin kuvitella näyttämään hauistaan kuuluisaan You can do it! -julisteeseen.

” Ehkä Kim on taas haistanut tuulia oikein.

Viime elokuussa Kim Kardashianin meikkibrändi KKW ilmoitti olevansa väliaikaisesti pois markkinoilta ”uudelleenbrändäyksen ajan”. Tätä kirjoitettaessa liikkeellä on edelleen vain huhuja, mitä Kim aikoo isolla meikkibisneksellään tehdä. Vahvimmat veikkaukset ovat, että hän haluaa erottuaan muuttaa brändin nimen, sillä hän on jo tiputtanut ex-aviomiehen sukunimen pois nimestään ja kirjaimet KKW viittaavat vanhaan nimeen.

Kim Kardashianilla on muun muassa oma alusasumerkki, Skims.

Melko varmaa on, että näin isoon julkkikseen nojaavaa, erittäin menestynyttä meikkibisnestä ei kevyesti kuopata. Jos ei ole syvällisesti perehtynyt aikamme meikkitrendeihin, voi tulla yllätyksenä, kuinka paljon erilaisia värejä ja tahnoja vaaditaan pelkkään kasvojen pohjustukseen ja muotoiluun, contouringiin. Kimiä pidetään koko trendin aloittajana. Meikkaavilla ihmisillä on siis paljon ostettavaa, yhdellä peitevoiteella ei vielä pitkälle pötkitä.

Meikkibisneksen houkuttelevuudesta esimerkki naapurimaasta Ruotsista: Paikallinen superjulkkis ja influensseri Bianca Ingrosso perusti managerinsa ja kahden sijoittajan kanssa kosmetiikkabrändi Caian marraskuussa 2018. Meikkejä lanseerattiin yksi kerrallaan Instagramissa, rajoitetuin erin. Niitä pystyi tilaamaan vain merkin omasta verkkokaupasta. Kun uusi tuote tuli, sitä hypetettiin somessa upeilla videoilla. Muutamassa kuukaudessa meikkejä myytiin miljoonilla euroilla. Bianca Ingrosso myi puolet omasta osuudestaan vajaat kaksi vuotta myöhemmin, ja hänen arvioidaan saaneen kaupasta kuusi miljoonaa euroa.

Kim Kardashian taas on vakuutellut, että raskaan contouringin päivät ovat ohi. Hänen tuleva kosmetiikkabrändinsä aikoo ennakkotietojen mukaan keskittyä ihonhoitotuotteisiin ja tuoda meikit markkinoille myöhemmin, jos ollenkaan. Ehkä Kim on taas haistanut tuulia oikein.

Fakta Kim Kardashian 41-vuotias amerikkalainen julkisuuden henkilö ja yrittäjä. Tuli tunnetuksi perheensä elämästä kertovasta tosi-tv-sarjasta Keeping Up With the Kardashians, jota tehtiin 20 kautta vuodesta 2007. Sarja jatkui huhtikuussa Yhdysvalloissa nimellä The Kardashians. Ollut viimeksi naimisissa Kanye Westin kanssa, joka käyttää nykyään nimeä Ye. Pari erosi vuonna 2021, ja heillä on neljä lasta.

Lue lisää: Haluatko huuliin lisää kokoa? Kim Kardashianin meikkitaiteilija neuvoo, miten huulista saa oikeasti isommat rajausten avulla