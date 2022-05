Leluilla täytetyt hyllyt jatkuvat silmänkantamattomiin, kulman taakse ja portaita alakertaan. He-Maneja, Barbie-nukkeja, Legoja, Star Warseja, keppareita sekä aikuisen miehen kokoinen Lilla-Gubben, Peppi Pitkätossun hevonen. Lelukaupan valikoimasta arvokkaimmat on aseteltu ylähyllyille, ihan niin kuin Janne Katajan lapsuudessa, jolloin himotuimmat usein myös jäivät sinne. Nyt omassa liikkeessään Janne voi hetken ajatella leluja ominaan, kunnes ne jatkavat matkaansa ostajilleen.

– Tämä on mun elämänmittainen, toteutunut haave, Janne viittilöi Riihimäellä Pienen Lelukauppansa käytävillä.

– Kun en lapsena saanut kaikkia ihailemiani leluja, päätin, että jonain päivänä perustaisin oman kaupan, jossa olisivat ne kaikki.

Kauppamies Janne on ollut aina. Ekaluokkalaisena hän kaupusteli omenansiemeniä ovelta ovelle aina kotikorttelista Riihimäen toiselle laidalle – siemen viidellä markalla, kympillä kolme. Homma tyssäsi, kun Jannen äiti kuuli bisneksestä ystävättäreltään. Siihen mennessä poika oli tehnyt kauppaa 7 000 markalla, joilla sitten ostettiin radio-ohjattava ilmatyynyalus ja kustannettiin osa Katajan perheen etelänmatkasta.

Perheen lomamatkoilla Janne tienasi vielä vähän lisää päästessään selostamaan lentomatkan kuulutuksia ja kohteessa päiväretken ohjelmaa.

– Olin hintelä, suurisilmäinen hahmo, jonka jutuista aikuiset huvittuivat niin, että heltyivät aina keräämään kolehdin. Vanhempani häpesivät esityksiäni silmät päästään, mutta eräälläkin etelänmatkalla noilla taskurahoilla maksettiin koko perheen tuliaiset, Janne kertoo.

– Meillä oli keskiluokkainen koti. En saanut kaikkea, mitä kinusin, mutta mistään ei koskaan ollut pulaa. Vanhempani tekivät kovasti töitä voidakseen satsata lapsiin ja siihen, että saimme nähdä maailmaa ja oppia muista kulttuureista.

Jannesta kasvoi vanhempiaan suurpiirteisempi kuluttaja, jolla kohtuus unohtuu varsinkin kahden lapsensa kohdalla.

– Kyllä minäkin opetan tyttärilleni kohtuutta ja että rahan eteen tehdään töitä. Välillä kuitenkin lipsahdan. Kun olen ostanut heille viimeisen päälle hienoimmat iPhonet tiktokvideoita varten, huomaan sortuneeni älyttömyyksiin. Vähempikin riittäisi mainiosti, Janne sanoo.

Maanantai

Lounas 12 €

Tarjoiluja kahvilasta 45 €

Parturikäynti 45 €

Hyväntekeväisyyteen 25 €

”Käyn kerran viikossa Majakan parturissa siistimässä hiukseni ja partani. Kolmen viikon välein siellä tehdään myös kulma-, nenä- ja korvakarvojen vahaussiistintä. Oikeasti korvissani ei kasva karvaa, mutta käsittely tuntuu niin hauskalta, että pyydän sitä muutamankin haivenen takia. Rööreihini laitetaan kuumaa vahaa sekä tikku, jolla klöntti nyppäistään pois vahan jähmetyttyä. Käsittely kirpaisee, mutta jälkeenpäin olo tuntuu perin pohjin puhdistuneelta.

Lomamatkoilla rakastan käydä spa-hoidoissa, ja tutun maskeeraajan vinkistä käyn neljästi vuodessa syväkosteuttavassa kasvohoidossa. Se auttaa kuivaan ihooni, enkä näytä halkeilevalta koppuralta televisiotyössä. Usein otan samaan syssyyn parafiinihoidon jaloille ja käsille. Hoidoissa on mukavaa ja lämmintä kuin linnunpesässä, ja yleensä kuorsaan niissä äänekkäästi.

Mikä kätevintä, olen onnistunut houkuttelemaan kaikki palvelut samaan kiinteistöön tuotantoyhtiömme kanssa.”

Tiistai

Käyttörahaa tyttärille 80 €

Iltapala grillillä 10 €

Hyväntekeväisyyteen 50 €

”Tyttäreni käyvät koulua Espoossa ja asuvat enimmän osan arjestaan äitinsä kanssa siellä. Viikot menevät aikamoiseksi ees-taas-suhaamiseksi, jos he kulkevat kouluun minun luotani Riihimäeltä. Välillä minä kuskaan, välillä tuttu taksiyrittäjä, mutta päivistä tulee silloin tytöille tosi pitkiä. Siksi he tulevat minulle useimmin viikonloppuina ja lomillaan.

Nyt siirsin vanhemman tyttären tilille välipalarahaa: lapset wolttaavat syötävää iltapäivisin ennen kuin heidän äitinsä ehtii töistä kotiin. Välillä päivittelen, miten tavallista syömisten kotiin tilaamisesta on tullut. Kerrankin tytöt kertoivat woltanneensa elokuvateatterista popcornia kotiin!

Kävin lelukaupan sisäänostoilla Turussa ja käytin kymmeniätuhansia euroja firman rahaa. Siinä hommassa saa kyllä shoppailuvimmansa tyydytettyä. Jos muuten olen rahankäytössä huithapeli enkä tiedä, mitä maitolitra maksaa, leluostoilla olen tarkka.

Minulla on talousasioissa kaksi eri persoonaa: yrittäjä-Janne ja siviili-Janne. Työminä on skarppi ja laatii budjetteja, sillä yrittäjänä olen vastuussa muille ja muista. Sopimuskumppanit sanoisivat minua tarkaksi, mutta ystäväni tai vaikkapa ex-vaimoni eivät takuulla sanoisi samaa. Avioliitossamme olin aina se tuhlailevampi osapuoli.

Raha ei tuo onnea, mutta kyllä se muutaman murheen rajaisi pois. Minua ahdistavat laskut ja toivon aina, että eräpäivinä tililläni olisi riittävästi rahaa. Kaikki mitä tulee, myös menee. Minulla on valtavat kiinteät kulut: kotitalon asuntolaina, kaukolämpö, automaksu, vakuutukset, sähkö, puhelimet sekä velka, jota maksan myymästäni hometalosta edelleen. Kaupoista on yli 10 vuotta, mutta maksettavaa rysähti silloin omakotitalon verran.

Käytän myös paljon rahaa suoratoistopalveluihin, minulla on varmaankin ne kaikki.”

Keskiviikko

Iltapala grillillä 8,70 €

Hyväntekeväisyyteen 25 €

”Kävin Seinäjoella ja söin palatessa myöhäisen iltapalan grilli Eväspysäkillä. En ole syönyt grillillä aikoihin enkä erityisesti tykkää grilliruuan mausta, mutta tällä viikolla söin sitä moneen otteeseen, koska olin jatkuvasti tien päällä. Minulle on tyypillistä unohtaa syödä lounas, ja saatan elää kolmekin päivää pelkällä vissyllä. Kotona raavin kaapista jotain, mitä voin vain heittää suuhuni.

Yöllä kävin vielä säätämässä toimistotalomme ulkovaloja. Keikuin tikkailla ja toivoin, etten kaadu. Saan yhtiöstämme kiinteää kuukausipalkka, mutta teen ympäripyöreitä päiviä, ja jos kirjaisin ihan jokaisen homman, ei tuntipalkkani olisi kummoinen.

On naiivia sanoa, etten tee näitä töitä rahan takia – tietenkin teen töitä elääkseni – mutta tekisin viihdettä varmasti ilman palkkaakin. Kun ajan keikoille, en mieti, paljonko siitä maksetaan, vaan monetko naurut saan. Olen intohimoalalla ja elän enemmän kiitoksilla kuin rahalla.

Olen työholisti. Suuri osa työstäni on luovaa, ja jos idea tulee yöllä, minun on pakko alkaa työstää sitä silloin, kun visio on vahvimmillaan. Saatan nähdä tulevan sarjan neljä ensimmäistä kohtausta päässäni ja haluan heti kirjoittaa ne auki.

Keväällä olin kaksi ja puoli viikkoa kipeänä. Huomasin olevani niin poikki, että ensimmäistä kertaa aikuisiällä vitutti lähteä töihin.”

La Frescon turkkilainen ravintoloitsija Alimaref Salim Sarkar tuntee jo Jannen ruokarajoitukset.

Torstai

Lounas 10,50 €

”Ehdin syödä Catering Rukolassa kunnon lounaan, lihapullia ja muusia, ennen kuin ajoin Helsinkiin kuvauksiin.

Tänään en tehnyt tilisiirtoa hyväntekeväisyysjärjestölle, sillä ohjasin esiintymispalkkioni suoraan Suomen Ukrainalaiset ry:n keräykseen. Kun tuotantoyhtiö maksaa sen, palkkio menee lyhentämättömänä avustukseen.

Laitoin tällä viikolla joka päivä rahaa eri keräykseen Ukrainan ja sen kansalaisten hyväksi. Lisäksi olen jakanut avustusorganisaatioiden linkkejä somessa kannustaakseni muitakin auttamaan.

Jokainen rakentaa maailmankuvansa itse, mutta olen yrittänyt opettaa lapsilleni, että meillä kaikilla on kykynsä mukaan vastuu katsoa, miten muilla menee. Ei vain perheen sisällä vaan laajemmin maailmassa. Arvokasvattaminen on kuin toive, jonka vanhempana heitän tuuleen ja aika näyttää, miten siinä onnistuin.

Olen muutaman hyväntekeväisyysjärjestön kuukausilahjoittaja, en suurilla summilla vaan kykyni mukaan, tavallisimmin 25 euroa kuukaudessa kullekin.”

Perjantai

Hyväntekeväisyyteen 100 €

Ruokakauppakäynti 52,90 €

”Kun tyttäret ovat luonani, käymme ruokakaupassa joka päivä. Tykkäämme käydä aamiaisella kahvila Mokkasydämessä tai läheisessä hotellissa, missä yhdeksällä eurolla saa kaiken, mitä jaksaa syödä ja enemmänkin.

Tällä kertaa lapset kävivät kaupassa ja minä odotin autossa. He ostavat viisaammin vain sen, mitä tarvitaan. Minun tulee aina ostettua sellaista, mitä jääkaapissa jo on. Yhteen aikaan ostin joka ikinen kerta Oivariinia, raejuustoa, naudan jauhelihaa, juustoraastetta sekä Heinzin ketsuppia, jota parhaimmillaan oli jääkaapissani 16 pulloa.

Joitakin ruokia, kuten kanaa, kalaa tai kokolihaa, en voi syödä niiden suutuntuman vuoksi. En myöskään pysty syömään tuotteita, joiden parasta ennen -päiväys on mennyt.

Tässä hiljattain kutsuin kavereitani syömään tortilloja. Illan päätteeksi yksi ystävistä lähti kotiin kaksi kestokassia täynnä ruokaa, muun muassa kahdeksan pussia tortilloja ja kahdeksan pussia juustoraastetta. Meillä ei tule hävikkiä, kun ruoka kierrätetään ystävilleni. Koska en osaa kokata vain yhdelle, ruokin säännöllisesti ystäviäni kuten Katja Lappia, Niina Lahtista, yhtä Kurosta sekä kaverini Elmeri-koiraa. Se saa avatut tai erääntyvät raejuustot.”

Jannella oli lapsena karkkipäivä kerran viikossa ja limsaa sai vain saunailtoina. Aikuisena hän toteutti haaveensa omasta karkkikaupasta.

Lauantai

Ravintolakäynti tyttärien kanssa 79 €

Hyväntekeväisyyteen 50 €

”Kävimme lasten kanssa syömässä Hämeenlinnassa ravintola Popinossa. Kotimatkalla ehdotin, että voisimme käydä karkkikaupassamme leffailtaa varten, mutta tytöt sanoivatkin, että katsotaan vain se elokuva.

Minun lapsuudessani karkkipäivä oli kerran viikossa ja limua sai vain saunailtoina. Siksi halusin nyt aikuisena avata myös karkkikaupan. Meillä kotona on herkkukaappi, ja kun karkkia on aina saatavilla, lapset eivät himoitsekaan sitä niin paljon. Myös vissyä meiltä löytyy aina, tyttäret juovat tavallista ja minä tuplasuolattua.”

Sunnuntai

Hyväntekeväisyyteen 50 €

”Vaikka olen rahan suhteen huithapeli, ajattelen silti eläväni melko askeettista elämää. Voi mennä vuosikin, etten käy vaateostoksilla, ja kun sitten käyn, ostan 30 t-paitaa kerralla.

Ostan harvoin mutta laatua, sillä uskon, ettei köyhällä ole varaa huonoon. Eräskin Guccin lompakko tippui lätäköihin ja jäi auton alle, ja sen loppu koitti vasta, kun ystäväni koiranpentu raateli sen. Samoin minulla on Guccin matkalaukku, joka on kestänyt yhtä pitkään kuin kahdeksan muuta laukkua siinä rinnalla. Nuorena teetätin suutarilla niin hienot kengät, etten raaskinut kävellä niillä, ja silloin tunsin itseni typeräksi.

En ole koskaan ostanut yhtäkään merkkituotetta statuksen vuoksi. Jos olisin statuksen perään, minulla pitäisi olla esimerkiksi katu-uskottavampi auto kuin Volvo. Yhtä syrjähyppyä lukuun ottamatta olen ajanut Volvoilla vuodesta 2006. Silloin niistä kirveellä veistetyistä laatikoista tuli italialaisen suunnittelijansa ansiosta yhtäkkiä kauniita.

Hyvinä keikkavuosina ajan 70 000 kilometriä. Turvallisuutta lisää, että itseni lisäksi myös auto on hereillä.

Olen muutenkin kiinnostunut designista ja kuvataiteesta. Kerään kuvataidetta mutta en sijoitusmielessä, siihen taide on aivan liian suhdanneherkkää. Voin saada taulusta inspiraatiota, ideoita, se voi yllättää, viihdyttää ja herättää kysymyksiä.

Sitä paitsi tyhjät seinät olisivat tylsiä. Elämässä pitää yrittää panostaa mukavuuteen.”

Viikon kulut yhteensä 643,10 €

Rahavalinnat KALLEIN OSTOKSENI: Oma koti. Vaikka se on ostettu lainarahalla, uskon sen olevan myös turvallisin ostokseni, josta saan aina omani pois. MITEN SÄÄSTÄN: Maksan asuntoa ja eläkettä. En sijoita rahastoihin tai osakesalkkuun. Minulla on hometalosta lähtien niin suuret arkivastuut, ettei palkastani jää säästettävää. PIHISTÄN: En nuukaile arjessa tai katso kaupassa hintoja. Olen kuluttajana impulsiivinen ja höveli, tarjoan mieluusti ystävilleni.