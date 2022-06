Minna Tervamäki tuli äidiksi 45-vuotiaana jäätyään jo eläkkeelle – kertoo nyt, miksi oli parasta saada esikoinen kypsällä iällä

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

ARVAAMATTOMUUS

”Elämä on sattumaa”

”Onko kaikella tarkoitus? Olen taipuvainen uskomaan, että kaikki on sattumaa – että elämä on sattumaa, niin syntymä kuin kuolemakin. Katastrofit ovat osa elämää, kuten hyvät ja kauniit hetketkin.

Upeita kokemuksia elämässäni ovat olleet kohtaamiset, taiteilijat, joiden kanssa olen saanut tehdä töitä. Kaikkein tärkein on ihana mieheni Mika ja tyttäremme.

Oli käänteentekevä hetki, kun jäin 44-vuotiaana eläkkeelle Kansallisbaletista ja sain vuotta myöhemmin lapsen. Neljä kuukautta synnytyksen jälkeen olin jo keikalla harmonikkataiteilija, säveltäjä Kimmo Pohjosen kanssa Kölnissä.

Vuonna 2004 jouduimme Mikan kanssa tsunamiin Thaimaan Khao Lakissa. Oli ihmeellistä, että löysimme toisemme kaaoksen keskeltä ja me molemmat selvisimme. Mieheni oli suuremmassa vaarassa kuin minä, koska hän loukkaantui pahemmin.

Oli mielenkiintoista, miten järjellisesti pystyin käsittelemään tapahtuneen ja puhumaan siitä. Käsittelin katastrofin paloina, kuten voimalliset kokemukset käsitellään, niin kauheat kuin huikeatkin. Koska reagoin kaikkeen kehollisesti, kehooni jäi silti pitkäksi aikaa muisto, voimakas tärinä, joka aktivoitui vähänkin jännittävissä tilanteissa.

En voi ajatella, että suojelusenkeli olisi meitä suojellut. Miksi sellainen ei sitten suojellut kaikkia?

Ikinä ei voi tietää, onko kulman takana hyökyaalto vai lottovoitto. Minulla on ollut muitakin läheltä piti -tilanteita. Olen vertauskuvallisesti sellainen banaaninkuoreen liukastelija.

Vuosi 2015. ”Kaaduin hengenvaarallisesti pyörällä, mutta selvisin kuin ihmeen kaupalla pelkillä ruhjeilla. Minulla ei ollut kypärää, nykyään on aina!”

Vuonna 2015 kaaduin hengenvaarallisesti fillarilla. Rengas jämähti kiinni Helsingin keskustassa ratikkakiskoihin, ja lensin pää edellä päin betoniporsasta. Minulla ei ollut kypärää päässäni, ja sairaalassa lääkäri totesi, että olisin voinut halvaantua tai kuolla. Selvisin ruhjeilla ja nenänmurtumalla. Sen jälkeen olen käyttänyt pyöräillessäni aina kypärää.

Kaikki olisi voinut monta kertaa päättyä toisin.”

ÄITI

”Äiti kasvattaa tytärtä ja tytär äitiä”

”Äitini Riitta sairastui vakavasti aivosyöpään ja kuoli vuonna 1999. Hän oli silloin vasta vähän yli 60-vuotias. Hänen sairastumisensa ja kuolemansa olivat minulle raskaampi kokemus kuin tsunami viisi vuotta myöhemmin.

Olin perheeni ainoa lapsi, ja äiti oli minulle todella läheinen. Selvisin surusta eteenpäin tekemällä töitä, koska silloin pystyin heittäytymään johonkin täysin muuhun. Olisi ollut musertavaa, jos kaikki olisi pitänyt käsitellä kerralla.

Äitini kuoltua menetin sukupolvien ketjun kokemukset. Tultuani itse äidiksi minulla olisi ollut tarve kysellä omalta äidiltä, millainen olin pienenä ja miten hän äitiyden aikoinaan koki. Kahdeksanvuotiaan tyttäreni kanssa olemme puhuneet äidistä paljon. Tytär saattaa sanoa, että hänellä on ikävä Riittaa, vaikka hän ei koskaan äitiäni tavannutkaan.

Vuosi 1978. ”Olen perheeni ainoa lapsi, ja reissasimme ympäri Eurooppaa. Kuvassa olen rakkaan äitini kanssa. Menetin hänet vuonna 1999.”

Minussa on paljon samoja piirteitä kuin äidissäni oli, kuten huumori ja nauru sekä tiukkuus tietyissä asioissa. Äiti oli järjestelmällinen, minussa se näkyy suorittamisena.

Lapsen saaminen olisi voinut tapahtua aikaisemminkin, mutta tämä asia meni elämässäni näin. Ja ehkä onneksi, koska olisin ollut paljon tiukempi nuorena. Nyt olen rennompi.

Mikan poika oli kolmevuotias, kun aloimme olla Mikan kanssa yhdessä, ja olin jo elänyt uusperheen elämää. Olen todella onnellinen siitä kokemuksesta.

Lapset ovat opettaneet minulle itsestäni asioita, joita en uskonut olevan olemassakaan. Työssä olen pitkäpinnainen, mutta kotona pinnani on lyhyempi.

Vuosi 2014. ”Elämäni suurin onni koitti, kun sain 45-vuotiaana tyttäreni. Tässä olemme lomalla Thaimaassa, jossa koin kymmenen vuotta aikaisemmin tsunamin.”

Äitinä olen kova pelleilemään, ja solahdin helposti mukaan leikkipuiston lapsitoimintaan. Tytär on antanut minulle palautetta, että olen hyvä leikkimään.

Kumpi kasvattaa kumpaa, äiti tytärtä vai päinvastoin? Olen tyttäreni myötä oppinut kyseenalaistamaan ajatuksiani ja toimintamalleja, jotka periytyvät omasta lapsuudestani.”

TUNTEET

”Kosketus on tärkeää”

”Elämässäni on paljon rakkautta. Saan rakastaa ja olen rakastettu. Rakkauden vahva kokemus liittyy perheeseeni, mutta myös läheisiin ystäviini.

Vuosi 2002. ”Rakas Mika ja minä suhteemme alussa. Tänä vuonna olemme olleet yhdessä jo parikymmentä vuotta.”

Kosketus on tärkeää, me halaamme ja kiehnäämme koko perhe keskenämme paljon – tyttäreni kanssa puolipainia! Olemme avoimia tunteissamme mieheni kanssa, ja tytär on oppinut saman avoimuuden. Korona-aika on ollut outoa, kun ystäviä ei voinut halata.

Mieheni Mika on minulle hirveän tärkeä ihminen. Olemme olleet yhdessä lähes parikymmentä vuotta, naimisissakin jo viisitoista. Olemme hyvä pari, monessa suhteessa samanlaisia ja monessa suhteessa erilaisia. Kun tapasimme, edustin äärimmäistä kurinalaisuutta, ja Mika oli ja on nautiskelija. Hänen tietty rentoutensa on loiventanut fanaattisuuttani, ja ehkä minä olen tuonut hänen elämäänsä kurinalaisuutta.

Rakkaus kulttuuriin yhdistää meitä. Tanssi ja musiikki voimaannuttavat ja ovat meille kuin hengenpelastajia.

Vuosi 2007. ”Emme tanssineet Mikan kanssa häävalssia, vaan vedimme vauhdikkaan hääjiven!”

Osaan kokea suuria tunteita ja voin sanoa lujasti rakastavani läheisiäni, maisemaa, luontoa tai hyvää ruokaa. Tunteet tuovat väriä elämään.

Koko perheemme rakastaa myös koiria, ja meillä on nyt suoranainen koirakuume. Rapsutamme kaikki vastaantulevat koirat. Saa nähdä tuleeko meille joskus oma!”

PAIKKA

”Ainoa varma asia on muutos”

”Mieheni rakastaa muuttamista, ja olemme muuttaneet yhdessäolomme aikana monta kertaa. Aina silloin olemme muuttaneet, kun on tullut olo, että tämä on nyt nähty ja kohti uutta! Yhteenkään kotiin en ole kaivannut takaisin. Mottoni on, että ainoa varma asia elämässä on muutos.

Asuimme aikoinaan omakotitalossa, ja naapureilla oli talvisin hienosti auratut tiet, meillä hädin tuskin kinttupolku. Emme olleet omakotitalotyyppejä tai pihan laittajia, mutta mökki meillä on, ja siinä on puuhaa riittämiin.

Nyt asumme Helsingin Punavuoressa vuokralla, siinä on tiettyä keveyden tunnetta. Olen esikaupunkilapsi Oulunkylän Veräjämäestä, mutta nyt nautin kantakaupungissa asumisesta.

Minulle läheinen ja tärkeä paikka on Aleksanterin teatteri, jonne menin jo 13-vuotiaana tanssitreeneihin. Ennen ensiesitystäni siellä olin istunut monta kertaa katsomossa. Myöhemmin Kansallisbaletti muutti nykyiseen oopperataloon, mutta pidän yhä Aleksanterin teatterin pienessä pukuhuoneessa toimistoani ja pukuvarastoani. Tunnen olevani kotonani pukuhuoneessa ja treenisalissa, niissä minulle tulee tuttu ja turvallinen olo. Kehollisesti ja henkisesti koen olevani treenisalissa turvassa.”

VALMENNUS

”Pelolla opettaminen on laiskuutta”

”Tanssi on ollut minussa aina. Se oli osa minua jo ennen kuin aloin harrastaa sitä. Aina kun kuulin musiikkia, aloin tanssia! Olin jopa lavatansseissa vanhempieni mukana, ja tanssin sielläkin. Näen tyttäressäni saman innon, mutta hänen juttunsa on voimistelu. Kiepuin minäkin pikkutyttönä renkaissa, voimistelin puomilla, riekuin ja roikuin, seisoin käsilläni ja tein puolivoltteja. Kuitenkin halu tanssia oli sisäsyntyistä, ja ilo ilmaista itseään kehollisesti vei mukanaan.

Vuosi 2012. ”Kansallisbaletin jäähyväisesityksessäni tanssin Bajadeerissa. Ilta oli täynnä suuria tunteita.”

Rakkaus tanssiin on jatkunut tähän päivään asti. Se on muuttanut muotoaan moneen otteeseen, ja matka on ollut pitkä. Vaikka tunnistan yhä sen lapsen innon tanssiin, en osaa sanoa, mikä koukutti aikoinaan kurinalaiseen ja vaativaan treeniin.

Sen ajan koulutusmetodeista tarttui vääränlaista suorittamista ja vertailua, ja tunsin monta kertaa itseinhoa kehoani ja osaamistani kohtaan. Suhteeni syömiseen oli varmasti vääristynyt. On edelleen haaste kaikille opettajille ja valmentajille huomioida eri lajeja harrastavien nuorten ulkonäköpaineet.

Itsekriittisyyteni oli varmasti myös sisäänrakennettua, mutta opettajilla on iso vastuu. Heidän roolinsa on äärettömän tärkeä haavoittuvan nuoren kasvussa. On laiskaa valmentamista, jos vain pelolla saadaan aikaiseksi hyviä tuloksia.

Nykyään osaan pohtia enemmän sitä, mikä on parasta ja oikein. Olen nyt Helsingin kansainvälisen balettikilpailun hallituksen puheenjohtaja ja seuraan kiinnostuneena nuoria tanssijoita, heidän osaamistaan ja sitä, millaisista maista he kilpailuun tulevat. Legendaarisen Doris Laineen aikoinaan käynnistämä kilpailu järjestetään nyt jo yhdeksättä kertaa.”

KIPU

”Itsetuntemus on tärkeää”

”Olen kokenut niin paljon kipuja, että hiukseni ovat ainoat, missä kipua ei ole ollut! Tanssi on ollut monissa kivuissani provosoiva tekijä, mutta minulla on myös taipumusta hermokipuihin ja hermostolla reagointiin.

Kärsin hirveistä nivelkivuista ja nivelten turvotuksesta esiintymismatkalla Singaporessa vuonna 2009. Olin saanut hyttysenpistosta chikungunya-kuumeen, ja olin niin kipeä, etten saanut puseroa pois päältäni tai avattua avaimella ovea. Pahin vaihe kesti pari kuukautta, mutta nivelkipuja kesti vielä pitkän aikaa sen jälkeen. Stressi hankaloitti oireita, tavallaan se oli keholta hyvä palaute. Olin jo todella huolestunut, mutta paranin vuosien saatossa.

Vuosi 2018. ”Olen esiintynyt ympäri Eurooppaa. Jälki-nimisen esityksen teimme yhdessä kuvataiteilija Hannaleena Heiskan kanssa Berliiniin.”

Suurin vastustaja urani aikana on ollut nimenomaan kipu. Tanssi on kuitenkin laastarilappuni, koska olen saanut tehdä sitä, mitä rakastan. Kehon omat huumeet endorfiini ja adrenaliini auttavat tanssiessa torjumaan kipua. Loma-aikoina on ollut välillä vaikeampaa, kun keholla on ollut tilaa vain olla.

Itsetuntemus on kehon ja mielen terveydessä tärkeää. Olen etsinyt omaa polkuani läpi urani, ja ehkä olen löytänyt ääripäiden sijasta keskitien. Kultainen keskitie vaatii viisautta. Suuri haasteeni on ollut levon ja tekemisen välinen suhde.

”Elämässäni on paljon rakkautta. Olemme avoimia tunteissamme mieheni kanssa, ja tytär on oppinut saman avoimuuden”, Minna Tervamäki sanoo.

Freenä ja yksityisyrittäjänä vastaan myös tuotannoista, ja välillä tuntuu, että pää hajoaa kaiken tekemisestä ja eri kanavien kautta tulvivista viesteistä. Se heijastuu myös kehoon, liikaa ei saisi olla mitään.

Osaan kyllä rentoutua tehdessäni rentoutusharjoituksia. Nukun myös aika hyvin, vaikka en ehkä riittävästi. Panostan hyvään, täysipainoiseen ruokaan ja syön paljon vihanneksia ja juon smootheja.”

IKÄÄNTYMINEN

”Vaihdevuosista on puhuttava suoraan”

”Elän ruuhkavuosia vähän erityyppisessä tilanteessa kuin monet ikätoverini. Minulla on alakouluikäinen lapsi, ja vaikka jäin eläkkeelle Kansallisbaletista jo kymmenisen vuotta sitten, minua työllistää vuonna 2005 perustamani yritys ja esiinnyn yhä aktiivisesti.

Viimeiset pari vuotta olen tuntenut kehossani iän tuomia tuntemuksia, ja palautuminen on hitaampaa kuin nuorempana. Selkään tulee helpommin jumeja ja kipuja, mutta fysioterapia ja akupunktio pitävät minua toimintakykyisenä.

Vaihdevuodet ovat iso asia naisen elämässä, ja onneksi niistä puhutaan nykyään avoimemmin kuin aiemmin. Nainen käy valtavan isoja muutoksia vaihdevuosien aikana, eikä aina itsekään voi ymmärtää, mikä liittyy mihinkin. Ne ovat muutoksia, joille ei voi mitään.

Minna pitää edelleen pukuvarastoaan ja toimistoaan Aleksanterin teatterissa, jossa Kansallisbaletti aikanaan toimi. ”Tunnen olevani kotonani pukuhuoneessa ja treenisalissa, niissä minulle tulee tuttu ja turvallinen olo.”

Olen tässäkin asiassa kaivannut keskustelua äitini kanssa. Millaiset vaihdevuosioireet hänellä oli vai oliko niitä? Mitään radikaaleja vaihdevuosioireita en ole vielä itse kokenut.

Ikääntymisessä on ihanaa itseluottamuksen kasvu. Minulla on lupa olla se, mikä olen ja sanoa mielipiteeni suoraan. Se ei tarkoita, etteikö muita ihmisiä kunnioittaisi.

Olen keskittynyt enemmän kehooni, mutta välillä peiliin katsoessani hätkähdän kasvojani – tuoko minä olen! Kun katson itsestäni kymmenen vuotta sitten otettua kuvaa, huomaan muutoksen.

On tärkeää tuntea kiitollisuutta siitä, mikä nyt olen. Olen saanut jo paljon ja olen näin hyvässä kunnossa kaikkien kokemusteni jälkeen. Ja koska tulin äidiksi vasta vanhempana, toivon, että minulla on vielä paljon aikaa elää.”