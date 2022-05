Laura Malmivaara, 48, kertoo nyt, millaista palautetta on saanut yllätysvauvastaan muilta – ”Osa on puistellut päätään”

Laura on kuullut hämmästelyjä sekä ihasteluja 48-vuotiaana kokemastaan raskaudesta. "Olen saanut paljon viestejä naisilta, jotka ovat kokeneet raskauteni toivoa antavana esimerkkinä. Monella ikäiselläni on vielä tämä sama unelma.”

Pääsiäisenä syntynyt, vielä nimetön poika on näyttelijänä, kirjailijana ja valokuvaajana tunnetun Laura Malmivaaran ja hänen miesystävänsä Samin ensimmäinen yhteinen lapsi, kovasti toivottu ja silti yllätykseksi kutsuttu uusperheen yhdistävä lenkki.

– On se uusperheessä merkittävä asia, kun sinun ja minun lasten jatkeeksi syntyy vielä meidän lapsi. Tuntuu, että vauva jotenkin yhdistää meidän kaikki tyttäremme lopullisesti yhdeksi perheeksi, vaikka käytännössä olemme olleet sitä jo pitkään.

Ennestään uusperheeseen kuuluivat Samin tytär Vera, 12, sekä Lauran tyttäret Aino, 16, ja Alma, 18, joka parhaillaan viettää vaihto-oppilasvuottaan Yhdysvalloissa ja palaa Suomeen kesällä.

– Ajattele nyt, en ole vielä nähnyt kaikkia lapsiani yhtä aikaa samassa tilassa konkreettisesti, Laura huomaa.

– On tämä jännää, yksi on kaukana poissa ja yksi uusi tulee sillä aikaa porukkaan. Isoja muutoksia tapahtuu, ja silti ne solahtavat niin luonnollisesti osaksi arkeamme.

Laura, 48, ja Sami ovat olleet yhdessä yhdeksän vuotta, ja toive yhteisestä lapsesta oli ollut vahva jo pitkään.

– Sanonta, että saat sen, mistä luovut, on tämän lapsen kohdalla niin totta. Olimme päättäneet antaa lapsen tulla, toivoimme sitä ja lopulta kävimme nekin keskustelut, että olisimme myös valmiita elämään ilman yhteistä lasta. Yllättäen vauva sitten päättikin tulla, Laura sanoo luonnollisesti alkaneesta raskaudestaan.

– Vauvan syntymä on herkistänyt tajuamaan, miten yllätyksellistä elämä on. Suurin tunne nyt on valtava kiitollisuus.

” Siinä on kuitenkin erityistä kaikua, että tämä lapsi on viimeinen.

Ensimmäiset viikot ovat menneet rauhallisesti ja lihasmustilla. Laura arvelee, että rentous voi olla iän rakentamaa tai sitten hänen perusluonnettaan.

– Sellainen olin tyttöjenkin kanssa. Nautin myös heidän vauva-ajoistaan hirveästi, ja koska niihin liittyy niin hyviä muistoja, ehkä siksi suhtaudun tähänkin turhia stressaamatta, Laura sanoo.

– Siinä on kuitenkin erityistä kaikua, että tämä lapsi on viimeinen. Aina on läsnä pieni häivähdys, että koen vauva-ajan viimeistä kertaa – vielä kerran saan nauttia tämän kaiken.

Päälle nelikymppisen naisen arjessa ikä on harvassa asiassa vielä mikään juttu. Se tulee vastaan lähinnä suosituksina kiinteyttävistä ihovoiteista sekä suurena ihmettelynä silloin, kun plusnelikymppinen nainen saa lapsen. Niin myös 48-vuotiaan Laura Malmivaaran kohdalla.

– On ollut hauska seurata ihmisten reaktioita ja sitä, miten kukin on reagoinut omista lähtökohdistaan. Osa on puistellut päätään ja ihmetellyt, miten sä jaksat. Osa on liikuttunut, että mahtavaa, vieläkö tuo on mahdollista, Laura kertoo.

– En ole kuitenkaan kokenut arvostelua, vaan minulle tullut palaute on ollut yksinomaan hyväntahtoista ja kannustavaa. Olen saanut paljon viestejä naisilta, jotka ovat kokeneet raskauteni toivoa antavana esimerkkinä. Monella ikäiselläni on vielä tämä sama unelma.

