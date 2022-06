Laulaja Kyösti Mäkimattila paljastaa, ketä julkisuuden naista ihailee – ”Käytökseltään timanttinen”

Laulaja Kyösti Mäkimattila on seksisymbolin maineessa, ja se on aiheuttanut myös väärinkäsityksiä ja harmia.

Tässä juttusarjassa Me Naisten lukijat kysyvät tunnetuilta henkilöiltä, mitä ovat aina halunneet heistä tietää.

Millaista on olla Kyösti Mäkimattila?

Koska minulla ei ole vertailukohtia, sanoisin, että itse oleminen on hyvin yksinkertaista. Ahkeruus on ilomme, on yksi elämäni ohjenuorista. Elämäni on aika työteliästä ja monipuolista. Nautin siitä, että minulla on erilaisia proggiksia. Se on minulle tapa toteuttaa itseäni ja osoittaa oma paikkani tässä yhteiskunnassa myös itselleni.

Mitä sinulle kuuluu juuri nyt?

Yllättävän hyvää. Artistina ja yrittäjänä selvisin hengissä koronasta, ja yhtiöni vältti täpärästi konkurssin. Sain taiteen keskustoimikunnalta työskentelytuen, jonka turvin olen pystynyt toimimaan lähes normaalisti. Nyt kalenterissa on taas paljon merkintöjä, ja se tuntuu hyvältä. Musiikki ja laulujen kirjoittaminen on elämäntapani. Kirjoitan itseni lisäksi myös paljon muille.

Sinusta sai Olen julkkis -ohjelmassa hämmentävän rauhallisen kuvan. Oletko oikeasti niin hillitty ja rauhallinen?

Ehkä ohjelmassa oli hyperaktiivisia tyyppejä, jotka saivat minut näyttämään poikkeuksellisen rauhalliselta. Olen ryhmätilanteissa helposti tarkkailija. Lisäksi ohjelma oli leikattu tosi kohteliaasti minua ajatellen. Olen myös sitä mieltä, että jos ei ole mitään fiksua sanottavaa, on fiksuinta pitää suu kiinni. Saan työssäni olla niin paljon kohdevaloissa, että ei mun tarvitse koko ajan olla suuna päänä.

Millainen lapsuudenkoti sinulla oli?

Minulla oli turvallinen ja ihana lapsuus. Perheeseeni kuului vanhempien lisäksi vuotta vanhempi veli ja kaksossisko. Vanhemmillamme oli puutarhayritys. Keittiöstä saattoi tepastella kukkamyymälän kautta kasvihuoneeseen ottamaan tomaatin tai kurkun suoraan suuhun. Leikkokukat tuoksuivat ympärillä. Olin aktiivinen lapsi: pelasin lentopalloa, suunnistin, olin 4H-kerhossa, lauloin kuoroissa, soitin bändeissä ja olin kova partiolainen. Tein sekatyömiehen hommia 10-vuotiaasta.

Mikä tekee sinut onnelliseksi?

Pienet lempeät hetket, kauniit sanat, hyväntahtoiset ihmiset, kaunis musiikki, Suomen luonto, kevät ja valo. Aistin asioita herkästi. Mitä paremmin hyvää aistii ja jakaa, sitä enemmän sitä myös on elämässä. Hyvä lisää hyvää.

Mitä tekisit, jos et olisi muusikko?

Kaupankäynti on kiinnostanut pienestä saakka, olin pikkupoikana kaupassa töissä. Myös estetiikka on kiehtonut minua aina. Voisin olla AD, graafinen suunnittelija tai taiteilija. Isäni Antti on harrastajataidemaalari ja äitini Inkeri on laulaja.

Miten suomalainen tanssilavakulttuuri saadaan elpymään?

Sillä, että se tuodaan ihmisten pariin. Toisinaan tuntuu, että menemme median hylkäämän musiikkimme kanssa mahdollisimman kauas kasvukeskuksista. Lisäksi artistien pitää olla kiinnostavia, heidän pitää tehdä työnsä hyvin keikoilla ja studiossa ja heidän pitää olla avarakatseisia. Kiinnostavuus ei aina tapahdu musan keinoin, vaan joskus pitää mennä mukaan realityohjelmiin, että pääsee esille.

Ihmisten vaatimustaso on noussut, joten keikkapaikkojen pitää olla tiptop. Nostalgiakortin väläyttely ei enää toimi.

Miten saat parisuhteen kestämään keikkaelämää?

Sitä tulee itsekin paljon mietittyä. Toisaalta elämäntyylissäni ei ole mitään uutta, sillä aloitin keikkailun 90-luvun lopulla ennen perheen perustamista. Reissutyön tekeminen on reissutyön tekemistä, ei sen ihmeempää. On eri asia, jos joku tykkää 8–16-elämästä, jolloin mennään perjantaina iltapäivällä markettiin ja vietetään yhdessä viikonloppua. Minulle sellainen elämäntyyli olisi kauhistus, ja vältän sellaista viimeiseen asti.

Sinua on kutsuttu seksisymboliksi. Imarteleeko saamasi huomio?

Se sekä imartelee että vaivaannuttaa. Siitä on aiheutunut erinäinen määrä erinäisiä väärinkäsityksiä. Esimerkiksi somen valeprofiilit ovat aiheuttaneet kaikenlaista harmia.

Mistä ammennat aiheet runoihisi?

Arkipäivästä ja silmät auki kulkemalla. Lauluntekstit ja runot syntyvät erittäin nopeasti, sitten kun ne ovat syntyäkseen. Ne ovat hetkelmiä. Kirjoitan päivittäin. Tänä vuonna olen kirjoittanut jo noin 40–50 laulua.

Olet tyylikäs pukeutuja. Mistä saat tyyli-inspiraatiota?

Seuraan Instagramissa eurooppalaisia vaattureita ja pienempiä valmistajia. Olen kiinnostunut hyvin leikatuista puvuista, käsintehdyistä kengistä ja asusteista rannekelloista kalvosinnappeihin ja taskuliinoihin. Pitää paikkansa, että köyhän ei kannata ostaa halpaa. Valitsen vaatteeni huolella ja käytän niitä vuosikausia.

Minkälaista musiikkia kuuntelet mieluiten? Entä mikä on elämäsi biisi?

Kuuntelen hyvin tuotettua laulelmaa, kevyttä klassista ja viihdemusiikkia. Pidän esimerkiksi Vikingarna-yhtyeen solistin, Christer Sjögrenin Ack Värmeland, du sköna -kappaleesta, mistä on tehty myös suomennos, Mun kaunis kotimaani. Elämäni biisi voisi olla vaikkapa Carlos Gardelin Por una Cabeza. Se muistuttaa musiikin universaalista ominaisuudesta, eli se on ajatonta ja rajatonta, eikä se tunnista valtio- ja kielirajoja. Se on jotain suurempaa kuin ymmärryksemme.

Mikä on suosikkisi omista kappaleistasi?

Olen esittänyt Suuntatähti-laulua häissä, kastetilaisuuksissa, hautajaisissa ja konserttilavoilla, joten siinä on joku mennyt silloin oikein. Kappale on itse sanoittamani ja ystäväni Olli Leppäsen säveltämä.

Ketä ihailet?

Ihailen epäitsekkäitä ihmisiä, jotka tekevät töitä toisten hyvinvoinnin eteen alkaen sairaanhoitajista, lastentarhanopettajista, kansanedustajista ja suurperheiden äideistä. Jos pitää nimetä joku ihailemani henkilö, mainitsen Jenni Haukion. Hän on kaunokirjallisuuteen erikoistunut luova ihminen, mutta myös tyyli-ikoni ja käytökseltään timanttinen. Myös hänen miehensä on aina nauttinut arvostustani.

Paljonko nousee penkistä?

En ole kokeillut vuosikausiin. Olen kuntokävelijä ja minulla on ulkoiluvarusteet aina mukana. Olen aina ajatellut, että silmien takana on se kaikkein tärkein lihas ja olen koettanut kehittää sitä mahdollisimman paljon.

Mikä on mottosi?

Asioilla on tapana järjestyä, kun ne järjestää. En ole muniin puhaltelija, käpertyjä ja valittaja, vaan pistän mieluummin tuulemaan.