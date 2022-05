Kun Eija Ahvon pikkusisko kuoli, samana päivänä Eija näki pihalla poikkeuksellisen näyn: ”Moni sanoo tämän olevan mielikuvitusta”

Eija Ahvon pikkusisko kuoli kaksi vuotta sitten rintasyöpään. Se tuntuu isolta menetykseltä edelleen.

Näyttelijä Eija Ahvon, 71, pikkusisko Leea kuoli kaksi vuotta sitten rintasyöpään. Se oli Eijalle kova paikka ja tuntuu isolta menetykseltä edelleen.

– Aina sanotaan, että no, nykyisin siitä selviää. Varmasti moni selviääkin, mutta minkä takia minun siskoni ei sitten selvinnyt? hän kysyy.

– Juttelen siskolle edelleen joka aamu. En pääse enkä haluakaan päästää hänestä. Hän on kaverinani koko ajan.

Eija sanoo, että syöpä on hänelle sellainen örkki, että hän tuntee saaneensa lottovoiton joka päivä, kun hänellä ei todeta syöpää.

– Minkä ihmeen takia tämän sairauden tutkimus etenee hitaasti? Koronaankin saatiin rokotteet nopeasti. Mikä tässä syövän selättämisessä kestää?

Kun sisko kuoli, oli kevät.

– Ajattelen, että hän muuttui perhoseksi. Oli 3. huhtikuuta – ja piha täynnä nokkosperhosia.

Eijalla on vahva luontoyhteys, ja hän hoitaa itseään ja ikäväänsä metsässä.

– Jos joku kysyy minulta, kuka on sinun jumalasi, sanon, että metsä. Minulla on tuolla metsässä kivi, joka tietää kaiken minusta. Se on minulle myös muistopaikka.

Eija asuu puolisonsa Matti Saartamon kanssa Kirkkonummen Veikkolassa.

– Heti ensimmäisenä vuonna, kun muutimme tänne noin 30 vuotta sitten, löysin metsän. Kun isäni kuoli, isosta kivestä tuli isäkivi. Kun äitini kuoli, hänkin liittyi kiveen. Nyt myös siskoni on kiven juurella. Olen käynyt ripottelemassa hänen tuhkaansa sinne.

– En minäkään välttämättä hautausmaalle halua, vaan tuonne metsään, elämän kiertokulkuun.

Kun Eija menee kivelle, hän nojaa siihen selällään ja levittää kätensä niin että kämmenpohjat koskevat kiveen.

– Näen valtavan metsän edessäni. Hyvin usein paikalle tulee erikoisia lintuja.

Eija kertoo, että kun hän sai kuolinuutisen Soitinmenot-tv-sarjan työkaveristaan Pertsa Reposesta, hän meni heti kivelle. Silloin hän näki haukan, joka lensi puun oksalle vain viiden metrin päähän hänestä.

– Ajattelin, että Pertsa! Minulla on jokaiselle ystävälle oma lintu, joka on tullut aina sen jälkeen, kun on tapahtunut lähtö tästä maailmasta.

– Hurjin juttu oli, kun naapurissa asuva toimittajaystäväni kuoli yllättäen. Hänellä oli pitkä harmaa tukka. Kun olin kuullut tapahtuneesta, menin rantaan. Oli myöhäinen syksy. Rannassa, korituolissamme, istui harmaa haikara. Se katsoi minua. Minä kysyin, että oletko sinä Miisa.

Eija kertoo tietävänsä, että moni sanoo tämän kaiken olevan mielikuvitusta.

– No, niinhän se varmaan onkin, mutta so what! Mitä se haittaa, jos ruokin herkkyyshetuloita tällaisilla keinoilla?

Eijalla on puolison lisäksi kaksi aikuista lasta ja kolme lastenlasta, mitä hän kertoo perheestään. Ystävyys on ihmisyyden vaativin muoto: miksi Eija ajattelee näin? Mitä Eija tarkoittaa "karvakertoimella"?