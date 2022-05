Kansanedustaja Sofia Virta sai keskenmenon puhetta pitäessään – eikä kehdannut poistua lavalta: ”Kokemus oli traumaattinen”

Kansanedustaja Sofia Virta oli pitämässä puhetta kesällä 2020, kun hän tunsi kipua mahassaan. Toisen lapsen odotus päättyi keskenmenoon. – Viikkoja oli jo aika paljon kasassa.

Kansanedustaja Sofia Virta on kolmevuotiaan tyttären yksinhuoltaja.

Sofia Virta (vihr.) on ensimmäisen kauden kansanedustaja Kaarinasta ja tehnyt aiemmin töitä muun muassa lastensuojelussa. Kun Sofia aloitti työt eduskunnassa keväällä 2019, hänellä oli vain kolmen kuukauden ikäinen tyttärensä mukanaan kantoliinassa.

Kesällä 2020 Sofia odotti toista lastaan. Hän oli puhumassa poliittisessa tilaisuudessa, kun tunsi kesken puheensa mahakipua. Hän tajusi, ettei kaikki ole hyvin, muttei kehdannut poistua lavalta kesken kaiken. Heti puheensa jälkeen hän lähti päivystykseen. Raskaus oli mennyt kesken.

– Keskenmeno oli tosi kova isku. Viikkoja oli jo aika paljon kasassa, ja kokemus oli traumaattinen. Olin hetken aikaa syvissä vesissä.

Ennen esikoistaan Sofia oli kärsinyt lapsettomuudesta pitkään.

– Minulle tuli synkkiä ajatuksia siitä, että puhun aina kaikkialla lasten oikeuksista ja olen ollut niin monen lapsen elämässä mukana esimerkiksi lastensuojelussa. Että mikä minussa on vikana? Miksi minä en sovi äidiksi?

Eduskunnassa aloittaessaan hän oli saanut moitteita siitä, että oli valinnut uran eikä lastaan. Samat syytökset nousivat nyt mieleen: ehkä tämä onkin minulle oikein – olenhan halunnut molemmat.

Aikansa Sofia suri, kunnes hän ymmärsi myös tunteen tasolla, ettei keskenmenolla ollut mitään tekemistä sen kanssa, miten sopiva hän on vanhemmaksi.

Siinä vaiheessa hänellä oli jo käynnissä ero lapsen isästä, ja suhde päättyi lopullisesti. Sofiasta tuli yksinhuoltaja.

– Se oli hyvin vaikea ero. Tapahtui asioita, joita ei ihmissuhteissa mielestäni pitäisi koskaan tapahtua.

Silti pettymys avoliiton epäonnistumisesta oli kova.

– Tärkein tavoitteeni pienestä asti oli ollut se, että jos minulla on joskus lapsia, heillä on turvallinen ympäristö ja onnelliset vanhemmat eikä minun lasteni tarvitse koskaan kantaa huolta omista vanhemmistaan. Perheen hajoaminen oli kova pala, hän sanoo.

– Välillä ajattelen, että ehkä ne monet vaikeat asiat, joista olen elämässä joutunut jo aika nuorena menemään läpi, ovat vahvistaneet ja valmistaneet minut siihen, että minulla on pieni tytär ja olen hänen kanssaan yksin. Silti elämästä voi tulla hyvää.

Sofia kertoo, että väkivallan teema on kulkenut läpi koko hänen elämänsä – mitä hän sillä tarkoittaa? Sofia osti entisen puolisonsa kanssa kodin, joka osoittautui hometaloksi, miten hän on siitä selvinnyt? Sofia kertoo olevansa duunariperheen lapsi ja ajatelleensa, ettei hänestä olisi poliitikoksi. Miten hän sitten kuitenkin päätyi politiikkaan? Lue koko haastattelu tuoreesta Me Naisista 20/22. Juttu löytyy myös digilehdestä.

Lue myös: Keskenmenon kokenut kirjailija Katja Kettu: ”Muiden naisten tuki ja lämpö oli tosi iso asia”