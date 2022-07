Tällaista on maailman rikkaimman naisen elämä – oikeustaisteluita, kohuttu äitisuhde, Ranskaa kohauttanut skandaali...

Ranskalainen perijä Françoise Bettencourt Meyers on maailman rikkain nainen ja maailman suurimman kosmetiikkafirman osaomistaja. Raha ei ole kuitenkaan tuonut vain onnea.

Noin 60–90 miljardia. Sillä välillä on huidellut viime vuosina kolmasosa maailman luultavasti tunnetuimman kosmetikkayhtiöjätin L’Oréalin arvosta. Tämän kolmasosan omistaa ranskalainen Françoise Bettencourt Meyers, 69. Vaikka yhtiö on tunnettu, Françoisea ei voi kutsua maailman tunnetuimmaksi millään osa-alueella. Mutta maailman rikkain nainen hän on – ja niin kuin suurin osa rikkaimpien joukossa keikkuvista naisista, hänkin on perinyt omaisuutensa. Niin on toki iso osa rikkaista miehistäkin.

L’Oréalin perusti alun perin Bettencourtin isoisä Eugène Schueller vuonna 1908. Hän oli apteekkari, joka keksi uudentyyppisen hiusvärin ja tuli sillä satumaisen rikkaaksi. Omaisuuden peri vuonna 1957 Bettencourtin äiti Liliane Bettencourt, jonka sukunimi tuli poliitikko-aviomieheltä. Liliane liikkui seurapiireissä ja järjesti miehensä kanssa upeiksi tituleerattuja juhlia Pointe de l’Arcouestissa, jonne Lilianin isukki oli rakennuttanut perheelle lomakodin vuonna 1926.

Maailman rikkain nainen ei ole antanut haastatteluja vuosiin, koska hänellä ei ole siihen mitään tarvetta.

Perheen ainoa lapsi Françoise oli toista maata. Häntä kiinnosti bileiden ja julkkisten sijaan pianon soittaminen ja lukeminen. Ne olivat rikkaalle tytölle sellaisia kiinnostuksen kohteita, että hän sai niillä älykön maineen.

Vuonna 2017 Liliane kuoli ja Françoise peri äitinsä omaisuuden.

Oikeustaistelu rahasta ja rakkaudesta

Ehkä pitää vetää vähän takaisin väitteestä, ettei Françoise Bettencourt ole tunnettu mistään, sillä hän oli kyllä osallisena yhdessä maailman seuratuimmista oikeudenkäynneistä reilut kymmenen vuotta sitten. Oikeustaistelua on kuvailtu muun muassa Ranskan lähihistorian suurimmaksi skandaaliksi ja Ranskan Watergateksi, sillä siihen katsotaan päättyneen ex-presidentti Nicolas Sarkozyn uran. Sarkozyn väitettiin ottaneen vastaan lahjuksia Bettencourteilta, mutta syyte jäi todistamatta.

” Äidin ja tyttären välejä oli aiemminkin kuvailtu hankaliksi.

Muutamaa vuotta aiemmin, vuonna 2007, Françoise Bettencourt puolestaan haastoi oikeuteen ranskalaisen julkkisvalokuvaajan François-Marie Banierin. Kuvaaja oli ollut pitkään hänen äitinsä läheinen, joskin huomattavasti nuorempi ystävä. Syytteen mukaan valokuvaaja oli käyttänyt hyväkseen Lilianen vanhuudenhöperöyttä ja puijannut tältä kahden vuosikymmenen aikana rahaa lähes miljardi euroa.

Oikeudessa puitiin pitkään ja perusteellisesti Bettencourtin perheen ja yhtiön asioita. Äidin ja tyttären välejä oli aiemminkin kuvailtu hankaliksi. Lilianen väitetään kuvailleen ainoaa tytärtään ”isoksi ja hitaaksi köntykseksi, joka oli aina askeleen minua jäljessä”. Oikeusjuttu ei parantanut välejä, päinvastoin. Vuonna 2008 äiti kommentoi, että ”en ole enää tavannut tytärtäni enkä aio tavata jatkossakaan”.

Julkisuudessa spekuloitiin myös tyttären olevan katkera, koska hän ei saanut äidiltään tarpeeksi huomiota ja rakkautta. Niitä äiti jakeli kyllä auliisti 25 vuotta itseään nuoremmalle homoystävälleen Banierille. Äidin myös kerrottiin kuvailleen itseään Banierin äidiksi. Françoisen isän ja Lilianen aviomiehen kuoltua tyttären korviin kantautui huhu, että äiti saattoi olla oikeasti adoptoimassa Banieria pojakseen ja perillisekseen, jolloin kamelinselkä katkesi ja tytär vei asian oikeuteen.

Banierilla oli läpi oikeudenkäynnin nimekkäitä tukijoita, jotka olivat sitä mieltä, että rikas perijä oli antanut rahat ja lahjat, koska se oli hänen tapansa osoittaa läheisyyttä. Françoisen mukaan Banier oli vuosikymmeniä manipuloinut perhettä ja heidän keskinäisiä välejään äidin kautta.

Salaisia pankkitilejä ja muuta kähmintää

Oikeudenkäynnin aikana kävi selville, että Lilianen höperöyttä olivat käyttäneet hyväksi myös muut perheen rahojen kanssa työkseen tekemisissä olevat. Löytyi salaisia sveitsiläisiä pankkitilejä, joiden olemassaolosta Liliane vakuutti olevansa autuaan tietämätön sekä lakimiesten, taloudellisten neuvonantajien ja notaarien kähmystelyä. Yksi hallituksen ministereistä joutui eroamaan.

Oikeudenkäynnin kuluessa ryhdyttiin selvittämään Lilianen henkistä tilaa. Äitimuori oli kaatunut vuonna 2006 ja joutunut sairaalaan, ja lääkärit tulivat siihen tulokseen, että sen jäljiltä häntä ei voinut enää pitää henkisesti täysin skarppina. Banier ja muut tuomittiin, mutta kuvaaja valitti tuomiosta ja välttyi sekä vankilalta että rahojen palauttamiselta.

Tytär ja äiti, Liliane Bettencourt. Kerrotaan, että tytär petti äitinsä odotukset, koska oli kiinnostuneempi kirjoista ja pianonsoitosta kuin vanhempiensa ylellisestä sosiaalisesta elämästä.

Ei ole oikeastaan mikään ihme, että Françoise Bettencourt Meyers ei jakele kovin innoissaan haastatteluja ja ruodi menneitä. Hän ei tarvitse julkisuutta mihinkään ja sai sitä riittämiin oikeudenkäyntivuosien aikana.

Toisaalta L’Oréal yhtiönä ei kärsinyt Bettencourtien perheriidoista kummoistakaan kolausta. Harva edes tietää, mitä kaikkia kosmetiikkabrändejä maailman suurin kosmetiikkayhtiö omistaa oman nimibrändinsä lisäksi: muun muassa Garnierin, Maybellinen, Kiehl’sin, Biothermin, Lancômen, Helena Rubinsteinin, Shu Uemuran, IT Cosmeticsin, Dieselin, Pradan, Vichyn, Nyxin ja Essien.

Bettencourtien omistusosuus konsernista on vähän yli kolmannes. Seuraavaksi suurin omistaja on Nestlé.

Françoise ei ole yhtiön johdossa, vaan ohjaksia pitelee nyt hänen poikansa Jean-Victor.

Ei varsinainen bilehile

Olemme nyt tavallisena suomalaisena yleisönä ehkä vähän pettyneitä tähän ”vakavamieliseksi intellektuelliksi” luonnehdittuun naiseen.

Françoise kirjoittaa kuivakan kuuloisia kirjoja juutalaisten ja kristittyjen suhteista ja kreikkalaisesta mytologiasta sen sijaan, että bilettäisi maailman rikkaimpien naisten bileissä. Bettencourtin viimeisin kirjoituskokoelma Regard sur la bible on ilmestynyt vuonna 2008. Siinä on eri osia, jotka on suunnattu lapsille ja vanhemmille, sekä juutalaisille että kristinuskoisille, ja ne käsittelevät sitä, kuinka juutalaiset ja katolilaiset voisivat ymmärtää toisiaan paremmin.

Kun yksi maailman kuuluisimmista kirkoista, Pariisissa sijaitseva Notre Dame, paloi vuonna 2019, Françoise Bettencourt oli yksi niistä superrikkaista, jotka lahjoittivat kirkon korjaukseen suuria summia. Rikkaiden lahjoituksista kertyi yhteensä lähes miljardi euroa.

Françoise Bettencourt on kirjoittanut kirjoja muun muassa kreikkalaisesta mytologiasta sekä juutalaisten ja kristittyjen välisistä suhteista.

Françoise on itse opiskellut Ranskassa katolilaisissa kouluissa, mutta hänen aviomiehensä on juutalainen ja kaksi poikaa Jean-Victor (s. 1986) ja Nicolas (s. 1988) on kasvatettu juutalaisiksi. Aviomiehen isoisä oli rabbi, jonka natsit murhasivat Auschwitzissa. Bettencourtin isoisän, L’Oréalin perustajan, on taas huhuttu vehkeilleen natsien kanssa.

Harvoissa julkisissa esiintymisissä otetuissa valokuvissa Françoise ei näytä siltä, että kylpisi omistamiensa luksusbrändien tuotteissa. Ennemmin hän vaikuttaa naiselta, joka on heittänyt ulos lähtiessään eteisen naulakosta kaulaansa värikkään huivin, jotta habitukseen tulee vähän eloa. Hänen silmälasinsa ovat aina kyllä upeat ja statement-henkiset, sellaisella kekkosmaisella tavalla.

Françoise Bettencourt ei ole antanut haastatteluja vuosiin. Yksi viimeisimmistä on ranskalaissanomalehti Le Monden M-nimisessä aikakauslehdessä julkaistu haastattelu vuodelta 2012. Siinä vaiheessa oikeudenkäynnissä oli saavutettu yksi virstanpylväs, jonka Bettencourt oli voittanut. Silloin 89-vuotias äiti-Liliane oli määrätty Bettencourtin ja hänen kahden poikansa holhoukseen. Haastattelussa Bettencourt selittää, että inhottavat asiat, jotka äiti on hänestä sanonut, liittyvät hänen vanhuudensairauksiinsa ja niihin ihmisiin, jotka höperöä äitiä ovat hyväksikäyttäneet.

Le Monden toimittaja on päässyt Françoisen kotiin, jossa on kaksi flyygeliä. Rahasta puhuttaessa Bettencourt sulkeutuu kuin simpukka ja vähättelee miljardiomaisuuden merkitystä. Hän myöntää olevansa etuoikeutettu, mutta lapsena hänet kasvatettiin kuulemma olemaan puhumatta ja palvomatta rahaa. Hän toimii Bettencourt-Schueller -säätiössä ja omistautuu kuulonalenemasta kärsivien auttamiseen.

”Kuten näette, emme ole mitään pröystäilijöitä. Emme kerää itsellemme taidetta, enkä käytä kalliita koruja”, Françoise Bettencourt sanoo haastattelussa.

Fakta Françoise Bettencourt Meyers 69-vuotias ranskalainen liikenainen on arvioitu maailman rikkaimmaksi naiseksi. Kosmetiikkajätti L’Oréalin suurin omistaja. Naimisissa Jean-Pierre Meyersin kanssa. Perheessä on kaksi aikuista poikaa. Kiinnostunut pianonsoitosta, kreikkalaisesta mytologista ja uskontojen välisistä suhteista, joista hän on myös kirjoittanut kirjoja.

