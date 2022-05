Kristiina Halkolaa kutsuttiin nuorena seksisymboliksi – tyttärentytär Aamu Milonoff kertoo, mitä ajattelee asiasta nyt: ”Ihan hirveä sana”

Kristiina Halkola on opettanut tyttärentyttärelleen Aamu Milonoffille, että tytötkin saavat potkia karsinan aitoja ja olla ihan mitä haluavat. Heidän suvussaan on aina puhuttu suoraan ja ääntä säästelemättä.

Näyttelijät Kristiina Halkola, 76, ja Aamu Milonoff, 21, puhuvat Kasvotusten-sarjassa tyttöydestä, itseilmaisusta ja vastuunkannosta.

Kun on syntynyt italialaistyyppiseen sukuun, jossa kuohutaan ja puhutaan kovaan ääneen, voi tyttärentytär kuulla mummolta kehotuksen ”Paskat – älä välitä” tai kysymyksen seksistä. Tässä suvussa on totuttu puhumaan suoraan jo monessa polvessa.

Keväällä valkokankaalle tulleessa Tytöt tytöt tytöt -elokuvassa pääosassa oleva Aamu Milonoff, 21, on nyt saman ikäinen kuin mummonsa Kristiina Halkola Käpy selän alla -elokuvan tähtenä.

Kun Aamu käy moikkaamassa vanhempiaan Vilma Melasniemeä ja Juho Milonoffia, hän piipahtaa myös samassa pihapiirissä sijaitsevassa mummolassa. Saman alan ammattilaisilla riittää puhuttavaa.

Kristiina on vastikään käynyt katsomassa Aamun uusimman elokuvan, jossa tällä on rooli hurmaavana ja oikukkaana Mimminä – tyttönä, joka raivostuessaan pyyhkäisee kahvilan pöydät astioineen sileiksi.

Siviilissä Aamu opiskelee Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitoksella elokuvatuotantoa.

– Tuottamisessa minua kiinnostaa vaikuttaminen. Tuottajana voin vaikuttaa siihen, kenelle annetaan ääni. Näyttelemisestäkään en aio silti luopua.

Mummoltaan Kristiinalta Aamu sanoo oppineensa yritteliään asenteen elämään.

Tyttöys

AAMU: Minulle tyttöys tarkoittaa vahvasti sitä, että kuulun johonkin. Siitä tulee tosi voimakas olo. Koen yhteenkuuluvaisuutta kaikenikäisiin tyttöihin ja naisoletettuihin.

KRISTIINA: Minua on aina kiinnostanut erilaisuus, joka lähtee jo biologiasta. On olemassa monenlaisia ihmisiä. On tyttöjä ja poikia ja vielä vaikka mitä muuta. Ja kaikki ovat yhtä arvokkaita.

AAMU: Mielestäni tyttöys on kokemus. On ollut ihanaa, kun ympärilläni on ollut kasvaessani tyttöjä, joihin olen kokenut voimakkaita samastumisen tunteita. Moni on tullut Tytöt tytöt tytöt -leffan nähtyään kertomaan, miten ovat kokeneet tulleensa nähdyiksi – jotkut jopa ensimmäistä kertaa. Se tuntuu hienolta ja tärkeältä.

KRISTIINA: Sallitaanko tytöille enemmän kuin pojille?

AAMU: Kuten mitä?

KRISTIINA: Tytöt puhuvat tunteista. Heidän toimimisen skaalansa on paljon monipuolisempi ja monimutkaisempi. Pojat laitetaan usein muottiin esimerkiksi pukeutumisessa ja itsensä sekä tunteidensa ilmaisussa. Tyttönä saa olla värikkäämpi.

AAMU: Kyllä tätäkin varmasti vielä on. Tyttöys on myös yhteiskunnallinen asetelma. Kuka määrä sen, että olet tyttö ja mitä sinulle sallitaan?

KRISTIINA: Mielestäni tytöille sallitaan nykyään kivoja asioita. Kun olin nuori, tyttö ei saanut mennä yksin ravintolaan ja juoda kaljaa. Olimme tarkemmassa karsinassa kuin pojat. Vauhdikasta käyttäytymistä ei katsottu hyvällä. Sellainen ei ole kyllä koskaan pitänyt minua aisoissa. Potkin aitoja.

Tytön rooli

AAMU: Olen oppinut Kristiinalta juuri tätä aitojen potkimista. Sitä että tyttönä ja naisena saa olla kovaääninen ja kiroilla. Saa puhua päälle, säheltää ja saa olla mielipide. Mummolta olen erityisesti oppinut asenteen, että paskat. Tai ”ja vitut” – mitä sitten!

KRISTIINA: Erittäin hyvä.

AAMU: Kiitos siitä. Luulen, että myös äitini on saanut sinulta sen asenteen.

KRISTIINA: On hyvä, että olen antanut tällaisen perinnön. Tässä on kysymys tyttöyden monipuolisuudesta. Jos tytöt ovat tunneherkkiä, pinkkejä vaaleanpunaisia hörsöjä, he saavat olla. Mutta se ei tarkoita sitä, että he eivät koko ajan tietäisi, mitä tekevät tai etteivät he vaikkapa kiroile.

AAMU: Minua jotenkin liikuttaa se, että tytöt saavat raivota.

KRISTIINA: Kyllä sinä saat raivota. Minua kannustettiin lapsuudenkodissa olemaan rohkea ja vastaamaan itsestäni. Sanottiin, että saat sanoa ihan mitä ajattelet.

AAMU: Tunnistan, että puhumisen malli tulee molemmista suvuistani. Sinulta ja äidiltä tulee kuitenkin sellainen suoruus, joka voi olla välillä raskasta muille ihmisille.

KRISTIINA: Joo. Mikään ei ole pelkästään hyvä asia.

AAMU: Minussa on paljon herkkyyttä, mutta minusta tuntuu, että olen ollut aina raivokas ihminen. Raivoaminen ei tarkoita, että saa tuhota asioita, vaan ennemminkin sitä, että voi näyttää voimakkaasti vihaiset tai turhautumisen tunteet tai ”en tiedä” -tunteet. Se raivokkuus on itse asiassa varmaan juuri sitä herkkyyttä.

Rajojen rikkominen

KRISTIINA: Minua ei ole kasvatettu poroporvarillisesti tai kirkon oppien mukaan tai olemaan kiltti tyttö ja pitämään pää kiinni. Olen oppinut kotoa niin vahvan vapauden, että en ole aina osannut ajatella, että näin ei käyttäydytä. Olen pokkana mennyt ja tehnyt. Jälkikäteen on tullut reaktioita, että näin ei ehkä pitäisi tehdä.

AAMU: Myös Tytöt tytöt tytöt -elokuvassa käsitellään suuria tunteita, jotka purkautuvat äkkinäisesti ja välillä fyysisestikin. Ne maailman suurimmilta tuntuvat tunteet liittyvät teini-ikään ja nuoruuteen ja ehkä siihen, että yrittää nähdä itsensä kokonaisena suhteessa maailmaan. Kaikille teineille pitäisi sallia tarve raivota rajoja rikki. Antaa niiden mennä ja tehdä, kertoa mielipiteensä ja raivostua. Sukupuolesta riippumatta.

KRISTIINA: Minä vetoan geeneihin. Olen kotoisin perheestä, jossa kaikki aina huusivat suureen ääneen. Italiassa ne huutaa koko ajan, miksemme me suomalaiset saisi huutaa?

Joskus on parempi purkaa tunteita ja kiroilla kuin pitää kaikki sisällään ja antaa asian kasvaa suuremmaksi möykyksi. Hiljaisuuden ja vaikenemisen kulttuuri on aina pahempi, mutta tällähän minä tietysti puolustan omaa tapaani olla äänekäs.

AAMU: Huutaminen ei aina sanoita kaikkea, mutta on aivan totta, että se on puhumisen kulttuuria.

KRISTIINA: Iän myötä olen alkanut ajatella, että kaikkea ei ehkä kannatakaan sanoa ääneen. Parempi olla hiljaa. 60 vuoden tienoilla pitäisi oppia, ettei ole aina sanomassa kaikkea.

AAMU: On muuten niin, että vanhempana saa luvan puhua enemmän vähän mitä sattuu.

KRISTIINA: Sellainen alkaa 75-vuotiaana. Silloin sitä tekee tietoisesti. 80-vuotiaana se tapahtuu jo huomaamatta.

AAMU: Minä vähän odotan sitä, että voin olla 75 ja sanoa ”ja vitut!”

Vastuunkantajanaiset

KRISTIINA: Kannan varmaan tahtomattani ja tietämättäni asenteita, joita äidilläni oli. Minut on kasvattanut äiti, joka oli syntynyt 1908 hallinnollisesti tsaarin Venäjälle. Hän oli syntyessäni 37-vuotias, käynyt läpi ensimmäisen ja toisen maailmansodan. Toisen maailmansodan aikana hänellä oli kolme lasta kainalossa ja mies sodassa. Neljäs lapsi syntyi jatkosodan aikana. Minä olin viides lapsi ja synnyin rauhaan. Minä olen saanut alkuni siitä riemusta, että sota loppui ja isi tuli kotiin.

AAMU: Paluujuhla!

KRISTIINA: Äitini oli reipas, tekevä ja aikaansaapa. Naiset olivat paljosta vastuussa, senkin jälkeen, kun rauha tuli ja alkoi yhteiskunnan rakentaminen. Miehet olivat rikki sodasta. Myös minusta tuli vastuunkantaja. Sanoisinkin tälle nuorelle sukupolvelle, että vastuunkato on tärkeintä maailmassa.

AAMU: Vastuun kantaminen omista valinnoista on järjettömän pelottavaa. Välillä tuntuu, että elämä on loputonta vaiheilua ja silloin on turvallista mennä varman päälle.

KRISTIINA: On se tietysti pelottavaa. Onko sitä paitsi mitään varman päällä surffaamista? Sitä moni kyllä yrittää.

AAMU: Haluan pystyä kantamaan vastuun omista valinnoistani, mutta minulla on jatkuvasti pelko, että lähden väärään suuntaan.

KRISTIINA: Kun on nuori, ei tiedä, mitä valinnoista seuraa.

AAMU: Mutta kaiken haluaisi tietää.

KRISTIINA: En minäkään tiennyt sinun iässäsi. Enkä tiedä nytkään. Myöhemmin tulee syvä tietämys siitä, että on olemassa asioita, joille et voi yhtään mitään, mutta sitä ei pidä myöntää liian helposti. Valinta on nuorena vielä vaikeampaa, kun elämässä on edessä niin paljon. Tässä iässä valinnat ovat sitä, että otanko punaista vai sinistä maitoa. Kaikki tuntuu nuorena paljon isommalta. Tuntuu, että valinnoilla on hirveän iso merkitys, kuten niillä tietysti onkin.

Käyttöohjeet seksiin

KRISTIINA: Meillä on 55 vuotta ikäeroa. Onko maailma sellainen, josta elokuva Tytöt, tytöt, tytöt kertoi? Puhutaanko seksistä niin paljon ja niin teknisesti kuin elokuvassa?

AAMU: Mitä tarkoitat teknisesti?

KRISTIINA: No, avoimesti. Että naitko eilen? Yltä vai alta päin vai sivulta?

AAMU: Ehkä riippuu piireistä, mutta kyllä seksistä puhutaan nykyään hyvin avoimesti. Tai siihen ainakin pyritään. Seksistä puhumisesta halutaan tehdä arkisempaa, jotta asioiden ääneen sanoittaminen olisi helpompaa.

KRISTIINA: Yhdessä kohtauksessa tytöllä oli suorat käyttöohjeet kumppanilleen. Se oli hyvä kohtaus, koska se kertoo, että juuri niinhän seksi ei toimi. Minun nuoruudessani seksi oli sumussa. Seuraavalla sukupolvella oli jo vapaata, mutta ei näin arkista kuin nyt. Arkinen-sana on kuvaava.

AAMU: Elokuvassa on se pointti, että vaikka seksi on arkista, voi se silti olla ihanaa ja tärkeää. Eikä voi ainakaan sanoa, ettei seksistä voi puhua. Tai ettei suostumusta voisi kysyä.

KRISTIINA: Siis kaikki on luvallista ja ihan normaalia. Hienoa, asiat ovat menneet eteenpäin. Muistan ajatelleeni nuorena, että seksi ja seksuaalisuus ovat keskiössä ihmisen elämässä halusit tai et, mutta silti siitä ei juuri puhuta. Kahdessa sukupolvessa on tapahtunut muutos.

Suostumus

AAMU: Nykyään puhutaan paljon suostumuksesta.

KRISTIINA: Kyllä. Se on mielenkiintoista. Ennen tytön piti sanoa ei, muuten se ei olisi kiva ja muuten se ei olisi tyttö.

AAMU: Apua!

KRISTIINA: Vieläkin jotkut pojat sanovat, että tyttöjen ei tarkoittaa juu. Tässä elokuvassa seksiä käsiteltiin paljon ilman, että näkyi senttiäkään paljasta pintaa ja se oli silti hirveän intiimiä ja läheistä. Se oli nerokasta. Nyt ollaan uuden äärellä.

AAMU: Ohjaaja Alli Haapasalo sanoi, että hänellä ei ole mitään alastomuutta vastaan, mutta sitä käytetään vain, kun se on tarpeellista. Meillä oli elokuvassa läheisyyden koreografi. Hän puhui kanssamme, mihin suostumme, mitä näkyy ja mihin saa koskea.

KRISTIINA: 1960-luvulla Mustaa valkoisella -elokuvaa tehdessämme sovimme Jörkan (Jörn Donner) kanssa, että minä en esiinny alastonkohtauksissa. Hän päätti käyttää sijaisnäyttelijää sopimatta siitä minun kanssani. Se oli törkeää, koska hän tiesi minun suhtautumiseni.

AAMU: Kuulostaa aivan absurdilta.

KRISTIINA: Siitä mentiin oikeuteen asti. Minä voitin.

AAMU: Me olemme olleet tekemässä jotenkin niin samanlaisia juttuja 21-vuotiaina, mutta niin eri keinoin. On hienoa huomata, miten asiat menevät eteenpäin.

Seksisymboli

KRISTIINA: Kun ensimmäisen kerran kuulin seksisymboli-sanan itsestäni, luulin sitä vitsiksi.

AAMU: Ihan hirveä sana.

KRISTIINA: Se ei ollut ihailua, vaan esineellistämistä. Elokuvien myyntiä. Juuri niitä asioita, joille aloin sanoa mielessäni ”ja vitut”.

AAMU: Miksi et olisi voinut olla sen sijaan maailman kaunein nainen?

KRISTIINA: Se johtui vain siitä, että tein rohkean kohtauksen. Itse en ajatellut olevani ihmeellinen, kaunis ihminen. En tosin kuvitellut, että olen rumakaan. Minusta oli loukkaavaa väittää, että sain elokuvarooleja, koska olen seksikäs. Kyllä minä kuvittelin olevani hyvä näyttelijä.

AAMU: Nimenomaan.

KRISTIINA: Tämä on vähän sama asia kuin keskustelu siitä, voiko kaunis nainen olla älykäs.

AAMU: Tuo on aika vanhentunut asenne.

KRISTIINA: Niin on. On ajateltu, että ne, jotka eivät ole niin hyvännäköisiä, ovat lohdutukseksi älykkäitä. Ja jos on hyvännäköinen, ei muuta tarvitse. Luulen, että tänä päivänä ei ole tätä ongelmaa siinä määrin. Katsokaa mikä pääministeri meillä on!

Vaikuttamiskeinot

KRISTIINA: Olen ollut nuoresta pitäen erittäin aktiivinen eri järjestöissä. Halusimme pidemmät äitiyslomat kolmen kuukauden sijaan ja kaupungin päiväkotisysteemin kaikille, niin että nainen voi olla sekä äiti että tehdä töitä.

AAMU: Tuo on upeaa. Kiitos siitä kaikesta naisrintamalle. Teillä oli ihan toiset murheet kuin minulla on nyt.

KRISTIINA: Niin pitää ollakin. Suomessa on pitkä naisten oikeuksia puolustava perinne. Älkää vain heittäkö sitä pois.

AAMU: Eikö tuo kaikki ollut sinulle liian raskasta?

KRISTIINA: Minulle oli raskasta oma työttömyys. Ne olivat asioita, joihin halusin vaikuttaa.

AAMU: Minusta tuntuu välillä siltä, että hukun kaikkeen siihen, mihin haluaisin vaikuttaa. Niitä asioita on maailmassa musertavan paljon. Samaan aikaan pitäisi opiskella, tehdä töitä ja navigoida, mitä haluaa elämältä.

KRISTIINA: En minäkään sitä kaikkea 21-vuotiaana tehnyt. Sinun ikäisenäsi keskityin opiskelemaan, tekemään töitä, vastaamaan siitä, että pystyn maksamaan vuokrani ja suurin piirtein oppimaan, että maailmassa on kokonainen Latinalainen Amerikka, jossa on kaikki päin persettä.

AAMU: Olen myös todella ylpeä ikäisteni tavoista ja tahdosta vaikuttaa. Esimerkiksi Elokapina tekee ihan uskomattoman hienoa työtä.

KRISTIINA: Aina voi mennä mukaan huutamaan. Mutta ei kannata kantaa huonoa omaatuntoa, jos ei itse ole juuri tänään tehnyt julistusta ilmaston puolesta. Ei tarvitse kantaa koko maailmaa harteillaan, mutta ei myöskään pidä luovuttaa ja ajatella, että ei tälle voi kuitenkaan mitään.

Fakta Kristiina Halkola Näyttelijä, syntynyt 3.6.1945 Kuusankoskella. Puoliso Eero Melasniemi. Neljä lasta, seitsemän lastenlasta, miniät ja vävyt. Devan ensimmäinen naispuolinen puoluejohtaja Suomessa. Ollut myös Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen kaksi kautta.