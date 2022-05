Kun näyttelijä Mia Ehrnrooth perheineen päätti tehdä irtioton ja muuttaa Texasiin, uutta kotiseutua ei valittu arpapelillä. Yrittäjäperhe halusi kaupunkiin, missä ajatellaan, että kaikki on mahdollista ja jokaisesta lapsesta voi kasvaa seuraava Elon Musk.

Musta amerikkalaismaasturi on niin valtava, että Mia Ehrnrooth näyttää uppoavan sen kuskinpenkin syleilyyn kuin lokoisampaankin sohvaan. Perheen poika kutsuu autoa monsteriksi, sillä neljävuotiaan vinkkelistä se näyttää samalta kuin television järeät monster truckit, monsteriautot.

Mia taas vitsailee, että kiesin lavalla mahtuisi kyydittämään vaikka kokonaista kylänväkeä. Tähän mennessä sen suurimpia kuljetettavia ovat olleet sängynpatjat, ruokapöytä ja sohva, jotka perhe hankki uuteen kotiinsa Texasin Austinissa. Sinne Mia, 35, yrittäjäpuoliso Joel Roos sekä lapset Lexi, 2, ja Filip, 4, muuttivat maaliskuussa seikkaillakseen, tehdäkseen irtioton espoolaisarjestaan ja nuuhkiakseen uusia tuulia. Tällä kertaa reissu kestää kolme kuukautta, sen mitä Esta-viisumi kerralla sallii.

Kunnon irtiotto oli ollut perheen haaveissa ja puheissa pitkään, jo vuosia.

– Ajankohta tuntui oikealta nyt, kun kotonamme Espoossa alettiin tehdä remonttia. Kun jouduimme joka tapauksessa vuokraamaan sijaiskämpän jostakin, miksi emme Yhdysvalloista, Mia sanoo.

Espooseen jäi sähköauto, Yhdysvalloissa Mia ajaa isolla lava-autolla.

Espooseen jäi perheen oma koti sekä pieni sähköauto, joka sekin suunnilleen mahtuisi pick-upin lavalle. Mian havaintojen mukaan Texasissa sähköautot vasta tekevät tuloaan, ja maisemassa näkyy yhä enemmän tankkaus- kuin latauspisteitä.

– Monsterin tankkikin on niin suuri, että kauhistelin konkurssin iskevän heti ekalla tankkauskerralla, Mia sanoo nauraen.

– Polttoaine on kuitenkin täällä vielä puolet halvempaa kuin Suomessa.

Kiehtova Texas

Rannikoilta katsottuna Texas on Yhdysvaltain sydänmaata, syrjäseutua. Siellä suurta ovat niin pihvit, parkkiruudut kuin välimatkatkin. Austin, osavaltion pääkaupunki, on kuitenkin muuttovetoinen ja viriili keskittymä, joka houkuttelee tech-osaajia, start uppaajia, opiskelijoita sekä kulttuuri- ja musiikkiväkeä. Se on useana vuonna äänestetty USA:n parhaaksi asuinpaikaksi, arvioitu nopeimmin kasvavaksi kaupungiksi ja valittu kannustavimmaksi seuduksi naisyrittäjille.

” Tätä kaikkea tulimme Austiniin tutkimaan – että what is all the hype about.

Jopa sähköautoistaan tunnettu Tesla rakensi Austiniin uuden gigatehtaansa, jonka huhtikuisia avajaisia Miakin perheineen kävi ihmettelemässä. Tapahtumaan oli kutsuttu 15 000 vierasta.

– Tätä kaikkea tulimme Austiniin tutkimaan – että what is all the hype about. Ilmapiiri on todella innostava, ja täällä on hyvä tekemisen meininki, Mia sanoo.

Mia tunnetaan näyttelijänä muun muassa Salatuista elämistä. Näyttelijäntyönsä rinnalla hän vaikuttaa someyhteisöissä ja pyörittää Aim Inc -yhtiötään. Puoliso Joel Roos on menestynyt sarjayrittäjä ja start up -sijoittaja, jonka erityisosaaminen on designissa ja huonekaluissa. Molemmille Yhdysvallat on entuudestaan tuttu: Mia työskenteli ja reissasi siellä mallivuosinaan, ja Joel opiskeli Chicagon yliopistossa.

”Joelin ja minun suhteen vahvuuksia on se, ettemme pelkää rikkoa rutiineja. Uskallamme sitoutua seikkailuun yhdessä.”

” Meillä ei ole koskaan väännetty siitä, kumman uraan satsataan.

– Jenkit on aina kiehtonut minua. Nautin sen työkulttuuriin kuuluvasta kaikki on mahdollista -ajattelusta. Samalla varsinkin Austin on perhekeskeinen alue, jossa perhearvot korostuvat toisin kuin vaikkapa New Yorkissa. Niinpä mekin tulimme tänne perheaika prioriteettina, tekemään kaikkea enemmän yhdessä perheenä.

Vaikka he ovat olleet reissussa vasta reilun kuukauden, Mia tuntee uusien kokemusten jo tiivistäneen perhettä entisestään.

– Kyllä tällaisen irtioton pitää olla yhteinen unelma, ei niin että puoliso tai perhe vain raahautuisi mukana. Meillä ei ole koskaan väännetty siitä, kumman uraan satsataan, kumpi tienaa enemmän, kuka hoitaa lapset tai moppaa useimmin. Joelin kanssa olemme alusta asti olleet sitoutuneita yhteiseen joukkueeseen – keskipisteenä on aina ”me”, Mia kertoo.

– Olen ihaillut Joelissa sitä, miten nopeasti hän reagoi, jos tuo tasapaino meinaa heilahdella. Silloin tehdään korjausliikkeitä rutiineihin, arjen pieniä valintoja, jotta kaikki perheessä ovat onnellisia ja voivat hyvin.

Sijoituskohteena perhe

Yhdysvaltoihin lähtö merkitsi perheelle kuukausien selvittelyjä ja käytännön valmisteluja: mitä irtiotto maksaisi ja mitä se tarkoittaisi pariskunnan töille, mistä löytää turvallinen, viihtyisä koti sekä lapsille sopiva päiväkoti. Palveluita on valtavasti, mutta myös niiden laatuskaala venyy läävästä luksukseen.

Mia ja puoliso Joel vuokrasivat Amerikan-kotinsa Austinista. ”Ajattelen tätä sijoituksena lapsiin, perheeseen ja parisuhteeseemme.”

Steiner Ranchin asuinalueelta järjestyi vuokrahuoneisto, jonka mukavuuksiin kuuluu pääsy community parkin tiloihin ja palveluihin. Taloyhtiöllä on siis asukkailleen kokous- ja kerhotiloja, kuntosali, uima-altaat, leikkipuisto…

Yksityinen päiväkotikin löytyi kävelymatkan päästä. Perhe oikeasti kävelee sinne, vaikka paikalliset tapaa kummastelevatkin – joskus heiltä on kysytty, onko autonne rikki ja tarvitsetteko kyytiä. Mia kuvailee päiväkotia hipsterihenkiseksi hoitopaikaksi, jossa lapsia kannustetaan kommunikoimaan ja olemaan luovia ja rohkeita.

” Jos kaikki kulut löisi exceliin ja tuijottaisi loppusummaa, voisi hyvin kysyä, onko tässä mitään järkeä.

– Lapsiin satsataan ja jokaisesta ajatellaan, että hänestä voi kasvaa seuraava Elon Musk, Mia kuvailee.

– On ällistyttävää, miten nopeasti pienet imevät uusia vaikutteita. Filip nappasi kuukaudessa kiinni englannista niin, että nyt se on hänen leikkimiskielensä.

Kotona Joel puhuu lapsille ruotsia ja Mia suomea.

Perhe päätti lähteä Texasiin tietäen, että seikkailusta tulisi kallis. Esimerkiksi kahden lapsen päivähoito maksaa heille 3 000 dollaria kuukaudessa, ja kun Mia joutui lääkäriin allergisen reaktion takia, luottokortilta höylättiin 800 euroa. Se oli päivystyskäynnin hinta ilman paikallista sairauskuluvakuutusta.

Mia ja Joel valitsivat Austinin, koska se on start-up -yrittäjille inspiroiva bisnesympäristö mutta samalla perhekeskeinen seutu palveluineen. ”Tulimme tänne ennen kaikkea tekemään enemmän yhdessä perheenä.”

Mian mielestä irtioton arvoa tai antia ei kuitenkaan voi mitata vain euroissa tai dollareissa.

– Jos kaikki kulut löisi exceliin ja tuijottaisi loppusummaa, voisi hyvin kysyä, onko tässä mitään järkeä. Miksi emme ostaisi samalla rahalla vaikkapa hienoa venettä, josta on ollut puhetta monta vuotta? Minä kuitenkin ajattelen tätä sijoituksena lapsiimme, meihin perheenä sekä parisuhteeseen. Uudessa arjessa myös puolison näkee eri valossa.

Mia kertoo, miten hän ja Joel vievät nyt lapset päivähoitoon yhdessä, kun Suomessa tehtävässä vuoroteltiin työkiireiden mukaan. Ja kun aviopari työskentelee samassa tilassa, toinen tulee nähtyä työmoodissaan.

– Se herättää uudenlaista arvostusta, kun puolisonsa näkee vaikkapa tekemässä päätöksiä työroolissaan. Vieraassa ympäristössä joudumme myös ratkomaan pieniä haasteita, pärjäämään paikallisen byrokratian pyörityksessä ja oppimaan uusia tapoja yhdessä, perheenä. Se on lisännyt yhtenäisyyden tunnetta, Mia kuvailee.

– Pariskuntana yksi meidän vahvuuksiamme onkin, että emme pelkää rikkoa rutiineja ja kokeilla uutta. Niissä tilanteissa on jotain samaa kuin parisuhteen alkuajoissa: havaintoja että ai, sä toimitkin noin tai wau, osaatkin tuollaista. Ajattelen, että elämänsä seuraavista käänteistä voi aina tehdä pilotin, kokeilujakson, ja katsoa, toimiiko se.

Ison osan yrittäjänvastuistaan pariskunta pystyy hoitamaan etänä, mutta lisäksi Mia tarvitsi lähtöluvan Salkkareiden tuotannolta.

– Aloitin puheenvuoroni pomolle kertomalla tulevasta remontista ja että olisimme muutaman kuukauden kodittomia. Hän varmaan kelasi, että kysyn majapaikkaa hänen luotaan, Mia virnistää ja kiittelee sitten, miten joustavasti irtiottoon suhtauduttiin.

Hänen näyttelemänsä Cindy Rintala oli vastikään Mian äitiysloman jälkeen kirjoitettu takaisin Salkkareihin, ja nyt uusi tauko piti huomioida sarjan käsikirjoituksessa. Tarkkoja juonikuvioita Mia ei voi paljastaa, mutta sen verran kuitenkin, että reissu näkyy myös tv-sarjassa.

– Siitä oli nyt apua, että olen urallani tehnyt töitä monipuolisesti. Tuntuu hyvältä, että minuun luotettiin tässäkin, Mia muotoilee.

Patjat lattialla

Vieraissa maisemissa tututkin tekemiset ovat tuntuneet erilaisilta, rennommilta, Mia arvioi. Vaikka töitä tehdään, reissussa ollaan myös lomalla, hölläämässä ja tuulettamassa ajatuksia.

– Jo ilmastokin vaikuttaa. Liikumme paljon ulkona, ja täällä on tullut grillattua usein. Ja on se vain paljon kivempaa hengata leikkipuistossa auringossa kuin räntäsateella Hoplopin eteisessä, missä pää räjähtää metelistä ja lasket kellosta minuutteja, kauanko lapset jaksavat vielä juosta.

Nyt kauppakäynneillä tutkitaan valikoimia, ihmetellään amerikkalaisten ruokailutottumuksia sekä sitä, miten Targetin supermarketeissa kaikkiin iskee hamstraushulluus. Se on opittu, että luomuun keskittyvä ruokakauppa Wholefoods on niin kallis, ettei siellä pidä riehaantua, ja että H-E-B on kuin paikallinen Prisma, jossa perheen ruokavarastot kannattaa täyttää.

– Meillä shoppailu ei ole lähtenyt lapasesta, ainakaan vielä. Olen aika realistinen rahankäyttäjä ja muistan, että ostokset pitää kuskata täältä vielä Suomeenkin. Sängyt ja patjat ostimme Ikeasta, mutta useimmat kalusteet hankimme käytettyinä. Myymme ja kierrätämme ne sitten edelleen, kun lähdemme täältä, Mia listaa.

– Aika vähällä ihminen näköjään pärjää. Älysormuksemme raportoivat parhaista yöunista, kun meillä oli vasta patjat lattialla ja sängynrungot saamatta.

Riskejä ja roudattavaa

Jotta arjessa on pysyvyyttäkin, Mia keittää aamuisin lapsilleen tutun puuron. Päiväkotiin pakataan mukaan eväsrasia – kyllä, ihan niin kuin elokuvissa – missä on oma lokeronsa lounaalle ja toinen välipalalle. Mialle on päivitelty, eikö pikkulasten kanssa matkustaminen ole hankalaa ja että meneekö kokemus hukkaan kaksi- ja neljävuotiaalla. Päinvastoin, hän torppaa.

– Olen verrannut tätä reissukokemusta mallivuosiini, kun aloin 16-vuotiaasta kiertää maailmalla itsekseni. Silloin päivät olivat hektisiä ja juhlat hienoja, mutta kun niistä palasi yksin kämpille, se vasta olikin yksinäistä ja raskasta, Mia kuvailee.

– Näin perheenä matkustelu on henkisesti monin verroin helpompaa ja rikkaampaa. Okei, roudattavaa on enemmän ja riskit toisenlaisia, mutta kokemukset tuntuvat arvokkaammilta, kun ne saa jakaa perheenä.

Mallivuosinaan Mia reissasi paljon yksin. ”Riskit ovat nyt erilaisia ja roudattavaa on enemmän, mutta matkustaminen näin perheenä on henkisesti paaaljon antoisampaa.”

” Minun on pitänyt löytää vanhemmuudessa omat tapani olla.

Mia kiittelee oman lapsuudenperheensä satsauksia ja siinä saamiaan kokemuksia. Samanlaisen elämään valmistavan kasvatuksen hän haluaa tarjota nyt omille lapsilleen.

– Minulla on ollut maailman paras äiti, ja siksi hyvän äitiyden rima on ollut aina korkealla. Esikoista odottaessani otin siitä aikamoiset paineetkin. Minun on pitänyt löytää vanhemmuudessa omat tapani olla, Mia miettii.

Mian äiti työskenteli lentoemäntänä ja vei usein lapsiaan matkoille.

– Arvostan hänen näkemäänsä vaivaa. Kokemukset opettivat rohkeutta, uteliaisuutta sekä vastuuta. Meitä on aina kannustettu kokeilemaan ja oppimaan virheistä, Mia sanoo.

– Siksi olen päättänyt, että teen kaikkeni antaakseni omille lapsilleni yhtä rakastavan, turvallisen ja kokemusrikkaan kasvupohjan. Vaikka lapseni ovat vielä pieniä, uskon vahvasti, että tälläkin reissulla on siihen paljon annettavaa.

Naisverkoston neuvoilla

Mia on aiemmin kertonut, miten Filipin ja Lexin syntymän väliin osunut keskenmeno tuntui aikoinaan ensin mahdottomalta kestää ja käsittää. Kun vastoinkäymisestä lopulta avautui läheisille, tueksi satelikin muiden kokemuksia ja vertaistukea. Siksi Mia päätti hakea neuvoa naisilta myös viime vuonna pähkäillessään, miten uraäidit ovat onnistuneet universaalissa, yhteisessä ongelmassa: yhdistämään työambitiot ja pikkulapsiarjen.

– Lähestyin muutamia ihailemiani naisia ja kysyin, miten te olette tämän hoitaneet. Aiheen ympärille syntyi ensin naisverkosto, hyviä keskusteluja ja viime kesäkuussa lopulta yhteinen kokoontuminen.

Mia on erityisen innoissaan nopeasti ympärilleen löytämästään naistekijöiden verkostosta. "Olen huomannut, että naiset kyllä auttavat toisiaan, kun vain kehtaa kysyä suoraan.”

Nyt Mia kumppaneineen suunnittelee naisforumilleen jatkoa entistä suuremmalla porukalla.

– Tällainen mahtava juttu lähti liikkeelle ihan vain siitä, että kehtasin kysyä. Suomalainen vastuunotto ja itsenäinen tekeminen ovat minusta kaunista ja arvokasta, mutta myös jakamisessa ja toistemme tukemisessa on mielettömästi voimaa.

Mia on olemukseltaan puhelias ja sosiaalinen, helposti lähestyttävä ja muita lähestyvä. Piirteet ovat auttaneet luomaan tuttavuuksia ja solahtamaan myös uuteen naapurustoon luontevasti. Mia on erityisen innoissaan nopeasti ympärilleen löytämästään naistekijöiden verkostosta. Esimerkiksi tämän jutun kuvausryhmä oli hänelle entuudestaan vieras, mutta syntyi puolituttujen suosituksista ja reippaalla tarttumisella puhelimeen.

– Minulla on lukihäiriö, joten mieluummin soitan ihmisille kuin lähestyn vaikkapa meilitse. Olen myös huomannut, että naiset kyllä auttavat toisiaan, kun vain kehtaa kysyä suoraan, Mia sanoo.

– Austinin ilmapiiriin vaikuttaa sekin, että jengiä tulee tänne kaikkialta maailmasta. Suurin osa meidänkin naapureistamme ovat expatteja Euroopasta, Intiasta, Brasiliasta. Silloin ihmiset ovat auki kohtaamisille ja tutustumisille. Aina voi ryhtyä juttusille ihan vain että moi, mistä sinä olet.

Mia Ehrnrooth 35-vuotias näyttelijä, yrittäjä. Lapset Lexi, Filip ja puoliso, yrittäjä Joel Roos. Asuvat väliaikaisesti Austinissa, Texasissa. Vakituinen koti Espoossa. Tunnetuin tv-työ Salatut elämät -sarjassa, työskennellyt myös mallina. 36 200 Instagram-seuraajaa.

