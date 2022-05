Selenille, 27, treffikumppanin horoskooppimerkillä on väliä – asiantuntija kertoo, miksi deittailijat turvautuvat horoskooppeihin

Kun Selen Ahishali on ensitreffeillä, hän kysyy usein deittikumppanin tarkkaa syntymäaikaa, koska se kertoo ihmisen kuumerkistä. Selvitimme, miksi horoskoopit ovat monelle tärkeitä deittailussa.

Selen Ahishali on ollut lapsesta saakka kiinnostunut horoskoopeista.

Yhdessä Kumman kaa -sarjan ikonisimmissa kohtauksista Ellu antoi kenkää potentiaaliselle miehelle hieman huvittavin perustein: ”V****, se oli kalat!”

2000-luvun alkupuolella ilmestyneestä Kumman kaasta on vierähtänyt tovi, mutta horoskoopeilla on edelleen merkitystä deittailuissa – ehkä jopa kasvavassa määrin.

Selen Ahishali, 27, ei suhtaudu horoskooppiasiaan yhtä jyrkästi kuin Kumman kaa -Ellu, mutta Selen myöntää treffikumppanin horoskooppimerkillä olevan merkitystä.

– En jättäisi ketään tapailematta pelkän horoskoopin takia, mutta kun saan esimerkiksi Tinderissä tietyiltä merkeiltä osumia, mietin kyllä, että ne eivät mulle välttämättä sovi.

” Valehtelisin jos väittäisin, ettei ”monelta oot syntynyt”, olisi aika tuttu kysymys ensideiteillä.

Niin, Tinderissä saa nykyään oman horoskooppimerkkinsä näkyviin profiiliin ja deittisovellus Bumblessa premium-käyttäjät voivat filtteröidä tietyt merkit kokonaan pois omasta syötteestään. Nämä ominaisuudet ovat todennäköisesti syntyneet vastauksena millenniaalien ja Z-sukupolven keskuudessa leviävään horoskooppibuumiin.

Kasvavan horoskooppi-innostuksen on huomannut myös Selen, joka juontaa BFF-nimistä podcastia. Monet podcastin kuulijat toivovat erityisesti horoskooppiaiheista sisältöä, ja Selenin ystäväpiirissäkin horoskoopit ovat kuuma puheenaihe.

– Valehtelisin jos väittäisin, ettei ”monelta oot syntynyt”, olisi aika tuttu kysymys multa ensideiteillä, Selen nauraa.

Tarkan syntymäajan ja -paikan avulla voidaan nimittäin selvittää myös treffikumppanin nousu- ja kuumerkit.

Kirjailija, toimittaja sekä horoskooppiasiantuntija Janica Branderin mukaan erityisesti kuumerkki on tunteiden tulkki, joka astrologiaan uskovien mukaan kuvastaa ihmisen perheeseen, rakkauteen ja parisuhteeseen liittyviä haluja ja toiveita.

”Tienviittoja rakkauden valtatiellä”

Astrologiaa epäilijöille -kirjan alkukeväällä julkaissut Brander kertoo, että rakkaushoroskooppi on ollut läpi historian yksi suosituimmista horoskooppityypeistä. Ihmiset ovat jo pitkään etsineet horoskoopeista apua parinvalintaan. Nyt iänikuinen ilmiö on vakiinnuttanut paikkansa uudessa sukupolvessa ja täten myös sosiaalisessa mediassa.

Suosion taustalla on ihmisen halu ymmärtää itseään ja yksinkertaistaa monimutkaista parinvalintaprosessia. Ihminen ei aina itsekään tiedä kuka on, mitä haluaa ja millainen kumppani vierelle sopisi.

” Vesi ja tuli eivät voi elää samassa paikassa.

Tällöin horoskoopit voivat toimia työkaluina, joiden avulla voidaan sanoittaa omat toiveet ja ajatukset.

– Horoskoopit ovat kuin tienviittoja, joiden avulla ihmiset suunnistavat rakkauden valtatiellä, Brander kuvailee.

Myös Selen on löytänyt horoskoopeista apua kartoittamaan sitä, millainen kumppani hänelle sopisi ja millainen taas ei. Tuliselle ja suoralle jousimiehelle vesimerkkien edustajat ovat liian herkkiä ja intuitiivisia.

– Vesi ja tuli eivät voi elää samassa paikassa, Selen selittää.

Tähtiin kirjoitettu?

Janica Brander suhtautuu varauksella treffikumppanien valikoimiseen puhtaasti horoskoopin perusteella. Toisaalta applikaatioissa tarjontaa on valtavasti ja jollain kriteerillä valintoja on pakko tehdä. Siinä mielessä horoskooppi on kuin mikä tahansa muukin ominaisuus. Hän kuitenkin peräänkuuluttaa ihmisten kohtaamista ihmisinä, ei ominaisuuksina.

Vaikka Selen on itse merkinnyt horoskooppinsa Tinder-profiiliinsa, ja myöntää antavansa tapailukumppaninsa merkille toisinaan liikaakin painoarvoa, ei hän kuitenkaan tahdo rajoittaa deittailuaan vain tiettyihin horoskooppimerkkeihin.

Hän kertoo antavansa mahdollisuuden kaikille ja tapailevansa vesimerkkejäkin niin kauan kuin ongelmia ei ilmene – vaikka epäileekin, että tuli- ja vesimerkin tapailussa pulmia tulisi ennen pitkää.

Janica Brander ja Selen Ahishali ovat yhtä mieltä myös siitä, että horoskoopit toimivat erinomaisena jäänmurtajana ensitreffeillä. Näennäisesti kepeän aiheen varjolla voi keskustella monista syvällisistäkin asioista uuden tuttavuuden kanssa.

Selen korostaa myös horoskooppien myönteisiä vaikutuksia kommunikaatiossa. Luonnekuvaukset auttavat ymmärtämään, millainen ihminen toinen on ja miten hänet tulisi kohdata. Niinpä parisuhteen voi hänestä saada toimimaan, vaikka kyseessä ei olisikaan se yhteensopivin merkki.

Mutta voiko horoskooppimerkki kertoa ihmisestä jotain elinkumppanina, rakastajana tai riitelijänä?

Tutkimustiedon valossa ei, mutta Branderin mukaan yksi suosittu teoria on, että horoskoopit alkavat toteuttaa itseään, koska ihmiset uskovat niihin.

Horoskooppeja lukiessa saattaa alkaa tarkastelemaan omaa arkeaan niiden valossa, ja huomata vaaranmerkkejä kumppanissa tai toisaalta saada vahvistusta suhteen toimivuudelle.

– Saatat esimerkiksi huomata olevasi huonossa suhteessa, mutta et pysty vielä myöntämään sitä itsellesi. Tähtikartat saattavat antaa selityksen ja luvan niille epämääräiselle ajatuksille ja toimia täten vahvistuksena jo olemassa oleville tunteille.

