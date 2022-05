Janne Kataja käyttää rahaa suurpiirteisesti – yksi ostos lapsille sai ymmärtämään, että hän meni älyttömyyksiin

Höveliksi kuluttajaksi tunnustautuva Janne Kataja lahjoittaa yli jäävät ruuat ystävilleen. – En pysty syömään tuotteita, joiden parasta ennen -päiväys on mennyt.

Janne Kataja on höveli kuluttuja. Oma karkkikauppa takaa sen, että namuja on aina tarjolla myös kotona.

Janne Kataja arvelee, että hänellä on talousasioissa kaksi eri persoonaa: yrittäjä-Janne ja siviili-Janne. Työminä on skarppi ja laatii budjetteja, sillä yrittäjänä Janne on vastuussa muille ja muista. Hän pyörittää muun muassa Pieni Lelukauppa- ja Pieni Karkkikauppa -liikkeitä ja on perustamansa tuotantoyhtiö Hihhihhiin hallituksen jäsen.

– Sopimuskumppanit sanoisivat minua tarkaksi, mutta ystäväni tai vaikkapa ex-vaimoni eivät takuulla sanoisi samaa. Avioliitossamme olin aina se tuhlailevampi osapuoli.

Jannella on kaksi tytärtä, ja kohtuus unohtuu varsinkin tyttärien kohdalla.

– Kyllä minäkin opetan tyttärilleni kohtuutta ja että rahan eteen tehdään töitä. Välillä kuitenkin lipsahdan. Kun olen ostanut heille viimeisen päälle hienoimmat iPhonet tiktokvideoita varten, huomaan sortuneeni älyttömyyksiin. Vähempikin riittäisi mainiosti, Janne sanoo.

Kun tyttäret ovat Jannen luona, heillä on tapana käydä ruokakaupassa joka päivä. He käyvät usein myös ulkona aamiaisella, joko kahvilassa tai läheisessä hotellissa, missä yhdeksällä eurolla saa kaiken, mitä jaksaa syödä.

Jannen mukaan lapset ovat ruokakaupoilla viisaampia kuin isänsä: he ostavat vain sen, mitä tarvitaan.

– Minun tulee aina ostettua sellaista, mitä jääkaapissa jo on. Yhteen aikaan ostin joka ikinen kerta Oivariinia, raejuustoa, naudan jauhelihaa, juustoraastetta sekä Heinzin ketsuppia, jota parhaimmillaan oli jääkaapissani 16 pulloa, Janne kertoo.

– Joitakin ruokia, kuten kanaa, kalaa tai kokolihaa, en voi syödä niiden suutuntuman vuoksi. En myöskään pysty syömään tuotteita, joiden parasta ennen -päiväys on mennyt.

Janne kertoo, miten kutsui hiljattain kavereitaan syömään tortilloja. Illan päätteeksi yksi ystävistä lähti kotiin kaksi kestokassia täynnä ruokaa, muun muassa kahdeksan pussia tortilloja ja kahdeksan pussia juustoraastetta.

– Meillä ei tule hävikkiä, koska ruoka kierrätetään ystävilleni. Koska en osaa kokata vain yhdelle, ruokin säännöllisesti ystäviäni kuten Katja Lappia, Niina Lahtista, yhtä Kurosta sekä kaverini Elmeri-koiraa. Se saa avatut tai erääntyvät raejuustot.

