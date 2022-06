Kaisa Kuikkaniemi hurmasi Eppu Salmisen sähköposteilla – yksi piirre meileissä sai Epun ihastumaan

Eppu Salmisen ja Kaisa Kuikkaniemen laajennettuun perheyhteisöön kuuluvat viiden yhteisen lapsen lisäksi Epun aikuiset pojat, Epun lapsenlapsi sekä kummankin vanhemmat.

Vauva on suloinen ja nätti kuin nukke. Hän on viiden kuukauden ikäinen Tyyne, rauhallinen ja nimensä mukaan tyynen oloinen vauva, joka nukkuu yöt vanhempiensa välissä.

– Kun aamuisin herään ja näen ensimmäisenä Tyynen silmät, ei mikään voisi harmittaa, sanoo Tyynen äiti, käsikirjoittaja Kaisa Kuikkaniemi.

Kaisan, 44, ja hänen puolisonsa, näyttelijä Eppu Salmisen, 55, perhettä voi nykypäivänä aivan syystä kutsua suurperheeksi.

Heillä on viisi yhteistä lasta, kuopus Tyynen lisäksi 10-vuotias Kerttu, 8-vuotias Kasper, 6-vuotias Ukko ja 3-vuotias Veikko. Häntäänsä porukan perässä heiluttaa korsikalainen, ison noutajan kokoinen löytökoira Topias.

Osa laajaa perheyhteisöä ovat Kaisan ja Epun vanhemmat sekä Epun aikuiset pojat Roope Salminen ja Santtu Salminen. Ja tietenkin Roopen parivuotias poika.

Kaisa sanoo, että iso ja värikäs perhe on rikkaus. Tasapainoa elämään tuo sekin, että hänellä ja Epulla on hyvät välit Epun ex-puolisoon ja Santun äitiin, näyttelijä Riitta Havukaiseen.

– Ehkä olen salaa haaveillut suurperheestä. Edellisessä suhteessani tein usein isoja padallisia ruokaa, vaikka syöjiä ei ollut kuin kaksi, Kaisa sanoo.

– Emme me Epun kanssa mitenkään suunnitelleet viittä lasta. Ehkä mielenmuutos tuli Veikon kohdalla: että vielä yksi. Ja sitten viime joulukuussa syntyi Tyyne.

Epun aikuisia poikia Kaisa kuvailee kultaisiksi pojiksi. Ennen kuin perusti kodin Epun kanssa, hän oli asunut pari vuotta yksin.

Kaisalta ja Epulta kysytään usein, miten aika riittää työlle ja suurperheelle. ”Aika riittää huonosti! Ainoa vaihtoehto on, että teemme Epun kanssa yhteistyötä.”

– Vierashuoneessa oli sängyt Roopelle ja Santulle, jonka pääkoti oli Riitan luona. Emme ole ikinä riidelleet poikien kanssa, ja Roopen elämän ylä- ja alamäissä olen toivottavasti osannut tukea Eppua, Kaisa sanoo.

– Kyllä olet, Eppu vakuuttaa.

– Olemme samaa mieltä elämän perusasioista, emmekä riitele niistä. Joskus kinataan jostakin pikkujutusta, ei muuta.

Kaisalla ja Epulla on hyvät välit myös Roopen ex-puolisoon, näyttelijä Helmi-Leena Nummelaan.

– Roopen ja Helmi-Leenan poika on ollut usein meillä kylässä, ja olen hoitanut häntä silloin tällöin, Kaisa kertoo.

Panostusta perhe-elämään

Pariskunnalta kysytään usein, miten heillä riittää aikaa sekä perheelle että työlle. Ihmettelijöitä riittää joka lähtöön. Heille Kaisalla on vastaus valmiina:

– Aika riittää huonosti! Ainoa vaihtoehto on, että teemme Epun kanssa yhteistyötä. Kädet ovat arjessa hiessä ja kakassa, mutta Eppu jaksaa aina yllättää positiivisuudellaan ja huumorillaan.

Kaisa myöntää sen auttaneen, että lapsista on paljon seuraa toisilleen. Ehdottomasti apua on ollut myös siitä, että kaikki nukkuvat hyvin ja ovat olleet terveitä.

– Myös vanhemmistani on ollut paljon apua.

” Kädet ovat arjessa hiessä ja kakassa, mutta Eppu jaksaa yllättää positiivisuudellaan.

Eppu jäi hoitovapaalle perheen kolmannen lapsen Ukon synnyttyä. Perhe vietti silloin kahteen eri otteeseen vuoden Korsikalla.

– Jos olisin paukuttanut Helsingin kaupunginteatterin aikatauluja ja radio- ja tv-hommiani, olisimme tarvinneet Downton Abbey -tyylistä palvelusväkeä. Hoitovapaalla saatoin keskittyä yksinomaan perheeseen, Eppu sanoo.

– Panostimme lapsiin ja perhe-elämään. Se oli ja on selkeä valinta, jonka olemme tehneet, Kaisa kertoo.

Hän toteaa, että on ihmeellistä nähdä, miten samasta pullatehtaasta tulee niin omanlaisiaan persoonia. Samanlaisia ja silti erilaisia.

Kaisaa ja Eppua yhdistää puheliaisuus ja huumorintaju. Kummatkin ovat taiteilijasieluja ja aivan ilmeisen onnellisia toisistaan ja perheestään.

– Meitä naurattaa tilannekomiikka, Kaisa sanoo ja kertoo esimerkin:

– Yhtenä päivänä kun lähdimme ulos, Epun pipo oli ihme tötterö. Paljastui, että sen sisälle oli jäänyt toinen pipo ja hanskat, ja tämä tötterö päässään hän käveli halki Helsingin!

Kaisa luonnehtii Eppua isänä helläksi ja huolehtivaksi. Eppu vie Kasperia ja Ukkoa futisharkkoihin, Kerttu puolestaan käy piano- ja tanssitunneilla. Lapset harrastivat Korsikalla myös taekwondoa.

– Eppu osaa kuunnella lapsia ja keskittyä heihin. Hän ottaa lapsia mukaan joka paikkaan, ja siksi olen voinut tehdä myös omia käsikirjoittajan töitäni. Yhteistyö mahdollistaa meidän molempien urahaaveiden toteutumisen. Minä autan Eppua, hän minua.

Eppu kertoo Kaisan hoitavan huushollin ruokapuolen, hän itse on enemmän siivouspuolen vastaava.

– Kaisa on todella energinen, oikea voimanpesä. Ja jotta totuus ei unohdu, meillä käy kyllä kotona myös siivooja.

Kaisa sanoo tunteneensa heti suurta sielujen sukulaisuutta tavatessaan Epun. Eppu rakastui Kaisassa kokonaispakettiin: ”Kaisa on kaunis ja seksikäs nainen, ja sekin selvisi, että hän on älykäs. Seksi ja äly, hyvä yhdistelmä!”

Sukulaissielujen kohtaaminen

Kaisa on kotoisin Tampereelta, ja jo ennen toisiinsa tutustumista hänellä ja Epulla oli kaupungissa paljon yhteisiä tuttuja.

– Rakastuessani Eppuun tunsin suurta tuttuuden tunnetta. Kun hän astui elämääni, sanoin äidilleni, että tämä mies ei lähde elämästäni.

– Se tuttuuden ja jonkinlaisen sukulaissieluisuuden tunne on yhä vahva. Meitä yhdistivät alusta alkaen huumorintaju ja ehkä samanlainen maanläheisyys, Kaisa kertoo.

– Kaisa on kaunis ja seksikäs nainen, ja sekin selvisi, että hän on älykäs. Seksi ja äly, hyvä yhdistelmä!

Eppu naurahtaa, että onneksi hän oli saanut valmiiksi oman näyttelijätyön maisteritutkintonsa, sillä Kaisa on kaksinkertainen maisteri: hänellä on tutkinto teatterin ja draaman tutkimuksesta Tampereelta, ja hän on valmistunut myös taiteiden maisteriksi Salfordin yliopistosta Manchesterista.

– Ihan maistereina tässä nyt ollaan!

Kaisa sanoo suhteen edenneen alkuvaiheessa sukkelilla sähköposteilla. Eppu ihastui Kaisan taitoon käyttää kieltä ja ilmaista itseään rikkaalla suomen kielellä.

– Eivät Epunkaan meilit mitenkään hassumpia olleet, Kaisa kertoo.

Hääjuhlia he viettivät vuonna 2014 Helsingissä, Merimelojien majalla. Juhlissa Kaisalla oli yllään Fidasta kahdeksalla eurolla ostettu hääpuku.

– Olin ostanut puvun ihan vitsinä muutamia vuosia aikaisemmin. Ajattelin, että jos en jostain syystä mene ikinä naimisiin, niin ainakin on mekko. Mutta se sopikin minulle niin hyvin, että siitä tuli varsinainen hääpukuni.

Vihkiminen oli tapahtunut edellisenä päivänä maistraatissa.

– Juhlissa esiintyivät muun muassa Pelle Miljoona, Pantse Syrjä, Roope Salminen & Koirat, siskoni Krisse ja muut stand up-koomikot, Eppu kertoo.

Kaisa ja Eppu juhlivat häitään vuonna 2014 Merimelojien majalla Helsingissä.

Sisään kannettiin pääruuaksi kokonainen villisika kuin enteenä siitä, että perheen irtiotto Suomesta suuntautui monen sattuman kautta Korsikalle, villisikojen saarelle.

Korsika toistuu pariskunnan tarinassa monta kertaa. Sinne he ovat lähdössä jälleen vuodenvaihteessa. Eppu ottaa puolitoista vuotta hoitovapaata Helsingin kaupunginteatterista, ja Kaisa keskittyy kirjoittamiseen. Ennen irtiottoa Eppu ehtii vielä näytellä Saiturin joulussa.

Yhteisiä töitä

Ei ollut itsestään selvää, että Kaisasta tulisi käsikirjoittaja. Parikymppisenä hän työskenteli aluksi freelancer-toimittajana ja opiskeli Tampereen yliopistossa toimittajatutkintoa. Toimittajantyö oli hänelle ennestään tuttua äidin työn myötä – Kaisan äiti on muun muassa Inhimillinen tekijä -tv-ohjelmasta tuttu toimittaja Helena Itkonen. Teatterityö taas tuli tutuksi isän, ohjaaja Matti Kuikkaniemen, kautta.

Ennen perheen perustamista Kaisa ehti valmistua taiteiden maisteriksi Manchesterista ja opiskella vuoden kansainvälistä politiikkaa Milanossa.

– Etsiskelin omaa alaani. Lopulta totesin, että en ole teoreettinen tutkijatyyppi enkä ilmeisesti tuleva suurlähettiläskään, vaan luovempi ja käytännönläheinen tekijä, hän kertoo.

– Maisteritutkinnon teatterin ja draaman tutkimuksesta Tampereelta sain valmiiksi vasta pari vuotta sitten, kun oli vähän hiljaisempi kausi työrintamalla. Minulla pitää olla aina tekemistä, enkä osaa kuvitella, että lötköttelisin päivät pitkät. Jos ei olisi lapsia tai töitä, mitä sitten tekisin?

Kaisan luova kynänjälki näkyi ensin Uusi päivä -tv-sarjan käsikirjoittajana, television joulukalenterissa, nyt Kämppikset-sarjassa ja kesän alussa Radio Suomessa kuultavassa Nylon Beatista kertovassa audiodraamassa.

Kaisaa ei lavalle saisi. ”Ei, ei ja vielä kerran ei! Nuorempana se oli vähän mielessä, mutta olen syvästi helpottunut, ettei minusta tullut näyttelijää.”

Eppu on auttanut Kaisaa parissakin työssä.

– Kaisan Dingo-kuunnelmassa autoin kuuntelemalla läpi materiaalia, Nylon Beatissa tein parikymmentä tuntia taustahaastatteluja.

Eppu on mukana myös Rauman kesäteatterissa, jonne tulee Kaisan yhteistyössä Otto Kanervan kanssa kirjoittama näytelmä. Siinä Eppu näyttelee Neumannin isää ja Lasse Norresta.

Kun Eppu kirjoitti aikoinaan kolumneja kotikaupungissaan Lahdessa ilmestyvään Etelä-Suomen Sanomiin, Kaisa editoi hänen tekstejään.

– Tulevaisuudessa voisimme tehdä Epun kanssa enemmänkin yhteistyötä. Ajattelemme asioita eri kulmista, ja se tuo lisäarvoa tekemiseen.

Näyttämöllä olosta Kaisa sen sijaan ei haaveile.

– Ei, ei ja vielä kerran ei! Nuorempana se oli vähän mielessä, mutta olen syvästi helpottunut, ettei minusta tullut näyttelijää. Kirjoittaminen on minun lajini.

Vaatii harvinaislaatuista keskittymiskykyä, että viiden lapsen äiti pystyy tuottamaan niin paljon tekstiä ja että ideoita riittää.

– Ehkä panostan seuraavaksi kansainväliseen bestseller-romaaniin, sillä käsikirjoittaminen ei ole maailman parhaiten palkattu ala.

Outo paikka maailman laidalla

Irtiotot Korsikalle ovat antaneet aikaa perheelle ja samalla myös Kaisan työnteolle. Taloudellisesti he ovat selvinneet paukuttamalla riittävästi töitä ennakkoon.

Kesällä ennen ensimmäistä matkaa Eppu oli kesäteatterissa ja teki tv-sarjaa ja aamuradiota.

– Sain sitten vanhempainrahaa, jota Kela maksaa tietyn ajan hoitovapaan aikana.

Ensimmäinen välivuosi vaati jo ennakkoon melkoista suunnittelua.

– Minun piti sopia ajoissa virkavapaudesta, kämpästä piti luopua, ja kaikki muu käytännön suunnittelu vei aikaa. Mietimme jopa lähtöä Kuubaan, Uruguayhin tai Sardiniaan, mutta lopulta löysimme itsemme Korsikalta, Eppu sanoo.

Eppu ja Kaisa haaveilevat paluusta Korsikalle.

Kaisan silmät syttyvät, kun hän kertoo, miten Korsikan vuorilla näkee taivaanrantaan asti – kirkkaalla säällä parhaimmillaan kymmenien kilometrien päähän.

– Se on outo paikka maailman laidalla. Saarella kaikki on korkeaa ja korkealla, ja tunnen aina, että aivoni avautuvat siellä.

Eppu kuvailee korsikalaisia yrmeiksi vuoristolaisiksi. Kun Kaisa alkoi tervehtiä paikallisia vilkuttamalla, niin johan nämä seuraavana vuonna vilkuttivat takaisin.

– Illat ovat säkkipimeitä, ja siksi ulkona liikkuessa on parasta olla taskulamppu ja pilli mukana, jos sattuu eksymään vuorille, Eppu kertoo.

Paikalliset ovat yrmeydestään huolimatta tainneet ottaa suurperheen osaksi yhteisöään. Korsikalla syntynyt Veikko kastettiin katolisin menoin, vaikka Kaisa ja Eppu eivät kuulu kirkkoon – eivät katoliseen, eivätkä edes evankelisluterilaiseen.

Kuvaus kastejuhlan tunnelmasta on kuin korsikalais-suomalainen näytelmä täynnä tunteita, liikutusta ja naurua.

– Se oli aivan hillitön tilanne. Kirkko oli täynnä väkeä, ja koko kylä halusi olla mukana juhlassa. Vaikka Eppu oli sanonut papille, että hän ei sitten allekirjoita mitään papereita, hän joutui kastetilaisuuden lopuksi signeeraamaan nimensä kirkon isoon mustaan kirjaan. Vaihdoimme vain katseita, että tässä se nyt oli, Kaisa kertoo.

Kyläläiset ilahtuivat siitä, että Veikon kolmas nimi on Napoleon. Olihan Napoleon syntynyt Korsikalla.

– Viimeiset vuodet olen ollut syvästi onnellinen koko ajan. Suhdettani Eppuun leimaa onni ja rauha.

– Pidämme myös hauskaa aina, kun voimme, Kaisa sanoo.

Millaista hauskaa?

– Voimme vaikka lähteä keskellä tavallista päivää rannalle juustot ja roseeviinipullo mukana, Eppu sanoo.

Kaisan ja Epun mukaan Korsikalla lapsiin suhtaudutaan myönteisesti, ja iso perhe nähdään voimavarana ja rikkautena.

– Aivan kuten me itsekin sen koemme. Isossa porukassa on ihanaa pyöriä.

Fakta Kaisa Kuikkaniemi 44-vuotias Valkeakoskella syntynyt käsikirjoittaja, asuu Helsingissä. Viisi lasta Eppu Salmisen kanssa. Kämppikset-tv-sarjan käsikirjoittaja yhdessä Marika Kuortin kanssa. Kesällä julki Nylon Beat -radiodraama ja Dingo-musikaali Rauman kesäteatterissa.