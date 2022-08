Tämä nainen on K-draaman supertähti ja merkittävä muoti-ikoni – näin hän on luonut miljoonaomaisuutensa

Korea on hot ja pop, ja korealaisen trendiaallon laineet pyyhkivät ympäri maailman. Yksi tunnetuimmista ja parhaiten tienaavista K-draamatähdistä on näyttelijä Song Hye-kyo, 40.

Jos jokin maailmankolkka on trendikkäästi muita kuumempi, se on epäilemättä Korea. Pieksämäen mummon peräkammarissa nukkuva kissakaan tuskin on välttynyt kuulemasta K-popista, K-draamasta, korealaisesta ruuasta ja korealaisesta kosmetiikasta. Korea-pöhinälle on korealainen termikin, hallyu.

Korea kiehtoo, koska se on tarpeeksi eksoottinen mutta tarpeeksi lähestyttävällä tavalla. Souliin pääsee Finnairin suoralla lennolla imeskelemään kuplateetä (joka on internetin mukaan alun perin kyllä taiwanilainen juoma) ja ihastelemaan korealaisia kuvankauniita julkkiksia.

Kaikkein kuuluisimmat heistä ovat tietysti poikabändi BTS:n jäsenet. Vaikkei mummon kissa olisikaan K-pop-fani, se tietää kyllä BTS:ltä ainakin Coldplayn kanssa tehdyn yhteiskappaleen My Universe.

” Song Hye-kyo voitti 14-vuotiaana mallikilpailun, jossa esiteltiin koulupukuja.

Yksi kuvankauniista ja Korea-aallon harjalla rikkaaksi surffanneista korealaisjulkkiksista on Song Hye-kyo, 40. Hän on eniten tienaavia K-draamatähtiä listaavan Aasian Tatler-lehden jutun mukaan neljänneksi parhaiten palkattu K-näyttelijä.

Hänen edellään listalla on kolme miestä, sillä Korea ei ole mikään tasa-arvon mallimaa.

Ja mitäkö on K-draama? Se selviää esimerkiksi Netflixistä, josta löytyy jo iso valikoima korealaista romanttista televisio-ohjelmaa.

K-draaman supertähti

Song Hye-kyo aloitti uransa vuonna 1996, vain 14-vuotiaana. Hän voitti mallikilpailun, jossa esiteltiin koulupukuja. Koreassa koulupuvut ovat kovassa huudossa. Nuorisolla on tapana esimerkiksi Soulissa vuokrata koulupuku huvipuistopäivää varten.

Pari vuotta myöhemmin hän näytteli ensimmäisessä tv-sarjaroolissaan. Varsinainen läpimurto tapahtui kuitenkin vuonna 2000, jolloin hän oli pääroolissa 16-osaisessa Autumn in My Heart -sarjassa.

Sen juoni on tyypillinen romanttinen, kliseinen ja perinteinen K-draamajuoni: samassa kylässä asuu kaksi samana päivänä syntynyttä tyttöä. Toinen elää hyvässä, rikkaassa perheessä ja toinen yksinhuoltajaperheessä ja köyhyydessä. Eräänä päivänä toinen heistä joutuu auto-onnettomuuteen ja rytäkässä selviää, että tytöt ovatkin vaihtuneet synnytyslaitoksella ja heidät palautetaan ”oikeisiin perheisiin”. Siitä seuraa tietysti toiselle menestynyt ja toiselle ankea aikuisuus, ja pakkaa sekoittaa romanttisessa mielessä etenkin rikkaan perheen velipoika.

Läpimurto Autumn in My Heart oli siksi, että se oli ensimmäisiä K-draamoja, jotka breikkasivat myös Korean ulkopuolella, aluksi etenkin Japanissa, Taiwanissa ja Euroopan maissa. Hye-kyon tunnetuin sarja lienee Descendants of the Sun vuodelta 2016.

Menestynein Song Hye-kyon tähdittämä sarja on ollut Descendants of the Sun vuodelta 2016.

Song Hye-kyo tunnetaan nykyään yhtenä K-draaman isoimmista tähdistä. Internetlähteiden mukaan hänelle maksetaan yhdestä K-draaman jaksosta noin 160 000 euroa. (Vertailun vuoksi kerrottakoon, että Jennifer Anistonin arvellaan tienanneen Frendien viimeisellä kaudella miljoonan per jakso.)

Song Hye-kyon meriiteiksi lasketaan usein myös hyvä sijoitus (18.) vuonna 2010 The Independent Critics List of 100 Most Beautiful Faces -listalla. Kyseinen mahtipontisen niminen lista on vaikeasti jäljitettävän TC Candler -nimisen tyypin sekä hänen tuttavapiirinsä laatima listaus, jolle on yritetty vuosien varrella rakentaa internetissä kovaa pöhinää.

” Song Hye-kyon omaisuuden arvioidaan olevan noin 20 miljoonaa dollaria.

Maailma on täynnä samankaltaisia rankkauksia, joissa naisia laitetaan ulkonäön perusteella paremmuusjärjestykseen – ja useimmiten näitä listoja laativat miehet. Tämän listan ansioksi voi laskea, että sillä ovat menestyneet myös muut kuin länsimaiset naiset.

Koreasta muistetaan aina länsimaissa mainita kauneusleikkauksien yleisyys ja se, kuinka ulkonäkö on siellä kovinta valuuttaa. Päivittelyssä haisevat tietysti melkoiset kaksoisstandardit. Myös Hollywoodin näyttelijänaisilla ulkonäkö on vähintään yhtä iso osa työuraa.

Luksusmuoti-ikoni

Song Hye-kyon omaisuus, jonka arvioidaan olevan noin 20 miljoonaa dollaria, ei ole kaikki rakkausdraamoista peräisin. Hän on myös tunnettu luksusmerkkien mainoskasvo Aasiassa, tai brändilähettiläs, kuten nykyään sanotaan. Mitään halpismerkkejä hän ei edusta, vaan muun muassa Bottega Venetaa, Fendiä sekä meillä ehkä vähemmän tunnettua ranskalaista korumerkkiä Chaumet’a.

Hye-kyo on tietysti myös itse merkittävä muoti-ikoni, jonka asuja voi seurata hänen Instagram-tilillään @kyo1122. Sieltä on kuitenkin turha etsiä inhimillistä pilkettä Hye-kyon arkipäiväisestä elämästä, sillä hänen Instansa on ammattikuvaajien ottama portfolio täynnä ammattimaista poseerausta.

Hye-kyo (vas.) nähdään usein muotinäytösten kutsuvieraslistoilla. Tässä Lontoon muotiviikoilla Burberryn näytöksessä, tietenkin merkin vaatteisiin sonnustautuneena.

Chaumet-lähettiläisyyden myötä Hye-kyo on antanut viime vuonna mainoshenkisen haastattelun Aasian Tatler-lehdelle. Haastattelussa hän kertoilee, kuinka korumainoskampanja on hänelle tärkeä, koska koruilla voimaannutetaan naisia olemaan parhaita versioita itsestään. Niillä voi myös ilmaista feminiinisyyttään ”monella eri tavalla”. Erityisesti naisen suhde sormukseensa on hänestä suorastaan ”pyhä”.

Pieni kyyninen naurahdus sopinee tähän väliin, sillä eittämättä tuhansien eurojen Joséphine Aigrette -sormuksella voi ilmaista monipuolisesti naiseuttaan.

Haastattelussa hän sanoo myös, että naisen rooli korealaisessa viihdemaailmassa on muuttunut merkittävässä määrin, sillä nyt naisnäyttelijällä voi olla roolissaan vähän toimintaakin, mystisyyttä tai jopa androgyynisyyttä. Jopa-sana on tässä tärkeä, sillä pääasiassa korealainen nainen elää tiukassa, konservatiivisessa muotissa arvomaailmassa, jossa mies on paremmassa asemassa.

Palkkatasa-arvo on teollistuneiden maiden heikoimpia. Maa on viimeisenä talouslehti The Economistin tekemässä 29 maan työelämän tasa-arvolistauksessa, jossa Suomi on sijalla neljä.

Edistyksellinen, mutta elegantti

Feminismi ei ole Koreassa huudossa, päinvastoin. Alkuvuodesta maassa oli presidentinvaalit, jotka voitti Yoon Suk-yeol. Hän on erityisesti korostanut vastustavansa feminismiä ja sanonut lakkauttavansa naisten ja perheiden asemaan keskittyvän ministeriön, koska naisilla ei hänen mukaansa Koreassa ole tasa-arvo-ongelmia.

” Jos Song Hye-kyo julistautuisi feministiksi, ura olisi melko varmasti mennyttä.

Samaan aikaan kun palkkatasa-arvo on surkea, naisia ei juurikaan ole mukana politiikassa ja naiset katoavat työelämästä kolmekymppisinä, sillä heidän oletetaan jäävän kotiin. #metoo vaikutti Koreassakin viitisen vuotta sitten, mutta sen jälkeen on tapahtunut iso takaisku, jonka ilmapiirissä harva haluaa julistautua feministiksi.

Osa Song Hye-kyon varallisuudesta on peräisin yhteistyöstä luksusmerkkien kanssa. Tässä hän saapuu Diorin näytökseen Pariisin muotiviikoilla 2018.

Sen sijaan yli 70 prosenttia nuorista miehistä kokee, että heitä syrjitään sukupuolen takia ja naisia suositaan. Osa antifeministisestä liikehdinnästä on avoimen naisvihamielistä, aggressiivista ja väkivaltaista.

Jos Song Hye-kyo julistautuisi feministiksi, ura olisi melko varmasti mennyttä. Sen sijaan hän muotoilee asian Tatler-lehdelle näin:

”On tärkeää näyttää, että nykynaiseudessa voi olla monia ulottuvuuksia. Itse olen edistyksellinen, mutta jämäkkä arvoissani ja määrätietoinen, mutta elegantti. Tällaiseen kaikki naiset voisivat mielestäni pyrkiä.”

Bänksit tuli

Vaikka Hye-kyo on yksi menestyneimpiä ja Korean ulkopuolella tunnetuimpia näyttelijöitä, hän on tehnyt pääosan urastaan nimenomaan K-draamasarjoissa. Vuonna 2017 hän meni naimisiin Descendants of the Sun -näyttelijäkollegan Song Joong-kin kanssa.

Heterokumppanin löytäminen ja sen näyttäminen on Koreassa yksi isoimpia asioita ihmisen elämässä. Joka kuukauden 14. päivä on pariskunnille suunnattu teemapäivä, ei siis vain kerran vuodessa. Nuoret parit myös pukeutuvat mielellään mätsääviin vaatteisiin ja heille myydään lukuisia tuotteita pareittain he-she-hengessä. Julkisesti saa söpöillä pitämällä kädestä kiinni, mutta pussailu on ällöttävää.

Hye-kyo oli naimisissa vajaat pari vuotta. Korealaisten julkkisten tyyliin eivät kuulu julkiset oikeudenkäynnit Johnny Deppin ja Amber Heardin tyyliin, vaan pari ilmoitti omissa niukkasanaisissa tiedotteissaan eroavansa. Hye-kyon edustaja lisäsi, että syynä ovat erot luonteenpiirteissä, joita he eivät kyenneet sovittamaan yhteen.

Vuonna 2017 Song Hye-kyo meni naimisiin näyttelijäkollegansa Song Joong-kin kanssa. Liitto kesti parisen vuotta.

Oikeaa tietoa parin elämästä on tihkunut julkisuuteen niin nihkeästi, että todisteiksi parin ”vaikeuksista” ovat riittäneet naapureiden raportit siitä, että parin yhteiseksi kodiksi hankkiman talon ulkopuolella ei ole näkynyt roskia. Päättely on mennyt niin, että he eivät asu talossa, koska heillä menee huonosti.

Eron jälkeen Hye-kyon mahdollisesta deittailusta on kiertänyt runsaasti huhuja, jotka ovat lähes aina liittyneet hänen vastanäyttelijöihinsä.

Aikamme maailmasta ja sen arvoista kertoo, kuinka Hye-kyon kauneutta on nyt alettu ylistää ympäri internettiä lisäämällä perään ehtolause, ”vaikka hän on jo neljäkymmentä”. Suurin kehu on, että hän on ”yhtä kaunis kuin kaksikymppisenä”.

Hye-kyon viimeisin romanttinen K-draama on nimeltään Now, We Are Breaking Up. Sen viimeinen jakso esitettiin Koreassa tammikuussa.