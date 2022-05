Chisu jakoi kotinsa kummitusten kanssa – kun hän esitti aaveille toiveen, seuraavana yönä tapahtui jotain ihmeellistä

Chisu kertoo harrastavansa puolisonsa Jori Roosbergin kanssa myös tarot-kortteja.

Chisu oli Me Naiset Radion iltapäivässä Ida-Liina Huurtelan vieraana perjantaina.

Muusikko Chisu kertoo Me Naiset Radion haastattelussa yliluonnollisista kokemuksistaan.

– Mä asuin Kampissa ullakkokämpässä ja mulla oli aina sellainen olo, että täällä on jotain henkiä tai täällä asuu jotain kummituksia.

Chisu kertoo oppineensa kummituksista kiinnostuneelta isoveljeltään, että kummituksille voi jutella. Aaveteema on yhdistänyt sisaruksia aiemminkin: veli oli aikoinaan tekemässä Särkänniemen huvipuiston kummitusjunaa, johon Chisu teki teini-ikäisenä musiikit.

Kampin asunnossaan Chisu otti veljen ohjeesta vaarin.

– Olin että hei tyypit, jos täällä nyt on ketään, niin älkää näyttäytykö mulle, koska mä haluan edelleen olla hengissä ja jos mä näen teidät, mä varmaan saan sydärin.

Sitten tapahtui jotain, mikä yllätti Chisun täysin: kodin kummitukset tulivat seuraavana yönä hänen uneensa.

– Ne tulivat esittäytymään. Niitä oli naisia, seitsemän. Yhdellä heistä oli lappuhaalari ja hän oli raskaana. Ne kaikki tuli kättelemään mua.

– Tasan vuosi sen jälkeen sain tietää, että olin raskaana.

Tarot-kortteja ja syvällisiä keskusteluja

Hengelliseksi tyypiksi tunnustautuva Chisu kertoo rakastavansa miehensä Jori Roosbergin kanssa ”hörhöilyä”. Pariskunta on kiinnostunut itsensä kehittämisestä ja uudenlaisesta ajattelusta. He käyvät yhdessä henkisellä opettajalla kerran kuussa Kehto Koululla.

– Se on vähän niin kuin terapiaa, mutta myös sekoittelee kaikkea. Se ei ole hörhöilyä, se on vaikea sana siinä yhteydessä. Ihmiset käsittelee siellä paljon omia traumojaan ja lapsuuttaan ja sitä, ketä he oikeasti ovat.

Chisu ja Jori ovat kertoneet henkisyydestään aiemmin ensimmäisessä yhteishaastattelussaan Me Naisille vuonna 2020. Voit lukea haastattelun alta:

Lue lisää: Chisu ja Jori Roosberg kertovat ensimmäisessä yhteishaastattelussa, miten työparista tuli myös aviopari: ”Välillämme oli heti syvä luottamus”

Me Naiset Radion haastattelussa Chisu kertoo pariskunnan harrastavan myös tarot-korttien nostelua.

– Mehän rakastetaan tarot-kortteja, Jori varsinkin. Muistan kun kerran oltiin treffeillä, me sielläkin nosteltiin niitä kortteja.

Chisu vertaa korttien nostelua horoskooppien lukemiseen.

– Se resonoi, kuten se resonoi. Se on aina oikein: jos kortti tulee eteen ja sulla tulee joku fiilis siitä, se fiilis on se, johon pitäisi nyt keskittyä. Niin mä sen ajattelen.

Chisu ja Jori ovat kysyneet tarot-korteilta näkemystä muun muassa silloin, kun he ryhtyivät tekemään töitä yhdessä. Roosbergit ovat paitsi aviopari, myös työpari ja yhtiökumppaneita.

– Me saatiin maailmankaikkeus, mikä on ihan sikahyvä kortti. Se on kaikkea, balanssi, upea kortti.

Chisu kertoo keskustelevansa puolisonsa kanssa lähes päivittäin erilaisista mielen kamppailuista ja esimerkiksi lapsuudessa syntyneistä toimintamalleista.

– Niitä me on Jorin kanssa päästy yhdessä hienosti purkamaan ja tutkimaan. Parisuhdehan on parasta maastoa tällaiselle, kun siinä nousee aina pintaan tunteita ja tilanteita.

Tarot-kortit toimivat syvällisten keskustelujen apuna. Se vaatii Chisun mukaan ”pientä hulluutta”.

– Eihän kukaan järkevä kysy tarot-korteilta onko jossain järkeä. Mutta uskon, että sellainen, joka unohtaa oman mielensä ja oman järkevyytensä ja menee sydänrohkeudella eteenpäin, kyllä se resonoi.

