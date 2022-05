Lääkäri antoi Heidille puoli vuotta aikaa tulla raskaaksi – seurasi 8 vuotta lapsen yrittämistä: ”Kerran vauvakutsujen jälkeen itkin kolme tuntia putkeen”

Heidi Vironen ja hänen puolisonsa käyttivät 13 000 euroa ja 8 vuotta lapsettomuushoitoihin ja adoptiojonoon. – Haluan muistuttaa, että lapsettomuuden kanssa ei ole yksin.

Kaikkialla, missä naiset kokoontuvat, keskustellaan paljon lapsista ja perheistä, Heidi Vironen, 42, on huomannut.

– Kun olin mieheni mukana bisnesmaailman juhlissa, naiset tiedustelivat toisiltaan, onko teillä lapsia. Aina keskusteltiin niistä. Menin vessaan itkemään.

– Samoin kun vaihdoin työpaikkaa, sielläkin kysyttiin ensimmäisenä, onko minulla lapsia. Vastasin että hei, olen Heidi ja minulla on muutakin elämää.

Heidi alkoi yhdeksän vuotta sitten yrittää lasta puolisonsa kanssa. Tänään hän on edelleen lapseton. Hän jakaa tarinansa lapsettomien lauantaina, jota vietetään aina päivä ennen äitienpäivää.

– Äitienpäivä on monelle vaikea päivä, kun some on täynnä kuvia lapsiperheistä. Haluan muistuttaa, että lapsettomuuden kanssa ei ole yksin.

13 000 euroa hedelmöityshoitoihin

Heidi tapasi puolisonsa noin yhdeksän vuotta sitten. Pariskunta päätti saman tien alkaa yrittää lasta, sillä Heidillä on endometrioosi, joka heikentää mahdollisuutta tulla raskaaksi. Hänet oli leikattu jo kolmesti.

– Lääkäri oli jo aiemmin antanut ohjeen, että minulla olisi puoli vuotta aikaa yrittää tulla raskaaksi. Siitä ei kuitenkaan tullut mitään.

Pariskunta muutti yhteen kesäkuussa ja aloitti hedelmöityshoidot jo syksyllä.

– Suhteellamme oli aika hurja alku, Heidi nauraa.

” Oksensin jatkuvasti vessan lattialla tai itkin työpaikan vessassa.

Heidille aloitettiin heti koeputkihedelmöityshoidot. Elämä oli kalenterin kanssa elämistä. Lahdesta piti ravata Helsinkiin sairaalaan kolmenkin päivän välein.

Osan piikeistä pariskunta pisti itse. Välillä Heidi otti pistoksia työpaikan vessassa, välillä mies pisti ne Heidiin kotona.

– Kerrankin yksi ampulli hajosi pöydälle. Yksi annos lääkettä maksoi noin 300 euroa. Imimme aineen pöydältä ruiskuun ja hoitajat kysyivät jälkikäteen, että ette kai pistäneet sitä. Kyllä muuten pistettiin!

Hoidot eivät olleet muutoinkaan halpoja. Heidi arvelee, että hedelmöityshoitoihin kului noin 13 000 euroa. Summassa ei ole mukana esimerkiksi matkoja Helsinkiin.

Lisäksi hoitoihin meni paljon aikaa. Pariskunta eli Heidin kuukautiskierron ympärille tehdyn Excel-taulukon mukaan. Pistoshoidoissa käytiin, oli uusivuosi tai juhannus.

Kohdunulkoinen raskaus oli kova kolaus

Kerran Heidi tuli raskaaksi, mutta pian kävi ilmi, että kyse oli kohdunulkoisesta raskaudesta. Kohdunulkoinen raskaus ei voi johtaa lapsen syntymään, ja väärässä paikassa alkanut raskaus pitää poistaa lääkehoidolla tai leikkauksella.

– Leikkaus oli todella kova kolaus, kun oli kerennyt jo oikeasti toivoa ja ajatella, että nyt vihdoin onnistui.

Sen jälkeen pariskunta yritti vielä hetken. Heidi pisti itseensä koko ajan hormoneita, koska hänen munasolunsa olivat heikkoja. Hormonit tekivät Heidin mielialasta ja voinnista ailahtelevan. Hän oli jatkuvasti kipeä. Lisäksi hormonit pahensivat endometrioosikipuja.

– Oksensin jatkuvasti vessan lattialla tai itkin työpaikan vessassa.

Lopulta Heidin mies sanoi, ettei jaksa enää katsoa puolisoaan niin huonossa kunnossa. Kolmen vuoden yrittämiseen oli mennyt valtavasti rahaa, eivätkä raskaat hoidot tehneet hyvää Heidin terveydelle. Pariskunta päätti hakeutua adoptiojonoon.

Heidiä on auttanut vertaistuki, parisuhteen vahvistaminen, mindfullness, pilates, ulkoilu ja Carlos-koira.

Adoptioluvasta tuli tärkeä

Hedelmöityshoitojen jälkeen Heidi ja tämän puoliso päättivät panostaa omaan parisuhteeseensa.

– Kaikki rahat oli käytetty hoitoihin eikä ulkomaille voinut mennä, sillä koko ajan piti käydä hoidoissa ja ultraäänissä. Päätimme, että keskitymme kahden aikuisen ihmisen parisuhteeseen, teemme asioita, matkustelemme ja elämme taas kolmen vuoden jälkeen.

He päättivät kuitenkin hakeutua adoptiojonoon. Se ei Heidin mukaan määrittänyt kuitenkaan enää samalla tavalla elämää.

– Kävimme juttelemassa säännöllisesti Pelastakaa lapset ry:n kanssa, teimme välillä yhdeksänsivuisia kotitehtäviä ja samalla käytiin läpi parisuhdetta, sukua ja koko historiaa. Koen, että ne olivat hyviä juttuja parisuhteen kannalta.

” Paperilappu adoptioluvasta tuli todella tärkeäksi. Se merkitsi, että kelpaan tälle yhteiskunnalle huoltajaksi ja vanhemmaksi.

He eivät lopulta ehtineet saada adoptiolasta, vaikka olivat jonossa viiden vuoden ajan. Kotimaasta ei tullut adoptoitavia lapsia.

– Putosimme kotimaan jonosta, kun mieheni ehti täyttää 45 vuotta. Olimme päätyneet kotimaan adoptiojonoon suosituksesta ja siksi, että saisimme lapsen mahdollisimman nuorena, jotta hän ei olisi hirmuisen traumatisoitunut. Halusimme lapselle hyvän elämän.

Jonosta putoaminen oli pettymys. Kansainväliseen adoptiojonoon voi liittyä vielä vanhempanakin kuin 45-vuotiaana.

– Se kävi mielessä. Ei meille olisi ollut mitään väliä, mistä maasta lapsi tulee. Totesimme kuitenkin, että emme jaksa enää tätä rumbaa, sillä olimme käyttäneet siihen jo niin monta vuotta energiaa.

Heidille pelkkä adoptio-oikeuden saaminen oli kuitenkin merkittävä asia.

– Paperilappu adoptioluvasta tuli todella tärkeäksi. Se merkitsi, että kelpaan tälle yhteiskunnalle huoltajaksi ja vanhemmaksi.

Vertaistuki ja Carlos-koira auttoivat pääsemään vaikeuksien yli

Heidi kertoo tunteneensa itsensä lukuisat kerrat ulkopuoliseksi lapsettomuuden vuoksi.

– Elämä on mennyt kuitenkin eteenpäin. Nyt monilla ystävistäni on vanhempia lapsia ja he pystyvät taas tekemään enemmän asioita kanssani. Pienten lasten kanssa monet linnoittautuivat kotiin, mikä lisäsi ulkopuolisuuden tunnetta. Silloin tuntui, että en kuulu tähän yhteiskuntaan, vaikka kuinka yritin pitää mieleni positiivisena.

Nykyään Heidi ei enää koe katkeruutta lapsia saaneita kohtaan. Hän on oppinut myös rajaamaan tarkemmin, millaisiin tilanteisiin itsensä asettaa.

– Kerran vauvakutsujen jälkeen itkin kotona kolme tuntia putkeen. Silloin mieheni totesi, että tässä perheessä loppuu nyt vauvakutsuilla käyminen. Yritin kuitenkin iloita ja osallistua, sillä ei toisten ilo ole itseltäni pois. Mutta on pakko myöntää, että kyllä se söi olla ulkopuolinen ja tuntea kateutta.

Tunteiden läpikäyminen on auttanut. Heidi arvelee, että voisi nykyään jo osallistua vauvakutsuille, jos sellaisiin pyydettäisiin.

” Tiedän nyt, että voin elää hyvää elämää tapahtumista huolimatta.

Tunteiden käsittelyn lisäksi Heidiä on auttanut aika ja keskusteluapu. Heidi ja hänen miehensä osallistuivat Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n parisuhdekurssille samoihin aikoihin hedelmöityshoitojen lopettamisen kanssa. Sieltä löytyi vertaistukea ja keinoja vahvistaa parisuhdetta.

– Kouluttauduimme myöhemmin itsekin ohjaajiksi ja olemme vetäneet mieheni kanssa parisuhdekursseja muille lapsettomille.

Viimeisten hedelmöityshoitojen jälkeen Heidin mies ehdotti, että perheeseen hankittaisiin koira. Mäyräkoira Carlos on ollut myös avuksi toipumisessa.

– Oli pakko nousta sohvalta ja lähteä pihalle. Pennun kanssa piti telmiä, vaikka ei olisi jaksanut tehdä mitään.

Heidi totesi miehelleen heti Carlosin kotiuduttua, että hänestä ei sitten tule koiralle mitään äitiä, sillä tällä on oma emonsa.

– Ensimmäisen kerran, kun koira pelästyi jotain, niin lepertelin, että tule tänne äidin syliin. Samoin ajattelin, että koira ei koskaan nuku makuuhuoneessa, mutta nyt se nukkuu meidän välissämme. Jos sanotaan, että lapset kasvattavat, niin kyllä kasvattaa tämäkin poika meitä.

Heidi kertoo, että hän käsittelee lapsettomuuteen liittyviä fiiliksiään aina ajoittain.

– Tiedän nyt, että voin elää hyvää elämää tapahtumista huolimatta. Kaikesta kyllä selviää, vaikka joskus tuntuu vaikealta uskoa niin.

