Kun Eija Ahvo itki puhelimessa surkeaa hotellihuonetta, Matti hoiti asian käden käänteessä – Eijan ja Matti-puolison suhde on kestänyt jo lähes 50 vuotta

Eija Ahvo on oivaltanut, että ihminen oppii tuntemaan itsensä parhaiten muiden seurassa, että perheenäidin on turha tuntea poissaoloistaan syyllisyyttä ja että rakkaat ystävät muuttuvat kuolemansa jälkeen ehkä linnuiksi taivaalle.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

SISKO

”Rakkaasta ei pääse eikä halua päästää irti”

”Pikkusiskoni Leea kuoli kaksi vuotta sitten siihen hemmetin rintasyöpään. Aina sanotaan, että no, nykyisin siitä selviää. Varmasti moni selviääkin, mutta minkä takia minun siskoni ei sitten selvinnyt? Tämä on ollut minulle iso menetys.

Juttelen siskolle edelleen joka aamu. En pääse enkä haluakaan päästää hänestä. Hän on kaverinani koko ajan.

Kun siskoni lähti kaksi vuotta sitten, oli kevät. Ajattelen, että hän muuttui perhoseksi. Oli 3. huhtikuuta – ja piha täynnä nokkosperhosia.

8-vuotiaana. ”Minä ja rakas pikkusiskoni Leea, joka menehtyi kaksi vuotta sitten. Muistan häntä yhä joka päivä.”

Vaikka siskoa on ikävä, minulla nousee mieleen häntä muistellessa myös repullinen positiivisia asioita. Vieläkin hymyilyttävät ne hauskat hetket peruukkikaupassa, jolloin pohdimme, että otetaanko tällä kerralla sininen, vihreä tai sittenkin punainen peruukki.

Syöpä on minulle sellainen örkki, että saan kuin lottovoiton joka päivä, kun minulla ei todeta syöpää. Minkä ihmeen takia tämän sairauden tutkimus etenee hitaasti? Koronaankin saatiin rokotteet nopeasti. Mikä tässä syövän selättämisessä kestää?”

LUONTOYHTEYS

”Metsä on jumalani”

”Jos joku kysyy minulta, kuka on sinun jumalasi, sanon, että metsä. Minulla on tuolla metsässä kivi, joka tietää kaiken minusta. Se on minulle myös muistopaikka.

Heti ensimmäisenä vuonna, kun muutimme tänne Kirkkonummen Veikkolaan noin 30 vuotta sitten, löysin metsän. Kun isäni kuoli, isosta kivestä tuli isäkivi. Kun äitini kuoli, hänkin liittyi kiveen. Nyt myös siskoni on kiven juurella. Olen käynyt ripottelemassa hänen tuhkaansa sinne. En minäkään välttämättä hautausmaalle halua, vaan tuonne metsään, elämän kiertokulkuun.

Kun menen kivelle, nojaan siihen selälläni. Levitän käteni ja kämmenpohjani koskevat kiveen. Näen valtavan metsän edessäni. Hyvin usein paikalle tulee erikoisia lintuja.

Kaikentietävä kivi. ”Jos joku kysyy minulta, kuka on sinun jumalasi, sanon, että metsä. Minulla on tuolla metsässä kivi, joka tietää kaiken minusta.”

Kun sain aikoinaan kuolinuutisen Soitinmenot-tv-sarjan työkaveristani Pertsa Reposesta, menin heti kivelle. Haukka lensi puun oksalle vain viiden metrin päähän minusta. Ajattelin, että Pertsa!

Minulla on jokaiselle ystävälle oma lintu, joka on tullut aina sen jälkeen, kun on tapahtunut lähtö tästä maailmasta. Hurjin juttu oli, kun naapurissa asuva toimittajaystäväni kuoli yllättäen. Hänellä oli pitkä harmaa tukka. Kun olin kuullut tapahtuneesta, menin rantaan. Oli myöhäinen syksy. Rannassa, korituolissamme, istui harmaa haikara. Se katsoi minua. Minä kysyin, että oletko sinä Miisa.

Tiedän, että monet sanovat tämän olevan mielikuvitusta. No, niinhän se varmaan onkin, mutta so what! Mitä se haittaa, jos ruokin herkkyyshetuloita tällaisilla keinoilla. Sitä vartenhan teatterikin on olemassa taidemuotona: että on helpompi eläytyä toisen ihmisen kautta näkemään arkisia tilanteita vaikkapa siitä, kuinka hyvä tai paha toinen ihminen voi toiselle olla.”

KUUNTELEMINEN

”Karvakerroin kertoo, kun kannattaa pysähtyä”

”Olen aina ollut hirveän pieni. Mittaa minulla on 152 senttiä. Lyhyitä ihmisiähän pidetään pienempinä kuin he ovatkaan. Tunnen, että olen joutunut taistelemaan omasta tilastani juuri sen takia, että olen ollut niin pieni, vähän sellainen mitätön.

Laululla olen saanut kuulohavainnon ja reaktion syntymään muissa. Olen laulanut kaksivuotiaasta lähtien, ja se laulu on aina pysäyttänyt.

Kuuntelemien on tärkeää, ja myös lapsia on tärkeätä kuunnella. Minulla on joka viikko aina yhden lapsenlapsen kanssa päivä, jolloin menemme jonnekin käymään ja juttelemaan. Juttelemme sellaisista asioista, jotka ovat hänelle tärkeitä juuri silloin.

Kun lasta kuunnellaan, hän alkaa jollakin tavalla hahmottaa, kuka ja mikä hän on. Siinä on kyse myös siitä, mistä lähtien sinua ruvetaan kuuntelemaan vai eikö sinua kuunnella ikinä elämän aikana. Sitähän me koko elämämme etsimme – että kuka ja minkälainen minä oikein olen.

Minäkin olen käynyt läpi erilaisia vaiheita. Olen etsinyt itseäni milloin shamaanirummun tai tietynlaisen musiikin kautta tai terapeutiksi kouluttautumalla.

11-vuotiaana. ”Tv on tullut juuri taloon, ja länkkäri selvästi nähty. Tässä on jo tulevaan ammattiin vihjailevaa meininkiä partiolaisten naamiaisissa Ritan seurassa Juankoskella.”

Olen oivaltanut, että ulkopuolelta tulevia impulsseja kannattaa kuunnella herkästi. "Karvakerroin” kertoo, kun jokin asia tai ihminen jollain tavalla koskettaa. Iho ja sydän reagoivat: Tässä on jotain – pysähdy. Ota hetki aikaa ja mieti, mistä on kyse. Miksi tämä satuttaa, miksi tämä koskettaa tai miksi se virittää?”

MAAILMANPARANNUS

”Ilman rauhaa maailma ei kehity”

”Kaikki mitä olen tähän mennessä tehnyt, liittyy siihen, että olen yrittänyt parantaa maailmaa.

Ikuinen, ensimmäinen ja suurin toiveeni olisi se, että koko maapallolla olisi rauha.

Nuorena kuvittelin, että sitten kun olen 60-vuotias, näin varmasti on – koska enhän minä ole ainoa, joka sitä toivoo. Nyt kun olen 71, olen tosi surullinen siitä, että maailma on tässä jamassa. Ilman rauhaa mikään ei kehity. Kaikki energia täytyy käyttää hengissä selviämiseen.

30-vuotiaana. ”Tyypillinen kuva minusta: aina joku lehti edessä. Tässä olen aamiaispöydässä Korkeavuorenkadun-kodissamme.”

Minulla on tunne, että juuri nyt rauhasta saa puhua ehkä jopa vapaammin kuin 40–50 vuotta sitten. Nyt sitä ei pidetä Suomessa vain jonain idealismina, vaan jokainen ymmärtää, että rauha on välttämätön. Eikä ainoastaan Ukrainassa vaan myös Afganistanissa tai Syyriassa.

Rauha mahdollistaa tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kehityksen. Voi olla erilaisia katsantokantoja, mutta päämäärä on yhteinen: halu, että maapallo pysyy elossa.

Lohdutan itseäni ja muita laulamalla koskettavia tarinoita. Minä en oikein muulla tavalla pysty tähän asiaan vaikuttamaan.”

JOUKON VOIMA

”Itsensä löytäminen tapahtuu muiden joukossa”

”Kun ihminen etsii itseään, hän löytää paljon paremmin itsensä, kun menee muiden joukkoon. Se on mielenkiintoinen juttu. Aina ei tarvitsekaan mennä johonkin yksinään etsimään itseään. Muiden joukossa tulet nähdyksi ja kuulluksi.

Meillä on Veikkolassa oma kyläyhteisö ja yhteisöteatteri, Kartanoteatteri. Siellä näkee joukon voiman. Rakastan näitä Kartanoteatterin ihmisiä. Jos he olisivat yksin, heiltä puuttuisi elämästä paljon iloa, toimintaa ja kosketuspintoja. Olen vetänyt ryhmää jo 15 vuotta, ja vaikka ihmiset vaihtuvat, yhteisö säilyy.

Työ on usein ihmiselle se mittari, joka näyttää, etenenkö minä ja olenko minä hyvä siinä, mitä teen. Itsensä etsimisessä on eri vaiheita. Minullakin on ollut hetkiä, kun olen ajatellut, että nyt olen päässyt siihen, mihin olen pyrkinyt. Kunnes elämä alkaa tuntua tasapaksulta ja on etsittävä uusia leveleitä. Ja taas lähdetään nousemaan seuraavalle tasolle. Toivon, että se on nimenomaan henkinen taso, joka siinä ensisijaisesti nousee. Eivät välttämättä ne meriitit.”

Vuosi 1955. ”Veljeni Jukka ja minä. Mummolan järvenranta Riistavedellä on sielunmaisemani. Kotirantani Veikkolassa on vastaavanlainen. Sen kautta saan rauhan kaikkeen, mitä teen.”

PERHE

”Oma heimo on tärkeä”

”Perheen merkitys elämässäni on hyvin suuri. Perhe on iso turva. Tietysti näihin yhteisiin vuosikymmeniin puolisoni Matin kanssa mahtuu paljon erilaisia vaiheita – ja myös hirveä määrä poissaoloja kotoa, silloinkin kun lapset olivat pieniä. En ole syyllistänyt itseäni poissaoloista. Olen aina ajatellut, että minua tarvittiin myös muualla. Kun olin kotona, halusin olla läsnä sataprosenttisesti.

Kun molemmat puolisot ovat täysillä mukana vanhempina, ei lapsille edes tule mitään poissaolon tunnetta.

Rakastavampaa isää kuin Matti en tiedä. Sekin voi olla syy siihen, että olen ajatellut, että voin rauhassa mennä muuallekin. Minulla ei ole ollut huolta mistään.

”Ystävyydessä on paljon samoja piirteitä kuin pitkässä suhteessa. Siinä pitää osata kuunnella ja ehkä jopa antaa vähän enemmän tilaa toiselle kuin parisuhteessa”, Eija Ahvo sanoo.

Jälkikasvusta huolehtiminen on meille yhä tärkeää. Tykkäämme syödä yhdessä pitkän pöydän ääressä ja jakaa menneiden viikkojen kokemuksia. Välillä kyllä ajattelen, että onko tämä sellaista äitihöösäämistä eivätkä lapset uskalla sanoa, että älä nyt taas.

Tykkään kovasti etelämaalaisesta meiningistä. Meillä on nyt sukulaisia Väli-Amerikasta lastenlasten kautta. Heille suku ja oma heimo on todella tärkeä juttu. Meillä Suomessa mummot pannaan usein palvelutaloon ja sillä siisti. Käydään silloin tällöin vilkaisemassa. Upeintahan olisi, jos kolme sukupolvea voisi rauhassa elää yhdessä, mutta se ei taida olla nykypäivänä mahdollista, hyvinvointivaltiossa. Aika erikoista.”

PUOLISO

”Hellyys muuttuu laajemmaksi iän myötä”

”Olen onnekas, että minulla on sellainen puoliso kuin Matti. Olemme kulkeneet rinnakkain lähes 50 vuotta. Hän on aina ymmärtänyt työni erityiset haasteet ja tukenut kaikissa tilanteissa. Kun Susan (Susanna Haavisto) kanssa Lontoon reissulla itkeskelimme huonoa hotellihuonetta, Matti järjesteli meille Suomesta käsin paremmat olosuhteet käden käänteessä.

Minä olen ollut puolisona varmaan välillä rasittava: aina on jotain meneillään. Ei ole hetkeäkään, etteikö minulla olisi jokin uusi projekti syntymässä. No – eipähän tule ainakaan aika pitkäksi minun kanssani!

43-vuotiaana. ”Mieheni Matti täytti 50-vuotta. Tässä syntymäpäiväpusu hänelle.”

Meillä on Matin kanssa joka päivä mielenkiintoisia keskusteluja kaikesta, mitä ympärillä tapahtuu. On oltava selvillä järven hyvinvoinnista, metsän läpi kulkevan tien kunnosta ja siitä, milloin on aika tilata nuohooja. Juuri nyt tietenkin pohdimme yhdessä Ukrainan tilannetta.

Katsomme yhdessä elokuvia ja suunnittelemme viikon ruokalistan. Matti on myös kirjoittanut minulle useita laulutekstejä.

Olen huomannut, että hellyys muuttuu iän myötä. Vaikka puolisoon olisi fyysistä välimatkaa, kaikki siinä välissä on hellyyttä. Ei aina tarvitse olla kiinni toisissaan. Ääni ja sanat riittävät.”

YSTÄVYYS

”Ystävyys on ihmisyyden vaativin muoto”

”Naapurimme Jukka Haaviston, ystäväni Susanna Haaviston isän, motto on ’Ystävyys on ihmisyyden vaativin muoto’.

Ystävyydessähän on paljon samoja piirteitä kuin pitkässä suhteessa. Siinä pitää osata kuunnella ja ehkä antaa jopa vähän enemmän tilaa toiselle kuin parisuhteessa.

Ystävyydessä täytyy tietää omat rajansa: ymmärtää, että minulla on oma maailmani ja ystävällä omansa. Se on hyvä sanoa ääneen. Ei ystävän kanssa tarvitse jakaa kaikkea. Toisaalta ystävyydessä toista voi myös auttaa tulemaan lähemmäs.

Vuosi 1998. ”Susanna Haavisto ja minä. Tästä ystävyydestä löytyy naurua ja kosketuspintaa.”

Aina ei tarvitse odottaa, että minua huomioitaisiin. Ystävyyden eteen pitää itsekin tehdä jotain.

Jos on olo, että minulla ei ole ystäviä, voi ehkä miettiä, pitäisikö lähteä ulos. Kuten eräskin filosofi sanoi: Lähde kävelemään ja kävele kuusi tuntia. Pysähdy joka kerta kun tekee mieli pysähtyä. Katso, montako ihmistä – tai eläintä – tapasit.

Minä olen harrastanut tätä. Menen bussilla Helsinkiin, eikä kauan mene, kun joku tulee kysymään jotain. Siitäpä se juttu voi lähteäkin.

Arvostan ystävyydessä yllätyksiä – hetkiä, kun tulee mieleen, että nyt se ystävä ajattelee minua tässä tilanteessa. Voi laittaa tekstarin ja ehdottaa soittamista. Tai lähettää villasukat postissa. Koskettavaa on, kun ystävä tuo kirpparilta löytämänsä puseron tarjolle ja se on juuri minulle sopiva.”