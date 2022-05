Kun koti meni remonttiin, Salkkarit-tähti Mia Ehrnrooth muutti perheineen Texasiin – vaikka kulut ovat tuhansia euroja kuukaudessa

Kun Salatut elämät -tähti Mia Ehrnroothin koti Suomessa meni remonttiin, hän teki perheineen perusteellisen irtioton ja muutti kuukausiksi Texasiin. Uudessa ympäristössä perhe on tiivistynyt entisestään.

NÄYTTELIJÄ Mia Ehrnrooth, 35, yrittäjäpuoliso Joel Roos sekä lapset Lexi, 2, ja Filip, 4, muuttivat maaliskuussa Texasin Austiniin seikkaillakseen, tehdäkseen irtioton espoolaisarjestaan ja nuuhkiakseen uusia tuulia. Tällä kertaa reissu kestää kolme kuukautta, sen mitä Esta-viisumi kerralla sallii.

Kunnon irtiotto oli ollut perheen haaveissa ja puheissa pitkään, jo vuosia.

– Ajankohta tuntui oikealta nyt, kun kotonamme Espoossa alettiin tehdä remonttia. Kun jouduimme joka tapauksessa vuokraamaan sijaiskämpän jostakin, miksi emme Yhdysvalloista, Mia sanoo.

Espooseen jäi perheen oma koti sekä pieni sähköauto. Mian havaintojen mukaan Texasissa sähköautot vasta tekevät tuloaan, ja maisemassa näkyy yhä enemmän tankkaus- kuin latauspisteitä. Siellä heidänkin perheensä ajaa valtavalla pick-upilla.

– Monsterin tankkikin on niin suuri, että kauhistelin konkurssin iskevän heti ekalla tankkauskerralla, Mia sanoo nauraen.

– Polttoaine on kuitenkin täällä vielä puolet halvempaa kuin Suomessa.

Rannikoilta katsottuna Texas on Yhdysvaltain sydänmaata, syrjäseutua. Siellä suurta ovat niin pihvit, parkkiruudut kuin välimatkat. Austin, osavaltion pääkaupunki, on kuitenkin muuttovetoinen keskittymä, joka houkuttelee tech-osaajia, start uppaajia, opiskelijoita sekä kulttuuri- ja musiikkiväkeä.

– Tätä kaikkea tulimme Austiniin tutkimaan – että what is all the hype about. Ilmapiiri on todella innostava, ja täällä on hyvä tekemisen meininki, Mia sanoo.

Mia tunnetaan näyttelijänä muun muassa Salatuista elämistä. Näyttelijäntyönsä rinnalla hän vaikuttaa someyhteisöissä ja pyörittää Aim Inc -yhtiötään. Puoliso Joel Roos on menestynyt sarjayrittäjä ja start up -sijoittaja, jonka erityisosaaminen on designissa ja huonekaluissa.

– Austin on perhekeskeinen alue, jossa perhearvot korostuvat toisin kuin vaikkapa New Yorkissa. Niinpä mekin tulimme tänne perheaika prioriteettina, tekemään kaikkea enemmän yhdessä perheenä.

Vaikka he ovat olleet reissussa vasta reilun kuukauden, Mia tuntee uusien kokemusten jo tiivistäneen perhettä entisestään.

– Kyllä tällaisen irtioton pitää olla yhteinen unelma, ei niin että puoliso tai perhe vain raahautuisi mukana. Meillä ei ole koskaan väännetty siitä, kumman uraan satsataan, kumpi tienaa enemmän, kuka hoitaa lapset tai moppaa useimmin, Mia kertoo.

– Olen ihaillut Joelissa sitä, miten nopeasti hän reagoi, jos tuo tasapaino meinaa heilahdella. Silloin tehdään korjausliikkeitä rutiineihin, arjen pieniä valintoja, jotta kaikki perheessä ovat onnellisia ja voivat hyvin.

Perhe päätti lähteä Texasiin tietäen, että seikkailusta tulisi kallis. Esimerkiksi kahden lapsen päivähoito maksaa heille 3 000 dollaria kuukaudessa, ja kun Mia joutui lääkäriin allergisen reaktion takia, luottokortilta höylättiin 800 euroa. Se oli päivystyskäynnin hinta ilman paikallista sairauskuluvakuutusta.

Mian mielestä irtioton arvoa tai antia ei kuitenkaan voi mitata vain euroissa tai dollareissa.

– Jos kaikki kulut löisi exceliin ja tuijottaisi loppusummaa, voisi hyvin kysyä, onko tässä mitään järkeä. Minä kuitenkin ajattelen tätä sijoituksena lapsiimme, meihin perheenä sekä parisuhteeseen.

Uudessa arjessa myös puolison näkee eri valossa.

– Vieraassa ympäristössä joudumme myös ratkomaan pieniä haasteita, pärjäämään paikallisen byrokratian pyörityksessä ja oppimaan uusia tapoja yhdessä, perheenä. Se on lisännyt yhtenäisyyden tunnetta, Mia kuvailee.

– Pariskuntana yksi meidän vahvuuksiamme onkin, että emme pelkää rikkoa rutiineja ja kokeilla uutta. Ajattelen, että elämänsä seuraavista käänteistä voi aina tehdä pilotin, kokeilujakson, ja katsoa, toimiiko se.

