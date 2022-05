Erin Anttilasta tuli poptähti jo 18-vuotiaana, ja sen jälkeen kaikki tuotiin eteen hopeatarjottimella. Jossain vaiheessa helppous alkoi ottaa päähän. – Nyt yritämme elää perheenä mahdollisimman tavallista elämää.

ELETYT UNELMAT

Elämänlaatua parantava eteinen

Erin Anttilan kotona Helsingin Vartiokylässä pyörii purkamattomia muuttolaatikoita, mutta keskeneräisyys ei asukkaita häiritse. Keväällä ostettu kotitalo on kymmenen vuotta vanhempi kuin edeltäjänsä, kuusikymmentäluvun rintamamiestalo. Tunnelmallinen ja kodikas oli sekin, mutta lapsiperheen aktiiviseen arkeen ahdas ja enää ontuen sopiva. Tämä uusi puhutteli Eriniä heti, sillä siinä oli jotain samaa tuttua ja turvallista kuin hänen lapsuudenkodissaan aikoinaan.

Kun Erin, 44, nyt puhuu uudesta kodista, lauseissa vilahtavat sanat kuten luksus ja mieletön. Niillä hän ei tarkoita kristallikruunuja tai krumeluuria ylellisyyttä vaan arkilähtöistä toimivuutta: tilavaa eteistä ja keittiötä, jossa on ikkuna.

”Vanhassa kodissamme oli postimerkin kokoinen eteinen. Se pamahti heti täyteen, kun kaksi lasta tuli harrastuksistaan tai kaksi muusikkoa kotiutui keikkareissusta matkalaukkuineen. Sotku vyöryi väkisin olohuoneeseen, ja kaikki näytti aina olevan vähän sikin sokin.

En osannut kuvitella, miten oleellisesti elämänlaatu paranee, kun kodissa on käytännöllinen, tilava eteinen. Nyt siellä on koukut jokaisen repuille, paikkansa kengille sekä tila, johon voin yöllä keikalta palatessa työntää matkalaukkuni.

Myös keittiö päivittyi muutossa parempaan. Entisessä kodissa se oli erillään oleva tila, jossa ruokaa laittaessa tuijotettiin seinää. Nyt meillä on avokeittiö, josta käsin voi nähdä muun perheen sekä ikkunan! Tässä yhtenä aamuna ihmettelimme mieheni Vesan kanssa, onko meillä oikein aamukahvihetki, kun lapset olivat menneet huoneisiinsa leikkimään ja me vanhemmat istuimme rauhassa kaksin. Se oli ylellistä.

” En kaipaa hienoa purjevenettä, eikä tulisi mieleenkään käyttää tonneja käsilaukkuun.

En ole koskaan osannut haaveilla satumaisista rikkauksista tai vaurauden merkeistä. En kaipaa hienoa purjevenettä, eikä tulisi mieleenkään käyttää tonneja käsilaukkuun.

Lukioiässä Jonna Geagean kanssa perustamamme Nylon Beat löi nopeasti läpi ja tienasimme niin, että saimme oikeastaan kaiken, mistä nyt sen ikäisinä unelmoidaan, vaatteista enimmäkseen. Saimme silloin paljon asioita tarjottimella, työtilaisuuksiakin. Jossain vaiheessa helppous alkoi ottaa päähän: en tiennyt, mitä haluan, koska sain kaiken. Se oli vähän kuin ei koskaan tuntisi nälkää – miten silloin tietää, mitä haluaa syödä? Halusin unelmoida jostain ja joutua näkemään vaivaa sen saavuttaakseni.”

Yksi ura, kaksi ammattia

Poptähti Erinistä tuli australialais-brittiläisen idolinsa Kylie Minoguen esimerkistä. Lapsuudenkodissaan Erin vuorasi huoneensa seinät ja kerrossängyn yläsängyn pohjan Kylie-julisteilla niin, että tämä oli taatusti aamujen ensimmäinen ja iltojen viimeinen näky. 1980–90-lukujen Kylietä ei voinut seurata somessa, joten Erin äänitti radiosta biisejä c-kasetille, haastatteluja televisiosta VHS-nauhoille ja hamstrasi saksalaisia poplehtiä, joista oppi pikaselaamaan Kylien nimen, missä ikinä se mainittiinkaan.

Kaivopuiston sunnuntaikirkon jälkeen Koivistojen kotimatkalla autoradiosta sai kuunnella Coca-Cola Eurochart Hot 100 -ohjelmaa. Kun perillä Itä-Helsingissä muu perhe nousi autosta ja meni kotiin, Erin jäi autoon kuuntelemaan kaksituntisen show’n loppuun.

Fanitus toimi kannustimena ensimmäiselle uralle poptähtenä. Nylon Beat -yhtyeen lopetettua vuonna 2003 Erin kaipasi uralleen uutta suuntaa. Musiikkiin löytyi uusi näkökulma ja ammatti, kun hän alkoi säveltää ja kirjoittaa itse kappaleensa. Nyt Erin on palkittu biisintekijä, jonka jo neljäs sooloalbumi julkaistaan elokuussa.

Erin rakasti lapsena tarttuvaa mainosmusiikkia. Höpsönä pidetty harrastus olikin arvokas pohja, kun hän alkoi itse säveltää popkappaleita. ”Nuorena pitäisi tehdä kaikkea, mikä innostaa ja kiinnostaa murehtimatta sitä, onko touhusta mitään ammatillista hyötyä.”

”Kylie Minoguen musavideota katsellessani oivalsin kirkkaasti, mitä halusin elämässäni tehdä: tuonne minäkin kuuluisin. Fanitin häntä kiihkeästi, mutta en vain sivustaseuraajana – minä tahdoin samaa. Lapsena näin unta, miten hän haki minut kesken koulupäivän helikopterillaan, hengaili päivän kanssani ja heitti sitten kopterilla takaisin kouluun.

Myöhemmin aloin nähdä itseni hänen paikallaan, videoilla ja estradeilla, laulamassa valtaville yleisöille. Osasin hänen liikkeensä ja eleensä ja poseerasin nostamalla toista kulmakarvaani tismalleen kuin Kylie. Äitini aina puhui mielikuvan voimasta: ’Visualize’, hän sanoi, visualisoi unelmasi ja se voi toteutua. Itse sanon, että varo, mitä toivot.

Kylie Minogue oli julkaissut ensimmäisen sinkkunsa 19-vuotiaana, ja jotenkin sain päähäni, että minun olisi pistettävä paremmaksi. Onnistuin siinä: olin 18-vuotias, kun Nylon Beatin ensimmäinen albumi julkaistiin. Se oli erityinen hetki, tuntui siistiltä.

Nylon Beatin jälkeen poptähteys ei enää riittänyt tai kiinnostanut yksistään, halusin jotain muutakin. Maija Vilkkumaan keikalla se sitten kirkastui – katsoin Maijaa lavalla esittämässä itse kirjoittamiaan biisejä ja sitä, kuinka jengi lauloi mukana. Sanoin miehelleni, että vitsit tuo on varmasti siistiä. Hän kysyi: ’Mikset säkin tee?’

Opiskelin ensin musiikin teoriaa avoimessa yliopistossa, sitten biisinkirjoittamista Irlannissa. Tahdoin koulunpenkille hankkiakseni osaamista uuden tekemisen perustaksi. Huomasin myös, että säveltämistä oli turhaan mystifioitu, ei se ollutkaan niin vaikeaa. Ainainen puhe säveltäjämiesneroista oli saanut työn kuulostamaan ihmeellisemmältä kuin mitä se on – olkoonkin, että popmusan säveltäminen on varmasti toista kuin vaikkapa modernin taidemusiikin kirjoittaminen.

Se, että saan tehdä tällaista työtä, jota rakastan, on hurjan iso todeksi tullut unelma. Tunnen toteuttaneeni unelmani kahteen kertaan, kun minusta myöhemmin tuli myös biisintekijä. Jo pelkästään onnistumalla urallani tällä tavoin olen saanut ihan valtavasti.

Nyt ikääntyvänä artistina mietin, mistä voin laulaa ollakseni uskottava, ja etsin aiheita, joista 16-vuotias kollega ei vielä pystyisi kirjoittamaan biisiä. Minun tapani on kirjoittaa arjesta ja oikeasta elämästä. Uusin lauluni Päiviä niit käsittelee sitä, miten riidatkin kuuluvat rakkauteen ja että toiselle voi huutaa ’mee helvettiin’ ja silti tietää hänen pysyvän vierellä. Miten siistiä on, kun rakkautta on niin paljon, että sillä jaksaa riitojenkin läpi.

Vaikka kirjoitan lauluja vaikeistakin tilanteista, niissä on aina valoa. En osaa tehdä lauluja, joissa ei ole tietä ulos tai joissa kertoja on uhrin asemassa. Niin minä näen elämänkin. Haluan olla tilanteen päällä ja tiedän, että aina on ratkaisu. Olen sellainen, etten puhu keskeneräisistä ongelmistani, vaan kerron niistä vasta sitten, kun olen löytänyt ratkaisun.”

Lukioiässä alkanut bändimenestys mahdollisti monen unelman toteutumisen. ”Myöhemmin koin jääneeni paitsi asioista, jotka olivat arkea muille. En ollut tottunut ihmisten tylyyteen ruuhkabussissa tai vertailemaan tonnikalahintoja kaupassa. Oli hyvä saada kokea sekin Nylon Beatin lopetettua.”

KARAHTANEET HAAVEET

Turha tavoitteellisuus

Luottavainen elämänasenne lienee salaisuus siihen, että Erin on kokenut vain harvoja pettymyksiä tai epäonnistumisia elämässään. Tätä juttua varten niitä piti pysähtyä oikein miettimään.

Yksi hyvästelty haave oli nuoruuden unelma urasta tanssijana, mihin Erinillä oli sekä lahjoja että paloa. Hän ehti esiintyä tanssikoulu Step Upin riveissäkin hetken, kunnes vanhemmat panivat keskittymään kunnolla joko lukioon tai tanssiin. Tänä päivänäkään Erin ei ole vakuuttunut siitä, että lukioon satsaaminen oli hänen kohdallaan oikea valinta.

”Meinasin jäädä luokalle pitkästä matematiikasta lukion ensimmäisenä vuotena. Enää ei riittänytkään, että kävin tunneilla vain joskus. Vaihdoin matikan lyhyeen ja kävin tiukan keskustelun vanhempieni kanssa, joiden mukaan lukiossa oli turha pyristellä, jos siihen ei panostaisi täysillä. Noudatin heidän toiveitaan, keskityin kouluun ja karsin harrastuksiani.

Jälkeenpäin olen ajatellut sitä virheenä. Minulle olisi riittänyt käydä lukio läpi vain joten kuten ja keskittyä enemmän luoviin juttuihin. Jos miettii elämääni nyt ja tietäen, mihin ura lopulta vei, päätöstä voi pitää typeränäkin, mutta eiväthän vanhempani voineet mitenkään tietää, että tyttärestä tulisi poptähti.

” Älkää olko niin tavoitteellisia tekemisissänne ja valinnoissanne.

Musa-alalle lähtemistä en kuitenkaan joutunut heille erityisesti perustelemaan. Siihen varmasti vaikutti se, että sain ihan oikeaa palkkaa enkä siksi ollut riippuvainen kenestäkään taiteeni vuoksi. Olin myös vanhempieni neljäs lapsi, iltatähti, ja vanhemmat sisarukseni olivat jo akateemisesti hyvin koulutettuja. Minä sain toteuttaa itseäni eri kaavalla. Uskon, että hyvä itsetuntoni tulee osittain siitä, etten koskaan saanut pisteitä siitä, mitä teen. Tekemiseni eivät arvottaneet minua ihmisenä perheeni silmissä.

Minulla on tapana neuvoa uusia nuoria, että älkää olko niin tavoitteellisia tekemisissänne ja valinnoissanne. Tehkää asioita, joista olette aidosti kiinnostuneita ja jotka kiehtovat. On turha murehtia, liittyvätkö ne toisiinsa ja onko niistä ammatiksi tai hyödyksi.

Tyttöjä dissataan heidän kiinnostuksestaan meikkaamiseen, vaikka siitä voi saada menestyksekkään duunin. Kaverini tuijotti lapsuutensa tv-sarjoja ja hänestä tuli käsikirjoittaja. Minua taas pidettiin pinnallisena, kun nauhoitin lapsena mainossävelmiä ja osasin tarttuvat melodiat ulkoa. Kokemus niistä oli kullanarvoista, kun aloin itse säveltää popkappaleita.

Nyt kahdeksan- ja kuusivuotiaat lapseni ovat kiinnostuneita fudiksesta ja koripallosta, joista me vanhemmat emme tiedä mitään. Se on mahtavaa, voimme vain notkua faneina kenttien laidoilla.

Musiikkiharrastuksissa vältämme kommentoimasta tai neuvomasta emmekä puutu lasten valintoihin. Se ei ole aina helppoa, mutta ajattelen, että ammattilaisten mielipiteemme eivät saa vaikuttaa lastemme intoon harrastaa. Emme aio kannustaa kumpaakaan muusikon työhön, mutta jos siihen syttyy järjetön palo, minkäs sille sitten mahtaa. Kun ihminen saa tehdä asioita, joista aidosti tykkää, elämän palaset loksahtavat paremmin paikoilleen.”

UUDET UNELMAT

Etten olisi haitaksi

Nykyisessä arjessaan Erin on kuusi- ja kahdeksanvuotiaiden lasten äiti. Puolisonsa, muusikko Vesa Anttilan, kanssa hän on kulkenut kimpassa jo Nylon Beatin ajoista lähtien. Naimisiin pari meni vuonna 2005. Erin on saanut irlantilaisen äitinsä kautta katolisen kasvatuksen ja sisarusten läheisyyden, mutta perhe tai äitiys eivät olleet tavoitteita, joita kohti hän olisi tieten tahtoen pyrkinyt.

” Lapset ovat minulle onni ja lahja, eivät saavutus.

”Lapset ovat tietenkin elämän mullistavin ja tärkein asia, vaikka en muistakaan varsinaisesti koskaan haaveilleeni lapsista. Perhehommaan ryhtyessä ajattelin, että ihanaa, jos lapsia tulee ja jos ei tule, sekään ei haittaa. Minulle lasten saaminen ei ollut sellainen juttu, jonka eteen olisi kuulunut tehdä töitä, ja uskoin voivani olla onnellinen myös ilman heitä. En voi tietää, miten tuntisin nyt, jos minusta ei olisikaan tullut äitiä. Lapset ovat minulle onni ja lahja, eivät saavutus.

Haaveeni ehkä liittyvätkin tähän lasten syntymän jälkeiseen aikaan, elämänhallintaan ja onnistumiseen vanhempana. Suurimpia tavoitteitani on pitää lapset onnellisina, antaa heille hyvät eväät tulevaan, olla puuttumatta heidän omiin unelmiinsa ja se, ettei minun urani tai asemani julkisuudessa vaikuttaisi heidän elämäänsä negatiivisesti. Toistaiseksi heidän kaveripiirinsä huomio on ollut vähäistä ja mukavaa. Eräs lapseni ystävistä esiintyy usein Youtubessa, ja se tuntuu olevan paljon isompi juttu kuin äiti poptähtenä.

Minusta on hirveää lukea kuuluisuuksien lapsista, joihin ei keskitytty, joita ei huomioitu tai jotka kokivat jääneensä sivullisiksi vanhempiensa urapyörityksessä. Olisi järkyttävää kuulla se omien lasteni suusta.

Siksi yritämme elää perheenä mahdollisimman tavallista elämää. Esikoiseni nauttii rutiineista, karttaa liikaa huomiota ja on tavoiltaan suorastaan konservatiivinen. Välillä naurammekin, että hän on syntynyt niiiiin väärään perheeseen. Oikeasti hän opettaa meitä aikuisia aivan mielettömästi.

Loppuvuodesta, keskellä jotain kiirehässäkkää, sanoin autossa, että käydään äkkiä Itiksessä syömässä. Takapenkillä poikani kysyi: ’Miks me AINA käydään ravintolassa tai te tilaatte ruokaa kotiin?’ Hän vaati, että me vanhemmat kerrankin laittaisimme ruokaa itse ja että istuisimme kaikki pöytään yhdessä ja söisimme samaan aikaan. Mitä siinä voi sanoa? Olet aivan oikeassa, lapseni!

Hetki oli huvittava mutta samalla niin totta ja oikein. Me todellakin muutimme tapojamme ja syömme nykyään yhdessä kolme, neljä kertaa viikossa ja kokoonnumme vielä useammin iltapalalle. Vesan kanssa emme ole häävejä ruuanlaittajia, mutta keksimme tilata avuksi ruokakassit, joiden resepteillä meillä nyt kokataan.

Ehkä uusi keittiökin auttaa siinä, että saattaisin vielä kiinnostua ruuanlaitosta. Iltapala on helpompi koota ja se maistuu kaikille, lapset avautuvat päivästään ja rauhoitumme yhdessä ennen kuin pitää käydä nukkumaan. Voi sanoa, että poikani unelmasta tuli koko perheen unelma.

Lapset ovat muutenkin muuttaneet tapojamme paljon. Ennen meillä oli paljon sotkuisempaa, mutta siinäkin piti skarpata, kun tuli vastuu pitää muitakin ihmisiä hengissä.”

”Olen onnellisimmillani, kun arki ja työ ovat tasapainossa”, Erin sanoo.

Tavoitteena tasapaino

Erinin unelmakartalle valikoituneet kuvat ja sanat kertovat ilosta, kesän odotuksesta, arjen hienoudesta ja armollisuudesta sen ikuista säätöä kohtaan. Nyt, pikkulapsiarjen jo hellittäessä, päällimmäisenä on pyrkimys kohti tasapainoa kodin ja uran välillä. Siinä sivussa voisi alkaa myös pitää parempaa huolta itsestä ja jaksamisestaan.

” Saatan olla ensin loppuunmyydyn Savoy-teatterin lavalla ja kaksi tuntia myöhemmin raapia kakkaa lapseni housuista.

”Olen onnellisimmillani, kun arki ja työ ovat tasapainossa. Viime vuodet ovat olleet vaikeimpia, kun olen halunnut antaa sataprossaa kotiin ja yrittänyt samalla ehtiä olla artisti kaikkine aikatauluineen. Olisi pitänyt tajuta, että on ok jäädä vauvavaiheessa ihan kokonaan kotiin, eikä pyristellä vauva-arjen keskeltä niin kiivaasti töihin.

Jakautuminen molempiin maailmoihin on ollut vaikeaa, ja tästä ammatista on välillä haastavaa laskeutua arkeen. Saatan olla ensin loppuunmyydyn Savoy-teatterin lavalla ja kaksi tuntia myöhemmin raapia kakkaa lapseni housuista. Kun viimeksi esiinnyin Tavastialla, muu perhe oli kotona vatsataudissa ja mieheni laittoi viestiä, miten kuusivuotias oli oksentanut kahdeksanvuotiaan päälle.

Nyt tilanne on jo helpompi, kun lapset ovat isompia eivätkä enää niin täydellisen riippuvaisia minusta. Välillä huomaan, että minullahan on aikaa. Pitäisiköhän keksiä jokin uusi harrastus? Ihan ensin voisin keskittyä kehonhuoltoon. Juuri nyt niska- ja hartiaseutuni on niin jumissa, että suurin toiveeni on päivä, jona ei sattuisi mihinkään.

Isommassa kuvassa hyvä tasapaino on sitä, kun odotan yhtä aikaa lähtöä Ruisrockiin sekä netistä tilaamiani uusia lakanoita enkä osaa sanoa, kummasta olen enemmän innoissani.”