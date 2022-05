Kun Sointu Borg kantoi kahvit ja konjakit pöytään, hän sai nöyryyttävän kommentin – Sointu kertoo nyt kokemastaan naisvihasta

Sointu Borg rakastaa kurveja, värejä ja naisellisuutta, mutta ei sitä, että joidenkin mielestä näyttävä ulkonäkö heikentää bisnesuskottavuutta.

Tässä juttusarjassa Me Naisten lukijat kysyvät tunnetuilta henkilöiltä, mitä ovat aina halunneet heistä tietää.

Millaista on olla Sointu Borg?

Tällä hetkellä elämäni ei ole ruusuilla tanssimista, sillä jalkani leikattiin muutama viikko sitten. Vedän pyörätuolilla seuraavat tapahtumat, mutta se ei menoa hidasta. Elämäni on nopeatempoista, tykkään saada aikaan. Olen onnellisimmillani silloin, kun saan tehdä ja mennä.

Millaisesta perheestä tulet?

Meitä on viisi sisarusta. Perheessä on myös erilaisuutta, sillä toinen pikkuveljeni on asperger-autisti. Minulla oli hyvä lapsuus. Sain perinteisen suomalaisen ja melko tiukan kasvatuksen. Meitä opetettiin pienestä asti tekemään töitä: viikkoraha piti ansaita. Sain kotoa avaimet, joilla pärjään nykyelämässä.

Isäsi Sami Borg on Ylen vaalikommentaattori. Kiinnostaako politiikka?

Jos lähtisin politiikkaan, siitä ei seuraisi mitään hyvää. Politiikka on hirveän raakaa peliä ja minä olen liian kärsimätön ja tulinen sielu. Saan mielenterveydelleni tarpeeksi haastetta ilman, että menen sinne vääntämään kättä. Toisaalta, never say never.

Mikä tekee sinusta voittajan?

Sinnikkyys ja taito myöntää oma keskeneräisyys ja virheellisyys. Olen joissain asioissa kilpailuhenkinen, mutta en halua kilpailla arjessa tai läheisten kesken.

Miten Diilin voitto muutti elämääsi?

Se muutti elämäni ja talouteni täysin. Diili-vuonna korona laittoi tapahtuma-alan säppiin, ja ansiotuloni olivat vain 10 000 euroa. Diilin jälkeen tuloni kymmenkertaistuivat puolessa vuodessa. Ennen Diiliä konservatiivisemmat tahot suhtautuivat minuun epäillen ja hyljeksien. Diili antoi minulle platformin näyttää rahkeeni. Olen saanut lisää itseluottamusta ja olen uskaltanut alkaa haaveilla. Enää en mieti, kenelle haluaisin töihin, mietin kenet haluan yhtiökumppanikseni.

Oletko kokenut naisvihaa?

Olen saanut naisvihaa osakseni ennen kaikkea toisilta naisilta. Se näkyy ilmeissä, eleissä, kyseenalaistamisena ja passiivis-aggressiivisuutena. Se on jatkuvaa signalointia, että elämäntapani on vääränlainen ja että olen naisena vääränlainen. Naiset jaetaan edelleen vuosituhansia vanhan jaon mukaan kunniallisiin ja kunniattomiin, ja naisen seksuaalisuutta halutaan edelleen kontrolloida. Jotkut naispuoliset kaverit ovat kysyneet, että mitä se sun mieskin ajattelee, kun sä julkaiset tuollaisia kuvia.

Tapa, jolla olen halunnut kanavoida naiseuttani ei ole sopinut liike-elämän puolelle. Liike-elämässä naisjohtajan raamit ovat edelleen hyvin pienet. Olen saanut kuulla vittuilua ja vähättelyä ja olen menettänyt kauppoja, koska henkilöprofiilini on rohkea. Rekrytointitilanteissa olen jäänyt rannalle, koska minut googlattiin, vaikka työntekijöitä ei saisi googlata. Olen kokenut nöyryyttämistä emännöintibisneksessä. Kun tarjoilen kahvit ja konjakit pöytään, on sanottu, että hei sun kuville on muuten vitun kiva runkata, ja kaikki nauravat. Sanojat ovat niin tunnettuja tyyppejä, että voisin tehdä haudan reunalta paljastuskirjan.

Perustit yrityksesi 19-vuotiaana. Oletko aina halunnut bisnesnaiseksi?

En. Yrittäjyys tuli sattuman kauppana, tapahtuma-alan kautta. Olen tehnyt mielenkiinnon kohteistani elinkeinon, mutta päätarkoitukseni ei ole mennä pelkät voitot silmissä. Nuorena mietin, lähdenkö opiskelemaan psykologiaa vai kauppatieteitä. Valitsin kauppiksen, koska kauppaakin tehdään ihmisten kanssa ja liiketoimintakin on psykologiaa.

Kuka on tyyli-ikonisi?

Rakastan kurveja, naisellisuutta ja värejä. Kiinnitän ihmisissä huomiota itsevarmuuteen. Ikuinen woman crushini on Modern Familyn Sofia Vergara, joka käyttää muotoja korostavia värikkäitä mekkoja. En seuraa muotia, eivätkä merkit ole minulle tärkeitä.

Paras kauneusvinkkisi?

Raitis ilma, puhdas ruoka ja energiaa antavien asioiden tekeminen. Olen ääripäiden ihminen. Kun elän terveellisesti, elän todella terveellisesti, ja sitten voin vetää viikon roskaruokaa. Jos en elä säännöllisesti, minulle tulee sisäisesti tunkkainen olo.

Miten tamperelaisuus näkyy sinussa?

Olen yli kuudennen polven tamperelainen. Se näkyy ”ei tehrä tästä nyt numeroo” -asenteena sekä rentona meininkinä, mustana tamperelaishuumorina, missä vittuilu on välittämistä. Stadiin muuttaessa pröystäily ja namedroppailu tulivat shokkina.

Millaiset romanttiset treffit viettäisit Tampereella?

Kesällä menisin Tammelantorille tai Laukontorille kahville, Rauhaniemenrantaan uimaan ja suuteloimaan Hämeensillalle. Illalla lähtisin ulos, sillä Tampereella on hyvä ravintola- ja yökerhotarjonta. En ole romanttinen ihminen. Minun ja avomieheni romantiikka on sitä, että tilaamme ruokaa ja katsomme Marvelia. Jos joku alkaisi soittaa minulle viuluserenadia, saisin paniikkikohtauksen.

Miten rentoudut?

En rentoudu seurassa. On parasta, kun saan mennä yksin pitkälle kävelylle luurit korvilla. Rakastan myös siivoamista ja sarjojen ja elokuvien katsomista.

Mihin tuhlaat, entä mistä pihistät?

Tilaamme aivan liikaa ruokakasseja ja ruokaa kotiin. Jos olisin järkevä, kävisin kerran viikossa kaupassa ja tekisin ruuat valmiiksi. Olen koettanut pihistää shoppailussa, ja olen ostanut tänä vuonna vain yhden mekon ja yhden jakun. Ihailen minimalisteja, joilla on vain viisi t-paitaa ja viidet farkut. Pihistän myös käyttämällä paljon joukkoliikennettä.

Mikä on kallein omistamasi asia?

Sähköistetty konserttikanteleeni maksoi yli kymppitonnin. Tein kanteleopintoja D-tutkintoon asti, mutta nyt en ole ehtinyt luritella.

Mikä on ollut elämäsi taloudellisesti tiukin paikka?

Tapahtuma-alan yrittäjänä korona-aika on ollut pahinta. Minua ei haittaa elää pienellä, mutta en halua elää niin, että pelkään jatkuvasti sitä, saanko laskut maksettua. Korona-aikana söimme hernesoppaa kolme kuukautta. Pärjäsimme säästöillä, mutta kaikki paloi. Vedimme asp-tilinkin nollille.

Mitä vaatekappaletta et koskaan pukisi päällesi?

Nuorempana lähdin ulos suunnilleen vain stringit jalassa. Enää en pystyisi laittamaan mini-mini-roiskeläppiä. Tykkään yhä pukeutua näyttävästi ja seksikkäästi, mutta en ehkä enää niin pornahtavasti kuin aiemmin. En häpeä nuoruuden pukeutumisvalintojani, mutta olihan se sellainen tissi-perse-show, kun lähdin ulos.

Mistä haaveilet?

Olen painanut vuoden niin lujaa, että haaveilen tasapainoisemmasta arjesta, kavereiden näkemisestä ja metsäkävelyistä. Olen saanut tehdä hienoja juttuja, mutta minua pelottaa koko ajan, että tämä on ohimenevä vaihe. Haaveilen, että voisin olla yrittäjä loppuun asti. Haluaisin eläkepäivillä kokea, että olen elänyt täyden, itseni näköisen elämän. Se ei vaadi rikkauksia, vaan sitä, että on tehnyt niitä asioita, joista nauttii.