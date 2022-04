Meeri Toivosella, 27, on ”noitaluola”, jolla hän tekee rahaa – tunnettujen näyttelijöiden esikoinen ei päässyt teatterikouluun, mutta se ei häntä nujertanut

Näyttelijä Merja Larivaaran tytär Meeri Toivonen on suosittu somevaikuttaja. Meerin Noitaluola -sivustolla hän tulkitsee tarot-kortteja. Äiti Merja sen sijaan ei ole edes Facebookissa.

Merja Larivaaran tytär Meeri on myös näyttelijä, mutta päätynyt lavalle eri reittiä kuin äitinsä.

Merja Larivaara, 57, on viime vuosina puntaroinut lapsista irti päästämisen ja huolehtimisen välistä tasapainoa. Hänellä ja hänen puolisollaan, näyttelijä, ohjaaja Kari-Pekka Toivosella, on neljä lasta. Meeri Toivonen, 27, on esikoinen, hänen jälkeensä perheeseen syntyi kolme poikaa, Aarne, Akusti ja Aatos. Nuorinta lukuun ottamatta kaikki lapset ovat täysi-ikäisiä.

– Olemme Karin kanssa palanneet lähes kolmenkymmenen yhteisen vuoden jälkeen ikään kuin lähtöruutuun ja viettämään aikaa pääsääntöisesti kaksin.

Meeri sanoo haaveilevansa itsekin perheestä jossakin vaiheessa elämää. Vielä ei ole kuitenkaan sen aika.

Meeri on kulkenut äitinsä jälkiä näyttelijäksi. Parhaillaan hän on mukana Tampereen Työväen Teatterin Matilda-musikaalissa, jossa hän on osa ensembleä ja myös yhtä pääosaa esittävän Anna-Maijan Tuokon paikkaaja.

Polku näyttämölle on ollut kuitenkin erilainen kuin äidillä.

Merja kävi aikoinaan Teatterikorkeakoulun ja sai näyttäviä töitä heti valmistumisensa jälkeen. Julkisuuskin oli isoa.

Myös Meeri pyrki joitakin kertoja teatterikouluun, mutta ei päässyt sisään.

– Se oli minulle vaikea paikka, etteivät koulun ovet auenneet, Meeri myöntää.

– Vanhempani tukivat ja kannustivat pyrkimään uudelleen. Kun seinä nousi pystyyn, aloin nähdä muitakin vaihtoehtoja.

Meeri kuvaa tietään näyttelijäksi tilkkutäkiksi.

Meeri on myös hyvin suosittu sosiaalisen median kanavilla, Tiktokissa ja Instagramissa. Hänellä on oma yritys, jonka osa on Meerin Noitaluola -niminen sivusto. Sinne hän tekee videoita ja tulkitsee tarot-kortteja.

– Opettelin kolmisen vuotta sitten 78 tarot-korttia, joista en tiennyt aiemmin mitään. Tuntui, että kortit löysivät minut enkä minä niitä, Meeri sanoo.

– Se, mitä korteista luen, on aina henkilökohtaista. Minulla on vaitiolovelvollisuus, enkä kerro ulkopuolisille, mitä kortit kulloinkin paljastavat.

Merja ei ole Tiktokissa eikä edes Facebookissa, kuten ei puolisonsa Kari-Pekkakaan.

– En ole kaivannut someen, mutta välillä pyydän Meeriä näyttämään, mitä hän siellä tekee. Olen pyytänyt häntä lukemaan minulle myös tarot-kortteja.

– Aika on muuttunut ja koetan kovasti pysyä kyydissä, silti hukkaamatta tai pettämättä itseäni.

