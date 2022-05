Kansanedustaja Sofia Virta, 31, kävi läpi hometalohelvetin – menetti kaiken omaisuutensa homealtistuksen vuoksi ja jäljelle jäi valtavat tappiot

Haastattelua edeltävänä yönä vihreiden kansanedustaja Sofia Virta, 31, ei ole nukkunut aamuneljän jälkeen silmällistäkään. 3-vuotiaalle tyttärelle on noussut yöllä kuume. Perheen ainoan aikuisen päässä alkaa pyöriä tuttu kela: Miten järjestää päivä? Saako tässä aikataulussa yhtäkään lastenhoitajaa paikalle? Kaatuuko viikon työkalenteri kuin korttitalo? Viesti tutuille lastenvahdeille lähtee heti kuuden jälkeen. Yhdelle sopii ja hoitaja saapuu heille kotiin. Yhdeksältä Sofia on jo eduskunnassa.

Kun Sofia nousi kaikkien yllätykseksi minimaalisella kampanjabudjetilla ensikertalaisena eduskuntaan, tytär ”Mini” oli vain kolmekuukautinen ja kulki kantoliinassa äitinsä mukana.

Palaute oli aluksi osittain kylmäävää. Sofian kykyä toimia samaan aikaan sekä äitinä että kansanedustajana epäiltiin. Eikö hänen tärkein tehtävänsä olisi olla äiti?

– Olin tuoreena äitinä hämmentynyt. Ajattelin, että minähän puolustan työssäni kaikkia maailman lapsia.

Sofialla oli takanaan töiden ohessa suoritettu kymmenen vuoden opintoputki. Hän oli tehnyt kasvatustieteiden maisterin tutkinnon ja opettajaopinnot. Opiskellut uusperheneuvojaksi ja tehnyt ratkaisukeskeisen psykoterapeutin opinnot.

Epäilykset myös sisuunnuttivat.

Tilanne on sittemmin Sofian mukaan parantunut. Moni muukin eduskunnassa on saanut lapsen tällä kaudella ja roolikäsitykset ovat venyneet.

Duunariperheen esikoinen

Kaarinassa kasvaneella rekkakuskin ja lastenhoitajan esikoisella ei ollut politiikkaan lähtiessään minkäänlaista poliittista taustaa, mutta hänellä oli nuoresta iästään huolimatta kosolti kokemusta työstä ja elämästä.

Sofia kertoo kohdanneensa työssään myös väkivaltaa. Häntä on kuristettu ja vedetty hiuksista, potkittu, huidottu ja uhkailtu.

– Tein noihin aikoihin töitä nuorten kanssa, joilla oli kokemusta läheisen mielenterveys- tai päihdeongelmista. Sitä ennen työskentelin pitkään nuorten kanssa, joilla oli vaikeita mielenterveys- ja päihdeongelmia ja jotka oireilivat tekemällä rikoksia, hän kertoo.

– Suivaannuin totaalisesti siihen, miten pahoiksi ongelmien annetaan kasaantua, ennen kuin apua todella saa tai tilanteisiin puututaan.

” Olen ollut lapsuudesta saakka tuntosarvet hereillä.

Sofiasta on esimerkiksi kestämätöntä, että vasta kun 16-vuotias kulkee puukon kanssa ja oireilee kodin ongelmista, siihen reagoidaan. Silti samaan aikaan kodissa voi olla kasvamassa neljä alle kouluikäistä, joihin ei kohdenneta mitään auttavia toimenpiteitä ennen kuin on liian myöhäistä.

Kun Sofia ihmetteli tilannetta ääneen, häntä kehotettiin lähtemään politiikkaan.

Palaute päihdekuntoutuksessa olevalta mieheltä on jäänyt Sofialle mieleen. ”Hän sanoi, että kiitos, kun uskallat katsoa sinne, minne kukaan muu ei halua nähdä.”

Se ei ollut tullut hänelle aiemmin edes mieleen.

– Ajattelin, että politiikka kuuluu tietylle ihmisryhmälle, tietylle ”luokalle”, ei minun kaltaiselleni duunariperheessä kasvaneelle. Tunsin, etten kuulu niihin piireihin.

Mutta idea alkoi itää.

Politiikkaan lähtiessään Sofia halusi erityisesti löytää keinoja, miten lapsia ja nuoria voisi suojata.

– Jotta heistä ei tule niitä aikuisia, jotka ovat väkivaltaisia tai jotka kamppailevat päihdeongelman kanssa – tai pahimmillaan aloittavat sodan.

Väkivallan varjossa

Kaarinan kuntavaaleissa untuvikkoehdokkaasta tuli vihreiden äänikuningatar. Sofia pääsi kaupunginvaltuustoon ja suoraan myös kaupunginhallitukseen. Hetkinä, jolloin hänellä oli uudessa tehtävässään epävarma olo, hän kaivoi mieleensä lapsen tai nuoren, jonka oli kohdannut lastensuojelussa.

– Ajattelen, että olen puolustamassa muita. Se on ollut minulle huomattavasti helpompaa kuin itseni puolustaminen, hän sanoo.

– Ehkä olen ollut liian kiltti joissakin ihmissuhteissa. Olen kokenut, että minulla ei ole oikeutta nousta itseni vuoksi barrikadeille.

Väkivallan teema on liittynyt Sofian elämään eri tavoin ja eri vaiheissa.

– Olen tehnyt töitä väkivaltaisissa ympäristöissä, ja aihe on ollut läsnä henkilökohtaisessakin elämässä.

– Moni ei hyväksyisi tiettyä käytöstä kadulla tai työpaikalla, mutta kun toimijana on perheenjäsen, sukulainen tai muu läheinen, ajattelee, että pitää kestää hirveän paljon enemmän.

Hänellä on omakohtaista kokemusta siitä, kuinka turvallisuudentunne särkyy ja siitä, miten vaikeaa se on palauttaa.

– On ollut kova työ rakentaa luottamus ja turvallisuudentunne uudelleen, hän sanoo.

Siihen on tarvittu avuksi terapiaa, mutta myös läheisiä ihmissuhteita, joissa on ollut aikaa kuunnella.

– Tieto on lisännyt ymmärrystä siitä, että tapahtuneet asiat eivät ole olleet minun vikani eikä minun pidä joutua niitä häpeämään. Väkivalta missään sen muodoissa ei ole koskaan uhrin vika.

Liiankin paljon vastuuta

Vastuunkantaja, selviytyjä ja suorittaja. Sellainen kolmelapsisen perheen esikoinen on ollut pienestä pitäen, mutta ei aina omasta tahdostaan.

Lapsuudenperheen taloudellinen tilanne oli epävarma, ja se aiheutti paljon murhetta ja stressiä.

– Elämässäni on ollut tilanteita, jotka ovat vaatineet selviytymistä sekä huolen ja vastuun kantamista. Olen ollut lapsuudesta saakka tuntosarvet hereillä ja yrittänyt ratkoa aika paljon itseäni suurempia ongelmia.

Sofia toteaa, että hänen pelastuksensa ovat olleet kyky ja halu hakea apua. Myös vahva palo taistella oikeudenmukaisuuden puolesta on ajanut eteenpäin. Se on voittanut jopa oman väsymyksen.

– Kun on kokenut, miltä tuntuu pelätä henkensä puolesta, se vaikuttaa aika moneen asiaan ajattelussa. Myös siihen, mikä on merkityksellistä elämässä.

Sofialle on tärkeää se, että hän saa olla rauhassa eikä hänen tarvitse pelätä. Että on rakkaita ihmisiä ja saa olla terve.

– Tärkeintä on saada seurata, kun tyttäreni kasvaa. Olen myös onnellinen siitä, että monista vaikeista kokemuksista huolimatta en ole kadottanut kykyä unelmoida.

Loppuunpalanut parikymppinen

Sofia myöntää, että hänellä on ollut taipumusta suorittaa, välillä liikaakin.

Lukiolaisena hän oli jo töissä vanhainkodissa ja toimi feissarina ja siivoojana. Parikymppisenä opiskelijana hän teki vuorotyötä lastenkodissa, jossa oli pääasiassa kehitysvammaisia lapsia. Heistä suuri osa oli vammautunut raskaudenaikaisen päihteidenkäytön seurauksena.

– Työkokemus oli hyvästä, mutta en ajattele, että jokaisen pitäisi tehdä näin paljon. Minä tein olosuhteiden pakosta – jotta saisin rahoitettua opintoni. Lisäksi olin ylitunnollinen, ja minulla oli suorittamisen pakko.

Tahti oli niin kova, että reilu parikymppisenä hän paloi loppuun. Taustalla oli myös ero ensirakkaudesta, jonka kanssa oli ollut turvallista kulkea läpi nuoruusvuosien.

Sofia teki montaa tutkintoa yhtä aikaa ja työskenteli kirjaimellisesti yötä päivää kolmivuorotyössä. Lisäksi hän harrasti koiriensa kanssa aktiivisesti.

– Pyrin täyteen hallintaan ja täydellisyyteen ja pakenin mielessäni vaikeita asioita. Lopulta olin niin uupunut ja ahdistunut, että en nähnyt enää tulevaisuutta tai mitään merkitystä millään. Tuli hetki, jolloin ajattelin, että oman elämän päättäminen on ainoa vaihtoehto saada rauha ja päästä pakoon pahaa oloa.

– Onneksi äiti tajusi tilanteeni ja sain apua. Siksi olen tänään tässä, Sofia toteaa.

– Minulle on politiikassa suoraan sanottu, että älä koskaan kerro tästä kokemuksesta: sen jälkeen kukaan ei enää pidä sinua uskottavana poliitikkona. On myös sanottu, että kaikki alkavat miettiä, miten voit hoitaa työsi, jos sinulle käy taas niin. Minä en ymmärrä, miten tuo logiikka toimii.

Sofia on kolmevuotiaan lapsen yksinhuoltaja. ”En halua, että kukaan ajattelee, että olen syntynyt superihmisenä, joka lähtökohtaisesti tekee miljoonaa asiaa koko ajan ja se ei tunnu missään. Koska se ei pidä paikkaansa.”

Sofia on pitänyt kokemustaan tärkeänä – niin poliitikon työnsä kannalta kuin aikaisemmissa töissään terapeuttina tai itsetuhoisten nuorten kanssa toimiessaan.

– Ymmärsin, että ei ole oma valinta haluta kuolla. Mielemme toimii erikoisesti. Se voi tarjota vaihtoehtoa, joka ei ole meille hyväksi.

– Jos olen käynyt kovia läpi, enkö minä silloin ole vahvempi?

Hometalo ja vaikea ero

Henkilökohtaisessa elämässä koettelemukset ovat jatkuneet. Sofia on käynyt parin vuoden ajan oikeustaistelua kodista, joka osoittautui hometaloksi.

Sofia ja hänen silloinen miehensä olivat muuttaneet taloon vuonna 2015. Taloon oli teetetty kuntokartoitus asianmukaisesti. Tieto talon kunnosta oli shokki.

– Alkoi kiista siitä, kuka on korvausvastuussa.

Talo meni, ja ihmissuhde lapsen isän kanssa oli vaikea.

– Elämä oli aikamoista painajaista.

Perhe joutui luopumaan lähes kaikesta omaisuudestaan homealtistuksen takia. Se oli taloudellisesti iso pommi ja henkisesti hyvin raskasta. Oli järkyttävää nähdä, kuinka koti muuttuu arvottomaksi.

Nyt oikeuskäsittely on ohi ja kiinteistön myyjä tuomittiin maksamaan tietty osa.

– Mutta siitä ei ole varmuutta, että rahoja koskaan saa. Tappiot ovat valtavat.

Sofia on kiitollinen, että hän on nyt töissä, jossa hän kykenee selviytymään maksuista.

– Jos olisin yhä sotekentällä töissä, en pystyisi. Olen maksanut veroja, opiskellut, tehnyt töitä, pyrkinyt pärjäämään taloudellisesti ja lähtenyt ihan nollasta rakentamaan omaa elämää. Sitten loppuelämä voi mennä yhden epäonnistuneen kiinteistökaupan takia. Näitä kauheita tarinoita Suomessa on lukuisia.

Sofia penää näihin tilanteisiin jonkinlaista vakuutussysteemiä. Hänestä on kestämätön ongelma, että ihmisiltä menee koti ja pahimmillaan terveys. Perheitä tuhoutuu.

– Oli onni, että tyttärelleni ei tullut terveydellisiä vaivoja.

Keskenmeno kesken esiintymisen

Samoihin aikoihin murheita tuli lisää. Kesällä 2020 Sofia odotti toista lastaan. Hän oli puhumassa poliittisessa tilaisuudessa, kun tunsi kesken puheensa mahakipua. Hän tajusi, ettei kaikki ole hyvin, muttei kehdannut poistua lavalta kesken kaiken. Heti puheensa jälkeen hän lähti päivystykseen. Raskaus oli mennyt kesken.

– Keskenmeno oli tosi kova isku. Viikkoja oli jo aika paljon kasassa, ja kokemus oli traumaattinen. Olin hetken aikaa syvissä vesissä.

Ennen esikoistaan Sofia oli kärsinyt lapsettomuudesta pitkään.

– Minulle tuli synkkiä ajatuksia siitä, että puhun aina kaikkialla lasten oikeuksista ja olen ollut niin monen lapsen elämässä mukana esimerkiksi lastensuojelussa. Että mikä minussa on vikana? Miksi minä en sovi äidiksi?

Hänelle nousivat taas mieleen moitteet siitä, että hän oli valinnut uran eikä lastaan: ehkä tämä onkin minulle oikein – olenhan halunnut molemmat.

Aikansa Sofia suri, kunnes hän ymmärsi myös tunteen tasolla, ettei keskenmenolla ollut mitään tekemistä sen kanssa, miten sopiva hän on vanhemmaksi.

Ero lapsen isästä oli käynnissä, ja suhde päättyi lopullisesti. Sofiasta tuli yksinhuoltaja.

– Se oli hyvin vaikea ero. Tapahtui asioita, joita ei ihmissuhteissa mielestäni pitäisi koskaan tapahtua.

Silti pettymys avoliiton epäonnistumisesta oli kova.

”Välillä ajattelen, että ehkä ne monet vaikeat asiat, joista olen elämässä joutunut jo aika nuorena menemään läpi, ovat vahvistaneet ja valmistaneet minut siihen, että minulla on pieni tytär ja olen hänen kanssaan yksin. Silti elämästä voi tulla hyvää.”

– Tärkein tavoitteeni pienestä asti oli ollut se, että jos minulla on joskus lapsia, heillä on turvallinen ympäristö ja onnelliset vanhemmat eikä minun lasteni tarvitse koskaan kantaa huolta omista vanhemmistaan. Perheen hajoaminen oli kova pala, hän sanoo.

– Välillä ajattelen, että ehkä ne monet vaikeat asiat, joista olen elämässä joutunut jo aika nuorena menemään läpi, ovat vahvistaneet ja valmistaneet minut siihen, että minulla on pieni tytär ja olen hänen kanssaan yksin. Silti elämästä voi tulla hyvää.

Ystävyydestä rakkaudeksi

Jotain hyvääkin on yksityiselämässä tapahtunut: Sofia on antanut itselleen luvan rakastua. Kumppanina on läheinen ystävä monen vuoden takaa.

” Päätin, että uskallan vielä rakastua.

– Hän on auttanut minua paljon. Eräänä päivänä hän sitten sanoi, että hänellä on ehkä muitakin tunteita. Minä vähän kauhistuin, että meneekö tässä meidän ystävyytemme.

Uuteen suhteeseen ryhtyminen vaati Sofialta rohkeutta ja vanhojen kokemusten työstämistä.

– Päätin, että uskallan vielä rakastua.

Sofia Virran elämään kuuluu nyt hyvää.

Uutinen seurustelusta ei ollut ainakaan kaikille kovin suuri yllätys. Kaksikko oli jo useampia kertoja ystävinä ollessaan kuullut kiusoittelua siitä, miten he olisivat hyvä pari kun he ”ovat niin samanlaisia”.

– Ja me vastasimme aina ”ei ikinä!” Ajattelimme olevamme liian samanlaisia ja että parisuhteessa vain kinaisimme keskenämme. Nyt jälkeenpäin ajatukset huvittavat.

Kun toisesta tietää lähes kaiken, parisuhteen aloittaminen on erilaista kuin uuden tuttavuuden kanssa. Suhde on syvempi, Sofia ajattelee.

– Olemme paljon puhuneet siitä, että on tärkeää, että toinen on sopiva. Ei tarvitse olla paras tai täydellinen, vaan sopiva. Me olemme sopivia toisillemme. Niin homma toimii.