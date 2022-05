Martti Suosalolle perhe on ollut käänteentekevä asia – kun kuopus syntyi, synnytyssalissa tapahtui jotain poikkeuksellista

Martti Suosalo on oivaltanut, että töihinsä uppoutuvalle ihmiselle puoliso ja perhe ovat pelastus, että iän myötä tunteet vain vahvistuvat ja että on hyvä nauraa ja itkeä kaksi kertaa päivässä, jotta pysyy tatsi yllä.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

ELÄMISEN RIEMU

”Kyky ihmetellä on tärkeää”

”Suurinta onnea tunnen seuratessani lasteni Iivarin, Siirin ja Ainon kasvua aikuisiksi.

Mitä vanhemmaksi tulen, sitä pienemmistä asioista iloitsen. Ulkona kävellessä kiinnitän huomioita ympärilleni, ja kykyni pysähtyä ja ihmetellä elämää on muuttunut elämänkokemusten ja iän myötä.

Tavallaan ihminen kasvaa takaisin lapseksi, kun mitättömätkin asiat alkavat taas tuottaa iloa ja riemua. Kun on elämää ja kokemusta takana, tuntuu kuin pääkoppa olisi ohjelmoitu tuntemaan entistä vahvemmin.

Terveys oli nuorena itsestään selvää, enää ei samalla tavalla. Jaksan olla kiitollinen siitä, että olen tässä kunnossa.

Paatti. ”Sain ensimmäisen oman veneeni vuonna 1988. Purjehdus on edelleen rakas harrastukseni.”

Rakas harrastukseni purjehtiminen on fysiikkaa. Vene liitää eteenpäin kuin lintu, joka levittää siipensä ja lähtee lentoon. Olen useamman veneen koukussa. Meillä on yhteinen purjevene Matti Ijäksen ja Vesa Vierikon kanssa, ja perheellämme kansanvene, sitten vielä soutuvene ja pikkujolla.

Vesillä liikkuminen on elämänriemua.”

ITSETUNTO

”Itseluottamus riippuu tilanteesta”

”Voisi kuvitella, että tässä asemassa, jossa työssäni olen, itsetunto olisi hyvä. Pitää luottaa osaamiseensa ja taitoihinsa. Työn ulkopuolella itsetuntoa ei aina välttämättä ole. Se riippuu tilanteesta. Toisaalta olen kuin pikkupoika, joka kuuntelee varuilta muita, ettei tekisi mitään väärin.

Kesä 1977. "Taisin jo rippikouluaikoina tähdätä näyttelijän työhön. Nuorisoteatteri oli tärkeä kasvattajani ennen teatterikoulua.”

Parisuhteessa minulla ei ole aina ollut paras mahdollinen itsetunto. Rupesin seurustelemaan ensimmäisen kerran pidempään vasta 27-vuotiaana. Sen suhteen kariuduttua elin kolme vuotta yksin koirani Jäppisen kanssa.

Sitten tuli Virpi. Olemme olleet yhdessä kohta kolmekymmentä vuotta, ja taidan riittää hänelle.”

RAKKAUS

”Kohtalo saa viedä”

”Minusta tuntuu, että kohtalo on vienyt minua eteenpäin. Ainakin se vei elokuisena iltana vuonna 1994, kun kohtasin ihanan Virpi Suutarin.

Kaksi ääntä kamppaili sinä päivänä päässäni, kun pohdin, lähdenkö yksille Manalaan vai jäänkö kotiin. Lähtemään käskenyt ääni voitti. Notkuin baaritiskillä, kun Virpi pompsahti elämääni. Rakastuin välittömästi hänen kauneuteensa, ääneensä, temperamenttiinsa ja elämäniloonsa. Hän on aktiivinen ja tahdonvoimainen ihminen.

Tein silloin ensimmäisen kerran aloitteen naisen suuntaan. Joimme Bloody Maryt ja juttelimme. Tai itse asiassa Virpi puhui, ja yhtäkkiä me suutelimme.

Virpi tuli luokseni yöksi ja sain huomata, että hän on kova puhumaan. Niin paljon hänellä oli asiaa, että seinänaapurini Tero Jartti tokaisi aamulla, että kuka jumalauta kälätti huoneessani koko yön. Kuopuksemme Aino on perinyt Virpiltä puhumisen taidon, Aino on rakas räpätäti!

Kaipasin perhe-elämää yksinäisten vuosien jälkeen ja taisin olla kypsä marja poimittavaksi. Monet kavereistani olivat jo perheellisiä, minä olin elellyt pitkään poikamiehenä koirani Jäppisen kanssa.

Kesä 2007. ”Rakas perheeni, vaimoni Virpi ja lapsemme Iivari, Siiri ja Aino Sinetän mökin rappusilla.”

Virpi alkoi odottaa esikoistamme Iivaria jo saman vuoden syksynä. Kun menin jouluksi kotiin Ouluun ja kerroin isälle seurustelevani yhden Virpi Suutarin kanssa, ja että tämä Virpi odottaa yhteistä lastamme, isä totesi lakonisesti ”no niin”.

Meitä yhdistävät Virpin kanssa huumori sekä intohimo töihimme ja perhe-elämään.

Rakkaus muuttuu tietenkin vuosien myötä arkisemmaksi. Minulle rakkaus on myös palvelemista, ja olen ehkä passannut lapsiamme liikaakin. Välillä olen ollut heille kuin tarjoilija omassa kodissani, mutta minä osoitan rakkautta tekemällä. Kun Virpi teki elokuvaansa Kansanradio – runonlaulajien maa, olin roadtripillä kuskina ympäri Suomea. Se on yksi tapa ilmentää rakkautta.”

PERHE

”Lapset antoivat minulle uuden elämän”

”Lapset ovat minulle kaikki kaikessa, he ovat antaneet minulle uuden elämän.

Kun he olivat pieniä, pyrin olemaan heidän kanssaan ja läsnä niin paljon kuin töiltäni ehdin. Reissasin toki paljon, mutta lapset ovat sanoneet, etteivät he siitä traumatisoituneet.

Vuosi 1999. ”Rakensin setäni Paavon avustuksella talon Tapanilaan. Tässä ollaan rakennustyömaalla Virpin ja Iivarin kanssa. Paavo asui rakennusajan asuntovaunussa."

Kun leikkasin esikoisemme Iivarin napanuoran Kätilöopistolla, koin sen ihmeen, kun vastasyntynyt katsoo kohti. Katseessa on jotain samankaltaista tarkkuutta ja syvyyttä kuin vanhuksen katseessa. Iivarin katse sanoi minulle, että tässähän oon, pidäthän minusta huolta. Niin olen tehnyt.

Kun Siiri syntyi, hänellä oli napanuora kaulan ympärillä. Hän oli jo sininen, mutta ronski ja taitava kätilö napautti tyttöä takapuoleen, ja johan parku pääsi.

Ainon synnytys jouduttiin käynnistämään. Anestesialääkäri rupesi kyselemään minulta nimmaria. Se jäi kuitenkin antamatta siinä laukkakilpailussa, joka synnyttäjien monitoreissa kävi.

Nyt Iivari on töissä Warnerilla ja tekee musiikkia. Hän on myös mukana Virpin ja minun Euphoria Film -perheyrityksessämme. Siiri kävi armeijan ja on sotilasarvoltaan kersantti ja opiskelee terveydenhoitajaksi. Hän on supernainen, joka osaa auttaa muita ja ratkaista ongelmatilanteita. Aino käy Sibelius-lukiota ja soittaa omassa bändissään.

Perhe on ollut minulle kaikin tavoin käänteentekevä asia. Olisinko edes elossa ilman Virpiä ja lapsia. Olisin ehkä liikaa uppoutunut töihin ja tuijottanut omaan napaani.”

IHMETTELY

”Muutot ruokkivat uteliaisuutta”

”Uteliaisuus on luontaista meidän porukallemme. Olemme Virpin kanssa pohjoisen ihmisiä, hän Rovaniemeltä, minä Oulusta.

Pohjoisen ihmiset ovat uteliaita. Tuijottelin jo lapsena suu auki asioita. Uteliaisuus ja ihmettely ovat auttaneet näyttelijän töissä. Että jaksaa kattella muitten menoa! En ole päällepäsmäri, vaan kuuntelen mieluummin.

Vanhemmat. ”Äitini ja isäni olivat onnellisia, kun siskoni Merja syntyi vuonna 1959, minä kolme vuotta myöhemmin."

Vietin lapsena paljon aikaa itseäni vanhempien serkkujen ja isosiskoni Merjan kanssa. Olin silloin auttamatta perässäkulkija, ja minun piti keskittyä, etten jäänyt muitten jalkoihin.

Elämäni on jaksottunut eri paikkoihin – Ouluun, Turkuun, uudelleen Ouluun ja lopulta Helsinkiin. Paikkakunnan vaihdokset olivat lapsena merkittäviä. Turku oli erilainen aistikokemus kuin Oulu, ja uudet aistikokemukset ovat ruokkineet uteliaisuutta.”

TUNTEET

”Itku ja nauru kulkevat käsi kädessä”

”Olin lapsena kärtty-Martti, sellainen pahan mielen itkeskelijä. Se liittyi oikeudentuntoon ja ehkä lievään itsesääliin, kun pienin olin.

Marttyyri-Martti osaan olla välillä nykyäänkin. Se liittyy johonkin epäoikeudenmukaisuuden tunteeseen. Jos sitä ei osaa heti purkaa, tunne jää jäytämään.

Vuosi 1962. ”Äiti syöttää minulle puuroa. Tästä on jo niin kauan, että täytän tulevana kesänä 60 vuotta!”

Itkut loppuivat sitten pitkäksi aikaa, mutta teatterikoulussa opetettiin, miten fyysinen prosessi itku on ja miten sitä tuotetaan. Kyynelkanava aukeaa haukottelemalla, ja kun yhdistää sen hengitykseen ja tunteeseen, itku tulee.

Liikutun herkästi lasteni asioita puntaroidessani, monista elämäni onnen hetkistä, urheilukisoja katsoessani ja onnellisista elokuvien lopuista.

On hyvä nauraa ja itkeä kaksi kertaa päivässä, niin pysyy hyvä tatsi yllä.”

PELOT

”Ahdistus laukeaa puhumalla”

”Olin pelokas ja säikähtelevä lapsi. Ei minua kukaan pelotellut, mutta mielikuvitukseni oli vilkas. Sitä se on edelleenkin.

Elämässäni ei ole nyt isoja pelkoja tai ahdistusta. Korona-aika on tosin jättänyt meihin esiintyviin taiteilijoihin pelon työn menettämisestä. Uskon, että tulevaisuuden näytelmissä puretaan tätä aikaa ja traumaa suljettuna olemisesta, ahtaaseen tilaan ja yksinäisyyteen linnoittautumisesta.

Onneksi pystyn puhumaan Virpille ahdistuksistani, ja puhumalla ne laukeavat nopeasti. Terapiaa on ole mihinkään ahdistukseen tarvinnut, ja koronaeristys näytti myös hyvän puolensa – osasimme olla koko perhe kotona yhdessä ja nauttia siitä.

Vuosi 2017. ”Olen saanut olla terve kuin pukki, ainoa vaiva on kipuileva polvi.”

Olen aina ollut terve kuin pukki. Koska olen aika fyysinen näyttelijä, ahdistun ajatuksesta, etten voisi liikkua töissäni kuten liikun. Jos niin kävisi, voin ehkä ryhtyä ohjaamaan tai tekemään Molièren vanhuudentuotantoa.”

HUUMORI

”Ihmistä on käsiteltävä lempeästi”

”Huumorini kumpuaa lappilaisten ja maaseudun ihmisten huumorintajusta ja tavasta tarkkailla elämää. Turkulainen tapa kertoa on ihan omanlaisensa, ja huumorini sekasikiö syntyy näistä eri elementeistä ja paikkakunnista.

Mummolassa, äitini vanhempien luona Sinetän kylässä, tarkkailin kyläläisten tapaa olla ja tarinoida.

Jouko Turkka opetti minut Teatterikorkeakoulussa puhumaan. Ja Charles Chaplinin gestiikka teki minuun jo nuorena poikasena vaikutuksen. Olen ammentanut paljon hänen tavastaan tehdä komediaa.

Huumorissani pyrin siihen, ettei se ole huumoria vain huumorin takia. Siinä pitää olla myös vakava puoli. Pyrin käsittelemään ihmistä lempeällä tavalla.”

TYÖ JA RAHA

”Mammonan menettämistä ei kannata pelätä”

”Pääsin Teatterikorkeakouluun kolmannella yrityksellä. Näin kokeissa Jouko Turkan ilmeestä, että onnistuin. Hänen katsantonsa ja taiteilijuutensa vaikuttivat siihen, millainen näyttelijä minusta tuli. Tinkimättömyys on tärkeää. Turkka sanoi aikoinaan, että rankkuudesta ei voi näyttelijän työn kohdalla puhua. Sen opin olen muistanut.

Turkan opetuksista piti omaksua olennainen kummallisten neljä tuntia kestäneiden monologien keskeltä. Hän oli hyvä opettaja, vaikka kaikki hänen opetusesimerkkinsä eivät olisi enää sallittuja.

Hän jätti minuun sellaisen ehdollisen refleksin, että pitkään sävähdin, jos näin katsomossa kaljun pään. Hänen palautteensa ja katseensa pelottivat.

Kirjailija Johanna Venhon kirjoittaessa elämäkertaani muistelin Turkkaa niin pitkään ääneen, että päivä sen jälkeen minua alkoi hillittömästi itkettää. Nousiko jostain kauan sitten tukahdutettu itkuni? Olinko torjunut pahan oloni ja jotkut pelkoni Turkan aikana niin vahvasti? Virpi piti minua kädestä kiinni, ja yhtäkkiä kuulin kummallisen sisäisen äänen. Ääni alkoi Turkan äänellä arvostella itkuani: oliko se uskottavaa.

Pitää olla uskottava ja luottaa itseensä. Näyttelijän pitää hypätä kuin lapsi hiekkalaatikkoon ja tuntea riemua siitä, että voimme tehdä näyttämöllä mitä vain ja katsojat uskovat siihen samoin kuin minä näyttelijänä uskon.

Ammattini on innostua ja innostaa, minun pitää olla auki kuin vauvalla päälaen aukile on auki. Siitä on suora yhteys ylöspäin.

”Huumorissani pyrin siihen, ettei se ole huumoria vain huumorin takia. Siinä pitää olla myös vakava puoli.”

Olen selvinnyt elämässäni ilman suurempia menetyksiä. Isovanhempani ovat kuolleet, mutta vanhempani elävät yhä. Virpin äiti kuoli tänä keväänä, ja se tietysti koski koko perhettämme.

Läheisten menettäminen on varmasti raskainta elämässä, mutta mammonan menettämistä en pelkää. En rakenna maallisen omaisuuden varaan ja olen aina luottanut, että elämässä selviää eteenpäin. Se on uskoa elämään.”

Haastattelun aineistona on käytetty myös Johanna Venhon Martti Suosalon tähänastinen elämä -kirjaa (WSOY 2022).