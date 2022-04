Lilialla, 26, oli Ukrainassa oma kauneussalonki – nyt hän haaveilee työllistymisestä Suomessa, mutta edessä on monta mutkaa

Lilia Goriachih pakeni Ukrainasta sodan ensimmäisenä päivänä. Nyt hän on jo yrittäjyysvalmennuksessa.

”Mitä jos Venäjä hyökkää?” Asiaa oli pohdittu ukrainalaisen Lilia Goriachih’n tuttavapiirissä, mutta ei sodan syttymiseen oikeasti uskottu. Yksi ihminen tosin oli, joka oli jo pitkään ollut huolesta sairas: Lilian Kanadassa asuva äiti. Äiti soitti viikkoa ennen sodan syttymistä Lilialle ja koetti taivutella tätä lähtemään maasta.

– Sanoimme siskoni kanssa hänellekin, että ei tänne mitään sotaa tule, Lilia, 26, muistelee.

Sitten koitti 24. helmikuuta ja nopeiden päätösten aika. Äidin huoli oli tärkein syy siihen, että Lilia, hänen siskonsa ja siskon 3-vuotias tytär lähtivät saman tien matkaan. Lilian poikaystävä ja siskon mies jäivät Zaporizzjaan.

– He ovat toistaiseksi kunnossa. Juuri nyt ajattelen, että oli oikea ratkaisu lähteä: täällä olemme turvassa.

” En osaa olla jouten, ja haluaisin todella töihin. Jos saan töitä, voin auttaa ukrainalaisiakin.

Suomi valikoitui kohteeksi vakauden ja turvallisuuden takia. Matka kesti bussilla ja jalan viikon, ja perillä Suomessa Zaporizzjan kevätsää vaihtui räntäsateeseen. Vastaanotto on Lilian mielestä kuitenkin ollut lämmin.

– Olin kuullut etukäteen, että ihmiset saattaisivat olla täällä vähän epäystävällisiä, mutta ei se pitänyt paikkaansa.

Saisipa töitä

Lilia ja hänen siskonsa asuvat toistaiseksi Keravalla, naisen luona, joka työskentelee ammatillista kotoutumista edistävässä Shortcut-yhtiössä. Lilia pääsi hänen kauttaan osallistumaan Shortcut Spark Academy -valmennukseen. Valmennus on suunnattu maahanmuuttajataustaisille naisille ja muunsukupuolisille, ja sen idea on opastaa yrittämiseen Suomessa.

– Minulla oli oma kauneussalonki, jossa työskentelin muutaman päivän viikosta, ja oli minulla kaksi muutakin työnantajaa. En osaa olla jouten, ja haluaisin todella töihin. Jos saan töitä, voin auttaa ukrainalaisiakin.

Tämä on se kohta, jossa maahanmuuttajan toiveikkuus saa Suomessa usein kolauksen. Työintoa on, mutta esteeksi tulee kielitaidon puute tai byrokratia. Lilia on jo huomannut, että oma yritys Suomessa on monen mutkan päässä. Kauneusalakin on täällä erilainen kuin Ukrainassa.

– Suomessa kosmetologit tekevät kaikkea: kasvoja, kynsiä, jalkoja. Minä taas olen pelkästään kasvohoitojen ammattilainen. Mutta täytyy tutkia, olen jo löytänyt hyviä kontakteja Linkedinistä.

Syy ukrainalaisten kauneuteen

Lilia kertoo, että Ukrainassa useimmat naiset käyvät kasvohoidoissa. Joten jos stereotypia ukrainalaisten kauneudesta pitää paikkansa, siihen on syynsä.

– Sehän on meidän ammattilaisten kovan työn ansiota!

Spark Academy -valmennukseen pääseminen oli Lilian mielestä onnenpotku. Hän saa tietoa ja uusia ideoita, ja lisäksi ajatukset pysyivät hetken poissa sodasta.

– Kun on tekemistä, voi mennä parikin tuntia, että sota ei pyöri mielessäni. Sitten se taas palaa.

Tulevaisuus on hämärän peitossa, kun takana on kuukausi elämää Suomessa. Lilia toivoo voivansa palata kotiin, mutta saa nähdä. Ensisijaisesti hän toivoo, että sota loppuisi.

– Mutta vaikka se loppuisi nyt, elämä ei palaa ennalleen. Tulee monta vaikeaa vuotta.