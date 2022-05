Meeri Toivonen itki ikävää videopuhelussa, mutta äiti kehotti silti jäämään Italiaan – Meeri kertoo nyt, millaista on olla Merja Larivaaran ja Kari-Pekka Toivosen tytär

Äidiltään Merja Larivaaralta Meeri on perinyt asenteen, että hankalissakaan tilanteissa ei lannistuta. – Me emme tiputa lapasia kesken kaiken ja nurise nurkassa.

Merja Larivaara ja tytär Meeri Toivonen ovat päätyneet kumpikin teatterinlavalle, mutta eri reittejä. ”Meerin vahvuus on se, ettei hänen punttinsa tutise vaikeassakaan paikassa”, Merja sanoo.

Merja Larivaara, 57, rutistaa kainaloonsa tyttärensä Meeri Toivosen, 27.

– Ihanaa, että minulla on tällainen tytär. Hän on ihan ykköstyyppi!

Meeriä hymyilyttää: hän tietää äitinsä huolenpidon ja rakkauden määrän.

– Äitini on todella äidillinen. Hän osaa näyttää meille lapsille ja muille läheisilleen, miten tärkeää on rakastaa ja näyttää tunteensa.

Kahdella näyttelijällä – äidillä ja tyttärellä – on mutkattomat välit. He paitsi arvostavat tosiaan, osaavat myös antaa toisilleen tilaa.

– Ei meillä ole koskaan ollut isoja erimielisyyksiä, ei edes Meerin teini-iässä, Merja sanoo.

Viime vuosina Merja on saanut puntaroida lapsista irti päästämisen ja huolehtimisen välistä tasapainoa. Hänellä ja hänen puolisollaan, näyttelijä, ohjaaja Kari-Pekka Toivosella, on neljä lasta. Meeri on esikoinen, hänen jälkeensä perheeseen syntyi kolme poikaa, Aarne, Akusti ja Aatos. Nuorinta lukuun ottamatta kaikki lapset ovat täysi-ikäisiä.

– Pidän toki lapsista huolta, mutta pyrin antamaan heille myös mahdollisuuden kasvaa itsenäisiksi nuoriksi, Merja sanoo.

– Samalla täytyy myös elää itse ja pitää huolta parisuhteestaan.

– Olemme Karin kanssa palanneet lähes kolmenkymmenen yhteisen vuoden jälkeen ikään kuin lähtöruutuun ja viettämään aikaa pääsääntöisesti kaksin.

Eläväinen hulivili

Merjalle lasten lähtö maailmalle ei ole ollut valtavia tunnemyrskyjä aiheuttanut tilanne. Tyhjän pesän tunnelmaa kotona ei Merjan mukaan ole, sillä koko perhe kokoontuu edelleen usein yhteisen ruokapöydän ääreen.

– Samalla keskustelemme, mitä kellekin kuuluu, muistelemme yhdessä perheenä tekemiämme matkoja ja haaveilemme tulevista, Meeri kertoo.

– Ruuan jälkeen meillä on tapana pelata korttia tai lautapelejä.

Meeri sanoo haaveilevansa itsekin perheestä jossakin vaiheessa elämää. Vielä ei ole kuitenkaan sen aika.

”Äiti ja iskä ovat yhdessä ihana kombo”, Meeri sanoo äidistään Merjasta ja isästään Kari-Pekka Toivosesta.

Vuosia sitten Merja ja Kari-Pekka kipuilivat parisuhteessaan ja olivat jo lähellä erota. Meeri oli silloin vasta kuusivuotias eikä muista sitä vaihetta. Eikä Merja halua enää muistella. Menneet ovat menneitä, hän ajattelee.

– Olen saanut vanhemmiltani perusydinperheen, naisen ja miehen välisen heterosuhteen, mallin, Meeri sanoo.

– Äiti ja iskä ovat yhdessä ihana kombo. He ovat luonteeltaan monissa suhteissa samankaltaisia ja pyrkivät näkemään elämän aina positiivisen kautta. Siinä suhteessa olen tullut iskään, että olen aika eläväinen hulivili ja spontaani innostuja.

Eri polkuja samaan maaliin

Aikuistumisen myötä Meeri sanoo tunnistaneensa itsessään ja äidissään monia samoja luonteenpiirteitä.

Merja on samaa mieltä:

– Emme luovuta helposti emmekä tiputa lapasia kesken kaiken ja nurise nurkassa. Vaikka edessä olisi vaikeuksia, yritämme aina päästä päämäärään.

– Nautimme elämästä. Yksi pojistamme sanoi kerran osuvasti, että otamme vastaan kaiken hyvän ja ihanan, minkä elämä kulloinkin meille tarjoilee, Merja jatkaa.

Yhteistä heille on myös intohimo näyttelemiseen ja esiintymiseen. Meeri nähdään tänä keväänä näyttämöllä Tampereella, Merja Helsingin kaupunginteatterissa.

Meeri tuntee äitinsä lailla olevansa vahvasti elossa näyttämöllä.

– Kun näin äidin ja Heiskasen Karin esittämän Hiljaiset sillat -näytelmän, taisin itkeä lopussa, hän tunnustaa.

Pitkän ja monipuolisen uran näyttelijänä tehnyt Merja ja omaa näyttelijänuraansa rakentava Meeri ovat käyneet yhdessä muun muassa Lontoossa katsomassa näytelmiä ja musikaaleja. Yksi takavuosien yhteisistä kokemuksista Lontoossa oli menestysmusikaali Matilda. Meeri on nyt itse mukana Tampereen Työväen Teatterin versiossa. Hän on osa ensembleä ja myös yhtä pääosaa esittävän Anna-Maijan Tuokon paikkaaja.

Merjan ja Meerin tie näyttelijöiksi on ollut erilainen. Merja kävi aikoinaan Teatterikorkeakoulun ja sai näyttäviä töitä heti valmistumisensa jälkeen. Julkisuuskin oli isoa.

Myös Meeri pyrki joitakin kertoja teatterikouluun, mutta ei päässyt sisään. Hän sanoo kuitenkin saaneensa pääsykokeista varmuutta ja neuvoja, joiden avulla hän on edennyt.

– Se oli minulle vaikea paikka, etteivät koulun ovet auenneet, Meeri myöntää.

– Vanhempani tukivat ja kannustivat pyrkimään uudelleen. Kun seinä nousi pystyyn, aloin nähdä muitakin vaihtoehtoja.

Vanhempien julkisuus ja erinäiset kohut, kuten suosimissyytökset Oulun kaupunginteatterissa Kari-Pekan johtajakauden aikana, eivät Meerin mukaan ole häneen vaikuttaneet.

Meeri kuvaa tietään näyttelijäksi tilkkutäkiksi.

– Kävin Joensuussa kansanopiston, ja avoimien koe-esiintymisten kautta olen saanut rooleja kuten rakastamani Peppi Pitkätossun roolin Oulun kaupunginteatterissa. Oli upeaa tehdä sitä ja esiintyä täysille katsomoille. En vaihtaisi niitä kokemuksia mihinkään!

Merja kuuntelee tytärtään ja toteaa, että tekemisen kulttuuri on monessa työssä nyt erilaista kuin hänen nuoruudessaan.

– Aikoinaan oli yksi koulu ja yksi paikka, jossa opiskeltiin. Nyt nuoret näyttelijät etenevät ja työskentelevät laajalla reviirillä.

– Meerin vahvuus on se, ettei hänen punttinsa tutise vaikeassakaan paikassa. Joillakin on tämä ominaisuus, että he pystyvät pitämään jännityksensä kurissa.

Kurkistus noitaluolaan

Merja oli nuorena näyttelijänä aikansa julkkis. Meeri taas on hyvin suosittu sosiaalisen median kanavilla, Tiktokissa ja Instagramissa. Hänellä on oma yritys, jonka osa on Meerin Noitaluola -niminen sivusto. Sinne hän tekee videoita ja tulkitsee tarot-kortteja.

– Opettelin kolmisen vuotta sitten 78 tarot-korttia, joista en tiennyt aiemmin mitään. Tuntui, että kortit löysivät minut enkä minä niitä, Meeri sanoo.

Hänen somesuosionsa on kasvanut kiihtyvällä tahdilla juuri tarotkorttien myötä. Meeri selittää, että korttien ideana ei ole paljastaa tulevaa, vaan kertoa parhaillaan elettävästä hetkestä ja tunteista.

Erityisesti nuoret naiset ovat kiinnostuneita tarot-korttien tarjoamasta itsetutkiskelun tiestä, mutta Meerin seuraajissa on nykyään yhä enemmän myös miehiä.

– Tässä vaikeassa maailmanajassa henkisyys on alkanut kiinnostaa nuoria. Kortit tukevat oman sisäisen viisauden kasvua, hän sanoo.

Meeri kuvailee korttien lukemista äärettömän hauskaksi.

– Olen saanut somen kautta myös uusia ystäviä. Se, mitä korteista luen, on aina henkilökohtaista. Minulla on vaitiolovelvollisuus, enkä kerro ulkopuolisille, mitä kortit kulloinkin paljastavat.

Merja ei ole Tiktokissa eikä edes Facebookissa, kuten ei puolisonsa Kari-Pekkakaan.

– En ole kaivannut someen, mutta välillä pyydän Meeriä näyttämään, miten hän siellä tekee. Olen pyytänyt häntä lukemaan minulle myös tarot-kortteja.

– Aika on muuttunut ja koetan kovasti pysyä kyydissä, silti hukkaamatta tai pettämättä itseäni.

Meeri on suosittu Tiktokissa ja Instagramissa. Meerin Noitaluola -sivustolla hän tulkitsee tarot-kortteja.

Merja sanoo olevansa häkeltynyt siitä, että Meerillä on tuhansia seuraajia. Äiti kuulee vasta nyt, että Instagramissa tyttären luonnehdinta itsestään on positiivisesti vttumainen, ilman i-kirjainta.

– Joku luonnehti minua niin, ja nappasin sen siitä. Se oli niin sarkastisen hauska ilmaisu, Meeri sanoo ja nauraa.

Jonkinlaisen henkisen ulottuvuuden elämäänsä Meeri arvelee saaneensa jo lapsena perheen monen kuukauden irtiotoilla Intiassa ja Balilla.

– Ensimmäisellä reissulla olin nelivuotias, toisella neljätoista. Aistin yhä kaikki vahvat hajumuistot, ja minuun jäi pysyvästi kunnioitus luontoa kohtaan. Sekä elämänasenne, ettei ihan kaikki ole tässä, mitä nyt juuri näemme ja koemme.

Merja on niin ikään iloinen siitä, että he uskalsivat kahteen otteeseen lähteä perheenä pitkäksi aikaa reissuun.

– Jokaisen elämässä on varmasti asioita, joita voi myöhemmin katua, mutta yhteiseen aikaan satsaamista en ole katunut hetkeäkään, hän sanoo.

Yhteistä ja erillistä aikaa

Teini-iässä Meeri lähti vaihto-oppilaaksi Italiaan.

– Se oli mullistava vuosi. Itsenäistyin niin, että vaihdosta palattuani muutin kotoa.

Vaihto-oppilasvuosi ei ollut kaikin tavoin helppo, vaikka antoisa olikin. Meeri ei osannut Italiaan lähtiessään sanaakaan italiaa. Vaihtoperheestä tuli läheinen, mutta koti-ikävä oli hetkittäin raastavaa.

– Meeri oli ollut vaihdossa syksyn, kun hän joulun lähestyessä itki videopuhelussa ikäväänsä. Monet vaihto-oppilaat keskeyttivät ja palasivat kotiin. Patosin omat tunteeni ja kehotin Meeriä jäämään. Se oli loppujen lopuksi oikea ratkaisu, vaikka koville otti täällä Suomen-päässäkin, Merja kertoo ja sanoo itkeneensä vasta ruudun suljettuaan.

Hän sanoo ihailevansa Meerin rohkeutta ja arvelee olleensa itse nuorempana huomattavasti arempi kuin tyttärensä.

– En olisi uskaltanut lähteä lukiossa mihinkään vaihtoon, eikä silloin lähdettykään kuin ehkä Yhdysvaltoihin, Merja sanoo.

– Elämänpiirini lapsuudenkaupungissani Oulussa oli aika lailla erilainen, hiljaisempi ja sisäänpäinkääntyneempi kuin Meerin elämä Helsingissä.

Samaa verenkiertoa

Näyttelijäperhe esiintyy paljon yhdessä. Ensi kesänä Merja, Meeri ja Kari-Pekka ovat näyttämöllä Karvian kesäteatterissa ja Emäsalossa.

Meeri on toisinaan mukana myös Merjan ideoimissa Seniorisoppa-esityksissä hoivakodeissa. Nykyään Seniorisoppa pyörii myös Helsingin kaupunginteatterin lämpiössä, jossa esityksen aikana on mahdollisuus nauttia soppalounasta.

– Minä soitan harmonikkaa, Meeri ukulelea, Merja kertoo.

Meeri on mukana äitinsä Seniorisoppa-näytöksissä. ”Olemme äidin kanssa yhteisissä esityksissä kuin samalla verenkierrolla kulkevia.”

Meeriä hymyilyttää, miten hän on yhtäkkiä päätynyt vetelemään ukulelella Katri Helenan Minne tuuli kuljettaa -laulua.

– Olemme äidin kanssa yhteisissä esityksissä kuin samalla verenkierrolla kulkevia. Kyllähän se helpottaa tekemistä. Vanhat laulut eivät alun perin olleet kovin tuttuja, mutta nyt koen ne merkityksellisiksi.

Meerin äidinpuoleisista isovanhemmista isoisä on asunut jo pitkään hoivakodissa Oulussa; 74-vuotias isoäiti on yhä hyvässä kunnossa.

– Oma sukupuu on alkanut nyt toden teolla kiinnostaa. Kunnioitan vanhempien ihmisten kokemusta ja pitkää perspektiiviä elämään. Sellaista minulla nuorena ihmisenä ei voi vielä olla, Meeri sanoo.

