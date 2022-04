Alle vuosi sitten Heidi Sohlberg sai Jarkka Pikkaraiselta kutsun helikopterilennolle – nyt pari suunnittelee häiden vieraslistaa: ”Meille oli nyt oikea hetki”

Heidi Sohlberg, 40, ja Jarkka Pikkarainen, 58, salamarakastuivat alle vuosi sitten ensitapaamisessa, jota kumpikaan ei ollut ajatellut treffeinä. – Meillä on molemmilla sen verran matkaa mittarissa, että tunnistamme, kun jotain erityistä osuu kohdalle.

Toukokuisena lauantaiaamuna 2021 Jarkka Pikkarainen piipahtaa huolto-asemalle, näkee siellä Ilta-Sanomien lööpin ja siinä Heidi Sohlbergin sanomassa että ”Rakkaus saa tulla”. Mies saa yhtäkkiä idean soittaa Heidille ja jättää viestin vastaajaan. Yhteisellä tutulla on helikoptereita, ja joskus on ollut puhetta lentämisestä, ota yhteyttä jos kiinnostelee.

– Näin sun mainoksen lehdessä. En ole tyrkkynä, mutta voitais mennä lentämään, jos sua huvittaa.

Tapaaminen sovitaan muutaman päivän päähän. Heidi ei ajattele menevänsä treffeille, hänellähän on tyttäretkin mukanaan. Kun Jarkka tulee hakemaan, Heidi kurkkaa apukuskin ikkunasta ja näkee miehen, jota nyt kuvailee komistukseksi. Nyt Heidi skarppaat, hän ajattelee, ja yrittää istua etupenkille niin coolisti kuin suinkin osaa.

Vieressä myös Jarkka esittää tyynempää kuin mitä nahoissaan tuntee. Iskee jännä fiilis, kun lapset istuvat takapenkille ja Heidi viereen. Mies on kuitenkin päättänyt olla odottamatta mitään, silloin hän ei pettyisikään pahasti.

Ei tule pettymystä, tulee suhde.

– Ei meistä kumpikaan lähtenyt tapaamiseen romanttisin odotuksin, mutta molemmille tuli nopeasti tunne, että onpas toi i-h-a-n-a.

Siihen tunteeseen Heidi ja Jarkka päättivät heittäytyä täysillä ja yhdessä. Elokuussa ostettiin yhteinen kotitalo, syyskuussa Jarkka kosi Heidiä lomamatkalla Fuengirolassa, ja tämän vuoden syksyllä vietetään häitä, joissa Heidistä tulee rouva Pikkarainen.

– Meillä on molemmilla sen verran matkaa mittarissa, että tiedämme jo, mitä haluamme elämältä ja tunnistamme, kun jotain erityistä osuu kohdalle, Jarkka sanoo.

– Heidin kanssa on helppoa olla, ja vaikka suhde on tuore, tuntuu kuin olisimme tunteneet aina – sillai hyvällä tavalla, ei tylsistyen. Kun ajan kotiin ja näen, että Heidin auto on jo pihassa, ai vitsit se tuntuu hyvältä.

– Ja mulla tulee perhosia vatsaan, kun näen Jarkan tai huomaan hänen katselevan minua. Voi että minä kaipasin sitä tunnetta sinkkuaikoina, Heidi sanoo.

Tässä tuskin oltaisiin, jos Heidi olisi törmännyt Jarkkaan aiemmin, vauhdikkaimpina sinkkuaikoinaan.

– Jos Jarkka olisi tullut vastaan baarissa kolme vuotta sitten, tuskin olisin tehnyt elettäkään. Olen kiitollinen, että ehdin elää sen vaiheen enkä tyytynyt keneenkään ”ihan kivaan”. Uskon, että kaikella on tarkoituksensa, ja meille oli nyt oikea hetki, Heidi miettii.

– Sellaisiin hetkiin pitää uskaltaa tarttua. Rakkaus voi tulla vastaan yllättävissä käänteissä, Jarkka sanoo.

Vaikka Heidi Sohlberg on pysynyt julkisuudessa vuoden 2001 Miss Suomi -voitostaan lähtien, hän esiintyy vasta nyt ensimmäistä kertaa yhteisessä haastattelussa kumppaninsa kanssa. Eniten paria motivoi olla esimerkki siitä, että ihmeitä tapahtuu.

– Haluamme näyttää, että rakkauden voi löytää vielä aikuisiällä, kun sille vain antaa mahdollisuuden. Että toivoaan ei kannata menettää ja että hyviä tyyppejä on oikeasti vielä olemassa.

Sitäkin ajatusta juhlistaakseen pari haluaa naimisiin, oikein kirkkohäät ja kunnon juhlat.

– Kyllä niistä näppärät häät tehdään. Vieraslistaa rajaavat juhlatilan neliöt ja se, että rahat riittävät, Jarkka nauraa.

– Myönnän haaveilleeni rakastumisesta ja siitä, että olisi ihanaa mennä vielä aikuisiällä naimisiin, 24-vuotiaana ensimmäisen liittonsa solminut Heidi sanoo.

Mitä Heidi kertoo suhteen aloittamisesta nelikymppisenä puntaroidessaan ulkonäköään ja elämän jättämiä jälkiä kehossaan? Miten toimii uusperhe, jossa Jarkalla on lapsenlapsia ja Heidillä teini-ikäiset tyttäret? Mitä Heidi ja Jarkka aikovat tehdä tässä liitossa toisin? Millaista on perustaa yhteinen koti aikuisiällä, kun lapsihaaveita ei enää ole eikä liioin paineita uran ja omistuksien rakentamisesta?

