Biletuttu yritti raiskata 16-vuotiaan Meiju Suvaksen: ”Se oli traumaattinen kokemus”

Myöhemmin artistinurallaan Meiju Suvas koki ikäviä lähentelyjä. Hän kertoo olevansa nyt iloinen Me too -kampanjasta.

”Meidän naisten täytyy osata pitää puolemme”, sanoo Me too -kampanjasta tyytyväinen Meiju Suvas.

Pitkän uran tehnyt Meiju Suvas kertoo Me Naisten Elämäni oivallukset -haastattelussa, miten oli joutua alaikäisenä biletutun raiskaamaksi.

– Olin tulla raiskatuksi 16-vuotiaana yksissä kotibileissä. Se oli traumaattinen kokemus. Kaveri oli onneksi pieni ja hintelä, ja pääsin pakenemaan vessaan lukkojen taakse, Meiju kertoo.

– Kun muut huusivat minulle tyypin häipyneen, soitin äidille, joka tuli hakemaan minut kotiin.

– Minulla ei ollut seksistä mitään kokemusta. En ollut tilanteeseen syypää, mutta tapahtuneesta jäi itselleni likainen olo. Se oli ensimmäinen kerta, kun näin millaisia sikoja jotkut miehet voivat olla.

Meiju kertoo myös elämänsä ensimmäisestä ammattilaiskeikasta eräässä hotellissa.

– Keikan jälkeen hotellinjohtaja soitti minulle hotellin saunaosastolta ja väitti, että sopimukseeni kuuluu muutakin kuin esiintyminen. Sanoin, että ei muuten kuulu ja häivyin hotellista saman tien.

– Muitakin ikäviä lähentelyjä olen kokenut, mutta olen onnistunut ne kaikki torjumaan. Jonkinlainen suojarengas sikailijoita kohtaan oli sormus nimettömässä.

Meiju on iloinen Me too -kampanjasta ja siitä, miten se on tuonut esille sen, miten naisia monella alalla kohdellaan.

– Meidän naisten täytyy osata pitää puolemme. Toivottavasti nuoremmilla sukupolvilla tilanne on jo toisenlainen kuin minun ikäluokallani.

Miten Meiju tapasi nykyisen puolisonsa? Miten hän on sopeutunut siihen, että koti alkaa tyhjetä lapsista? Mistä hän huomaa ikääntymisen? Lue koko Elämäni oivallukset -haastattelu tuoreesta Me Naisista 15/22. Juttu löytyy myös digilehdestä.

Lue lisää: Kun kimppakämpän avain katosi rantahiekkaan, Viivi Altosen, 24, painajainen alkoi – nyt hän kertoo, mitä Mosambikissa tapahtui