Kun Heidi Sohlberg, 40, aloitti uuden suhteen, hän mietti, kelpaanko vielä: ”Eroni jälkeen Jarkka on ensimmäinen mies, jonka seurassa en häpeillyt kroppaani”

Heidi Sohlberg ei aiemmin ollut sujut kehonsa kanssa, johon ikä, elämänkokemukset ja syöpähoidot olivat jättäneet jälkensä - kunnes hän rakastui Jarkka Pikkaraiseen. – Miten ihanaa, että vierellä on tyyppi, joka tykkääkin jokaisesta kohdastani.

Alle vuodessa Heidin ja Jarkan suhde on edennyt ensitapaamisesta häiden kynnykselle. ”Kun toisen kanssa on näin hyvä olla, mitä siinä jarruttelemaan? Opimme joka päivä toisistamme uutta ja samalla tuntuu kuin olisimme tunteneet aina.”

Tiedättekö vastarakastuneet parit, jotka eivät malta pitää näppejä irti toisistaan? Joiden päällekäyvä käpälöinti aiheuttaa muissa vaivautuneisuutta ja tunteen, ettei tiedä, mihin tässä katsoisi, kun ei oikein tohdi tuijottaakaan. No niin. Tämä ei ole mitään sellaista.

Veikkolassa, yhteisen kotitalonsa keittiössä, kihlapari Heidi Sohlbergin ja Jarkka Pikkaraisen välinen läheisyys on mukavan luontevasti läsnä. Se on pieniä kosketuksia ohimennen, paijauksia selkään, toisen reidellä käyvä kämmen kesken hauskan jutun. Sellaista, että rakkaan huomioi joka käänteessä mutta tekemättä siitä poskia punoittavaa numeroa.

” Se on herkkä paikka, kun toisilla on mukavata ja itse on yksinäinen.

Tällaisesta Jarkka vuosi sitten haaveili ääneen pitkällä automatkalla läheisen ystäväpariskunnan kanssa. Että kävisipä hänelläkin tuuri ja löytäisi vielä erojen jälkeen ihanan rakkauden, kuten ystävänsä olivat löytäneet.

– Se on herkkä paikka, kun toisilla on mukavata ja itse on yksinäinen, hän kuvailee sen aikaisia fiiliksiään.

Tietenkin se oikea vielä löytyy, ystävät olivat tsempanneet. Kukaan autossa ei kuitenkaan aavistanut, millaisella vauhdilla rakkaus miestä veisi, kun se vihdoin osuisi kohdalle.

Perhosia vatsassa

Toukokuisena lauantaiaamuna 2021 Jarkka Pikkarainen piipahtaa huolto-asemalle aamukahville, näkee siellä Ilta-Sanomien lööpin ja siinä Heidi Sohlbergin sanomassa että ”Rakkaus saa tulla”. Heillä on yhteisiä tuttuja, ja Heidin numero on aikoinaan tallentunut Jarkan puhelimeen. Mies saa yhtäkkiä idean soittaa Heidille ja jättää tälle viestin vastaajaan. Yhteisellä tutulla on helikoptereita, ja joskus on ollut puhetta lentämisestä, ota yhteyttä jos kiinnostelee.

Heidi on juhlimassa nelikymppisiään, mutta soittaa Jarkalle seuraavana päivänä. Puhelimessa mies sanoo:

– Näin sun mainoksen lehdessä. En ole tyrkkynä, mutta voitais mennä lentämään, jos sua huvittaa.

Tapaaminen sovitaan heti torstaille 20.5.2021. Heidi ei ajattele menevänsä treffeille, hänellähän on tyttäretkin mukanaan. Hän pukeutuu keltaiseen huppariin, mustiin leggingseihin ja pyyhkäisee vähän ripsaria silmäkulmiinsa. Kun Jarkka tulee hakemaan, Heidi kurkkaa apukuskin ikkunasta autoon ja näkee miehen, jota nyt kuvailee komistukseksi. Nyt Heidi skarppaat, hän ajattelee, ja yrittää istua etupenkille niin coolisti kuin suinkin osaa.

Vieressä myös Jarkka esittää tyynempää kuin mitä nahoissaan tuntee. Mieheen iskee jännä fiilis, kun lapset istuvat takapenkille ja Heidi viereen. Jarkka vilkaisee puoliksi salaa ja miettii:

Herranjestas siinä on kaunis nainen.

Kuskinpenkilläkin ryhti suoristuu ja leuka nousee, ihan kuin itsetunto kasvaisi pykälän. Mies on kuitenkin päättänyt olla odottamatta mitään, silloin hän ei pettyisikään pahasti.

” Mulla tulee perhosia vatsaan, kun näen Jarkan.

Mutta siitä se sitten lähtee. Ei tule pettymystä, tulee suhde. Seuraava tapaaminen sovitaan jo muutaman päivän päähän, ja pian tapaamisia aletaan kutsua treffeiksi. Heidi pyytää yhteistä ystävää kertomaan Jarkasta lisää.

– Olin ollut eroni jälkeen kolme ja puoli vuotta sinkkuna ja nähnyt monenmoista yhteydenottoa ja lähestyjää. Jarkasta tuli kuitenkin tunne, että katsotaas tämä kortti – en vedäkään heti jarruja päälle. Ja kun ystävätkin kertoivat hänestä vain hyvää, ajattelin että tähän uskallan luottaa, Heidi sanoo nyt, alle vuosi ensikohtaamisesta.

– Ei meistä kumpikaan lähtenyt tapaamiseen romanttisin odotuksin, mutta molemmille tuli nopeasti tunne, että onpas toi i-h-a-n-a.

Siihen tunteeseen Heidi ja Jarkka päättivät heittäytyä täysillä ja yhdessä. Elokuussa ostettiin yhteinen kotitalo, syyskuussa Jarkka kosi Heidiä lomamatkalla Fuengirolassa, ja tämän vuoden syksyllä vietetään häitä, joissa Heidistä tulee rouva Pikkarainen.

– Olen nopeiden liikkeiden mies. Sellainen, etten oikein kaupassakaan malttaisi jonottaa, Jarkka virnistää ensin, mutta vakavoituu sitten.

– Meillä on molemmilla sen verran matkaa mittarissa, että tiedämme jo, mitä haluamme elämältä ja tunnistamme, kun jotain erityistä osuu kohdalle.

– Heidin kanssa on helppoa olla, ja vaikka suhde on tuore, tuntuu kuin olisimme tunteneet aina – sillai hyvällä tavalla, ei tylsistyen. Kun ajan kotiin ja näen, että Heidin auto on jo pihassa, ai vitsit se tuntuu hyvältä.

– Ja mulla tulee perhosia vatsaan, kun näen Jarkan tai huomaan hänen katselevan minua. Voi että minä kaipasin sitä tunnetta sinkkuaikoina, Heidi sanoo.

Heidi ja Jarkka haaveilivat kumpikin rakkaudesta aikuisiällä. ”Tämä eroaa nuoruudensuhteista siinä, ettei ole painetta perheen perustamisesta, autoista ja taloista. Toista ei liioin ole tarvetta muuttaa: Oma kantikkuus on jo vähän hioutunut, ja toisen särmiin osaa suhtautua rennommin. Nyt vain nautitaan elämästä ja toivotaan pitkää ikää.”

Onneksi vasta nyt

Heidi listaa parin yhtäläisyyksiä: temperamenttisuus ja jääräpäisyys, joita kuulemma Heidiltä löytyy vähän Jarkkaakin enemmän. Vahvat luonteet ja suorapuheisuus. Ymmärrys siitä, että läheiset ja terveys ovat tärkeintä, mitä ihmisellä voi kaikkien omistusten keskellä olla. Se, että tykätään kulkea porukoissa mutta käpertyä kaksin kotisohvallekin.

– Kun Jarkka kertoi tykkäävänsä läheisyydestä, minä ilmoitin pitäväni siitä myös – mutta en arvannut, että siitä voi noin paljon tykätä! Heidi sanoo ja nauraa.

Tärkeää ovat myös huumori ja huonot jutut.

– Siis Jarkan huonot jutut, Heidi tarkentaa ja pyyhkäisee miehensä poskea.

– Niihin ihastuin heti, ja onneksi ne jatkuvat edelleen. Nauru on parisuhteessa älyttömän tärkeää, ja meillä nauretaan paljon. Kiinnitin heti alussa huomiota siihen, miten hauska seuramies Jarkka on.

Välillä huumori on ronskia. Kun puhe kääntyy parin 17 vuoden ikäeroon, Heidi vitsailee miehelleen rollaattorin tarpeesta ja Jarkka aprikoi jo kasvavansa koiranputkea, kun Heidi aikanaan jää eläkkeelle. Maansiirtoyrityksensä myynyt Jarkka, 58, voisi jättäytyä vapaille jo lähivuosina ja muuttaa talvikausiksi etelään. Juontajana työskentelevällä Heidillä, 40, on kuitenkin uransa sekä tyttäret, jotka tarvitsevat äitiään.

– Ekoilla kerroilla en edes kysynyt Jarkan ikää, se kun ei näy hänessä mitenkään. Kun ikäero sitten tuli puheeksi, numero tuntui aluksi hurjalta, Heidi myöntää.

– Sinkkuaikoinani Tinderissä olin laittanut haun yläikärajaksi 53 vuotta. Kyllä mä nyt mietin, miksi ihmeessä.

– Olen minäkin siitä Heidiltä kysellyt. Että miksi hän tällaisen kehäraakin otti ja haittaako ikäero, Jarkka sanoo.

– No ei todellakaan. En minä tässä olisi, jos en rakastaisi sinua juuri tuollaisena, Heidi katsoo miestään.

” Meille oli nyt oikea hetki.

Jarkka vietti nuoruutensa Tampereella ja on Ilveksen tukijoita. Siksi Inkoon-mökiltä löytyy aito, täytetty ilves sekä ilvesmatto, jonka yli Heidi aina hyppää. Paria yhdistää kiinnostus treenaamiseen sekä penkkiurheiluun.

Eikä Heidi varmaan olisi tässä, jos olisi törmännyt Jarkkaan aiemmin, vauhdikkaimpina sinkkuaikoinaan.

– Jos Jarkka olisi tullut vastaan baarissa kolme vuotta sitten, tuskin olisin tehnyt elettäkään. Olen kiitollinen, että ehdin elää sen vaiheen enkä tyytynyt keneenkään ”ihan kivaan”. Uskon, että kaikella on tarkoituksensa, ja meille oli nyt oikea hetki, Heidi miettii.

– Sellaisiin hetkiin pitää uskaltaa tarttua. Rakkaus voi tulla vastaan yllättävissä käänteissä, Jarkka sanoo.

Rajojen opettelua

Heidi Sohlberg on pysynyt julkisuudessa vuoden 2001 Miss Suomi -voitostaan lähtien. Vaikka vuosiin on mahtunut erilaisia tilaisuuksia ja vaiheita, Heidi esiintyy vasta nyt ensimmäistä kertaa yhteisessä haastattelussa kumppaninsa kanssa. Media sai ainoat yhteiskuvat ex-puoliso Niklas Sohlbergin kanssa hääkirkon edustalta vuonna 2005. Sohlbergit olivat yhdessä 17 vuotta.

” Olen hemmetin ylpeä, että Heidi on tuleva vaimoni.

– Se oli silloin yhteinen periaatepäätös lasteni isän kanssa. Nyt elämäni on mennyt eteenpäin, ikä on muokannut ajattelua eikä asenteeni ole enää niin ehdoton.

Pitkän harkinnan jälkeen ja Heidin yllätykseksi Jarkkakin suhtautui haastatteluun myönteisesti. Hän hyväksyy julkisuuden kuuluvan Heidin työhön ja haluaa tukea puolisoaan siinä.

– En halua itse paistatella esillä, mutta olen ihan hemmetin ylpeä, että Heidi on minun tuleva vaimoni. Noin upea nainen!

Eniten paria motivoi olla esimerkki siitä, että ihmeitä tapahtuu. Heidi on saanut seuraajiltaan kiitosta, kun on jarruttelematta hehkuttanut uutta onneaan somekanavissaan.

– Kyllä me haluamme näyttää, että rakkauden voi löytää vielä aikuisiällä, kun sille vain antaa mahdollisuuden. Että toivoaan ei kannata menettää ja että hyviä tyyppejä on oikeasti vielä olemassa.

Sitäkin ajatusta juhlistaakseen pari haluaa naimisiin, oikein kirkkohäät ja kunnon juhlat.

– Kyllä niistä näppärät häät tehdään. Vieraslistaa rajaavat juhlatilan neliöt ja se, että rahat riittävät, Jarkka nauraa.

– Myönnän haaveilleeni rakastumisesta ja siitä, että olisi ihanaa mennä vielä aikuisiällä naimisiin, 24-vuotiaana ensimmäisen liittonsa solminut Heidi sanoo.

Jarkalle julkisuus on uutta, samoin suuri osa Heidin laajasta tuttavapiiristä.

– Olen oppinut Heidiltä paljon suvaitsevaisuutta ja erilaisten ihmisten huomioon ottamista. Harvalla on niin värikäs lähipiiri kuin Heidillä. Yllätyin, miten hyvin he ottivat minut vastaan.

Jarkan on pitänyt opetella myös sitä, että vieraiden huomio kuuluu Heidin työhön ja että reviirille saatetaan tulla kyselemättä.

– Olen ollut entisessä elämässäni mustasukkainen, ja kyllä se epävarmuus kävi mielessä tässäkin suhteessa. Epäluottamuksessa eläminen on kuitenkin äärimmäisen raskasta, ja jos kokisin, etten kestäisi Heidin julkista roolia, en olisi ryhtynyt tällaiseen suhteeseen. Heidiin on helppo luottaa, Jarkka pohtii.

– Olen joskus muistuttanut Jarkkaa, että vaikka työni on menevää, minä en ole lähdössä mihinkään. Me olemme toisillemme ainoat, ja luottamus on parisuhteessa tärkeintä, Heidi jatkaa.

Parille luottamus on myös sitä, että kaikesta saa ja pitää puhua. Siis ihan kaikesta. Yrityskuvioista, entisistä suhteista, sisustussuunnitelmista tai millaisesta seksistä nauttii. Siitä, mikä jäi riidasta juilimaan tai siitä, miten kuumalta toinen näyttää.

– Tiedän kokemuksesta, millaisia möykkyjä syntyy puhumattomuudesta ja siitä, kun parisuhteessa ongelmia lakaistaan maton alle. Sanoin Jarkalle heti, että tässä suhteessa ei toimita niin. Me emme salaa toisiltamme yhtään mitään, Heidi sanoo.

Jarkka nostaa heti käden: puhumisessa ja avoimuudessa hänellä on ollut opettelemista. Suhteen alussa hän saattoi huristella töistä Inkoon-mökilleen pihatöihin ilmoittamatta Heidille.

– Välillä halusin olla häiritsemättä ja välillä kokeilla vähän rajojakin. Kyllä minä nyt ymmärrän, että toisella voi tulla huoli, Jarkko sanoo.

– Nykyään minä oikein nautin keskusteluistamme Heidin kanssa. Menemme mökille kaksin, laitamme takkaan tulen tai istumme tähtitaivaan alla juttelemassa. Hänelle on helppo avautua syvimmistäkin jutuista.

Joskus rajoja etsitään saman katon alla. Jos Heidi ja tytöt katsovat olohuoneen televisiota, Jarkka saattaa hipsiä yläkertaan: joskus ollakseen häiritsemättä, joskus ollakseen yksin. Silloin Heidi on kehottanut olemaan rohkeammin osa perhettä.

– Sellaista olemista tässä nyt yhdessä opetellaan. Jokainen saa rauhassa löytää oman tapansa olla osa uutta perhettä. Pitää yhtä lailla ottaa muut huomioon, mutta myös rohjeta ottamaan oma tilansa, he miettivät.

Neljä kuukautta seurusteltuaan Jarkka kosi Heidiä ystäväparien yhteisellä lomalla Espanjassa. Sitä ennen hän oli soittanut Heidin isälle ja pyytänyt tältä lupaa. Heidi häkeltyi hetkestä niin, ettei muista Jarkan puheesta muuta kuin sanat ”Tulisiksä mun vaimoksi?” Ensin iski naurunremakka, sitten kyyneleet.

Heidin tyttäret, Josefina, 15, ja Sofia, 13, asuvat vanhemmillaan vuoroviikoin. Jarkkaa he kutsuvat Jarkaksi, sillä isää ei ole tarkoitus eikä tarve kenenkään korvata. Jarkan kolme lasta ovat aikuisia, lapsenlapsiakin on neljä. Heille Heidi on Heidi – paitsi silloin kerran, kun Jarkka usutti lapsenlapsiaan hakemaan mehua Heidi-mummulta. Silloin Heidi älähti: ”Ei jumankauta!”

– Siitä on aikaa, kun omat lapseni ovat olleet teinejä, Jarkka sanoo.

– Silloin olin aina töissä ja panostin uraan, mitä olen joskus harmitellut. Tämä arki on erilaista ja monella tavalla opettelua, mutta hienosti olemme pärjänneet. Kun tytöt perjantaisin lähtevät, talo tuntuu hetken oudon hiljaiselta.

Heidin ex-puolisosta Jarkalla on vain hyvää sanottavaa, ja miehet ovat tavanneetkin.

– Minusta on hienoa, miten kaikki aikuiset ovat laittaneet tytöt etusijalle.

Kelpaanko vielä?

Kahvipöydässä Heidi napsii hedelmiä ja marjoja, Jarkan edessä on muhkeita croissantteja ja karkkikulho. Kun Heidi suunnittelee pudottavansa saamiaan rakkauskiloja, Jarkka huomauttaa, että älä ainakaan hänen takiaan. Heidin ilme muuttuu mietteliääksi. Hän muistuttaa, että kun nelikymppinen nainen aloittaa uuden suhteen, se ei ole ihan helppo juttu: tulee puntaroitua omaa ulkonäköä ja sitä, kelpaanko vielä.

– Jarkka on opettanut minua hyväksymään itseäni paremmin sellaisena kuin olen. Eroni jälkeen hän on ensimmäinen mies, jonka seurassa en ole kokenut tarvetta häpeillä tai peitellä kroppaani.

” Tämän kanssa olen uskaltanut olla oma itseni: mulla on tällaiset rinnat ja tällaiset arvet.

– Aiemmin en todellakaan ollut sujut kaikkien piirteiden, muotojen tai merkkien kanssa, joita ikä ja elämänkokemukset ovat kehooni jättäneet, Heidi sanoo muun muassa rintasyöpähoitojensa jäljistä.

– Tämän kanssa olen uskaltanut olla oma itseni: mulla on tällaiset rinnat ja tällaiset arvet. Miten ihanaa, että vierellä on tyyppi, joka tykkääkin jokaisesta kohdastani. Sellainen rohkaisee katsomaan itseäkin armollisemmin.

Jarkka silittää Heidin niskaa ja sanoo:

– En minä sitä lämpimikseni sano, että Heidi on kaikin puolin äärimmäisen loistava tyyppi. Minusta aidosti tuntuu siltä. Joskus väkijoukossa jättäydyn pienen matkan päähän, katson häntä ja tunnen suurta ylpeyttä: tuo on minun nainen.

Fakta Heidi Sohlberg 40-vuotias juontaja ja somevaikuttaja ottaa tulevassa avioliitossa miehensä sukunimen Pikkarainen, mutta jatkaa julkisia töitään tyttönimellään Willman. Löytyy Jarkan kännykästä nimellä Kultamussukka. Kahden tyttären äiti, lähtöisin Jyväskylästä. Vuoden 2001 Miss Suomi.

Fakta Jarmo Pikkarainen 58-vuotias Jarkka asuu uusperheensä kanssa Veikkolassa, mökit Levillä ja Inkoossa. Löytyy Heidin kännykästä nimellä Könsikäs. Kolme aikuista lasta, neljä lastenlasta, syntyisin Kajaanista, nuoruudenkoti Tampereella. Työskentelee työnjohtajana aiemmin myymässään Jarkan Maansiirto -yrityksessä.

