Sanna Stellanin 10-henkisessä uusperheessä korttitalo voi sortua hetkessä – näin kävi juuri äskettäin: ”Se oli yhtä helvettiä”

Sanna Stellan ei nuorempana toivonut lapsia ”millin vertaa”. Nyt hänellä on kymmenhenkinen uusperhe ja kotina entinen kansakoulu maalla.

Näyttelijä Sanna Stellanilla, 47, on meneillään hektinen työputki. Haastattelupäivänä hän on herännyt aamukuudelta uuden televisiosarjan kuvauksiin ja pääsee kotiin Sipooseen vasta iltakahdeksalta. Sanna on pääosassa yhdessä näytelmässä, toisen näytelmän treenit alkavat pian, ja kolmanteen hän on tehnyt käsikirjoituksen.

– Teatterin lavalla en murehdi sitä, olenko muistanut ripustaa pyykit. Rakastan sitä, kun saan työssäni päästää irti liiasta hallinnasta, suuren uusperheen äiti kertoo.

Kotona Sipoossa entisessä kansakoulussa Sannaa odottaa toisenlainen työmaa. Sannalla on kolme lasta edellisestä liitostaan ja vuonna 2019 syntynyt yhteinen lapsi tuottajapuolisonsa Timo Suomen kanssa. Puolisolla on edellisestä suhteestaan neljä lasta, joista nuorin asuu puolet ajasta äidillään. Kolme vanhinta asuvat jo omillaan.

Arki kahden viisivuotiaan sekä neljä-, yhdeksän- ja kolmetoistavuotiaiden lasten kanssa vaatii paljon ennakointia ja aikatauluttamista.

Ennakoinnista huolimatta korttitalo voi sortua hetkessä, kuten kävi jokunen viikko sitten, kun koko perhe sairastui norovirukseen.

– Se oli yhtä helvettiä, Sanna puuskahtaa.

– Vaihdoin lasten lakanoita varmaan 15 kertaa yön aikana. Aamulla kaaduin itse vessan lattialle.

Alun perin Sannan ei edes pitänyt hankkia lapsia. Lontoossa 11 vuotta opiskellut ja työskennellyt näyttelijä halusi seikkailla ympäri maailmaa ja kokea kaiken.

– En nuorempana halunnut lapsia millin vertaa, enkä todellakaan ollut se ihminen, jolla on tulevien lasten nimet valmiina päässä. Ajattelin, että korkeintaan adoptoin, jos haluan jonkun elämääni häiritsemään, hän sanoo ja nauraa.

Kun Sanna alkoi odottaa esikoistaan, pitivät hänen lontoolaiset ystävänsä pubissa kriisikokouksen.

– He eivät olleet nähneet minua koskaan edes lähellä lasta. Kun sitten sain ensimmäisen, niin ajattelin, että antaa tulla vaan, ja niitähän tuli, hän sanoo pilke silmäkulmassaan.

Sanna sai ensimmäisen lapsensa 34-vuotiaana ja kuopuksensa 44-vuotiaana.

– Olin ehtinyt viettää hedonistista elämää, reissata ja toteuttaa unelmiani. Nyt on tuntunut hyvältä joutua laittamaan itsensä sijasta joku muu etusijalle.

– Joskus tosin ajattelen kauhulla, minkä ikäinen olenkaan, kun viimeinenkin lapsi lentää pesästä!

