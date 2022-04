Main ContentPlaceholder

Susanna, 35, sai lääkäriltä pelätyn puhelun, vaikka mitään oireita ei ollut – nyt hänellä on tärkeä viesti kaikille

Susanna Kuohulalla, 35, on edessään kohdunpoisto, sillä hänellä on todettu kohdunkaulan syöpä. Nyt Susannalla on tärkeä viesti kaikille kohdullisille.

Susanna pyrkii suhtautumaan positiivisesti vaikeisiinkin asioihin.

Kuukausi sitten Susanna Kuohulan puhelin soi. Susanna oli käymässä mummolassaan perheensä kanssa, ja siirtyi puhelimen soidessa muiden luota keittiöstä makuuhuoneeseen. Soittaja oli lääkäri, jolta Susanna sai kuulla, että hänellä on kohdunkaulan syöpä. Tieto oli sekä pelottava että helpottava. Epätietoisuus oli alkanut vuotta aiemmin papakokeesta, ja monien tutkimusten jälkeen Susanna oli vihdoin saanut tietää, mistä oikein on kyse. Toisaalta samaan aikaan Susannaa pelotti ajatus kuolemasta: Mitä jos tässä kävisi huonosti? Muistaisiko perheen 5-vuotias lapsi häntä enää isompana? Syöpä löytyi joukkoseulonnassa Suomessa laki velvoittaa kuntia tarjoamaan kohdunkaulan syövän seulontaa yli 30-vuotiaille naisille. Joissain kunnissa seulontaan kutsutaan jo 25-vuotiaana. Susannakin oli osallistunut vuosi sitten joukkoseulontaan, kun hän täytti 35 vuotta. Vaikka seulonta on osallistujille ilmainen, moni jättää silti kokeen väliin: seulontaan osallistuu noin 70 prosenttia kutsutuista. Joukkoselonnoilla on ollut iso rooli kohdunkaulan syövän vähenemisessä. Niiden avulla syöpä voidaan havaita jo varhaisessa vaiheessa, vaikka oireita ei olisi. Myös Susanna ajatteli olevansa oireeton osallistuessaan joukkoseulontaan. Hän varasi ajan papakokeeseen vain, koska kutsu tuli. – Kohdunkaulan syövässähän on usein oireena vuotohäiriöitä. Minulla on kuitenkin hormonikierukka, joten mahdolliset vuotohäiriöt ovat voineet johtua myös siitä, Susanna sanoo. Kuusi viikkoa myöhemmin Susanna sai kokeensa tulokset kirjeellä. Näytteessä oli näkynyt lievä solumuutos. Uusi aika neuvottiin varaamaan puolen vuoden päähän. Silloin katsottaisiin, olisiko muutos parantunut itsestään vai ei. Toisen kokeen tulokset tulivat reilun puolen vuoden kuluttua: esiastemuutos oli muuttunut lievästä vahvaksi. Siinä vaiheessa Susannaa alkoi pelottaa. "Menetin yöunet pelon takia” Seuraavaksi Susanna sai lähetteen kolposkopiaan eli kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien tähystykseen. Lähetteessä luki, että muutos oli lievä, vaikka kyseessä oli vahva muutos. Tämän seurauksena ajan sai varattua vasta kolmen kuukauden päähän. – Minun olisi pitänyt päästä sinne 8-30 päivän sisällä. Susanna soitti vielä varmistaakseen, eikö hänen tosiaan tarvitsisi tulla aiemmin, mutta aika pidettiin ennallaan kolmen kuukauden päässä. – Kolposkopiassa sitten pyydettiin anteeksi, että joku oli lukenut väärin lähetettä ja en päässyt sinne aiemmin. Kolme kuukautta on pitkä aika odottaa tietoa. Sinä aikana Susannakin ehti pyöritellä päässään erilaisia kauhukuvia ja pelkoja. – Silloin syksyllä odottaessani aikaa menetin yöuniani pelon takia, Susanna kertoo nyt. Odottaessaan Susanna pyrki pitämään itsensä kiireisenä – silloin ei ehtisi pyöritellä päässään kaikkia ahdistavia ajatuksia. – Nukkumaan mennessä ei voi kuitenkaan enää tehdä mitään ja siinä vaiheessa kaikki ne ajatukset tulivat mieleen. Kohdunpoiston takia Susanna ei voi saada enää lasta Kolposkopian jälkeen Susanna kävi monissa muissakin eri tutkimuksissa. Lopulta vuosi ensimmäisen papakokeen jälkeen hän sai mummolassaan sen puhelun, jossa kohdunkaulan syövästä kerrottiin. Tuon kuukausi sitten saapuneen diagnoosin jälkeen otettiin vielä uusia näytteitä, eikä niissä näkynyt lisää syöpäsoluja. Lääkäri kuulosti myös positiiviselta ennusteen suhteen. Susannan syöpä havaittiin onneksi varhaisessa vaiheessa, joten ennuste on hyvä. Susannalle tehdään kuitenkin kohdunpoisto. Hän iloitsee siitä, että näillä näkymin hänen munasarjojaan ei jouduta poistamaan. Niiden poistaminen aloittaisi vaihdevuodet. Susanna ei oikein tiedä, mitä ajatella kohdunpoistostaan. – Realiteetit iskevät varmaan vasta leikkauksen jälkeen. Meillä oli mieheni kanssa haaveissa, että olisimme voineet hankkia vielä lapsen, kunhan taloudellinen tilanteemme olisi parempi. Susanna toteaa, että on vain opittava elämään sen kanssa, ettei sitä mahdollisuutta enää ole. – Se on todella surullista. Täytyy kuitenkin vain mennä eteenpäin, koska asialle ei mitään voi. Positiivisuus auttaa käsittelemään vaikeita asioita Susanna puhuu koko ajan pirteästi ja naurahdellen, vaikka aihe on vakava. Positiivisuus on hänen tapansa selviytyä. – Minun on helpompi käsitellä vaikeat asiat positiivisuuden kautta, se auttaa. Kyllä minä paljon itkenkin, Susanna kertoo. Vaikeinta Susannalle on ollut hyväksyä se, ettei hän voi itse vaikuttaa tilanteeseensa. Se täytyy vain ottaa vastaan ja toivoa parasta. Se mitä hän on voinut tehdä, on kertoa asiasta avoimesti ja auttaa jakamaan tietoa. Siksi Susanna on kertonut tilanteestaan avoimesti blogissaan ja Instagramissaan. – Kun yritin itse etsiä vertaistukea netistä, en oikein löytänyt mitään. Susanna toivoo, että asiasta avoimesti puhuminen saisi useamman menemään joukkoseulonnan kokeeseen, kun kutsu tulee. – On tärkeää käydä niissä, koska oikeasti ei voi tietää, onko siellä jotain. En halua pelotella, mutta vaikkei sieltä mitään löytyisikään, se on kuitenkin terveyttä edistävä asia. Nyt Susanna toivoo parasta ja pyrkii elämään mahdollisimman normaalia arkea. – Haluan ajatella, että elämä kantaa ja vaikka olisi huono hetki, kyllä se sitten helpottaa jonkin ajan kuluttua. Kohdunkaulan syöpä on naisten syövistä maailmanlaajuisesti toiseksi yleisin.

Suomessa todetaan vuosittain noin 170 uutta tapausta.

HPV-virus eli papilloomavirus on kohdunkaulan syövän isoin riskitekijä.

Kohdunkaulan syövän seulonnassa käytetään joko papakoetta tai HPV-testiä. Lähde: Kaikki syövästä Lähteet: Kohdunkaulasyövän seulontaohjelman vuosikatsaus, Terveyskirjasto