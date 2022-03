Main ContentPlaceholder

Ihmiset & suhteet

Janina tuli raskaaksi 16-vuotiaana – monet kommentit satuttivat, mutta viimeisellä neuvolakäynnillä teiniäitiä odotti huikea yllätys

30-vuotias Janina Rautiainen on nykyään kolmen kouluikäisen lapsen äiti. Janina on vuosien varrella saanut osakseen aimo annoksen ennakkoluuloja, samoin kuin moni muukin Me Naisten kyselyyn vastannut nuori äiti.

Janina Rautiainen kertoo saaneensa esikoistaan odottaessaan neuvolasta aborttipaperit tuen sijaan.