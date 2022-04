Duunariperheessä kasvanut Jenni Toivoniemi huomasi helsinkiläisessä lukiossa, miten suuri vaikutus taustalla oli elämään – näin se näkyi vielä kolmekymppisenäkin

Elokuvaohjaaja Jenni Toivoniemi oli lapsena pikkuvanha tyttö, joka halusi vain lukea. Sellaiselle tytölle teinimaailma oli armoton. – Olen ollut aina määrätietoinen, mutta samalla ajatellut, että minussa on lähtökohtaisesti jotain vikaa. Tuo ristiriita näkyy luonteessani edelleen.

Miksi tästä asiasta on edelleen hiton vaikeaa puhua?

Elokuvaohjaaja ja kirjailija Jenni Toivoniemeä, 44, ärsyttää, että Suomessa uskotaan sokeasti mantraan, kuinka tässä maassa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa – lähtökohdista riippumatta. Siihen uskoi myös 4-vuotias Jenni, joka ilmoitti vanhemmilleen, että hänestä tulee Suomen ensimmäinen naispresidentti.

– Minun sukupolveni on kasvatettu uskomaan, ettei Suomessa ole luokkaeroja, Jenni sanoo.

– Mielestäni on haitallista, jos ei ymmärrä lähtökohtiensa vaikutusta omaan itseensä ja elämäänsä.

Jenni on Jussi-palkittu ohjaaja ja käsikirjoittaja, jonka tunnetuimpiin töihin kuuluu vuonna 2020 ilmestynyt Seurapeli-elokuva. Taiteen moniosaaja on julkaissut juuri esikoisromaaninsa. Valtakausi-niminen teos sijoittuu Helsingin Kallioon ja kertoo nuorista, jotka ottavat ensiaskeliaan itsenäisessä elämässä. Kirjassa merkittävään rooliin nousevat nuorten erilaiset taustat.

Jenni muutti itsekin Kallioon kuvataidelukioon 16-vuotiaana ja huomasi pian, kuinka suuri vaikutus lapsuudenperheellä oli ihmisiin ja heidän valintoihinsa.

– Olen siitä lähtien pohtinut, miksi tietyt asiat ovat minulle vaikeampia kuin joillekin toisille. Toivon, että se on auttanut minua myös hahmottamaan tilanteita ja asetelmia, joissa itse olen etuoikeutettu.

Ajan myötä Jenni on oivaltanut, että taustalla vaikuttavat hänen omat lähtökohtansa.

Hän tulee työväenluokkaisesta perheestä, jossa isä teki sekalaisia hommia pienyrittäjänä ja äiti työskenteli koulun kanslistina.

Vanhemmat eivät koskaan painostaneet tyttöä valitsemaan tiettyä ammattia, mutta olivat aidosti huolissaan, kun tämä alkoi puhua urasta taiteen parissa.

– Kipuilin pitkään itsekin sen asian kanssa, voinko elättää itseni vain taiteella. Osittain siitä syystä ohjasin ensimmäisen lyhytelokuvani vasta 35-vuotiaana, vaikka tiesin jo teini-iässä, että haluan ohjaajaksi.

Nyt Jenni ymmärtää, että pitkä tie ohjaajaksi johtui ainakin osittain luokkataustasta. Sen hän on huomannut verratessaan omia kokemuksia niiden ystävien ja kollegoiden kanssa, jotka tulevat kulttuuri- ja taiteilijaperheistä. He olivat nähneet pienestä pitäen konkreettisesti, mitä taiteen tekeminen on ja miten sillä voi elää. Jennin puolestaan piti kasvattaa uskoa itseensä ja tekemiseensä kokemuksen kautta.

– Olen ylpeästi luokkahyppääjä. Useimmat ihmiset haluavat tavoitella enemmän kuin mitä heillä tai heidän vanhemmillaan on. Enkä nyt tarkoita tavaroiden haalimista, vaan itselle mielekkään elämän tavoittelua.

Kummallinen pikkuaikuinen

”Olen omakotitalolähiössä kasvanut 80-luvun lapsi, jolle laitettiin avain kaulaan ja varoitettiin menemästä namusetien kyytiin. Minusta kasvoi itsenäinen ja määrätietoinen lapsi. Aloin jo 9-vuotiaana haaveilla omasta kodista, jossa saisin asua yksin.

Vaikka minulla oli myös ikäisiäni kavereita, tulin paremmin toimeen aikuisten kanssa. Olin pikkuvanha ja kiinnostunut politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista jo ennen kuin menin kouluun. Muistan, kun naapuruston lapset alkoivat puhua Tähtien sodasta, ja ehdin jo innostua, että vihdoin aihe, johon minullakin on sanottavaa. Petyin pahasti, kun he tarkoittivatkin jotain elokuvaa, eivätkä Yhdysvaltain presidentin Ronald Reaganin puolustussuunnitelmaa.

Koulun aloittaminen oli raskasta. Olen aina ollut auktoriteettikammoinen, enkä pitänyt siitä, että joku toinen määräsi aikatauluistani ja siitä, kenen kanssa minun piti olla tekemisissä. Ala-asteella minua kiusattiin sen takia, etten osannut pitää päätäni kiinni. Kiusaaminen ei ollut systemaattista, mutta siinä oli ikäviäkin piirteitä.

Ala-asteen lopulla muutimme vanhempieni työn perässä Vantaalta maalle. Olin tyytyväinen, sillä rakastin maaseutua.

Koulukuva 12-vuotiaana. ”Itkettää ja naurattaa tämän hyvin vakavan henkilön puolesta.”

Puolentoista vuoden jälkeen muutimme kuitenkin Espooseen. Siirryin 15 oppilaan kyläkoulusta 500 oppilaan yläasteelle. Armoton teinimaailma oli hirveä kaltaiselleni pikkuaikuiselle. Olin se outo tyttö, joka halusi vain lukea. En kuulunut kaikkein kiusatuimpiin, mutta olin yksinäinen.

Kun olin ensimmäistä päivää koulussa seiskalla, jotkut kasiluokkalaiset tytöt luulivat minun olevan heidän sijaisopettajansa. Olin niin pikkuvanhan oloinen ja pukeuduin aikuismaisesti. Koulumenestykseni takia opettajani ehdottivat, että kävisin yläasteen kahdessa vuodessa. Suoritin siis kasiluokan seitsemännen luokan ohessa salaa luokkakavereiltani tenttien ja menin suoraan ysiluokalle.

Vaikka minulle ei koskaan muodostunut kiusatun identiteettiä, olen jälkeenpäin tajunnut, kuinka paljon nuo kokemukset vaikuttivat. Varmasti myös se, että kävin peruskoulun kahdeksassa vuodessa kuudella eri luokalla, on vaikuttanut minuun paljon. Olen ollut aina määrätietoinen ja sisukas, mutta samaan aikaan olen ajatellut, että minussa on lähtökohtaisesti jotain vikaa ja että en riitä omana itsenäni. Tuo ristiriita näkyy luonteessani edelleen.”

Hyppy Lappiin

”Elämäni alkoi uudestaan silloin, kun muutin pois kotoa.

Olin vain 16-vuotias, ja yhtäkkiä asuin Kalliossa 18-neliöisessä yksiössä. Kävin Helsingin kuvataidelukiota, johon olin hakenut hetken mielijohteesta. Yhtäkkiä en ollut koulun ainoa outo tyyppi ja sain paljon kavereita. Lintsasin paljon koulusta, lorvin ja juhlin. Elin murrosikääni myöhässä ja nautin täysillä vapaudesta.

”Taidelukiolaisen taiteellinen Vampira-henkinen ylioppilaskuva tehtiin huumorilla, vaikkei sitä tästä ehkä arvaisi.”

Ylioppilaaksi kirjoittamisen jälkeen halusin hypätä pois järjestelmästä. Ajattelin, että minun pitää elää ennen kuin voin tehdä minkäänlaista taidetta. Lähdin Roskildeen festareille, ja pääsykokeet jäivät väliin. Olin kahvilassa töissä, kävin interreilaamassa ja bailasin hulluna.

Riekkumisvuoden jälkeen olin saanut tarpeekseni ajelehtimisesta. Hain tosissani Teatterikorkeakouluun dramaturgian linjalle. Pääsin kuuden parhaan joukkoon, mutta vain neljä otettiin sisälle, eikä minua valittu. Palaute oli todella henkilökohtaisuuksiin menevää. Siinä todettiin, että olin yksi parhaista kirjoittajista, mutta valitsijat perustelivat päätöstään sanomalla ’ettei persoonastani saa otetta’. Se vahvisti kokemusta siitä, että olen vääränlainen. Ei riitä, että olen hyvä, vaan minussa on jotain elimellisesti vikana.

Se oli kova paikka. Aluksi mietin, että mitäs helvettiä nyt. Sitten näin ilmoituksen saamelaisalueen koulutuskeskuksen viestinnän linjasta, joka tarjosi ilmaista opetusta ja maksuttoman asumisen ja ruuan. Päätös syntyi siinä hetkessä, ja muutin syksyllä Inariin.

”Lukion jälkeisenä bilevuonna höyhenpuuhkat olivat kovassa käytössä.”

Oli samaan aikaan ahdistavaa ja ihanaa repäistä itsensä Helsingistä, josta oli tullut minulle koti. Asuntola, johon muutin, muistutti mielestäni kauhuleffan mielisairaalaa. En silti harkinnut kertaakaan maitojunalla palaamista. Olin liian sinnikäs. Ajanjakso oli merkittävä, sillä tutustuin ihmisiin, jotka ovat tänäkin päivänä ystäviäni.

Koulussa alkoi tuona vuonna myös elokuvakurssi, jonne tungin itseni väkisin. Sinne ei olisi haluttu päästää viestintälinjalaisia, mutta itkin niin kauan, että järjestäjät heltyivät. Kurssin aikana sain vahvistuksen sille, että halusin tehdä elokuvia. Siitä tuli pakkomielle.”

24 vuoden suhde

”Kun tapasin ensi kertaa nykyisen mieheni Tuomaksen, pidin häntä ylimielisenä. Olimme käyneet samaa lukiota, mutta hän oli kaksi vuotta ylemmällä luokalla, emmekä tutustuneet. Tapasin hänet uudelleen jättimäisillä 20-vuotissynttärijuhlillani, jotka pidin Kaapelitehtaalla Lapin-vuoteni keskellä. Seuraavana kesänä päädyimme samoille jatkoille baariin.

Pidin Tuomasta lopulta aika coolina tyyppinä. En varmastikaan olisi rakastunut häneen niin palavasti, jos olisin tiennyt, kuinka kiltti ja mukava ihminen hän oikeasti on. Janosin dramatiikkaa, enkä suostunut pitkään aikaan myöntämään edes sitä, että ylipäätään olen parisuhteessa. Halusin jostain syystä pitää kiinni sinkkuidentiteetistäni.

Tuomas on minua huomattavasti introvertimpi ja saattaa siksi vaikuttaa jopa tylyltä. Nuorempana aloin rasittavasti ylikompensoida sitä, jos hän oli mielestäni sosiaalisessa tilanteessa liian suora. Tuomaksen rauhallisuus tasapainottaa minun holtittomuuttani ja kärsimättömyyttäni. Tuomas on elokuvien äänisuunnittelija, ja olemme tehneet paljon töitä yhdessä. Ymmärrämme toistemme kunnianhimoa, itsenäisyyttä ja työnarkomaniaa.

On todella hassua, että olen ollut kimpassa saman ihmisen kanssa 24 vuotta. Minua on aina ahdistanut konservatiivinen ja ahdas käsitys perheestä ja parisuhteesta. Suhtaudun kriittisesti heteronormatiivisuuteen, enkä voi ymmärtää, miksi yhteiskunta tukee yhdenlaisia ihmissuhteita enemmän kuin toisia. Tuota taustaa vasten olen itsekin yllättynyt, että olen päätynyt näin pitkään heterosuhteeseen.

Luulen, että iso syy suhteemme kestävyyteen on se, että meillä on aina ollut ympärillämme paljon muitakin läheisiä ihmisiä. Emme ole odottaneet, että olisimme toinen toisellemme kaikkea. Minun on vaikea ymmärtää, että ihmiset rakentavat koko elämänsä yhden romanttisen suhteen varaan. On kuitenkin iso mahdollisuus, että suhde kariutuu jossakin vaiheessa.

Olen kadottanut ystäviänikin hetkeksi konservatiiviseen ydinperhemuotoon. Yleensä siinä vaiheessa, kun he ovat saaneet lapsia. Olen hoitanut pienestä pitäen veljeni jälkikasvua. Minulla on ollut lapsiarjesta realistinen käsitys, enkä ehkä siksi ole halunnut hankkia lapsia itse. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettenkö olisi mielelläni ystävieni jälkikasvun kanssa. En varmasti itsekään ole osannut pitää tarpeeksi yhteyttä, vaan kokenut tuppautuvani toisten perhe-elämään. On surullista, että ahdas käsitys ydinperheestä tulee joskus ystävyyden väliin.”

Menestys ja romahdus

”Ensimmäinen lyhytelokuvani Treffit tuli ulos vuonna 2013. Elokuva voitti useita kansainvälisiä palkintoja. Sen menestys yllätti minutkin. Oli absurdia, että olin ensin kyhännyt leffan minibudjetilla kokoon, ja yhtäkkiä minua lennätettiin elokuvafestivaaleille ympäri maailman juomaan samppanjaa. Se oli tietysti hienoa, mutta välillä tuli sellainen olo, että voisitteko antaa tähän hässäkkään käytettävät rahat minulle, jotta voisin tehdä seuraavan elokuvani.

Ajattelin, että lyhärin menestys muuttaa elämäni. Oli iso pettymys, kun se ei lopulta johtanut oikein mihinkään. Ovet eivät avautuneet, enkä päässyt tekemään suoraan lisää elokuvia. Se tuntui epäreilulta ja aiheutti masennusta. Mietin taas kerran, että vika on minussa.

”Olen pessimismiin taipuvainen luonne, mutta en silti suostu ajattelemaan elämää epäonnistumisten kautta. Olen tyytyväinen siihen, missä olen nykyisin elämässäni.”

En vastannut käsitystä siitä, kuka on ohjaajamaailman seuraava iso nimi. Elokuva-alalla odotettiin uutta jeesusta, nuorta miestä pelastamaan. Aloin lopulta ymmärtää, että vika ei ole minussa, vaan järjestelmässä. Onneksi ympärilläni oli jo silloin minuun uskovia ihmisiä.

Onneksi olen myös sinnikäs. Hain apurahoja ja pystyin keskittymään kirjoittamiseen. Vuonna 2010 perustamamme elokuvatuotantoyhtiö Tuffi Films alkoi pyöriä. Ilmassa oli toiveikkuutta. Vuonna 2019 ohjasin käsikirjoittamani ensimmäisen pitkän elokuvani Seurapelin. Se oli yksi iso toteutunut unelma.

Nyt tiedän, että elokuva-ala on jatkuvaa turpaan saamista. Epäonnistumisiin ei voi jäädä makaamaan. Joskus tuntuu, että käsittelen perustraumaani elämällä koko ajan uudestaan hylkäämiskokemusta. Olen pessimismiin taipuvainen luonne, mutta en silti suostu ajattelemaan elämää epäonnistumisten kautta. Olen tyytyväinen siihen, missä olen nykyisin elämässäni. Ehkä en olisi tässä ilman rankkoja kokemuksia.

Uralla saavutetut jutut ovat hienoja, mutta loppujen lopuksi tärkeintä on se, millainen ystävä tai puoliso olen. Jos en ole ollut ihan perseestä läheisilleni, olen kai onnistunut ihan hyvin.”