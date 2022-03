Michael Monroe ei uskonut löytävänsä elämänkumppania vaimonsa kuoleman jälkeen – sitten rakkaus yllätti ja hän nai kampaajansa

Ensimmäisen vaimonsa kuoleman jälkeen Michael Monroe ehti jo ajatella, ettei enää toista kertaa löytäisi elämänkumppania. – Olen onnekas, kun löysin nykyisen vaimoni Johannan.

Michael Monroe on ollut vaimonsa Johannan kanssa yhdessä yli 18 vuotta. Alun perin Johanna oli Michaelin kampaaja.

– Olen onnekas, kun löysin nykyisen vaimoni Johannan. Se tapahtui noin puolitoista vuotta ensimmäisen vaimoni Jude Wilderin kuolemasta, Michael kertoo.

– Olin ajatellut, että en varmaankaan enää löytäisi toista kertaa elämänkumppania. En myöskään etsinyt sellaista. Olen aina ollut mieluummin yksin kuin huonossa seurassa. Ajattelin, että jos joskus sitten löydänkin jonkun, se on sitä hienompaa, kun olen ”säästänyt” itseäni siihen.

Michael sanoo, että pinnalliset suhteet eivät ole koskaan kiinnostaneet häntä ja kertoo huomanneensa, että ihmisillä, joilla on pitkä ja toimiva parisuhde, on yleensä myös hyvä luonne.

Michaelilla ei ole lapsia. Hänelle se on ollut ammatinvalintakysymys.

– Tykkään lapsista, mutta en ole koskaan hankkinut omia. Tässä työssä ollaan niin paljon tien päällä, että se ei ole minusta sopivaa elämää lapsille, hän sanoo.

– Jos perustat lapsiperheen, sinun pitää omistaa sille koko elämäsi tai ainakin seuraavat 20 vuotta. Et voi olla pois koko ajan, ellet ole niin menestyksekäs, että on varaa ottaa koko perhe rundille.

Michael ajattelee, että elämän pitäisi olla vakaampaa, jos hänellä olisi lapsia.

– Minulle se ei ole mahdollista, ja vaimoni on samaa mieltä.

Michael sanoo kuitenkin kunnioittavansa ihmisiä, jotka ottavat vanhemmuuden vastuun.

– Kissat ovat meidän lapsiamme. On jo tarpeeksi tuskallista jättää ne kotiin rundille lähtiessä, Michael sanoo.

– Eräs luotettava ystävämme tulee silloin asumaan meille, ettei kissojen tarvitse olla yksin pitkiä aikoja. Jos olisi lapsia, se vaatisi vielä enemmän.

