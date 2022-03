Joanna Kuvajan parisuhde kukoistaa, mutta muutama vuosi sitten oli toisin – kertoo nyt, mitä tapahtui: ”En aluksi halunnut myöntää sitä...”

Juuri kolmannen lapsensa saanut Joanna Kuvaja on onnellinen elämästä ja siitä, että parisuhde voi nyt hyvin. Muutama vuosi sitten asiat olivat toisin. – Olin niinä aikoina Kallelle aika poissaoleva vaimo.

Toimittaja-juontaja Joanna Kuvajan ja myyntijohtaja Kalle Kuvajan nelihenkinen perhe kasvoi yhdellä jäsenellä kolme kuukautta sitten, kun iltatähti, toistaiseksi vielä lempinimellä Pätkis kutsuttu poika, syntyi.

Joanna kertoo tuntevansa suurta kiitollisuutta elämästä, perheestä ja kolmesta terveestä pojasta.

– Kolmas lapsi oli harkittu ja tärkeä päätöksemme, enkä miettinyt, että menettäisin työmaailmassa jotain äitiyden takia. Päinvastoin tämä on vahvistanut itsetuntoani ja antanut sisäistä rauhaa.

Hän tietää, että työt odottavat häntä, kun on aika palata takaisin MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman toimitukseen.

Joanna ja Kalle ovat olleet yhdessä neljätoista vuotta. He ovat käyneet avioliitossaan läpi erilaisia vaiheita, kuten jokaisessa pitkässä ihmissuhteessa on tavallista.

– Kaikki ei ole aina ruusuista ja auvoista yhdessäoloa. Se, että osataan riidellä ja sopia, osoittaa, että suhde on aito ja syvä. Tiedän olevani äkkipikainen. Kalle on puolestaan luonteeltaan tasainen – tasapaksu, kuten olen häntä savolaisittain kauniisti luonnehtinut.

Kuutisen vuotta sitten Joanna ja Kalle etääntyivät toisistaan. Elämässä oli kaikkea liikaa: liikaa töitä, kodin remontti, esikoisen kuskaamista harrastuksiin ja kuopuksen päiväkodin aloitus.

Lisäksi Joanna oli paljon läheisen ystävänsä Heidi Sohlbergin luona, sekä fyysisesti että ajatuksissaan. Ystävä oli sairastunut rintasyöpään, ja Joanna oli hänen tukenaan sytostaattihoidoissa.

– Vasta myöhemmin tajusin, että olin niinä aikoina Kallelle aika poissaoleva vaimo.

Ystävän sairastuminen sai Joannan miettimään elämän rajallisuutta. Mukana oli myös kuolemanpelkoa ja huolta omasta terveydestä.

– Kalle ei mitenkään protestoinut sitoutumistani ystäväni tukemiseen, mutta talven mittaan huomasimme etääntyneemme toisistamme. En aluksi halunnut myöntää sitä, olin niin toisissa ajatuksissa.

Joanna sanoo huomanneensa, että toisen tunteita ei pitäisi ikinä lähteä olettamaan. Tärkeintä on puhuminen.

Tapahtuneen jälkeen Joanna ja Kalle alkoivat puhua suhteestaan.

– Onneksemme osaamme keskustella kaikesta avoimesti. Loppujen lopuksi oli terveellistä kyseenalaistaa suhteemme laatu ja tajuta, että sillä on suuri arvo. Että me olemme me, emmekä muuta halua.

Joanna oli odottanut Kallelta huomiota, mutta ei ollut ymmärtänyt, ettei hänkään osannut antaa miehelleen sitä huomiota, mitä tämä kaipasi.

Viime kesänä Joanna ja Kalle juhlivat 10-vuotishääpäiväänsä, miten? Kuinka isoveljet ovat ottaneet vauvan vastaan? Mitä Joanna ajattelee töihinpaluusta?