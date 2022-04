Kun Sanna Stellan alkoi odottaa esikoistaan, ystävät ällistyivät ja pitivät pubissa kriisikokouksen – nyt Sanna on 10-henkisen uusperheen äiti

Sanna Stellan asuttaa perheineen entistä kansakoulua maalla. – Ystäväni sanovat, että kaaoksensietokykyni on uskomaton.

Kirjautuneille

Näyttelijänä, juontajana ja kirjailijana tunnetulla Sanna Stellanilla, 47, on meneillään hektinen työputki. Haastattelupäivänä hän on herännyt aamukuudelta uuden televisiosarjan kuvauksiin ja pääsee kotiin Sipooseen vasta iltakahdeksalta. Sanna on pääosassa yhdessä näytelmässä, toisen näytelmän treenit alkavat pian, ja kolmanteen hän on tehnyt käsikirjoituksen.