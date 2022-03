Kumppaniaan selvästi vanhemmat tai reilusti nuoremmat naiset kertovat, millaisia töksäytyksiä ovat kuulleet – ja mitä toivoisivat ulkopuolisten ymmärtävän.

Renny Harlin ja hänen vaimonsa Johanna Harlin kertovat Me Naisten tuoreessa numerossa, että heitä hämmentää ja toisinaan myös ärsyttää, kuinka ihmiset jaksavat puhua yhä edelleen heidän 35 vuoden ikäerostaan.

– Se hämmentää meitä siksi, että ikäero ei näy mitenkään arjessamme tai suhteessamme. En kerta kaikkiaan osaa nimetä yhtään asiaa, mihin se vaikuttaisi, 28-vuotias Johanna sanoo haastattelussa.

– Se on yhtä henkilökohtainen juttu kuin nimen perään kirjoitettaisiin kantamamme kilot. Vielä tulee päivä, jolloin joku sanoo, että toi ei ole oikein, Renny jatkaa.

Usein ikäero on ongelma nimenomaan parisuhteen ulkopuolisille henkilöille. Kysyimme Me Naisten lukijoilta, millaisiin ennakkoluuloihin he ovat törmänneet, kun puolisoilla on suuri ikäero. Selvitimme myös, mitä he haluaisivat suhteen ulkopuolisten ymmärtävän. Saimme yhteensä 185 vastausta, ja suurin osa vastaajista oli naisia.

Kuka hyötyy ja kenestä?

Kyselyvastauksissa korostuu, että suhteen nuoremman osapuolen oletetaan usein olevan toisen kanssa rahan takia tai etsivän toisesta isä- tai äitihahmoa.

Ihmiset monesti olettavat, ettei suhde perustu rakkauteen, vaan rahaan tai johonkin muuhun hyötyyn. On oletettu, ettei suhde tule kestämään. Suhde on kuitenkin samanlainen kuin kellä tahansa. Se voi kaatua tai kestää, kuten muutkin suhteet. Nainen, 35, mies 17 vuotta vanhempi

Onko tuo tyttäresi? Eiköhän hiukan nuorempi mies olisi sopivampi? Mistä edes puhutte? Rahalla saa. Nainen, 22, mies 26 vuotta vanhempi

Riitojen ja vastoinkäymisten syyksi oletetaan helposti ikäero ja siitä johtuvat erot elämänkokemuksessa. Minun on oletettu etsivän vain isähahmoa. Nainen, 31, mies kymmenen vuotta vanhempi

Toisaalta kyselyyn vastanneet kertovat kohdanneensa oletuksia siitä, että suhteen vanhempi osapuoli käyttää nuorempaa hyväkseen. Osa vastaajista puolisoineen oli kohdannut suoranaista nimittelyä.

Jotkut sanoivat miehelleni, että olen hänelle harjoituskappale ja hän vaihtaa minut nuorempaan. Itse koin paljon nimittelyä, että olen pedofiili tai kehdon ryöstäjä. Mieheni on muka kullankaivaja ja minä haen vaan toyboyta. Nainen, 35, mies 12 v nuorempi

Minua nimitellään puumaksi ja miestäni toyboyksi. Nainen, 50, mies 15 vuotta nuorempi

Etenkin aluksi kuulin usein olevani puolisoni viidenkympin villitys, nykyään harvemmin. Nainen, 34, mies 24 vuotta vanhempi

Ilkeimmät kommentit tulevat usein täysin tuntemattomilta ihmisiltä, kyselyyn vastanneet kertovat.

Oletetaan vanhemmaksi ja lapseksi

Useissa vastauksissa kerrotaan siitä, kuinka ikäero on saanut muut olettamaan, että pariskunnan sijaan liikenteessä olisi vanhempi ja lapsi. Osa vastaajista arvioi, että kommentit ovat olleet tahallista ilkeilyä.

Maksoin parturissa puolisoni hiustenleikkuun. Minulta kysyttiin, minkä ikäinen poikani on, että meneekö hän tuolla lasten hinnalla vielä. Nainen, 40, mies 14 vuotta nuorempi

Miehelleni on toivotettu hyvää isänpäivää ja todettu, kuinka mukavaa on, kun hän on ottanut tyttärensä mukaan. Nainen, 36, mies 16 vuotta vanhempi

Pariskuntien arjessa ikäero ei näy negatiivisesti

Suurin osa vastaajista kertoo, että pariskunnan ikäero ei näy mitenkään arjessa. Moni vastaaja kertoo, että ikäero tuo vain rikkautta arkeen, kun toisella on elämänkokemusta ja yleissivistystä.

Musiikkimaun erilaisuus nostettiin monessa vastauksessa konkreettiseksi esimerkiksi siitä, miten ikäero näkyy.

Välillä huomaan, että olin esimerkiksi 5-vuotias, kun mies on ollut jo maailmantähtien keikoilla. Nainen, 36, mies 16 vuotta vanhempi

Toisaalta vastauksissa myös korostuu, että ikääntymisen myötä ikäeron on alkanut huomata. Selkeimmin se näkyy monen arjessa siinä, kun toinen jää eläkkeelle toisen jatkaessa vielä työelämässä. Ikäeron negatiivisiksi puoliksi nostetaan toisen vanhentumisen myötä tulleet sairaudet, väsymys ja seksuaalisen halun muutokset.

” Suhde on minun ja hänen välinen, muilla ei tarvitse olla siitä mielipidettä.

Muiden toivotaan pitävän mölyt mahassaan

Kysyimme myös, mitä ison ikäeron suhteessa olevat toivoisivat muiden ymmärtävän aiheesta. Suurin osa vastaajista huomauttaa, että ulkopuolisten ei tarvitsisi kommentoida suhdetta, sen oletettua kestoa tai motiivia olla yhdessä.

Suhde on minun ja hänen välinen, muilla ei tarvitse olla siitä mielipidettä. Meidän suhteemme ei kuulu muille. Nainen, 45, mies 16 vuotta nuorempi

Alkuun ystävät olivat varmoja meidän eroamisesta. Rakastuimme työpaikalla, olimme kokonaisen vuoden paras kahvipöytäkeskustelun aihe koko sairaalan alueella. Itse emme tietenkään aiheesta kuulleet, vain joitakin pieniä juoruja, että meistä puhutaan. Enää ketään ei kiinnosta. Nainen, 51, mies 20 vuotta nuorempi

Lähes jokainen vastaaja muistuttaa, että rakkaus ei katso ikää. Useissa vastauksissa kerrotaan, että iän sijaan esimerkiksi yhteys, kemia, arvot ja yhteiset mielenkiinnon kohteet johtavat rakastumiseen.

Ulkopuolisen on turha tulla kertomaan, miten todennäköisesti jään nuorena leskeksi. Osataan kyllä itsekin laskea ja tiedostamme ikäeromme. Samalla haluan muistuttaa, ettei kukaan vain valitse, keneen rakastuu. Nainen, 34, mies 24 vuotta vanhempi

Vastauksissa kerrotaan myös, että ikäero ei välttämättä näy arjessa mitenkään. Moni on välttynyt kuulemasta ilkeilyä, eikä ole joutunut ennakkoluulojen kohteeksi. Osa vastaajista arvelee, että ikävää kommentointia on voinut tapahtua selän takana, mutta suoraan pariskunnalle niitä ei onneksi ole lauottu.