Onko sinulla ja kumppanillasi iso ikäero? Vastaa kyselyyn ja kerro, millaisiin asenteisiin olette törmänneet

Ohjaaja Renny Harlin ja hänen vaimonsa Johanna Harlin kertovat parisuhteestaan Me Naisten tuoreessa numerossa. Tällä hetkellä Kreikassa asuva pariskunta odottaa ensimmäistä yhteistä lastaan.

Harlinit kertovat jutussa olevansa hämmentyneitä siitä, miten heidän 35 vuoden ikäeronsa jaksaa puhuttaa.

– Se hämmentää meitä siksi, ettei ikäero näy mitenkään arjessamme tai suhteessamme. En kerta kaikkiaan osaa nimetä yhtään asiaa, mihin se vaikuttaisi, Johanna sanoo.

– No okei, siinä se näkyy, että Rennyllä on aiheesta kuin aiheesta aina tarina kerrottavana. Mutta sekin on vain ihanaa, että kumppanillani on kokemusta ja näkemystä.

Renny suhtautuu ikävuosien huomioimiseen jyrkemmin:

– Se on yhtä henkilökohtainen juttu kuin nimen perään kirjoitettaisiin kantamamme kilot. Vielä tulee päivä, jolloin joku sanoo, että toi ei ole oikein.

Renny kertoo kuitenkin ottaneensa ikäeron puheeksi itse, kun hän vieraili ensimmäistä kertaa Johannan perheen luona.

– Sanoin melkein ensisanoikseni, että kaikki me tiedetään tämä ikäero ja voidaanko heti nostaa kissa pöydälle. Johannan isälle sanoin miehenä ymmärtäväni, jos hän kokisi suhteemme sopimattomaksi ja haluaisi minun painuvan kuuseen. Sanoin, että haluan kuulla sen nyt suoraan ja saada asian sitten pois järjestyksestä, Renny kuvailee.

– Heidän ensimmäiset sanansa olivatkin ”Tervetuloa perheeseen”. Tuntui tärkeältä, että he kunnioittavat rakkauttamme.

Usein pariskunnan iso ikäero on ongelma nimenomaan suhteen ulkopuolisille.

Onko sinulla ja puolisollasi iso ikäero? Oletteko joutuneet kohtaamaan asian vuoksi ihmettelyä, ennakkoluuloja tai ikäviä kommentteja? Miten itse suhtaudutte ikäeroonne?

Vastaa Me Naisten kyselyyn ja kerro kokemuksistasi – teemme aiheesta juttua.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä.

Vastauksia voidaan käyttää Me Naisten jutuissa. Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.

